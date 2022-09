Collegiate è l’impresa leader nelle residenze universitarie nel Regno Unito e ne gestisce circa trenta in tutta Europa. Studenti a Madrid, Lisbona, Cambridge o Londra scelgono Collegiate per godersi al massimo il loro percorso universitario. È da poco aperta la loro prima sede in Italia, proprio a Milano.

Gli anni da studente universitario sono i più belli. Città nuova, nuove amicizie, nuove esperienze, nuove conoscenze… insomma, un mondo intero da scoprire! Per questo le residenze dovrebbero mettere a disposizione tutte le comodità possibili, così che i giovani debbano preoccuparsi soltanto di studiare, divertirsi e crescere personalmente e accademicamente.

Per tutti gli studenti o giovani professionisti che stanno pensando si trasferirsi a Milano e cercano una sistemazione che si adatti alle loro necessità, Collegiate Milan North garantisce ospitalità all inclusive di eccezionale qualità.

Il “sogno americano” a Milano

Tutto quello che sembra succedere solamente nei film americani avviene in Collegiate Milan North. Giardini, piscina coperta, centro benessere con spa e sauna, palestra, cinema e molto altro tra i servizi di questa residenza. Un vero e proprio campus in stile americano, con tutte le comodità immaginabili.

Vengono inoltre organizzati eventi durante tutto l’anno per aiutare i residenti a socializzare e vivere nuove esperienze. Dalle serate giochi o cinema, alle feste tematiche, ai workshop multidisciplinari o alle gite. Durante i primi mesi saranno organizzate anche lezioni di cucina per supportare i residenti nel raggiungimento della propria indipendenza.

In definitiva Collegiate Milan North propone tutto ciò di cui uno studente può avere bisogno, a portata di mano.

Quel che c’è da sapere su Collegiate Milan North

Il residence offre differenti opzioni di alloggio: camere singole con bagno privato e cucina condivisa; appartamenti singoli; appartamenti privati per più coinquilini twin apartments; appartamenti singoli con terrazzo (penthouse apartments). I prezzi sono molto competitivi in una città come Milano, senza dubbio abbastanza cara.

Oltre alle aree comuni già elencate (piscina, palestra, cinema, centro benessere con spa e sauna, giardino), gli ospiti hanno a disposizione sale studio e lavoro, wifi alta velocità, bar lounge, cooking lounges e lavanderie. Su richiesta è disponibile anche parcheggio interno privato, servizi di manutenzione e pulizia e anche un deposito biciclette.

La sorveglianza è attiva h24 7 giorni su 7, anche la reception è aperta tutti i giorni 24 ore su 24. Dulcis in fundus, con un occhio alla cura del pianeta, non poteva tutti i locali rifiuti prevedono la raccolta differenziata.

Tranquillità e benessere a pochi chilometri dal centro città

L’edificio, nuovissimo, si trova in una zona tranquilla immersa nel verde, che contribuisce senza dubbio a portare un’atmosfera di pace e serenità. Milan North è molto ben collegata alla città: a due minuti c’è la fermata di metro di Villa San Giovanni, linea M1, passano inoltre vari autobus e tram.

Di seguito le distanze dalle principali università di Milano:

Università degli Studi di Milano – circa 25 min

Politecnico di Milano campus Leonardo – circa 20 min

Università degli Studi di Milano-Bicocca – 9 min

Università Cattolica del Sacro Cuore – circa 30 min

Accademia Di Belle Arti Di Brera – circa 30 min

Università Vita-Salute San Raffaele – 33 min

IED Istituto Europeo di Design – 30 min

Conservatorio di Milano ‘Giuseppe Verdi’ – circa 25 min

Istituto Marangoni – 20 min

Istituto Secoli – circa 20 min

Academia Del Lusso – 10 min

SAE Institute Milano – circa 35 min

Il nuovo anno accademico sta per cominciare e Collegiate Milan North ha già aperto le prenotazioni per gennaio 2023. Gli appartamenti, le camere e gli attici saranno disponibili per il secondo semestre dell’anno accademico 22/23.