Gli ingredienti ci sono tutti per scatenare l’inferno nel Paese sudamericano, che già conta decine di morti, feriti, desaparecidos, donne stuprate a causa di una riforma fiscale presentata dal Governo di Ivan Duque che secondo le dichiarazioni doveva essere funzionale a dare più risorse allo Stato per combattere la povertà, ma che secondo i manifestanti non farebbe che aggravare la fascia più debole della popolazione.

Ora il Paese affronta uno dei suoi peggiori momenti, e si cominciano a rivedere gli antichi spettri del comunismo rivoluzionario, del terrorismo, dei paramilitari e di personaggi che si muoverebbero nell’ombra per avere il controllo del Paese. Il Paese è diviso. C’è una fascia di popolazione che ritiene che le manifestazioni siano ingiustificate e strumentalizzate dall’opposizione e da attori esterni, come ci ha ampiamente spiegato l’analista del quotidiano ‘La República‘, Juan Manuel Nieves, e c’è chi ritiene che il problema sia rappresentato da un governo che non riesce intercettare le fasce più deboli del Paese, e rappresenta gli interessi delle grandi ricchezze.

Clara López, importante dirigente politica colombiana del Polo Democrático Alternativo, che oltre ad essere stata candidata alla vice presidenza con Gustavo Petro ha anche ricoperto diversi incarichi pubblici, tra il resto è stata di Ministro del Lavoro e Sindaca di Bogotá, è tra coloro che ritengono il governo di Duque responsabile della grave situazione in cui versa il Paese.

Secondo alcuni osservatori la riforma fiscale è stata presentata nel momento più sbagliato, causa le elezioni imminenti. Duque ha sbagliato?



Il Presidente ha commesso un grosso errore perché ha cercato di far pagare le conseguenze della crisi economica, peggiorata a causa del Covid, a quella fascia di popolazione che già stava soffrendo più di tutti gli effetti della pandemia. Il nostro Paese già stava affrontando una situazione difficile; con alti indici di disoccupazione e povertà, con l’arrivo della pandemia la crisi economica è peggiorata e oggi in Colombia abbiamo il 42,7 % della popolazione che si trova al di sotto della soglia di povertà, stiamo parlando di ben 21 milioni di colombiani. Nonostante ciò, il Presidente decide di presentare una riforma tributaria che grava direttamente sui proventi del lavoro e sul paniere alimentare della popolazione. E non solo presenta la riforma tributaria, la prospetta al pubblico come un gran bel regalo sociale, quando in realtà si tratta della continuazione di 3 riforme tributarie già adottate negli ultimi 4 anni e che hanno ridotto le tasse alle grandi imprese ed ai super ricchi del Paese, causando la reazione della popolazione.

Secondo lei il Fondo Monetario Internazionale sta dettando la politica economica del Paese?



Io non so se si tratti del FMI ma posso affermare che quella del Presidente è una agenda condivisa con la classe governante colombiana che cerca di mantenere i propri privilegi e che sta facendo esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare in questi momenti così difficili. Pensiamo agli Stati Uniti, dove il Presidente Biden ha proposto più imposte alle grandi imprese ed alle grandi corporazioni per poter finanziare politiche sociali importanti e ridurre le disuguaglianze sociali. Qui invece si propone una riforma tributaria, a cui io non mi oppongo a priori, però dovrebbe essere una riforma che faccia pagare le tasse ai più ricchi del Paese e non un sistema di tasse che pregiudica le fasce più deboli della popolazione che già da tempo stanno pagando più di quanto siano in grado di fare. Purtroppo però, ci troviamo di fronte ad un governo che non ha nessuna empatia e sensibilità nei confronti della gente che sta persino patendo la fame.

L’uso delle forze dell’ordine per reprimere le manifestazioni è giustificato?



É inaccettabile quello che sta succedendo. Hanno cercato di farci credere che la protesta sociale, nella maggior parte dei casi pacifica, sia ingiustificata e promossa dal comunismo. Si vuol far credere che ci sia un nemico interno rappresentato dalla sinistra, e quindi il malcontento popolare per loro semplicemente non esiste e quindi la Polizia sarebbe legittimata a reprimere la popolazione, e in particolare i giovani, in modo scandaloso. Abbiamo almeno 40 vittime, di cui 33 sono sicuramente di responsabilità delle forze dell’ordine. E sappiamo di 12 casi di donne stuprate da poliziotti e di 24 ragazzi che hanno perso un occhio a causa dei pallini utilizzati dalle forze dell’ordine. E poi ci sono i video, che sono davvero raccapriccianti, come quello in cui un giovane che scappa dopo aver dato una pedata ad un poliziotto -stiamo parlando di un minorenne- e il poliziotto scende dalla sua moto, punta la pistola e gli spara 4 colpi alle spalle uccidendolo. Questo video è stato trasmesso anche dall’importante canale televisivo ‘Caracol’. Ma ci sono tante altre prove che danno conto del livello della violenza a cui siamo arrivati. E poi ci sono i ‘desaparecidos’, che secondo alcuni sarebbero 200, ma ci sono anche fonti che danno conto di 500 persone scomparse. La Polizia ormai sembra come un esercito di occupazione dentro il proprio Paese che lotta contro i settori più poveri della società, soprattutto nella città di Calí, che è diventata l’epicentro delle proteste. I blindati invadono le strade e i quartieri adoperando gas lacrimogeni e granate stordenti.

Sta parlando di crimini compiuti dallo Stato? o esagero?



Non sta esagerando, anch’io credo che si tratti di crimini di Stato che il governo cerca in tutti i modi di giustificare, dicendo che la situazione sta degenerando, ma non è affatto vero; la gente protesta pacificamente, è Polizia che arriva e reprimere le manifestazioni. Ma ci sono anche video molto preoccupanti che riguardano una persona in abiti civili che si trova accanto a un poliziotto quando all’improvviso estrae la propria pistola e comincia a sparare senza che il poliziotto faccia nulla. O altri video in cui, sempre la Polizia, protegge altri civili armati e uno no sa mai se si tratta di poliziotti in borghese o addirittura di paramilitari che possono sparare in presenza dei poliziotti. Per esempio, in questi giorni, durante una protesta indigena, a causa di colpi di arma da fuoco ci sono stati 8 feriti mentre a Pereira da un veicolo sono stati esplosi diversi colpi di pistola che hanno ucciso Lucas Villa, uno dei protagonisti e promotori della protesata ‘Allegra e Pacifica’. Ora non possiamo incolpare direttamente la Polizia, però non possiamo nemmeno accettare che la Polizia non faccia nulla per impedire che persone in borghese sparino contro i cittadini. Per quanto ne so, in Colombia non è prevista la pena di morte per blocchi stradali o come strumento per contrastare le proteste. La violazione dei diritti umani in Colombia è ormai generalizzata, anzi, secondo me la Polizia sta violando sistematicamente i diritti umani e purtroppo non è la prima volta. Anche nel settembre dell’anno scorso, a Bogotá, la Polizia per reprimere la popolazione indignata per la morte di un giovane ha causato 9 morti in una sola notte. Purtroppo, ormai non stiamo parlando di casi isolati, e quando il comitato dei manifestanti ha chiesto al Presidente Duque di far cessare la repressione sembra che non siano stati ascoltati.

Anche Maduro è responsabile della violenza in Colombia?

Il governo non può continuare a negare le proprie responsabilità sulla crisi economica, sociale e sanitaria che vive il Paese da troppo tempo e continuare a puntare il dito ora contro Maduro, ora contro le FARC, e ora contro Cuba o la Russia. Qui si vuole usare la scusa della lotta al comunismo per giustificare la violenza. Quando in realtà è sotto gli occhi di tutti che le proteste sono il risultato del malcontento popolare e della frustrazione sociale che soffrono tra gli altri anche i giovani e le donne del Paese.

L’ex Presidente Uribe è parte del problema o della possibile via di uscita?



Uribe è parte del problema perché è stato uno di quelli che più ha incitato alla repressione. Addirittura Twitter gli ha bannato un messaggio in cui diceva che le forze dell’ordine dovevano ricorrere all’uso delle armi da fuoco.

Secondo i sostenitori del governo si devono valutare bene le situazioni, e si sostiene che c’è manipolazione nei video delle violenze che vengono diffusi.



I civili che vanno per strada e sparano indiscriminatamente, usano magliette bianche e veicoli bianchi e sono paramilitari che sparano contro indigeni e cittadini inermi. Io comincio a credere che il governo e le forze dell’ordine vogliano esasperare la situazione il più possibile per rinviare le elezioni presidenziali. Potrebbero persino provocare un autogolpe per evitare che si celebrino le elezioni, che in questo momento vedono come favorito il candidato di opposizione Gustavo Petro. E infatti stanno cercando di collegarlo alle proteste per poterlo screditare e farlo apparire come se fosse lui stesso un terrorista.

Quando tornerà la calma in Colombia?



L’unica via d uscita è il dialogo, ma purtroppo il Presidente crede che il dialogo significhi che tutti parlano e poi lui decide da solo. Tuttavia, ormai la gente si è resa conto della propria forza e dei cambiamenti che sono necessari per il bene del Paese e a Duque stavolta non resterà che fare delle concessioni. Vorrei chiudere facendo un appello alla comunità internazionale affinché non abbandoni la Colombia. Credo infatti che la maggior protezione che ci sia rimasta in materia di diritti umani sia la comunità internazionale, perché qui la magistratura e tutti gli enti di controllo sono nelle mani del governo e quindi abbiamo bisogno di una supervisione internazionale affinché il governo sappia che il mondo lo sta osservando.