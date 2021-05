Non se ne è parlato molto, ma in Sud America, nel 2019, si era inaugurata una vera e propria ‘primavera latinoamericana‘, una serie di proteste contro disuguaglianza, povertà, governi corrotti o incapaci.

Tantissime le rivolte, quasi all’unisono, in diversi Paesi del sub-continente, in particolare in Ecuador,Bolivia, Cile e Colombia.

Tutte le proteste sono state potenzialmente destabilizzanti, e tutte regolarmente represse nel sangue dai governi di turno.

L’avvento del Covid-19 ha solo rallentato i processi di cambiamento che le fasce più povere delle popolazioni pretendono con determinazione. Tutti sapevamo che era solo questione di tempo e che prima o poi, le ingiustizie sociali e la povertà,aggravate dalla pandemia, avrebbero costretto le popolazioni a riprendere la lotta contro i propri governi.

E’ esattamente questo che è successo in Colombia nelle ultime settimane. Qui la popolazioneè scesa in strada per opporsi ad una riforma tributaria promossa dal Presidente, Ivan Duque, e che prevedeva l’imposizione di nuove imposte e norme fiscali.

Un documento di 110 pagine, approvato il 15 aprile 2021, e chiamato ‘Ley de Solidaridad Sostenible‘ (‘Legge di solidarietà sostenibile’), ma che in realtà aveva ben poco di solidale e di sostenibile, e cheavrebbe colpito, secondo lo stesso Ministro che aveva sostenuto la riforma, il 73% dei cittadini e molto meno le grandi imprese, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’obiettivo della ‘Ley de Solidaridad Sostenible’ era recuperare 6 miliardi di dollari.

Così, nonostante il Covid-19 in Colombia abbia già provocato quasi 80.000 vittime e nonostante che anche in questo momento il tasso dei contagi sia altissimo, molti colombiani, al grido che ‘Il governo è più pericoloso del virus’, sono scesi in piazza per opporsi alla riforma.

Il risultato delle proteste sono centinaia di feriti e almeno 27 morti, ma anche tanti desaparecidos e ragazze stuprate, come ci ha detto uno dei nostri intervistati.

Per cercare di capire meglio cosa sta accadendo in Colombia, abbiamo deciso di rivolgere alcune domande a un giornalista e importante figura politica del Paese.

Il collega Juan Manuel Nieves, analista economico e politico de ‘La República‘, ha le idee molto chiare sul grave momento che sta attraversando il suo Paese e comincia spiegandoci gli aspetti salienti della riforma della discordia.

“La riforma è figlia della pandemia, dato che è stata pensata giustamente per le persone che vivono del lavoro informale e che in Colombia rappresentano il 35% – 40% della popolazione. La Colombia è stato uno dei Paesi che per primi hanno decretato il lockdown, e questo ha minato seriamente gli introiti dei settori più vulnerabili. Per questo la riforma tributaria mirava ad aumentare il numero di persone tenute a dichiarare il proprio reddito ed il proprio patrimonio, far pagare l’IVA su diversi prodotti di base, una sovratassa sulla benzina e una imposta addizionale a tutti i prestatori di servizi che guadagnassero più di 2.800 dollari al mese. Tutto questo per recuperare risorse che potessero aiutare tutti coloro che erano stati più gravemente colpiti economicamente dal Covid”.

Il problema, però, è che “la riforma non è stata dibattuta ma imposta; è stata presentata in un pessimo momento, dato che ci troviamo in un periodo elettorale, fra un anno ci saranno le elezioni politiche e presidenziali, inoltre la riforma non era stata negoziata con i partiti, provocando la reazione dell’opposizione, che ha organizzato e cavalcato le proteste della gente. Il Governo alla fine ha fatto un passo indietro e ha ritirato il progetto, però le proteste non si placano perché in realtà ciò a cui ambisce l’opposizione non è il dialogo, bensì il potere, e approfitta della situazione. Tuttavia una riforma fiscale, in Colombia, è necessaria perché dobbiamo coprire il deficit fiscale e dobbiamo presentare un piano di finanziamento del nostro debito al Fondo Monetario Internazionale. Il mio Paese non ha mai avuto problemi per pagare i debiti e non è mai finito in default. Inoltre, abbiamo bisogno di altri prestiti perché la situazione è molto grave, quindi dobbiamo far vedere che continuiamo ad essere affidabili”.

Il fondo monetario, quindi, detta l’agenda politica ed economica del Paese?



No, ma a causa della pandemia abbiamo una contrazione economica del 7%, aldilà di tutte le previsioni, per questo il FMI ha raccomandato una riforma tributaria. La raccomandazione è stata accolta dal governo e tutti gli economisti del Paese concordano sul fatto che la riforma sia necessaria, ma purtroppo si è scelto il peggior momento perimplementarla, fornendo un argomento politico all’opposizione proprio alla vigilia delle prossime elezioni.

Ma ribadisco, il FMI non detta la nostra agenda, noi abbiamo l’obbligo di presentare un piano serio che possa far rispettare i termini del nostro debito.

Come possiamo descrivere il momento economico della Colombia?



La Colombia stava crescendo a un ritmo del 3,3 – 3,5% annuo, però causa la pandemia soffriamo di una decrescita economica pari fino al 7% ed abbiamo raggiunto il 14% di disoccupazione. A questo si aggiunga la grossa fetta di popolazione che vive di economia informale, vive alla giornata, senza alcuna sicurezza. I settori che più hanno sofferto a causa del Covid-19 sono stati la costruzione, il turismo, il commercio, il trasporto e la miniera. Solo a Bogotá sono fallite almeno 35.000 imprese. Tuttavia l’apparato statale non ha smesso di crescere neanche durante la pandemia. Quello che si prevede è che ci potrebbe essere presto una ripresa, ma abbiamo bisogno di un nuovo progetto economico di generare nuove fonti di introiti perché le riserve petrolifere e di gas si stanno esaurendo, ed abbiamo un deficit importante nella bilancia commerciale. Per tutto ciò la riattivazione dell’economia potrebbe cominciare già quest’anno, ma per la ripresa economica, ci sarà bisogno di almeno 8 anni, e sarà necessario un grande sforzo economico, sia da parte del governo, che da parte delle aziende. Credo che le chiusure totali. sin dall’inizio della pandemia, decise dal governo siano state un errore. Questa decisione ha sicuramente compromesso seriamente l’economia e non ha evitato il numero di morti che in Colombia è allarmante, né il numero dei contagi che continua ad essere altissimo. Ci tengo a sottolineare che le proteste, ovviamente, contribuiranno all’aumento dei contagi.

In Colombia c’è il rischio di una guerra civile?



Non credo. Tuttavia sono convinto che ci siano terroristi infiltrati nelle manifestazioni e la mancanza di autorità da parte dello Stato ha contribuito a far degenerare la situazione.

In più, molte città hanno sindaci che appartengono all’opposizione che quindi favoriscono il caos per fini politici ed elettorali, anche a costo di grandi sacrifici economici, a costo di blocchi stradali e soprattutto a costo di molte vite umane. In tal senso, credo che la Polizia abbia il diritto di difendersi, e, al contempo, abbia l’obbligo di difendere i cittadini. Quindi, se gli infiltrati nelle manifestazioni sono armati, la Polizia deve vigilare per la sicurezza dei cittadini. La maggior parte della popolazione sostiene il sistema delle istituzioni del Paese, eppure molte persone hanno dovuto difendersi anche sole dai vandali, per legittima difesa. Le immagini che circolano sono sconvolgenti e l’immagine della Colombia che arriva all’estero è che le persone si stiano uccidendo tra loro, ma questo non è affatto vero, e non è generalizzato; è una idea suscitata ed alimentata dai guerriglieri che si infiltrano e dall’opposizione che cerca di trarne vantaggio. In Colombia, contrariamente a quanto vogliano far credere, nella società c’è unità, la società soffre e lotta, ma è minacciata da vandali e infiltrati.

Quanto hanno a che vedere la guerriglia e il governo venezuelano con le proteste e le violenze?

La guerriglia ed il Venezuela giocano un ruolo fondamentale. Il processo di pace, in realtà è stata una serie di concessioni incondizionate dello Stato colombiano, da cui i guerriglieri hanno tratto solo vantaggi, come ad esempio l’impunità, un tribunale fatto su misura per loro e persino alcuni seggi in Parlamento in cambio di niente, perché non è mai avvenuta la consegna delle armi da parte dei gruppi irregolari e non è mai stata abbandonata, né rivelata la rotta della droga e del narcotraffico. L’esportazione della droga colombiana rappresenta il 95% della cocaina che si consuma in USA ed il 55% della cocaina a livello mondiale. Risulta evidente che i guerriglieri continuano a produrre cocaina ed a ‘beneficiarsi’ dalla droga. Praticamente oggi i guerriglieri, grazie al processo di pace, detengono sia il potere economico che quello politico. Ed i guerriglieri vivono in territorio venezuelano. Il Venezuela li aiuta e li sostiene perché la guerriglia destabilizza il nostro Paese.

E il ruolo di Alvaro Uribe qual’è?



Di Uribe si possono dire tante cose, però la storia del Paese cambia nel 2002 con l’avvento di Uribe alla Presidenza.

La guerriglia prima controllava il Paese; controllava più territorio dello Stato. Dopo 8 anni di Uribe la guerriglia si è trovata ad aver subito numerose sconfitte, e la rotta del narcotraffico è stata finalmente interrotta, mentre la produzione di coca è diminuita drammaticamente e la Colombia ha vissuto una grande riattivazione economica, di cui ancora oggi vediamo i frutti.

La sua importanza gli ha permesso persino di farsi rieleggere ed a far vincere sia Juan Manuel Santos che Duque, da lui designati come suoi candidati. Duque, però, rappresenta un governo debole e di questo viene incolpato Uribe, per averlo scelto. Duque no, ha rispettato le promesse fatte in campagna elettorale. Aveva promesso austerità da parte dell’apparato statale, e invece ha favorito l’aumento della burocrazia; ha parlato di liberalizzazione e invece ha imposto più tasse per le importazioni e ha aumentato i sussidi, e alla fine non è riuscito imporsi contro il narcotraffico.

Comunque Uribe continua ad essere una speranza per molti cittadini anche se adesso la sua popolarità è diminuita rimane un leader. Ed un punto di riferimento a tutti gli effetti. Oggi avremmo un gran bisogno di un mandatario con una presenza forte, e quindi Uribe potrebbe continuare avere un ruolo importante nelle prossime elezioni.

Quale sarà la soluzione al conflitto?

É difficile che ci possa essere una soluzione immediata. L’opposizione, come ho già detto, si muove secondo un calcolo elettorale; pretende aumentare l’indignazione all’interno del Paese per poter cosi vincere le prossime elezioni. É anche probabile che stiano pensando a formare una costituente che potrebbe finire con il compromettere irrimediabilmente le istituzioni del Paese. In Colombia, però, bisogna fare molta attenzione, e se qualcuno pensa di fare una riforma che possa minacciare, per esempio, la proprietà privata, deve sapere che a quel punto la situazione potrebbe precipitare. Oggi le proteste e i blocchi stradali stanno solo peggiorando la situazione del Paese, sia economicamente che sanitariamente, e quando i manifestanti danneggiano la proprietà pubblica o il trasporto pubblico, alla fine pregiudicano i più poveri per cui si suppone siano lottando. Questo dimostra che a loro non interessa di pregiudicare i più poveri, pur di raggiungere i propri obiettivi politici, e purtroppo il governo non è in grado di contrastare le proteste con fermezza, e tutto questo finirà per favorire l’opposizione. Dobbiamo anche fare attenzione alle immagini che arrivano all’estero, dato che spesso si tratta di immagini editate o di notizie false dove si mostrano poliziotti che aggrediscono civili, quando in realtà si tratta dei civili che attaccano le forze dell’ordine e la Polizia semplicemente si difende e reagisce, ma non vengono mostrate le immagini complete. In più, spesso le manifestazioni non sono per nulla pacifiche. Per esempio, gli indigeni a Cali hanno cercato di saccheggiare locali commerciali e case, ma le immagini che arrivano all’estero danno la percezione che sia la Polizia ad attaccare gli indigeni, non fanno vedere i manifestanti che attentano alla proprietà privata. Inoltre, ci sono sondaggi che parlano del 60% della popolazione che non è favorevole allo sciopero perché i colombiani sono grandi lavoratori e non possono permettersi protestare per molti giorni. Coloro che possono permettersi di protestare per tanti giorni sono coloro che vivono dello Stato o non hanno niente di meglio da fare che provocare il caos. Purtroppo oggi abbiamo una nuova generazione che ha idealizzato le storie della guerriglia, anche quelle più cruenti, e bisogna educare queste nuove generazioni ed insegnando la vera storia che abbiamo vissuto. Noi vogliamo lavorare, e queste poche proteste non possono essere l’immagine del Paese. Parliamo di pochi individui violenti che causano danno e poi quando arriva la Polizia parlano di un governo prepotente e che reprime. Questa non è la verità, questa è una idea che hanno saputo vendere molto abilmente. Ci sono stati errori, però si tratta di pochi elementi della forze dell’ordine che stanno difendendo cittadini, non si tratta di persone che uccidono altre persone, questa non è la politica dello Stato, ma purtroppo il nostro governo non è stato in grado di raccontare quello che sta succedendo per davvero.