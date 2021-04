Ieri 22 aprile 2021 il Presidente Joe Biden ha annunciato un nuovo ambizioso obiettivo nazionale sul clima in un vertice online dei leader mondiali. Si è impegnato a ridurre della metà le emissioni di carbonio degli Stati Uniti entro la fine di questo decennio e puntare a zero emissioni nette entro il 2050.

Il nuovo obiettivo è un grosso problema perché riunisce formalmente le molte idee diverse su infrastrutture, budget, politica di regolamentazione federale e azioni disparate negli stati e nell’industria per trasformare l’economia degli Stati Uniti in un gigante altamente competitivo, ma molto verde. Segnala anche al resto del mondo che ‘l’America è tornata‘ e pronta a lavorare sul cambiamento climatico.

Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius -l’obiettivo dell’accordo di Parigi sul clima- richiederà uno sforzo globale immediato in grado di trasformare i sistemi energetici e far precipitare le emissioni a tassi mai osservati prima nella storia. Le dichiarazioni dei 40 leader mondiali al vertice virtuale riflettono sia visioni ambiziose per quel futuro, sia la realtà che le parole non sempre corrispondono alle azioni sul campo.

Formalmente, il nuovo obiettivo degli Stati Uniti è ciò che è noto ai sensi dell’accordo di Parigi sul clima come un ‘contributo determinato a livello nazionale‘. In effetti, è un impegno non vincolante per il resto del mondo. Al di là dei dati principali -inclusa la nuova promessa di ridurre le emissioni del 50-52% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005-l’impegno di Biden presta attenzione alla necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici già in atto e costruire la resilienza.

Con l’impegno degli Stati Uniti, circa due terzi delle attuali emissioni globali provengono da Paesi che si sono ora impegnati a raggiungere le emissioni nette zero entro la metà del secolo.

Il nuovo impegno degli Stati Uniti avrà un impatto sulle emissioni enorme come sembra?

La nostra principale preoccupazione è la realtà industriale: la riduzione delle emissioni della metà entro un decennio implica la trasformazione del sistema elettrico, dei trasporti, dell’industria e dell’agricoltura.

La definizione degli obiettivi è la parte facile. È in gran parte una combinazione di fattibilità tecnica e appetibilità politica. Il duro lavoro è portarlo a termine.

Praticamente tutto dovrà essere allineato rapidamente: politiche credibili e durevoli,insieme a risposte industriali. Come spesso accade con il cambiamento tecnologico , la maggior parte degli analisti sta sovrastimando la velocità con cui le cose possono trasformarsi nel breve termine, e probabilmente sottovalutando quanto dovrà essere profondo il cambiamento nel futuro più lontano.

Il settore elettrico è il principale motore negli Stati Uniti e nel mondo. La ricerca del Berkeley Lab mostra che, negli ultimi 15 anni, gli Stati Uniti hanno dimezzato le emissioni di carbonio del settore energetico rispetto ai livelli previsti .

L’Amministrazione Biden ha ora l’obiettivo che l’elettricità sia priva di emissioni di carbonio entro il 2035. Quasi tutti gli studi che dimostrano la fattibilità di un calo del 50% delle emissioni statunitensi si basano sull’osservazione che il settore energetico ridurrà le emissioni rapidamente.

Nonostante tutti i progressi compiuti nell’elettricità, spingere quel settore a diventare presto zero netto creerà tensioni e compromessi. Ad esempio, l’angoscia derivante dal forte declino dell’industria del carbone è già evidente nelle comunità di tutta l’Appalachia.

Politica e vertice sul clima

I nuovi impegni sono stati annunciati nel contesto del primo grande evento diplomatico della Casa Bianca sul cambiamento climatico: un incontro di 40 principali Paesi emittenti, tra cui Cina, Russia, India, Regno Unito e diversi Paesi europei.

Gli Stati Uniti sono il secondo più grande emettitore di gas serra al mondo e uno dei più alti in termini di emissioni pro capite. Ma le sue emissioni sono inferiori al 15% del totale globale, quindi è essenziale che qualunque cosa accada negli Stati Uniti sia collegata a uno sforzo globale. Ecco perché la credibilità conta così tanto. Se gli Stati Uniti vogliono ristabilire la leadership sul cambiamento climatico, i loro sforzi sono validi quanto il seguito del resto del mondo.

Ma l’Amministrazione Biden deve muoversi con cautela.

Per quanto sia allettante stringere le viti sulle emissioni, gli sforzi troppo aggressivi diventeranno facilmente foraggio per gli oppositori politici e le industrie che hanno minato gli sforzi per il clima in passato.

Il cambiamento nella politica climatica è importante da osservare. Biden ha una maggioranza a malapena funzionale a Capitol Hill, e la vera politica del cambiamento climatico non riguarda semplicemente gli scenari tecnici di riduzione delle emissioni con tecnologie più pulite. Riguardano anche le transizioni della società.

Gli Stati Uniti devono ancora mettersi alla prova

La Casa Bianca aveva grandi aspettative per il vertice, inclusa l’aspettativa che diversi Paesi annunciassero nuovi impegni. Il Regno Unito si è impegnato poco prima del vertice a ridurre le emissioni del 78% entro il 2035 e l’UE ha annunciato un accordo provvisorio su una riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030.

Il vertice virtuale ha anche richiamato il Presidente russo Vladimir Putin, il leader cinese Xi Jinping e il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro -tre frequenti avversari degli Stati Uniti e principali contributori al cambiamento climatico attraverso i combustibili fossili o la deforestazione. Putin ha promesso una grande azione e di «tagliare in modo significativo il volume accumulato di emissioni nette» in Russia, e Bolsonaro ha promesso di proteggere la foresta pluviale amazzonica, ma non di porre fine alla deforestazione illegale per altri 10 anni. Entrambi evidenziano quanto sia facile promettere grandi cose ai vertici climatici anche quando il proprio curriculum punta nella direzione opposta.

Fondare questa frenetica ambizione nel lavoro disordinato di progettazione e implementazione delle politiche è molto lontano da un evento virtuale.

Un indicatore dell’effettivo successo del vertice potrebbe essere la Cina. La diplomazia USA-Cina alla vigilia dell’incontro sul clima di Parigi delle Nazioni Unite è stata ampiamente considerata essenziale per il suo successo cinque anni fa. Quest’anno, quando l’inviato presidenziale per il clima John Kerry ha incontrato la sua controparte cinese pochi giorni prima del vertice del 22 aprile, la dichiarazione congiunta si è conclusa con un accordo un po’ generico per cooperare sui cambiamenti climatici e garantire che il mondo soddisfi gli obiettivi di Parigi.

Dopo quattro anni di antagonismo dell’Amministrazione Trump verso gli sforzi per il clima e di indebolimento della credibilità degli Stati Uniti all’estero, e con così tanto lavoro interno sul clima ancora necessario, un vertice ospitato dagli Stati Uniti potrebbe essere stato prematuro. Gli intensi sforzi diplomatici per fare pressione su altri Paesi affinché facessero annunci all’evento sembravano fuori contatto con la necessità degli Stati Uniti di mettere ordine in casa prima.

La promessa della Casa Bianca è audace, ma rimane lunga sugli aggettivi e corta sui verbi credibili. Resta da vedere se avrà un impatto sull’azione interna o contribuirà a convincere il mondo che gli Stati Uniti sono un partner affidabile e duraturo sul cambiamento climatico.