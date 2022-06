Tema. Cinque Stelle. Svolgimento. Un grande avvenire dietro le spalle? Anche se la parabola del MoVimento che fu di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, ed ora per motivi diversi di nessuno dei due, non appare in realtà affatto conclusa e potrebbe essere foriera di nuove importanti tappe. Però. Dopo il voltafaccia di Luigi Di Maio e sodali. Dopo il forum al Forum dei residui vertici del MoVimento Cinque Stelle. Dopo, dopo, dopo e soprattutto prima che cominci il rush finale verso l’ormai imminente rinnovo delle Camere, il suo futuro appare anzitutto una scommessa. E oltretutto le prossime Camere saranno ridottissime nel numero dei propri componenti, causa vittoria del M5S nella propria storica battaglia.

Nel lungo, e allo stesso tempo brevissimo, percorso di avvicinamento alle Elezioni Politiche di inizio 2022, che saranno fissate per inizio marzo o poco dopo, la ‘Questione Cinque Stelle‘ ha ovvio enorme rilievo. (Precedente puntata generale: ‘Italia: un Paese di Tabacci‘ Non temo Tabacci in sé, temo Tabacci in me, 27 giugno 2022). Ricordiamo che alle ultime Elezioni per questa XVIII Legislatura, 4 marzo 2018, il MoVimento Cinque Stelle ha raggiunto il 32,68%, 10.732.066 voti (risultati Camera). E questo patrimonio da primissima forza politica si era concretizzato in una messe di centinaia e centinaia di Senatori e Deputati, poi via via ridottisi ed infine drasticamente falcidiati dalla scissione dimaiana. La questione di dove questi consensi si indirizzeranno, a partire da quanti rimarranno nei due principali tronconi ‘interni’, è cruciale.

Beppe Grillo a Roma ha inquietato e scuote il Movimento già sbalestrato dalla scissione. Il fondatore, contrariamente a gran parte dei parlamentari rimasti, non ha alcuna intenzione di strappare con il Governo. Lo dice chiaramente ai Deputati delle Commissioni Lavoro e Cultura incontrati a Montecitorio: «Abbiamo preso un impegno con Draghi e lo rispettiamo». Rimane poi il nodo, pesantissimo, dello stop dopo due mandati. Ribadito nel vertice con l’ex Premier ed attuale Capo politico Giuseppe Conte ed i Deputati. Grillo fa resistenza sul tetto delle due legislature, minime le eventuali deroghe, ed ‘offre’ in cambio un posto nella dirigenza del MoVimento ai veterani. Oggi riunione con i Senatori.

‘Un grande avvenire dietro le spalle‘ è il titolo della formidabile autobiografia di Vittorio Gassman (Longanesi, pubblicata nel 1981). Sincera sino all’impudicizia, e allo stesso tempo diario, confessione, romanzo, dramma, film… Una pazza folla di personaggi, celebri e sconosciuti, ruota intorno al protagonista, trasportata dall’onda piena del sentimento o travolta dall’ironia. Così, analogamente a questa descrizione che veniva fatta dell’opera, si potrebbe dire quarantuno anni dopo, in questo anno di grazia o disgrazia 2022, del MoVimento Cinque Stelle e del suo nume tutelare Beppe Grillo. Ché quanto a personaggi celebri e sconosciuti che ruotano intorno ai protagonisti trasportati dall’onda dei sentimenti o travolti dall’ironia, soprattutto dall’ironia della storia, non c’è che da scegliere.

Il possibile titolo alternativo del libro era ‘Cento buche profonde un metro’, a significare una vita pur gloriosa ma senza avere veramente proseguito sino in fondo in una direzione. In realtà non era realmente così per Gassman, non è così per Beppe Grillo e la sua creatura. Purché decida di crescere. Intato il suo futuro è tornato, quasi imprevedibilmente, ad essere strettamente legato al futuro ed alla volontà di Grillo. Come, vedremo. Come vedremo.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /8 (continua)