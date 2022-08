Nei sei mesi trascorsi da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, l’esercito ucraino ha condotto una difesa forte e commovente, infliggendo pesanti perdite alle unità russe e contestando ogni piede di terra. Contro una lunga previsione, l’Ucraina è riuscita a difendere la capitale, Kiev, così come la sua seconda città più grande, Kharkiv. Ciò ha costretto la Russia ad abbandonare il suo obiettivo di una rapida acquisizione del Paese.

Tuttavia, evitare la sconfitta non è la stessa cosa della vittoria. Le forze russe oggi controllano circa il 20% del territorio ucraino, compresi ampi tratti a est ea sud. Di cosa ha bisogno l’Ucraina per vincere la guerra?

Un primo passo deve essere quello di affrontare la disparità di potenza aerea. Il successo nella guerra moderna e ad alta intensità è quasi impossibile senza almeno la parità nell’aria. L’Ucraina ha iniziato la guerra in svantaggio, con forse 100 jet pilotabili rispetto agli oltre 1.500 della Russia. Laddove la Russia è stata in grado di condurre 100-200 sortite al giorno, l’aviazione ucraina, molto più piccola, può gestirne circa 10-20.

Di conseguenza, l’Ucraina non è stata generalmente in grado di fornire supporto aereo alle sue forze di terra per paura di perdere la sua piccola flotta di aerei ad alte prestazioni (principalmente caccia MIG-29 e SU-27 e aerei da attacco al suolo Su-24 e SU-25). Invece, il suo approccio è stato quello di gestire con cura i suoi beni e utilizzarli solo in modo selettivo.

D’altra parte, l’Ucraina ha avuto un successo eccezionale nel negare la supremazia aerea della Russia con una difesa aerea estremamente efficace e una strategia di ‘negazione aerea’.

Sebbene manchino dei sistemi di difesa aerea più avanzati come il Patriot statunitense o l’S-400 russo, l’uso da parte dell’Ucraina dei vecchi sistemi S-300 (alta quota), SA-11 (media quota) e SA-8 (corto raggio) è stato letale per la potenza aerea russa. Gli Stati Uniti hanno anche fornito un piccolo numero del loro sistema di difesa aerea a corto e medio raggio NASAM, mentre la Germania ha promesso di inviare veicoli di difesa aerea Gepard dismessi, sebbene la carenza di munizioni abbia ritardato l’uso effettivo.

Impiegati di concerto con un gran numero di missili a spalla Stinger forniti dagli Stati Uniti e utilizzando tattiche di “sparare e scappare” per la sopravvivenza, la difesa aerea ucraina ha abbattuto dozzine di aerei russi ad ala fissa e rotante e ha in gran parte messo da parte la potenza aerea russa. Qui è essenziale una fornitura adeguata di missili di difesa aerea per i sistemi ucraini, che devono provenire in quantità da fonti esterne affinché l’Ucraina prevalga.

Anche l’Ucraina ha utilizzato droni con effetti devastanti. Le principali piattaforme militari sono state la turca Bayraktar TB2, che può consegnare bombe a guida laser, e il drone Phoenix Ghost fornito dagli Stati Uniti, nonché Switchblade, un drone kamikaze con esplosivi a bordo che possono essere lanciati nel bersaglio.

Questi droni militari sono integrati con migliaia di droni commerciali più economici utilizzati per avvistare l’artiglieria e raccogliere informazioni. Le forze russe si sono adattate e il tasso di perdita dei droni ucraini è elevato, ma il basso costo e la pronta disponibilità significano che i droni continueranno a svolgere un ruolo importante. Quando collegati alle unità di artiglieria vicine, i droni consentono una rapida acquisizione del bersaglio e colpi precisi, sfruttando al massimo le limitate risorse di artiglieria dell’Ucraina.

L’innovazione e l’agilità tattica ucraine hanno smussato gran parte del predominio della Russia nell’aria, ma la capacità di generare potenza aerea offensiva sotto forma di supporto aereo ravvicinato e interdizione aerea contribuirà notevolmente ad aiutare l’Ucraina a prevalere. All’inizio della guerra, la Polonia e altre nazioni dell’ex Patto di Varsavia hanno suggerito il trasferimento di jet dell’era sovietica in Ucraina, un’offerta bloccata dai funzionari statunitensi. Se la NATO è determinata a non fornire copertura aerea, è imperativo rimuovere questo blocco e consentire ai partner di supportare l’aviazione ucraina con piattaforme che può impiegare rapidamente per supportare le operazioni aeree.

Favorire questi trasferimenti di aerei statunitensi di quarta generazione come l’F-16 accelererebbe anche la transizione negli Stati membri della NATO dell’Europa centrale dai jet dell’era sovietica a aerei occidentali più interoperabili. Anche 50 jet aggiuntivi, con relative munizioni e pezzi di ricambio, potrebbero fare una grande differenza in Ucraina. Senza un aumento del supporto aereo, una vittoria ucraina potrebbe essere ancora possibile se la strategia della negazione dell’aria reggesse, ma avrà costi maggiori per le forze di terra.

Altrettanto importante quanto il supporto aereo è l‘artiglieria, che è disponibile in tre forme: tubolare, razzo e missile. L’Ucraina ha iniziato la guerra con un’artiglieria a tubi sostanziosa ma obsoleta dell’era sovietica, complicata dalla scarsità di munizioni. Con circa 2000 pezzi di artiglieria rispetto ai 500 dell’Ucraina, l’artiglieria russa è molto più numerosa, moderna e potente, con un consumo giornaliero di colpi di artiglieria circa 10 volte maggiore di quello dell’Ucraina.

Come per la difesa aerea, l’Ucraina ha utilizzato la sua artiglieria limitata in modo intelligente, trasferendosi rapidamente dopo le missioni di fuoco per evitare il fuoco di controbatteria e affidandosi ai droni per il targeting di precisione. L’aggiunta di obici trainati da 155 mm dagli Stati Uniti e un numero minore di sistemi semoventi da 155 mm da Germania, Francia e altri Paesi ha rafforzato considerevolmente le riserve di artiglieria tubolare dell’Ucraina, ma il vantaggio della Russia è ancora forte.

Qui gli Stati Uniti possono aiutare con gli obici semoventi M109A6 da 155 mm, recentemente sostituiti dal nuovo modello M109A7 e ora in magazzino in quantità. L’M109A6 è un veicolo blindato cingolato, più resistente al fuoco di controbatteria, più veloce da spostare e con equipaggi più piccoli. È preciso, letale e robusto, il che lo rende adatto al terreno e all’ambiente operativo dell’Ucraina. Circa 320 di questi sistemi darebbero all’Ucraina quattro brigate di artiglieria aggiuntive (una per ciascuno dei suoi quattro quartier generali regionali), più un battaglione aggiuntivo in supporto generale per ciascuna delle circa 12 divisioni equivalenti dell’Ucraina, lasciando circa il 10% per addestramento e ricambi.

Il vero punto di svolta dell’artiglieria è il sistema di razzi a lancio multiplo nelle varianti su ruote (M142 HIMARS) e cingolate (M270 MLRS). Entrambi sono a lungo raggio, precisi, mobili e molto distruttivi. Finora sono stati forniti piccoli numeri e hanno reso un servizio eccellente. Mentre l’Ucraina schiera vecchi sistemi di artiglieria a razzo come il BM-21 Grad e BM-30 Smerch, HIMARS e MLRS sono di gran lunga superiori in termini di portata e precisione.

Per motivi politici, l’amministrazione Biden ha trattenuto munizioni ATACMS a lungo raggio che possono colpire obiettivi fino a 300 miglia di distanza. Per livellare il campo di gioco e passare all’attacco con qualche speranza di successo, l’Ucraina probabilmente ha bisogno di una cinquantina circa di sistemi HIMARS o MLRS e ha bisogno delle ATACMS. Queste capacità consentiranno alle forze ucraine di colpire obiettivi di alto valore come posti di comando, aeroporti, centri logistici, complessi di difesa aerea e lanciamissili balistici. Data la mancata corrispondenza della potenza aerea, l’artiglieria missilistica a lungo raggio ha il potenziale per invertire la tendenza e mettere l’Ucraina sulla strada del successo finale. Senza di essa, la vittoria rimarrà sfuggente.

Una maggiore potenza aerea e un’artiglieria missilistica più moderna miglioreranno notevolmente le probabilità, ma anche le forze dei carri armati ucraini devono essere rafforzate. Quando ha avuto inizio la guerra, il carro armato standard dell’Ucraina era il T-64B, un vecchio e poco potente design dell’era sovietica privo della più moderna armatura reattiva esplosiva, mirini termici e munizioni moderne. Sebbene l’Ucraina abbia inflitto pesanti perdite all’armatura russa (spesso usando armi anticarro portatili), la sua forza di carri armati è stata esaurita e non sono state possibili offensive con forze pesanti di carri armati.

La Polonia si è impegnata a fornire 240 carri armati principali PT-91 insieme a un piccolo numero di T-72 cechi. Per equipaggiare l’esercito ucraino per operazioni offensive nel 2023, gli Stati Uniti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di fornire un numero simile di carri armati M1A1 dai suoi grandi stock di riserva. Sebbene non sia l’ultimo modello, l’M1A1 è più che all’altezza della maggior parte dei carri armati russi ed è disponibile in gran numero.

Per assistere l’Ucraina, la NATO dovrebbe prendere in considerazione l’istituzione di una Missione di addestramento della NATO in Ucraina (NTM-U) con sede in Polonia e sviluppata su una scala simile alle solide organizzazioni di supporto all’addestramento viste in Iraq e Afghanistan. Guidata da un generale statunitense a tre stelle con una rappresentanza di alto livello e personale proveniente da Regno Unito, Francia, Polonia e Germania, NTM-U potrebbe fornire l’esperienza, l’assistenza tecnica e il “tessuto connettivo” di cui c’è un disperato bisogno mentre l’Ucraina combatte per il suo esistenza nazionale. Questa organizzazione può fungere da canale di ritorno alle basi di addestramento e alle industrie di difesa delle nazioni contributori, nonché alla scuola per i comandanti e gli ufficiali di stato maggiore ucraini.

Tale sostegno incondizionato, anche senza la partecipazione diretta ai combattimenti, attirerà senza dubbio l’ira di Putin. Perché gli Stati Uniti ei loro partner europei dovrebbero rischiare in questo modo un confronto con una Russia armata di armi nucleari? La risposta chiara è che una pace negoziata in Ucraina non sarebbe alla portata. Qualsiasi accordo che lasci alla Russia il controllo del territorio occupato in cambio della cessazione delle ostilità ricompenserà la Russia e incoraggerà una maggiore aggressione.

I leader occidentali possono essere certi che il successo russo in Ucraina, anche a costi elevati, metterà gli alleati della NATO come gli stati baltici nel mirino di Putin. Semmai, la riluttanza degli Stati Uniti e dell’Europa ad aumentare il sostegno all’Ucraina non farà che rassicurare Putin sul fatto che l’Occidente teme lo scontro e si sforzerà di evitarlo. Questa non è una ricetta per scoraggiare future aggressioni.

Né l’Occidente dovrebbe temere la retorica russa sull’uso delle armi nucleari. Distillato nella sua essenza, questo equivale alla minaccia di uno scambio nucleare se alla Russia non è permesso invadere e occupare i suoi vicini. Il regime di deterrenza nucleare in vigore dagli anni ’50 è sicuramente abbastanza forte da scoraggiare un tale avventurismo selvaggio.

Le continue dichiarazioni dei leader occidentali che affermano che “non possiamo rischiare la terza guerra mondiale” incoraggiano solo Putin a credere che le minacce sconsiderate sulle armi nucleari stiano funzionando. Sebbene non si possa escludere del tutto un evento nucleare (la Russia potrebbe organizzare una detonazione nucleare tattica a basso rendimento in un’area remota, ad esempio per spaventare e intimidire l’Occidente), l’uso di armi nucleari in combattimento quando l’esistenza dello Stato russo non è a rischio è estremamente improbabile.

L’esito del conflitto in Ucraina avrà conseguenze ben oltre l’Europa. La Cina sta osservando attentamente e valuterà attentamente l’impegno dell’Occidente nei confronti dei suoi amici e partner mentre considera la conquista militare di Taiwan, soprattutto dopo il caotico ritiro degli Stati Uniti e della NATO dall’Afghanistan. Così come l’Iran e la Corea del Nord.

Per la maggior parte, l’aggressione russa in Georgia, Crimea, Donbas e, più in generale, in Ucraina non è stata accolta con fiducia e ferma determinazione. Invece, la risposta occidentale è consistita in sanzioni, retorica e una pronunciata riluttanza a rischiare il confronto. Non dovremmo ingannarci qui. Molto è in gioco.

Con l’avanzare della guerra, l’Ucraina ha dei vantaggi che può sfruttare. Questi includono militari e cittadini istruiti e altamente motivati, un sistema ferroviario ben gestito ed efficiente, una buona comprensione della tecnologia moderna e un approccio adattivo e innovativo ai problemi della guerra moderna ad alta intensità.

Una profonda conoscenza del terreno e delle linee interne ha consentito il successo tattico per tutta la campagna. La leadership ucraina, sia civile che militare, è stata nel complesso nettamente superiore a quella russa. Soprattutto, il soldato ucraino ha dimostrato di essere duro, pieno di risorse e determinato, un combattente che “sa per cosa combatte e ama ciò che sa”.

Tuttavia, l’Ucraina è sopraffatta e deve avere un aiuto esterno più forte per evitare lo smembramento e il proseguimento dell’occupazione. Gli Stati Uniti e l’Europa non hanno bisogno di introdurre truppe di terra per garantire il successo dell’Ucraina. La magnifica resistenza ucraina ha gravemente danneggiato l’esercito russo, che è quasi totalmente impegnato in Ucraina. Ora esiste un’opportunità per porre fine all’ulteriore aggressione russa nello spazio di sicurezza europeo per una generazione, e forse per sempre.

L’Ucraina può vincere la guerra, ma la vittoria dipende dal sostegno occidentale che deve andare ben oltre il livello attuale. Non possiamo ignorare che anche l’Ucraina ha subito dolorose perdite di truppe e materiale. L’Ucraina è stata coerente e chiara riguardo alle sue esigenze. La pace in Europa, e forse nel mondo, dipende dal suo successo.

La versione originale di questo intervento è qui.