Chi fa da sé fa per tre. Poiché i limiti statali sul THC delta-8 derivato dalla canapa iniziano a influenzare le vendite per produttori e rivenditori di prodotti, le aziende stanno valutando come colmare il divario. Il Delta-8 THC ha preso d'assalto l'industria negli ultimi 18 mesi, poiché i produttori, bloccati con un eccesso di distillato e isolato di CBD a basso prezzo, hanno sintetizzato il prodotto nel popolare intossicante. Confusione negli USA. Mesi di ritardo per un divieto statunitense sulla spedizione di componenti per vaporizzatori ha lasciato gli operatori di canapa e marijuana a chiedersi se dovrebbero prepararsi a shock per i loro modelli di business o procedere come al solito e sperare che la regola non si concretizzi mai.

Stati Uniti

Coca-Cola, Pepsi e Kellogs mettono pressione agli USA sul far west del CBD

Una coalizione di marchi di consumo che include Coca-Cola, PepsiCo e Kellogg sta facendo appello alle autorità di regolamentazione della salute degli Stati Uniti affinché adottino regolamenti per consentire il CBD da banco.

La lettera del 22 luglio della Consumer Brands Association sostiene che l’attuale politica statunitense sul CBD “non funziona” perché il CBD non è consentito negli alimenti, nelle bevande e negli integratori alimentari, ma tali prodotti sono comunque comunemente venduti da aziende che trasgrediscono le normative dell’US Food and Amministrazione dei farmaci.

«L’inazione della FDA si traduce in un mercato pieno di prodotti contenenti CBD prodotti in stabilimenti che sfuggono alla regolamentazione della FDA», ha scritto il gruppo.

Il gruppo ha dichiarato al commissario ad interim della FDA, la dott.ssa Janet Woodcock, che il proprio sondaggio ha mostrato che il 26% della popolazione degli Stati Uniti ha provato il CBD, nonostante il fatto che il cannabinoide sia limitato dalla legge federale ai canali farmaceutici.

Un disegno di legge per ignorare la FDA e consentire le vendite di CBD da banco è in sospeso al Senato degli Stati Uniti ma non è stato ascoltato. La FDA ha rivisto la politica sul CBD dal 2019 senza una risoluzione.

«Stiamo diventando tutti un po’ stanchi e delusi», ha detto Jen Daulby, vicepresidente senior degli affari del governo dell’Associazione, a Cannabis Wire, che per primo ha riportato la lettera della FDA.

Alla fine dell’anno scorso il gruppo di consumatori ha arruolato un ex capo della Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti nel suo comitato consultivo per affrontare le normative sul CBD.

Stati Uniti

CBD concentrato? THC-0? Poiché gli Stati limitano il Delta-9THC, gli operatori del settore pianificano i prossimi passi

Poiché i limiti statali sul THC delta-8 derivato dalla canapa iniziano a influenzare le vendite per produttori e rivenditori di prodotti, le aziende stanno valutando come colmare il divario.

Il Delta-8 THC ha preso d’assalto l’industria negli ultimi 18 mesi, poiché i produttori, bloccati con un eccesso di distillato e isolato di CBD a basso prezzo, hanno sintetizzato il prodotto nel popolare intossicante.

Ma i legislatori hanno rapidamente represso le vendite, soprattutto ai minori, spaventati dalla mancanza di regolamentazione del prodotto.

Larry Shor, proprietario di Cleveland Botanical Destination, un franchising di vendita al dettaglio di CBD a Cleveland, Ohio, ha dichiarato a Hemp Industry Daily che i prodotti delta-8 THC rappresentano attualmente il 60% delle sue vendite.

Più dei suoi clienti stanno acquistando delta-8 THC del previsto e i prodotti potrebbero cannibalizzare le vendite di CBD.

«Ora penso, ‘Dove sarei se non fosse per quello? Perché avevo un intero piano aziendale che pensavo fosse abbastanza solido con i numeri del CBD», ha detto Shor.

«Se non ci fosse alcun componente psicoattivo in [delta-8], non credo che venderei lo stesso importo su base mensile».

Shor ha detto che si sta preparando per il giorno in cui il delta-8 THC potrebbe essere vietato in Ohio, anche se attualmente non ci sono minacce legislative incombenti all’orizzonte.

Secondo quanto riferito, il procuratore generale dell’Ohio Dave Yost sta indagando sul settore e ha affermato di non essere sicuro di “comprare” i venditori che vendono delta-8 THC e la loro analisi legale dei prodotti.

È improbabile che le aziende smettano di produrre prodotti come il delta-8 THC, nonostante i divieti statali, ha affermato Shor.

«Non moriranno», ha detto. «Il loro gasdotto esiste già».

I suoi clienti possono facilmente guidare fino al Michigan per accedere al delta-8 nel mercato regolamentato della marijuana, ha aggiunto.

Il nuovo delta-8?

Il THC-O-acetato è uno dei prodotti che i rivenditori stanno aspettando di immagazzinare sugli scaffali dei negozi, ha detto Shor.

Il prodotto, che si dice sia più potente con effetti che durano significativamente più a lungo del THC, è il delta-8 THC derivato dalla canapa convertito attraverso un processo chimico in THC-O-acetato, ha affermato James Stephens, ingegnere chimico e microbiologo e fondatore di Iron Luce LLC a Missoula, Montana.

Questa versione del prodotto è diversa dal THC-O-acetato ottenuto da delta-9 THC.

«Molte persone sono passate dal D-8 all’acetato di THC e stanno cercando di affermare che è legale perché non è THC o non è tecnicamente un isomero perché gli stanno aggiungendo molecole», ha detto Stephens a Hemp Industry Daily.

Poiché il delta-8 THC è stato bandito in modo specifico, i produttori stanno producendo una sostanza derivata che non è vietata, ha detto Stephens.

«È lo stesso tipo di gioco che vedi con molte delle leggi sulla droga dei designer», ha detto. «Ricordi tutti i cannabinoidi sintetici che erano sul mercato?».

Ma la preoccupazione di Stephens è la mancanza di dati sulla sicurezza da parte dei produttori di prodotti.

«Non credo che nessuno sappia cosa fa veramente questo prodotto», ha detto Stephens.

Preoccupato per la sicurezza del delta-8 THC e di altri derivati, Shor ha affermato di non essere sicuro che i suoi negozi saranno tra i rivenditori che vendono THC-O-acetato il primo giorno.

«Posso essere d’accordo con l’essere uno dei primi ad adottare, purché mi senta in qualche modo sicuro e supportato da aziende più grandi che non metterebbero un prodotto là fuori senza punteggiare le loro i e incrociare le loro t», ha detto Shor.

CBD concentrato

Altri prodotti che attirano l’attenzione includono prodotti ad alto contenuto di CBD e basso rapporto di THC, ha affermato Stephens.

«Stanno prendendo il CBD e lo modificano per ottenere un composto unico», ha detto.

La mania del delta-8 THC ha aperto la strada a Chris Fontes, fondatore della Trojan Horse Cannabis con sede in Colorado, che ha affermato che la sua azienda sta commercializzando tali prodotti per «portare lo spettro completo al livello successivo“.

I prodotti di consumo derivati ​​dalla canapa contengono 10 milligrammi di delta-9 THC e 100 milligrammi di CBD per gomma.

«È un prodotto razionato – nessuno di questi è sintetizzato o isomerizzato, quindi non stiamo convertendo alcun cannabinoide o creando un cannabinoide», ha detto Fontes.

I prodotti sono formulati intorno allo 0,2% di THC, rimanendo al di sotto del limite legale degli Stati Uniti pur consentendo un certo margine di errore, ma “il THC dà davvero un calcio al CBD nella parte posteriore”, ha affermato Fontes, e ha attirato l’attenzione dei rivenditori che cercano di sostituire i prodotti con delta- 8.

Poiché i prodotti possono avere un effetto inebriante, Fontes ha affermato che è inevitabile che ci siano almeno alcune domande a riguardo.

«Ogni volta che porti un intossicante in un mercato non regolamentato, alla fine devi affrontare un controllo normativo», ha detto.

«Quando ciò accade, vogliamo tenere il naso pulito».

A tal fine, l’azienda aderisce alle buone pratiche di produzione e richiede ai rivenditori e ai distributori che vendono il prodotto di firmare un accordo che il prodotto è disponibile per la rivendita solo ai consumatori di età superiore ai 21 anni.

Dati richiesti

I rivenditori spesso inseguono le tendenze e vendono prodotti popolari per rimanere rilevanti e generare profitti, ha affermato Stephens.

Ma le cose più importanti a cui prestare attenzione nello stoccaggio di nuovi prodotti sono COA puliti, buoni dati analitici che dimostrano che i prodotti sono puliti e dati sulla sicurezza e test tossicologici.

«Ogni produttore avrà i propri contaminanti o i propri prodotti collaterali, quindi ogni produttore dovrebbe fare i propri dati sulla sicurezza», ha affermato Stephens.

«Solo perché il prodotto di un fornitore è sicuro non significa che il prodotto di ogni fornitore sia sicuro in alcun modo».

Stati Uniti

Lo Stato di Washington vieta ai processatori di marijuana di convertire il CBD estratto dalla canapa in delta-9 THC

I trasformatori di marijuana dello Stato di Washington non possono convertire il CBD dalla canapa in delta-9 THC nel mercato legale della marijuana, hanno detto venerdì i regolatori in una mossa che potrebbe essere accolta dai coltivatori di MJ che temevano che la pratica che coinvolgeva la canapa legale federale avrebbe minato le loro attività.

La decisione di venerdì del Liquor and Cannabis Board dello Stato ha lo scopo di chiarire la confusione sulla legalità del CBD derivato dalla canapa convertito in delta-9 THC nel mercato autorizzato.

I coltivatori di marijuana erano preoccupati perché è molto più economico convertire l’estratto di CBD, per lo più isolato, in delta-8 THC e delta-9 THC rispetto alla coltivazione di marijuana per produrre THC.

Le società di marijuana autorizzate dovrebbero aspettarsi che il mercato si stabilizzi quando ciò avrà effetto.

Micah Sherman, un imprenditore di cannabis nello stato e membro del consiglio di amministrazione della Washington Sun and Craft Growers Association, ha affermato di sperare che l’annuncio possa chiarire la confusione nel mercato.

«A breve termine, dovremo vedere cosa fa effettivamente l’LCB e come arriva ai negozi e al loro comportamento», ha affermato.

Sherman ha affermato che il ritardo di mesi nella dichiarazione dei regolatori ha permesso al delta-9 THC del CBD derivato dalla canapa di interrompere il mercato della marijuana.

«Questo ha avuto un profondo effetto sui profitti per gli agricoltori», ha aggiunto.

Sherman ha spiegato che i coltivatori di marijuana autorizzati non sono stati in grado di vendere la loro biomassa per l’estrazione perché i trasformatori acquistavano e producevano delta-9 THC dal CBD derivato dalla canapa a un prezzo molto più economico.

L’agenzia ha stabilito che questa “Dichiarazione interpretativa” non è una legge e resta da vedere se i regolatori stanno prendendo di mira eventuali violazioni di questo regolamento per l’applicazione.

Vicki Christophersen, direttore esecutivo della Washington CannaBusiness Association, ha affermato che il regolamento è un promemoria di quanto siano “incoerenti” i regolatori statali per quanto riguarda l’applicazione e la conformità.

«Il Liquor and Cannabis Board ha nuovamente assunto la posizione che i titolari di licenze di cannabis responsabili e altamente regolamentati potrebbero vendere alcuni prodotti illegali», ha affermato.

«L’agenzia ha improvvisamente definito alcuni titolari di licenza che operano in buona fede nel mercato legale della cannabis come violazione della legge sulle sostanze controllate».

Ha continuato dicendo che la posizione della LCB «avrà un effetto raggelante sulla capacità delle aziende legali di impegnarsi con il loro regolatore in un ambiente collaborativo che riconosca la sicurezza, i requisiti legali e lo sviluppo del settore».

Sherman ha anche sottolineato che l’assicurazione sulla responsabilità del prodotto non copre i prodotti illegali e che i negozi che vendono delta-9 THC a base di CBD potrebbero essere soggetti a una causa se qualcuno si ammala a causa del consumo.

Stati Uniti

Il divieto a lungo ritardato lascia alla deriva i produttori di sigarette elettroniche e prodotti affini

Mesi di ritardo per un divieto statunitense sulla spedizione di componenti per vaporizzatori ha lasciato gli operatori di canapa e marijuana a chiedersi se dovrebbero prepararsi a shock per i loro modelli di business o procedere come al solito e sperare che la regola non si concretizzi mai.

Il divieto avrebbe dovuto entrare in vigore ad aprile, il risultato di una legge del 2020 che vieta al servizio postale degli Stati Uniti di spedire prodotti da svapo. Il divieto includeva componenti senza nicotina e potrebbe eliminare la spedizione di svapo diretta al consumatore.

Ma ad aprile, quando l’USPS ha dichiarato di voler pubblicare i dettagli sull’applicazione del divieto, l’agenzia ha affermato che aveva bisogno di più tempo per rivedere i commenti pubblici al riguardo.

«Al fine di garantire una considerazione approfondita e ponderata delle complesse questioni … il servizio postale non è in grado di pubblicare una regola finale» entro la data obiettivo di aprile, ha dichiarato il portavoce David P. Coleman in una e-mail a Hemp Industry Daily.

Tre mesi dopo, la norma rimane inedita.

Il ritardo è frustrante per gli operatori di canapa e marijuana che spediscono prodotti di vaporizzazione. (I prodotti a base di marijuana non possono essere legalmente spediti negli Stati Uniti, anche se le cartucce e le batterie vuote vengono comunemente spedite alle aziende e ai consumatori che le riempiono di olio di cannabis.)

«Vendiamo hardware vuoto. Non siamo una sigaretta. Ma siamo stati tutti coinvolti in questo», ha affermato Dana E. Shoched, proprietario di O2VAPE a Lambertville, nel Michigan.

Shoched e altri produttori di vaporizzatori affermano di essere passati alla consegna privata per continuare l’attività senza utilizzare l’USPS. I grandi servizi di consegna privata come FedEx e UPS hanno già interrotto la spedizione di componenti di vaporizzatori in risposta alla legge, costringendo i produttori di vaporizzatori a trovare operatori di nicchia per spostare il prodotto.

All’inizio di questo mese, circa 400 aziende di vaporizzatori si sono appellate a FedEx per revocare il divieto di consegna, senza alcun risultato.

«Senza la possibilità di ordinare i prodotti di svapo all’ingrosso o di spedire i loro prodotti ai consumatori, i negozi di svapo hanno visto le loro opzioni di spedizione salire alle stelle in termini di costi o evaporare del tutto», hanno scritto le aziende in un appello prima coperto da Filter, un’agenzia di stampa di New York che copre politica globale sulla droga.

Stati Uniti

L’Oregon sta inviando ispettori del settore marijuana nei campi di coltivazione della canapa

L’Oregon sta inviando ispettori commerciali della marijuana (e forse la Guardia Nazionale) nei campi di canapa per cercare marijuana illecita.

Il cambiamento arriva dopo che il governatore dell’Oregon Kate Brown ha firmato una nuova legge per definire il delta-8 THC come un «cannabinoide per uso adulto» e per aprire la porta a considerare l’isomero THC un «adulterante».

La legge vieta la vendita di prodotti di canapa contenenti THC ai minori e richiede una «concentrazione massima” su «qualsiasi cannabinoide di derivazione artificiale», simile ai limiti di concentrazione già in vigore sul delta-9 THC nei prodotti a base di marijuana.

La legge consente inoltre agli ispettori statali della marijuana di esaminare le coltivazioni di canapa in collaborazione con il Dipartimento statale dell’agricoltura, che testa la canapa per il contenuto di THC. Al governatore è permesso chiamare anche la Guardia Nazionale dell’Oregon per aiutare a ispezionare le colture di canapa.

Brown ha firmato il disegno di legge lunedì.

Poco dopo, la Commissione per il controllo dei liquori dell’Oregon, che regola la marijuana, ha adottato regole temporanee che consentono ai suoi ispettori di esaminare la canapa per “fermare la produzione illegale di marijuana mascherata da produzione di canapa”.

«Stiamo davvero cercando di fare un controllo a campione e prelevare una quantità minima di campioni per capire cos’è la marijuana commerciale», ha detto il direttore esecutivo Steve Marks a KTVZ-TV a Portland.

La legge ordina anche ai regolatori della marijuana dell’Oregon di creare una mappa delle operazioni di canapa industriale e condividerla con le forze dell’ordine.