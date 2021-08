Lunedì 9 agosto, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) -il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite- pubblicherà il suo rapporto più completo sulla scienza del cambiamento climatico dal 2013. Sarà il primo di quattro rapporti pubblicati nell’ambito dell’ultimo ciclo di valutazione dell’IPCC, con successivi rapporti nel 2022.

Questa valutazione aggiornata arriva tre mesi prima che i leader mondiali si riuniscano a Glasgow, in Scozia, dal 1 al 12 novembre, per la prossima Cop 26 (Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite), ovvero per trovare modi per evitare i peggiori effetti del cambiamento climatico e rinnovare i loro impegni per ridurre i gas serra.

Il rapporto fornirà ai responsabili delle politiche le migliori informazioni scientifiche possibili sul cambiamento climatico, essenziale per la pianificazione a lungo termine in molti settori, dalle infrastrutture all’energia al benessere sociale.

L’IPCC è l’organizzazione delle Nazioni Unite focalizzata sulla scienza del clima. Esiste dal 1988 e conta 195 Paesi membri.

Ogni sette anni circa, l’IPCC pubblica un rapporto -essenzialmente uno ‘stato del clima‘- che riassume la ricerca più aggiornata e sottoposta a revisione paritaria sulla scienza del cambiamento climatico, i suoi effetti e i modi per adattarsi e mitigare il cambiamento.

Lo scopo di questi rapporti è fornire a tutti, in particolare agli organi di governo, le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni importanti in materia di cambiamento climatico. L’IPCC fornisce essenzialmente ai governi una sintesi di migliaia di documenti pubblicati riguardanti la scienza, i rischi e le componenti sociali ed economiche del cambiamento climatico.

I rapporti dell’IPCC sono apartitici. Ogni Paese dell’IPCC può nominare scienziati per partecipare al processo di stesura del rapporto e c’è un processo di revisione intenso e trasparente. L’IPCC non dice ai governi cosa fare. Il suo obiettivo è fornire le conoscenze più recenti sul cambiamento climatico, i suoi rischi futuri e le opzioni per ridurre il tasso di riscaldamento.

L’IPCC non conduce una propria ricerca sulla scienza del clima. Invece, riassume quelli di tutti gli altri.

Il rapporto che uscirà il 9 agosto è stato scritto da 234 scienziati nominati dai governi membri dell’IPCC in tutto il mondo. Questi scienziati sono i principali esperti di scienze della Terra e del clima.

Questo rapporto, il primo dei quattro che compongono il sesto rapporto di valutazione dell’IPCC, esamina la scienza fisica alla base del cambiamento climatico e dei suoi impatti. Da solo conterrà oltre 14.000 citazioni a ricerche esistenti. Gli scienziati hanno esaminato tutte le ricerche relative alla scienza del clima pubblicate fino al 31 gennaio 2021.

Questi scienziati, che non sono ricompensati per il loro tempo e il loro impegno, si sono offerti volontari per leggere quegli oltre 14.000 articoli in modo che tu non debba farlo.

L’IPCC è trasparente riguardo al suo processo di revisione e tale processo è ampio. Le bozze del rapporto vengono condivise con altri scienziati, oltre che con i governi, per commenti. Prima della pubblicazione, i 234 autori avranno dovuto affrontare oltre 75.000 commenti sul loro lavoro.

Il contributo dei governi a questi rapporti più grandi, come quello pubblicato il 9 agosto 2021, si limita esclusivamente a commentare le bozze dei rapporti. I governi hanno voce in capitolo molto più forte nel riassunto più breve per i responsabili politici che accompagna questi rapporti, devono dare il consenso e in genere entrare in negoziati dettagliati sulla formulazione.

Una cosa che tutti vogliono capire è come potrebbe essere il futuro con i cambiamenti climatici.

Per avere un’idea di quel futuro, gli scienziati eseguono esperimenti utilizzando modelli informatici che simulano il clima della Terra. Con questi modelli, gli scienziati possono chiedersi: se il globo si riscalda di una quantità specifica; cosa potrebbe accadere in termini di innalzamento del livello del mare; siccità e calotte glaciali; se il globo si surriscaldasse di meno o di più.

L’IPCC utilizza una serie di scenari per cercare di capire come potrebbe essere il futuro. E qui che entrano in gioco alcuni acronimi molto importanti.

Tutti i modelli climatici funzionano in modo leggermente diverso e creano risultati diversi. Ma se vengono eseguiti 20 diversi modelli climatici utilizzando le stesse ipotesi sulla quantità di riscaldamento e producono risultati simili, le persone possono essere abbastanza fiduciose nei risultati.

Gli RCP (Representative Concentration Pathways), o Percorsi Rappresentativi di Concentrazione, e gli SSP (Shared Socioeconomic Pathways), o Percorsi Socioeconomici Condivisi, sono gli scenari standardizzati utilizzati dai modellisti climatici.

Quattro RCP sono stati al centro degli studi di modellazione climatica orientati al futuro incorporati nel rapporto del 2013 . Si andava da RCP 2.6, dove c’è una drastica riduzione delle emissioni globali di combustibili fossili e il mondo si riscalda solo un po’, a RCP 8.5, un mondo in cui le emissioni di combustibili fossili sono illimitate e il mondo si riscalda molto.

Questa volta, i modellisti climatici stanno usando gli SSP. A differenza degli RCP, che si concentrano esclusivamente sulle traiettorie delle emissioni di gas serra, gli SSP considerano i fattori socioeconomici e si preoccupano di quanto sarà difficile adattarsi o mitigare i cambiamenti climatici, che a loro volta influiscono sulle emissioni di gas serra. I cinque SSP differiscono per come potrebbe apparire il mondo in termini di demografia globale, equità, istruzione, accesso alla salute, consumo, dieta, uso di combustibili fossili e geopolitica.

Il 2021 ci sta riservando eventi meteorologici estremi e mortali in tutto il mondo, da estesi incendi a caldo estremo, precipitazioni eccessive e inondazioni improvvise. Eventi come questi diventano più comuni perchè il mondo è in via di riscaldamento. E il riscaldamento è un moltiplicatore di minacce che aggrava altre questioni ambientali e sociali globali, nazionali e regionali. Il rapporto, dunque, se è vero che fornirà ai responsabili politici una migliore comprensione di come il cambiamento climatico ci sta influenzando oggi, il che sarà particolarmente utile per mettere in atto strategie di adattamento a breve termine, è altrettanto vero che non interessa solo i decisori politico-istituzionali, interessa ciascun individuo, deve interessare ciascuno di noi, perchè ci permetterà di riconoscere le principali fonti di gas serra che stanno guidando il cambiamento climatico, e dunque ci permetterà di adottare misure per ridurre le nostre proprie emissioni quotidiane.

Cosa, dunque, ciascuno di noi, deve cercare nel prossimo rapporto ICC quando lunedì sarà pubblicato? Gli esperti ci dicono che dovremo puntare l’attenzione su 5 elementi.

1. Quanto è sensibile il clima all’aumento dell’anidride carbonica?

I livelli di anidride carbonica atmosferica (CO2) sono ora più alti di quanto non siano stati in 800.000 anni, raggiungendo le 419 parti per milione (ppm) nel maggio 2021 . La temperatura globale media aumenta con ogni aumento della concentrazione atmosferica di CO2, ma quanto aumenta dipende da molti fattori.

Gli scienziati del clima utilizzano modelli per capire quanto riscaldamento si verifica quando le concentrazioni di CO2 raddoppiano rispetto ai livelli preindustriali -da 260 ppm a 520 ppm- un concetto chiamato ‘ sensibilità climatica‘ . Più il clima è sensibile, più le emissioni di gas serra devono essere ridotte per rimanere al di sotto dei 2 C.

Modelli climatici più vecchi hanno stimato che un raddoppio della CO2 atmosferica porterebbe ad un aumento della temperatura di 2,1 C a 4,7 C . L’ultimo set di modelli climatici, chiamato CMIP6 , ha ampliato l’intervallo da 1,8 C a 5,6 C , il che significa che il clima è almeno altrettanto sensibile al raddoppio dell’anidride carbonica come mostrato dai modelli precedenti, ma potrebbe, in effetti, essere ancora più sensibile .

L’intervallo è influenzato dalle incertezze in una serie di fattori climatici, tra cui il vapore acqueo e la copertura nuvolosa, e come aumenteranno o diminuiranno gli effetti del riscaldamento. Gli scienziati stanno lavorando per restringere la gamma delle proiezioni climatiche in modo da sapere di più su quanto velocemente dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra per evitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico e adattarci agli altri.

2. Cosa sta succedendo con le nuvole?

Le nuvole sono un jolly nel gioco del cambiamento climatico. Creano feedback sul riscaldamento , il che significa che il riscaldamento cambia la copertura nuvolosa, ma la copertura nuvolosa può anche accelerare o rallentare il riscaldamento in diverse situazioni.

Le nuvole riflettono circa un quarto della luce solare in arrivo lontano dalla Terra. Quindi, se un maggiore riscaldamento porta a più nuvole, ci aspetteremmo che venga riflessa più luce solare, rallentando il riscaldamento. Tuttavia, le nuvole isolano anche la Terra, intrappolando il calore sprigionato dalla superficie. Quindi, l’aumento della copertura nuvolosa (come durante la notte) potrebbe amplificare il riscaldamento.

Emergono due questioni principali : in primo luogo, molti fattori, tra cui il tipo di nuvola, l’altitudine e la stagione, determinano l’effetto complessivo di una nuvola sul riscaldamento. In secondo luogo, le nuvole sono incredibilmente difficili da modellare; il modo in cui i modelli trattano le nuvole è fondamentale per l’intervallo di sensibilità climatica.



3. Il cambiamento climatico ha alimentato le recenti condizioni meteorologiche estreme?

Dall’ultimo rapporto IPCC, la nostra capacità di valutare l’impatto del riscaldamento globale sugli eventi estremi è migliorata enormemente. A questo è dedicato il capitolo 11 dell’ultimo rapporto.

Il riscaldamento globale significa che le ondate di calore estive più forti e le notti tropicali (temperature superiori a 20 °C) più frequenti si verificano alle medie latitudini, come il Canada e l’Europa.

L’aria più calda può contenere più acqua. Ciò può causare una maggiore evaporazione dalla terra e portare a siccità e incendi. Inoltre, un’atmosfera con più acqua può produrre più precipitazioni e inondazioni.

Gli scienziati hanno previsto decenni fa che si sarebbero verificati questi cambiamenti nel ciclo dell’acqua, ora è chiaro che stanno accadendo.

4. Le proiezioni climatiche regionali sono migliorate?

I modelli climatici valutati dall’IPCC sono modelli globali. Questo è essenziale per catturare le connessioni tra tropici e poli o terra e oceano. Tuttavia, ha un costo: i modelli fanno fatica a simulare molte caratteristiche di diametro inferiore a 100 chilometri, come piccole tempeste o isole.

Le relazioni regionali possono essere complesse: ad esempio, le tempeste estreme aiutano a rompere il ghiaccio marino artico estivo, ma la riduzione della copertura di ghiaccio marino può anche portare a tempeste più forti.

Dall’ultimo rapporto IPCC, le tecniche per prendere queste informazioni su larga scala e perfezionarle hanno mostrato come il clima regionale e locale è cambiato e potrebbe cambiare in futuro. Altri esperimenti riguardano questioni regionali, come l’impatto della perdita di ghiaccio marino artico sulle tempeste.

5. In che modo le calotte glaciali antartiche contribuiranno all’innalzamento del livello del mare?

Il livello globale del mare sta salendo perché l’acqua si espande leggermente quando si riscalda e i ghiacciai montani e la calotta glaciale dellaGroenlandia si stanno sciogliendo e stanno aggiungendo acqua all’oceano.

Ma la più grande fonte potenziale di innalzamento del livello del mare nel prossimo secolo è l’Antartide. I modelli della calotta glaciale mostrano che lo scioglimento delle calotte glaciali antartiche aumenterà tra 14 e 114 centimetri all’innalzamento del livello del mare entro il 2100. Questa è una gamma enorme, e tutto dipende dal fatto che la calotta glaciale dell’Antartico occidentale rimanga relativamente stabile o inizi un lento ma inarrestabile crollo.

Il modo in cui l’IPCC comunica questo dibattito scientifico avrà un impatto sul modo in cui le comunità costiere pianificano l’innalzamento del livello del mare. Le città basse, come Lagos, in Nigeria, potrebbero diventare inabitabili entro la fine del secolo a causa dell’innalzamento del livello del mare, soprattutto se le stime del modello più alte si rivelano più preveggenti.

Nel 2018 un rapporto dell’l’Intergovernmental Panel on Climate Change aveva avvertito che mancavano solo una dozzina di anni prima che il riscaldamento globale non possa essere mitigato in modo che l’aumento della temperatura della Terra rispetto ai livelli preindustriali raggiunga un massimo di 1,5 ℃ . Al di sopra di questo valore, anche aumentando la temperatura di solo mezzo grado, fino a 2 ℃, la situazione peggiorerà notevolmente, con il moltiplicarsi di siccità, inondazioni e ondate di caldo estremo. Con questo, aumenta il rischio di povertà per centinaia di milioni di persone. Ora, da allora, di anni, ne sono già trascorsi 3, il che significa che ci restano 9 anni. Siamo avvisati, e da tempo. L’appuntamento che abbiamo lunedì 9 agosto può essere davvero definito come l’appuntamento più importante per le nostre vite.