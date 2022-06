Colombia: Gustavo Petro, un ex guerrigliero come Presidente

Gustavo Petro ha vinto il ballottaggio presidenziale, è il nuovo Presidente della Colombia. Per la prima volta nella sua storia repubblicana, la Colombia avrà un presidente di sinistra. E per la prima volta la Colombia avrà una vice-Presidente donna e nera, Francia Márquez.



Il ballottaggio che ha visto Gustavo Petro contro Rodolfo Hernández, il populista di destra imprenditore, è stato davvero sul filo del rasoio e al cardiopalma. Alla fine, Petro ha prevalso con il 50,51% dei voti, su Rodolfo Hernández, che ha ottenuto il 47,22% (numeri che dovranno consolidarsi nelle prossime ore, dati dal conteggio del 98,22% dei seggi). Degli oltre 22 milioni di colombiani che ieri si sono recate alle urne, 11.115.965 milioni di loro hanno scelto Petro -la differenza tra i due candidati è stata di 719.975 voti- il quale sarà l’inquilino della Casa de Nariño tra il 2022 e il 2026.

«I risultati di queste elezioni sono senza precedenti», commenta ‘El Espectador‘, il più antico e autorevole quotidiano colombiano.

«Nonostante la paura e i miti che hanno mantenuto per decenni la barriera tra Petro e la Casa de Nariño, il suo discorso sul cambiamento e sulla giustizia sociale ha prevalso sulla bandiera anticorruzione di Rodolfo Hernández».

«Gustavo Petro non solo ha raggiunto il suo obiettivo di ottenere un milione e mezzo di voti per vincere indiscutibilmente, ma lo ha superato. La sua campagna ha conquistato sostenitori del centro e politici ‘santistas‘, e ha mobilitato colombiani delle città e delle aree rurali più remote del Paese. Nonostante in termini percentuali le elezioni presidenziali siano state molto ravvicinate, visto che Petro ha vinto in 16 dei 32 dipartimenti proprio come ha fatto Rodolfo Hernández, il leader del Pacto Histórico ha avuto un appoggio in più: i voti di Bogotá. Nella capitale ha trionfato con il 58,59% dei voti. Tutto ciò è servito a consolidare gli oltre 2.700.000 milioni di voti ottenuti per superare il suo tetto al primo turno e creare un nuovo record essendo il candidato di sinistra che ha ricevuto il maggior numero di voti in una elezione presidenziale», prosegue l’analisi a caldo di ‘El Espectador’.



Il quotidiano ricorda l’andamento delle altre due elezioni presidenziali alle quali Petro si era candidato. La prima, nel 2010, che lo aveva visto arrivare solo quarto al primo turno, e la seconda, nel 2018, quando si era posizionato secondo nel primo turno con oltre il 25% dei voti, ma poi aveva perso il ballottaggio contro l’attuale Presidente Iván Duque Márquez. Tra una candidatura e l’altra era stato Sindaco di Bogotá. L’attività parlamentare «lunga e proficua» e «sempre da oppositore», ha caratterizzato la sua trentennale attività politica.

Al primo turno, 29 maggio scorso, Petro ha ottenuto quasi nove milioni di voti. «In quella gara ha avuto un vantaggio importante su Hernández», lo ha superato di oltre 2.500.000 milioni di voti. «Con questo trionfo e dopo 30 anni di carriera politica, Petro conquista la massima posizione del potere esecutivo. Assumerà l’incarico il 7 agosto, andando a sostituire Iván Duque alla Casa de Nariño».



Petro «ha voluto rappresentare un cambiamento sensato, non un salto nel vuoto», afferma ‘El Pais‘, il principale quotidiano spagnolo, che non si può certo tacciare di essere di sinistra. L’élite conservatrice ha cercato ancora una volta di frenare l’ascesa alla presidenza dell’ex guerrigliero, «ma la voglia di cambiamento è stata più forte. La Colombia entra in una nuova era politica». Lungo la strada, al primo turno ha sconfitto «la destra e la continuità, impersonate, da Fico Gutiérrez. Se non bastasse, al secondo turno ha affrontato Rodolfo Hernández», populista di destra, «imprenditore immobiliare con un discorso aggressivo contro la corruzione e la classe politica dominante», che «ha fatto della maleducazione un capitale di simpatia politica. Hernández è arrivato su un motore populista che sembrava inarrestabile. Lo stesso Petro non sapeva come affrontarlo durante la prima settimana del secondo round. Alla fine, la sua strategia è stata quella di concentrarsi su Hernandez e sui suoi difetti di uomo impulsivo e aggressivo. Il risultato gli ha dato ragione».

Ma la campagna elettorale per il nuovo Presidente è stata una corsa ad ostacoli, mentre ne superava uno, il prossimo gli si presentava davanti. Petro ha dovuto affrontare l’ondata populista colombiana, ottimamente interpretata da Hernandez -candidato «simpatico e innovativo»-, «che ha le sue radici nello stesso sentimento di malcontento nei confronti del potere consolidato che ha fatto diventare Donald Trump Presidente negli Stati Uniti, che ha portato alla Brexit, al no alla pace nel referendum colombiano e all’ascesa del estrema destra in Europa».

Contestualmente, Petro ha dovuto affrontare la «petrofobia, la paura irrazionale della sua ascesa al potere e tutto ciò che sa di sinistra».

‘El Espectador‘ ricorda che Gustavo Petro si aggiunge ai Presidenti di sinistra del resto dell’America Latina.

«Nel dicembre 2021 Gabriel Boric è diventato il nuovo Presidente dei cileni con il 55,87% dei voti. È stato un trionfo storico perché Boric è stato il primo Presidente che non fa parte dei due grandi blocchi (centrosinistra e centrodestra) che hanno condiviso il potere dal ritorno nel Paese della democrazia, nel 1990. Prima era stata la volta di Pedro Castillo in Perù, la cui vittoria è stata seguita da una serie di vittorie di sinistra: Xiomara Castro, del partito Libertad y Refundación (Libre) e moglie dell’ex Presidente Manuel Zelaya, aveva vinto le elezioni honduregne lo scorso dicembre diventando la prima donna a governare quel Paese, ma anche la prima candidata a porre fine a 12 anni di governo conservatore e riportare la sinistra honduregna alla presidenza dalla deposizione di Zelaya con un colpo di Stato, nel 2009».

E poi «Laurentino Cortizo Cohen a Panama, il ritorno del MAS in Bolivia e i governi già costituiti di AMLO in Messico e Alberto Fernández in Argentina». Ora la vittoria di Gustavo Petro in Colombia, segna «un’ampia svolta nella regione», se seguisse ora la «possibilissima vittoria di Lula da Silva in Brasile».