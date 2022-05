Nei giorni scorsi l’ordinanza della direzione distrettuale antimafia di Napoli ha svegliato l’Italia con referti di intrecci e legami con ambienti di camorra, uomini di affari poco limpidi e pezzi di politica varia per presunti illeciti in materia di appalti al Centro Ricerche Aerospaziali di Capua, in provincia di Caserta. Fino a prova contraria e ancor più, prima della graduazione di sentenze, non saremo noi a formulare giudizi su fatti e persone ipoteticamente coinvolte nel malcostume.

Secondo le cronache, dalle carte processuali sta emergendo che la colpa sia stata constatata da rilevazioni ambientali di una turbativa delle gare a favore di interessi con ambienti di malavitosi e l’inchiesta è affollata di personaggi di spicco. Personaggi con precedenti penali per reati gravi, funzionari aspiranti a posizioni apicali, ex parlamentari ma non per questo fuori gioco, faccendieri di titolata memoria. I nomi contano poco e più significativo è affermare che in questo magna magna non figurano tecnici o scienziati che fanno parte di un centro di ricerca che nel suo divenire non ha praticamente mai conosciuto un giorno di pace, travagliato da scandali e polemiche, conteso dai territori del nord est lombardo, spintonato da tutte le istituzioni fino, ultimamente ad essere scaricato da Palazzo Chigi per essere affidato al Mur a compenso di aver tolto al ministro dell’Università il dominio della nomina del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La storia però è vecchia e il susseguirsi dei governi nazionali, con le spennellate di tutti i tinteggi politici, non ha mai posto la parola fine alla libidine degli appaltori delle opere murarie che evidentemente hanno rappresentato un bottino troppo appetitoso per la delinquenza organizzata e tutto quanto essa sostiene nell’apparato politico locale. E molto di più. E cioè, nessun funzionario di governo, nessun politico buono, nessuno insomma è riuscito ad impedire le infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni e anche il fiancheggiamento interno, assunto con meccanismi compiacenti e servili al potere. Il perché non ce lo spieghiamo. Né comprendiamo come mai vengano ignorati i rapporti redatti da consulenti che nero su bianco hanno evidenziato nei tempi recenti pericolose commistioni e favoreggiamenti. Meno ancora riusciamo ad accettare che una legislazione così serera in ambito di coinvolgimento con pregiudicati possa poi spalancare le porte a possibili illeciti amministrativi.

La ricerca spaziale, continuiamo a ripeterlo, oggi copre un peso importate per la grossa massa di denaro liberata dall’Unione Europea nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza –nell’ordine dei due miliardi di euro- anche se la sua amministrazione, passata all’Agenzia Spaziale Europea è una dichiarata inefficienza dell’ente governativo preposto ad amministrare la politica spaziale nazionale. Ovvero l’ASI. Oggi, è noto, nel settore è in atto una ristrutturazione che sta spostando il quadro dirigista senza aver tenuto conto, né abrogato le leggi precedenti, così che gli ingorghi istituzionali esautoreranno quel poco di dinamismo che si era auspicato e che fa sospettare che la manovra, definita inspiegabilmente da un decreto legge e non da un passaggio parlamentare, è stata costruita per sistemare qualche dirigente che si troverà a vuoto lavoro non appena avverrà lo scioglimento –naturale o forzato- delle camere parlamentari.

Situazioni gravi, ma silenziate da un accordo in extremis che h ripescato un collaudato ex commissario come consulente per porlo a disposizione di chi nella stessa maggioranza avrebbe potuto mettere in discussione le scelte improponibili.

È anche questo lo specchio di una struttura che ha scricchiolato sin dalla costituzione del governo attuale: ricordiamo una sostituzione in extremis di un sottosegretario che ha dovuto rimettere la delega allo Spazio alla Presidenza del Consiglio per favoritismi poco chiari. E poi quei conflitti di competenza irrisolti e inespugnati nella stessa casa ASI! E ora il CIRA.

Non è dato sapere se da questo accordo di pace sia zampillata la nomina di uno stimato docente di diritto alla sua guida. Ma così è andata. Confidiamo che il Centro di Capua con questo nuovo indirizzo ponga fine a tutti i suoi guai ma resta comunque la preoccupazione che il riordino e il cambio mix dei poteri di coordinamento, programmazione e vigilanza, non siano efficaci tenendo a distanza la strategia dell’attività di ricerca scientifica. Anzi sosteniamo che questa è stata una mossa che ha tenuto conto di un’immediata tattica riparatoria ma senza tener conto che a breve non sarà funzionale.

Come al solito, i danni saranno a carico dei ricercatori che verranno ridotti i propri impegni con la perdita di competizione strategica dell’Italia. Nessun problema per i soliti impiastricciatori, che secondo il proverbio latino saranno promossi per non non nuocere. Qualche passaggio più in alto pur di sbarazzarsene non costa niene a nessuno. A nessuno tranne che ai contribuenti.