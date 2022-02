La guerra in Ucraina sta minacciando un’ulteriore interruzione delle catene di approvvigionamento già allungate . L’Ucraina e la Russia possono rappresentare solo una piccola parte delle importazioni delle principali nazioni manifatturiere come la Germania e gli Stati Uniti , ma sono fornitori essenziali di materie prime ed energia per molte catene di approvvigionamento cruciali.

Sebbene le conseguenze economiche di una guerra che minaccia la vita e i mezzi di sussistenza di molti ucraini saranno sempre secondarie rispetto all’incombente crisi umanitaria, ecco cinque aree che probabilmente vedranno problemi in futuro:

1. Energia

Molti paesi europei dipendono fortemente dall’energia russa, in particolare dal gas attraverso diversi gasdotti vitali, e questo potrebbe aver influenzato il loro approccio alla crisi. La dipendenza russa dal gas è stata suggerita come la ragione per cui l’Europa è stata riluttante a rimuovere la Russia dal sistema di pagamenti internazionali SWIFT, ad esempio, anche se vale la pena sottolineare che i tedeschi hanno sospeso a tempo indeterminato il nuovo gasdotto baltico Nord Stream 2.

Sebbene al momento sia improbabile una sospensione completa dei flussi di gas russi, anche piccole interruzioni avranno un impatto significativo . Le riserve globali di gas sono basse a causa della pandemia e i prezzi dell’energia stanno già aumentando drasticamente, con un impatto sui consumatori e sull’industria.

Prezzo del gas naturale (spot nel Regno Unito, penny per unità termica di energia termica)

Poiché il gas è un input essenziale per molte catene di approvvigionamento, le interruzioni di tale fornitura fondamentale avranno conseguenze economiche diffuse. Quando i prezzi del gas sono aumentati per la prima volta nell’autunno del 2021, ad esempio, gli impianti di fertilizzanti nel Regno Unito sono stati chiusi a causa degli alti costi energetici che hanno reso insostenibile la produzione. Ciò ha portato a una carenza di anidride carbonica, essenziale per qualsiasi cosa, dalle procedure mediche al mantenimento del cibo fresco. È probabile che tali conseguenze aumenteranno con l’aumento dei prezzi del petrolio e del gas.

2. Cibo

I prezzi globali dei generi alimentari sonogià aumentati notevolmente nel 2021 a causa di tutto, dall’aumento dei prezzi dell’energia ai cambiamenti climatici. È probabile che i produttori alimentari subiranno ulteriori pressioni poiché i prezzi degli input chiave ora aumentano.

La Russia e l’Ucraina insieme rappresentano più di un quarto delle esportazioni mondiali di grano , mentre l’Ucraina da sola rappresenta quasi la metà delle esportazioni di olio di girasole . Entrambi sono prodotti chiave utilizzati in molti prodotti alimentari. Se la raccolta e la lavorazione sono ostacolate in un’Ucraina devastata dalla guerra, o le esportazioni sono bloccate, gli importatori avranno difficoltà a sostituire le forniture.

Alcuni paesi dipendono particolarmente dal grano proveniente dalla Russia e dall’Ucraina. Ad esempio, Turchia ed Egitto fanno affidamento su di loro per quasi il 70% delle loro importazioni di grano. L’Ucraina è anche il principale fornitore di mais in Cina.

Prezzi del grano (US$/bushel)

Vista di trading

L’aumento della produzione in altre parti del mondo potrebbe contribuire a ridurre l’impatto delle interruzioni delle forniture alimentari. Tuttavia, la Russia è anche uno dei principali fornitori di ingredienti chiave per i fertilizzanti , quindi le sanzioni commerciali potrebbero influire sulla produzione altrove. Nel frattempo, possiamo aspettarci anche deviazioni ai flussi commerciali: la Cina ha già detto che inizierà a importare grano russo, ad esempio.

3. Trasporto

Con il trasporto globale già gravemente interrotto all’indomani della pandemia, una guerra potrebbe creare ulteriori problemi. Le modalità di trasporto che potrebbero essere interessate sono la navigazione marittima e il trasporto merci su rotaia.

Dal 2011 sono stati stabiliti collegamenti regolari per il trasporto di merci su rotaia tra la Cina e l’Europa. Di recente, il 50.000esimo treno ha effettuato il viaggio. Sebbene la ferrovia trasporti solo una piccola parte del trasporto totale tra l’Asia e l’Europa, ha svolto un ruolo fondamentale durante le recenti interruzioni dei trasporti ed è in costante crescita.

I treni vengono ora dirottati dall’Ucraina e gli esperti di trasporto merci su rotaia sono attualmente ottimisti sul fatto che le interruzioni saranno ridotte al minimo. Tuttavia, paesi come la Lituania si aspettano di vedere il loro traffico ferroviario gravemente colpito dalle sanzioni contro la Russia.

Anche prima dell’invasione, gli armatori iniziarono a evitare le rotte marittime del Mar Nero e le compagnie assicurative richiedevano la notifica di tali viaggi. Sebbene il trasporto di container nel Mar Nero sia un mercato relativamente di nicchia su scala globale, uno dei terminal per container più grandi è Odessa . Se questo viene interrotto dalle forze russe, gli effetti sulle importazioni ed esportazioni ucraine potrebbero essere considerevoli, con conseguenze umanitarie potenzialmente drastiche.

L’aumento dei prezzi del petrolio dovuto alla guerra è una preoccupazione per le spedizioni più in generale. Le tariffe di trasporto sono già estremamente elevate e potrebbero aumentare ulteriormente.

C’è anche la preoccupazione che gli attacchi informatici possano prendere di mira le catene di approvvigionamento globali. Poiché il commercio dipende fortemente dallo scambio di informazioni online, ciò potrebbe avere conseguenze di vasta portata se si prendono di mira le principali linee di navigazione o infrastrutture. Gli effetti a catena di un attacco informatico alla catena di approvvigionamento possono essere enormi.

4. Metalli

Russia e Ucraina guidano la produzione mondiale di metalli come nichel, rame e ferro. Sono anche in gran parte coinvolti nell’esportazione e nella produzione di altre materie prime essenziali come neon, palladio e platino.

I timori di sanzioni alla Russia hanno fatto aumentare il prezzo di questi metalli. Con il palladio, ad esempio, l’attuale prezzo di scambio di quasi 2.700 dollari l’oncia , in aumento di oltre l’80% da metà dicembre. Il palladio viene utilizzato per qualsiasi cosa, dai sistemi di scarico automobilistici ai telefoni cellulari alle otturazioni dentali. Anche i prezzi del nichel e del rame , utilizzati rispettivamente nella produzione e nell’edilizia, sono aumentati vertiginosamente.

Anche le industrie aerospaziali di Stati Uniti, Europa e Gran Bretagna dipendono dalle forniture di titanio dalla Russia. Boeing e Airbus hanno già contattato fornitori alternativi. Tuttavia, la quota di mercato e la base di prodotti del principale fornitore russo VSMPO-AVISMA rendono impossibile diversificare completamente lontano da esso, con alcuni dei produttori aerospaziali che hanno firmato contratti di fornitura a lungo termine fino al 2028.

Per tutti questi materiali, possiamo aspettarci interruzioni e potenziali carenze, che minacciano di portare a un aumento dei prezzi per molti prodotti e servizi.

5. Microchip

La carenza di microchip è stata un grave problema per tutto il 2021. Alcuni analisti avevano previsto che questo problema si sarebbe attenuato nel 2022 , ma i recenti sviluppi potrebbero smorzare tale ottimismo.

Come parte delle sanzioni nei confronti della Russia, gli Stati Uniti hanno minacciato di interrompere la fornitura russa di microchip. Ma questo suona vuoto quando Russia e Ucraina sono esportatori chiave di neon, palladio e platino, che sono tutti fondamentali per la produzione di microchip.

Circa il 90% del neon , utilizzato per la litografia su chip, proviene dalla Russia e il 60% di questo viene purificato da un’azienda di Odessa. Le fonti alternative richiederanno investimenti a lungo termine prima di poter rifornire il mercato globale.

I produttori di chip attualmente detengono scorte aggiuntive da due a quattro settimane in eccesso, ma qualsiasi interruzione prolungata della fornitura causata da un’azione militare in Ucraina avrà un grave impatto sulla produzione di semiconduttori e prodotti da essi dipendenti, comprese le automobili.