Cina: Xi ha bisogno di concretezza

A quasi cinque anni dal giorno in cui ha inaugurato una ‘nuova era di socialismo con caratteristiche cinesi’, il segretario generale Xi Jinping è tornatonella Grande Sala del Popolo per rinnovare la sua agenda di modernizzazione e ringiovanimento nazionale basata sulla ‘prosperità comune’.

Nel suo Rapporto al 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, Xi ha riconosciuto le nuvole geopolitiche che si oscurano all’orizzonte: i ‘cigni neri’, eventi pericolosi imprevedibili e ‘rinoceronti grigi‘, pericoli prevedibili ma non affrontati. Non c’era alcun riferimento questa volta alla «pace e sviluppo globale [essendo] tendenze irreversibili» o ai «Paesi … che diventavano sempre più interconnessi e interdipendenti», come è avvenuto durante il suo discorso al 19° Congresso del Partito .

La Cina rimarrà vigile di fronte a «tentativi esterni di ricattare, contenere, bloccare ed esercitare la massima pressione», ha osservato. Ma non sarà deviato dal percorso di sviluppo e dalla realizzazione del suo secondo obiettivo del centenario della modernizzazione socialista, che include la modernizzazione delle forze di difesa nazionale entro il 2035 e il diventare un grande paese socialista moderno entro la metà del secolo.

L’eleganza concettuale del disegno politico di Xi, l’oculatezza degli orizzonti di pianificazione e la tempestività del passaggio da una crescita ad alta velocità a una crescita di qualità superiore sono ineccepibili. La Cina si trova al minimo della sua‘curva di Kuznets‘ a forma di U dal punto di vista della disuguaglianza di reddito.

Ma vale la pena ricordare che nessuno Stato dell’Asia orientale è riuscito a risalire la ‘curva di Kuznets‘ -che modella la relazione tra sviluppo economico e disuguaglianza- senza diventare una sorta di democrazia multipartitica.

Se la filosofia di ‘prosperità comune‘ di Xi di opportunità, inclusione e riequilibrio basate sull’espansione economica riuscirà a fornire una struttura di distribuzione del reddito a forma di oliva nei prossimi due decenni, potrebbe lasciare un segno nell’economia sociale di mercato cinese che è influente quanto quella di Deng ‘quattro modernizzazioni’ della fine degli anni ’70.

Il punto in cui Xi è terribilmente insufficiente è nell’attuazione delle politiche. Alla conservazione della stabilità avversa al rischio -mascherata da atteggiamenti nazionalisti trionfanti-, che ha ostacolato il progresso del Paese e provocato l’Occidente, è stata data la priorità.

Nel suo Rapporto al 19° Congresso del Partito nel 2017, Xi aveva promesso di passare dal modello di crescita basata sugli investimenti fissi e sugli investimenti eccessivi e di «sfruttare il ruolo fondamentale dei consumi nella promozione della crescita economica». Tre anni dopo, anche prima dell’inizio della pandemia, la quota di consumo delle famiglie era appena arrivata al 40% del PIL, ben 20 punti al di sotto della media globale.

Quindici anni dopo che l’ex premier Wen Jiabao ha etichettato i problemi economici della Cina come«instabili, sbilanciati, non coordinati e insostenibili»,l’economia rimane quasi altrettanto sbilanciatanonostante il dimezzamento della crescita del credito dal 2017 a causa della contrazione del settore bancario ombra.

Al 19° Congresso del Partito, Xi aveva affermato che «l’alloggio è per vivere, non per speculare». Nei tre anni successivi, il mercato immobiliare cinese ha registrato uno dei suoi maggiori aumenti nell’inizio della costruzione di superfici residenziali. Oggi, il rallentamento economico, l’eccessiva leva finanziaria e la struttura di indebitamento pesante in dollari USA dei promotori immobiliari li hanno resi incapaci di rifinanziare il proprio debito e inoltre vulnerabili all’apprezzamento del dollaro.

Più precisamente, il ritmo calmo della liberalizzazione delle politiche del settore dei servizi finanziari ha fatto sì che la proprietà, piuttosto che le azioni o i fondi comuni di investimento, continui a rimanere in modo sproporzionato la principale riserva di valore per le famiglie cinesi. I piani di risparmio previdenziale privato sono un semplice segno di spunta sul patrimonio pensionistico cinese.

Al 19° Congresso del Partito, Xi si era impegnato a «creare amicizia e collaborazione con i suoi vicini» e «tenere alta la bandiera della pace [e] dello sviluppo». Nei suoi dieci anni in carica, il Presidente Xi non è riuscito a ricucire nemmeno un semplice accordo di pesca con un Paese vicino, per non parlare di risolvere una disputa sui confini terrestri o marittimi.

Ogni leader cinese dalla fondazione della Repubblica popolare, nel suo primo decennio in carica, ha elaborato i principi di composizione o risolto definitivamente una controversia legata alla sovranità, ciò fino a Xi. In circostanze interne e geopolitiche molto più difficili, l’ex Presidente Mao Zedong ha creato alcuni degli accordi di confine terrestre più creativi della Cina, incluso il trasferimento di un territorio sovrano incontrastato come parte di un più ampio pacchetto di accordi con il Myanmar.

Allo stesso tempo, molte delle politiche del primo mandato perseguite in modo aggressivo dal Presidente Xi sono tornate a perseguitarlo. Questi vanno dalla punizione collettiva sconsiderata dei musulmani uiguri alle ‘operazioni di influenza’ e ai programmi di reclutamento di talenti all’estero. La sua corsa per telegrafare l’ascesa della sua Nazione a reddito medio al superpotere tecno-nazionalista durante il suo mandato, con mezzi equi o scorretti, ha invocato ritorsioni sotto forma di controlli pesanti sulle esportazioni e smentite di acquisizioni.

Ma negli ultimi dieci anni sono stati anche raggiunti importanti risultati. L’organizzazione e i servizi dell’esercito sono stati radicalmente ristrutturati, le vestigia della povertà assoluta sradicate, la corruzione ad alto livello sradicata, una nuova legge sugli investimenti esteri e una più profonda protezione della proprietà intellettuale e una coscienza ecologica posta in prima linea nello sviluppo nazionale.

Nessun leader cinese dai tempi di Mao ha accumulato tanto potere quanto Xi. Al 20° Congresso del Partito, dopo aver emendato la Costituzione nel 2018, è stato confermato a un terzo mandato che piega le norme e ha proceduto a organizzare il tavolo del Comitato permanente del Politburo con i suoi lealisti. In precedenza, al 19° Congresso, era stato dichiarato il ‘nucleo’ dell’importantissimo Comitato Centrale del Partito, il suo ‘pensiero’ sancito dalla Costituzione e i quattro piccoli gruppi dirigenti da lui presieduti elevati al livello di commissioni di partito.

Perchè questa incessante centralizzazione del potere abbia un significato reale, essa deve manifestarsi nelle audaci trasformazioni che il Presidente Xi ha promesso al suo partito e al suo popolo. Come osserva la sua risoluzione del 20° Congresso del Partito, «i discorsi vuoti non faranno nulla per [il] Paese e solo un lavoro solido lo farà prosperare».