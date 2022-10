Cina: Xi d’Arabia

Nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina e delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, il ruolo della Cina in Arabia Saudita pare destinato a crescere. Nell’ambito del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese, che si aprirà il 16 ottobre a Pechino, il tema occuperà probabilmente un posto di rilievo nel grande capitolo dei successi del Presidente Xi Jinping in fatto di politica estera.

Per quanto il soft power della Cina stia precipitando, la sua influenza non sta affatto diminuendo, anzi, è in crescita, secondo un sondaggio del Pew Research Center, «una media del 66% in 19 Paesi afferma che l’influenza della Cina nel mondo è diventata di recente più forte, di cui sette su dieci o più in Australia, Italia, Israele, Grecia e Paesi Bassi».«In quasi tutti i Paesi intervistati, la maggioranza afferma che il ruolo della Cina nel mondo è aumentato negli ultimi dieci anni. Una media del 70% afferma che la Cina svolge un ruolo più importante nel mondo oggi rispetto a 10 anni fa».

E in Arabia Saudita l’influenza della Cina pare proprio essere cresciuta.

Il rapporto deve essere inquadrato in quella che è la nuova politica estera dell’era Xi. «Xi ha sviluppato una nuova forma di nazionalismo marxista», ha spinto «la politica estera alla destra nazionalista», e «ha alimentato il nazionalismo perseguendo una politica estera sempre più assertiva, spinta dalla convinzione di ispirazione marxista che la storia sia irreversibilmente dalla parte della Cina e che un mondo ancorato al potere cinese produrrebbe un ordine internazionale più giusto», afferma Kevin Rudd, Presidente dell’Asia Society, e già Primo Ministro e Ministro degli Esteri dell’Australia.

Quella di XI è «una forma di nazionalismo sempre più forte, alimentando un’assertività all’estero che ha sostituito la tradizionale cautela e avversione al rischio che erano i tratti distintivi della politica estera cinese durante l’era Deng». Il «concetto del ‘grande ringiovanimento della Nazione cinese’ è diventato il fulcro della visione nazionalista di Xi. Il suo obiettivo è che la Cina diventi la principale potenza asiatica e globale entro il 2049. Nel 2017, Xi ha identificato una serie di parametri quantitativi che il Paese deve raggiungere entro il 2035 sulla strada per tale status, incluso il diventare un’“economia sviluppata di livello medio” e aver “sostanzialmente completato la modernizzazione della difesa nazionale cinese e delle sue forze armate”».

«Le convinzioni ideologiche di Xi hanno impegnato la Cina nell’obiettivo di costruire quello che Xi descrive come un sistema internazionale ‘più equo e giusto’, ancorato al potere cinese piuttosto che a quello americano e che riflette norme più coerenti con i valori marxisti-leninisti. Per questo motivo, la Cina ha spinto a spogliare le risoluzioni delle Nazioni Unite di tutti i riferimenti ai diritti umani universali e ha costruito un nuovo insieme di istituzioni internazionali incentrate sulla Cina, come la Belt and Road Initiative, la Asian Infrastructure Investment Bank e la Shanghai Cooperation Organization, per rivaleggiare e alla fine sostituire quelli dominati dall’Occidente. Una ricerca marxista-leninista per un mondo ‘più giusto’ modella anche la promozione da parte della Cina del proprio modello di sviluppo nazionale nel Sud del mondo come alternativa al ‘consenso di Washington’ del libero mercato e del governo democratico», prosegue Kevin Rudd. «Xi ha comunicato al partito un messaggio cristallino: la Cina è molto più potente di quanto non sia mai stata e intende usare questo potere per cambiare il corso della storia».

In questo quadro si inserisce il rapporto con l’Arabia Saudita.

Le relazioni dell’Arabia Saudita con la Cina sono iniziate alla fine degli anni ’80, ai tempi della guerra Iran-Iraq. La Cina al tempo ha venduto missili a medio raggio all’Arabia Saudita, alla quale nessun Paese occidentale era disposto vendere armi. Da quel momento le relazioni commerciali sono cresciute e si sono concentrate sull’energia. Oggi la Cina è il più grande importatore mondiale di greggio e il partner commerciale più importante per l’Arabia Saudita.

Sul fronte strettamente politico, le due Nazioni sono tra gli alleati più importanti della Russia. E da febbraio, quando la Russia è entrata nell’occhio del ciclone di Stati Uniti e Occidente a seguito dell’invasione dell’Ucraina, i due Paesi sono diventati gli ‘amici‘ più preziosi di Valdimir Putin.

La Cina ha continuato in tutti questi mesi a comprare petrolio russo e a difendere Mosca nei contesti internazionali, a partire dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove ha fatto da scudo a molte risoluzioni contro l’invasione russa dell’Ucraina, per quanto ultimamente lo stia facendo sempre più di malavoglia. Sia la Cina che l’Arabia Saudita si sono astenute nelle votazioni dei diversi documenti delle Nazioni Unite che criticavano l’invasione russa dell’Ucraina.

L’Arabia Saudita sta scudando Mosca in sede OPEC+. L’ultima decisione scorsa settimana,quando l’Organizzazione ha deciso di ridurre la sua produzione di petrolio fino a 2 milioni di barili al giorno, ignorando le richieste degli Stati Uniti,che da mesi cercavano di convincere i sauditi all’aumento della produzione. «Non c’è dubbio che il motivo principale fosse mantenere i prezzi alti e mantenere la coesione russo-saudita e OPEC+ in previsione di ulteriori flessioni economiche e forse di un tetto massimo di prezzo USA e UE sul petrolio russo prima della fine dell’anno», afferma Aaron David Miller, senior fellow presso il Carnegie Endowment for International Peace ed ex analista e negoziatore del Dipartimento di Stato americano per il Medio Oriente. Azione che ha messo chiaramente in difficoltà il Presidente americano, Joe Biden, minando il suo prestigio in patria e ancora di più all’estero, un colpo basso all’influenza americana.

E proprio questa ultima mossa depone a favore di una implementazione importante della relazione Arabia Saudita – Cina.



La decisione del principe Mohammed bin Salman appare come un messaggio molto chiaro a Washington e di converso a Pechino: Riyad non considera più Washington l’alleato strategico, la sua preferenza è per Pechino e Mosca. L’Arabia Saudita intende esercitare la sua indipendenza e discrezionalità, libera dalle obiezioni degli Stati Uniti,anche se le sue politiche fossero direttamente contrarie agli interessi di Washington.

Non da ora le relazioni USA-Arabia Saudita sono in crisi. I sauditi -ma in generale in Paesi del Golfo- accusavano gli Stati Uniti di non essere affidabili e di volersi disimpegnare in Medio Oriente. Già verso la fine dell’Amministrazione Trump le relazioni erano diventate più difficili, sono poi entrate definitivamente in crisi lo scorso anno, quando l’Amministrazione Biden si è dimostrata intransigente nei confronti di bin Salman sul dossier Khashoggi.

I fatti della scorsa settimana, hanno portato gli Stati Uniti ad affermare di essere pronti a rivedere la loro politica nei confronti dell’Arabia Saudita. Il termine usato da Biden è stato ‘rivalutazione‘ delle relazioni.

Se l’Amministrazione Biden effettivamente procedesse a una revisione dell’alleanza, il capitolo più importante sarebbe la sicurezza. «Dal 2016 al 2020, l’Arabia Saudita è stata di gran lunga il maggior destinatario delle vendite di armi statunitensi. E gli Stati Uniti potrebbero facilmente mettere a terra l’intera forza aerea saudita, dipendente com’è dai pezzi di ricambio e dalla manutenzione degli Stati Uniti», rileva Aaron David Miller.

Secondo la gran parte degli analisti, né Russia né Cina potrebbero sostituire gli Stati Uniti nel garantire la sicurezza di Riyad, «ci vorrebbero anni prima che l’Arabia Saudita riorientasse le sue relazioni di sicurezza con la Russia o la Cina, e nessuno dei due potrebbe fornire la qualità o la quantità dei sistemi d’arma forniti dagli Stati Uniti. Né ha alcun senso che Mosca o Pechino siano disposte o in grado di venire in difesa dell’Arabia Saudita in una situazione difficile». E però, il ruolo della Cina in Medio Oriente, secondo le ambizioni di Xi, è destinato a crescere.

La maggiore cooperazione economica tra i due può facilmente svilupparsi in alleanza strategica, per alcuni versi triangolata con Mosca, il che, secondo alcuni analisti, se dovesse verificarsi, «rappresenterebbe una minaccia crescente per l’influenza occidentale in tutto il mondo». Influenza che proprio la guerra in Ucraina ha ben evidenziato come essere decisamente in crisi.



Riyad, in base a come si svilupperà la relazione con Washington, potrebbe iniziare a cercare una molteplicità di accordi di sicurezza, insomma, magari non ‘sostituire’, ma piuttosto ‘diversificare‘ le relazioni di sicurezza, soprattutto se gli Stati Uniti prestassero meno attenzione al Medio Oriente, o perdessero ulteriore influenza nell’area.

Al momento, i «legami di difesa sino-saudita rimangono di portata limitata, nonostante un maggiore impegno economico e diplomatico bilaterale. I legami di difesa si limitano a esercitazioni congiunte, cooperazione antiterrorismo, vendita di alcuni sistemi d’arma e produzione congiunta di veicoli aerei senza pilota (UAV) armati. Pechino ha una capacità limitata di competere con i fornitori di armi occidentali, mentre la dipendenza a lungo termine dell’esercito saudita dall’hardware statunitense significa che le armi cinesi non si integreranno facilmente con i sistemi preesistenti. In generale, ci vorrebbero anni per completare la diversificazione delle fonti di armi o qualsiasi spostamento verso la produzione locale», affermaNaser Al-Tamimi, economista e politologo, ricercatore associato senior dell’ISPI, per Mercator Institute for China Studies (MERICS).

La Cina «ha aiutato Riyad a istituire un programma nucleare, incluso un impianto ‘segreto’ di estrazione di torta gialla, e a migliorare le sue capacità di lanciatore balistico a combustibile solido. Sebbene Riyad negahi categoricamente di aver costruito un impianto di minerale di uranio nell’area descritta dai rapporti dei media, il Ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha confermato l’esistenza di un contratto con la Cina per l’esplorazione dell’uranio in alcune aree. Il principe Abdulaziz ha anche confermato che il suo Paese ha in programma di sviluppare le sue risorse di uranio al fine di sostenere il suo nascente programma nucleare. “Abbiamo un’enorme quantità di risorsa di uranio che vorremmo sfruttare e lo faremo nel modo più trasparente (..) Porteremo partner e sfrutteremo quella risorsa e svilupperemo fino alla torta gialla”, ha detto il Ministero dell’Energia dell’Arabia Saudita al Future Minerals Summit di Riyad nel gennaio 2022».



Riyad guarda con molto favore Pechino, non soltanto per la stabilità del regime, che permette di programmare a lungo termine, ma anche per quel principio cardine che guida la politica estera cinese che è la non interferenza nelle questioni interne dei Paesi partner, a partire dalle tematiche relative ai diritti umani. L’Arabia Saudita con l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi è diventata, negli Stati Uniti e in genere in Occidente, uno Stato ‘paria’, la Cina prosegue il genocidio dei musulmani uiguri. La Cina non ha rilevato, né tanto meno sanzionato, le violazioni dell’Arabia Saudita e l’Arabia Saudita ha fatto lo stesso nei riguardi della Cina. Sono queste precondizioni per un rapporto in crescita, e su più fronti, dall’economia alla sicurezza al commercio delle armi. Il tutto su di un substrato rappresentato dai legami politici che si sono sviluppati costantemente sulla base di un ‘partenariato strategico globale’.



Qualche dato economico evidenzia le potenzialità di sviluppo su quest’area. «L’Arabia Saudita è diventata il principale partner commerciale della Cina in Medio Oriente e Nord Africa (MENA) e il principale fornitore globale di petrolio greggio della Cina. Al contrario, la Cina è il principale partner commerciale e cliente di petrolio greggio dell’Arabia Saudita», secondo i dati rilasciati recentemente da Mercator Institute for China Studies (MERICS). «La Cina è anche il principale partner commerciale dell’industria chimica dell’Arabia Saudita, assorbendo quasi un quarto delle esportazioni del Regno da questo settore».

«L’Arabia Saudita è stata anche il principale destinatario regionale di appalti e investimenti cinesi, per un totale di quasi 43,5 miliardi di dollari tra il 2005 e il 2021. 6 A sua volta, l’Arabia Saudita ha investito o prevede di investire circa 35 miliardi di dollari in progetti con sede in Cina, con capacità di produzione che raggiunge 7,5 milioni di tonnellate di prodotti chimici, pari al 45 per cento della capacità di produzione totale all’estero per i produttori sauditi».

«L’ambito della cooperazione sino-saudita si è ampliato negli ultimi anni, estendendosi dal commercio energetico agli investimenti in infrastrutture, comunicazioni, alta tecnologia, industria, finanza, trasporti, energia rinnovabile e nucleare e produzione di armi.

La cooperazione è stata rafforzata da meccanismi di coordinamento bilaterale e regionale per creare sincronicità tra la Belt and Road Initiative (BRI) cinese e la Saudi Vision 2030 del Regno». Questi due meccanismi hanno favorito una cooperazione significativa in molte aree economiche e di investimento.

«C’è anche il potenziale per le aziende cinesi di vincere più accordi sauditi di appalti della difesa nel prossimo decennio, in particolare perché Riyad potrebbe cercare di rafforzare i legami strategici con Pechino e ricevere trasferimenti di tecnologia attraverso compensazioni, in particolare per droni, armi leggere e alcuni tipi di armature o anche missili. L’Arabia Saudita è stato il secondo importatore di armi al mondo nel 2017-21 (appena dietro l’India) e ha rappresentato l’11% di tutte le importazioni di armi principali. Tuttavia, l’Arabia Saudita ha acquistato meno dell’1% delle sue importazioni di armi dalla Cina in quel periodo. Gli Stati Uniti sono stati di gran lunga il più grande fornitore di armi all’Arabia Saudita nel 2017-21, fornendo l’82% delle importazioni di armi del Regno».

Se l’Arabia Saudita decidesse, o fosse costretta a decidere, per una ‘diversificazione‘ delle sue relazioni di sicurezza, lo spazio per Pechino sarebbe evidente, anche se per consolidarsi avrà bisogno di alcuni anni.

«Sebbene l’Arabia Saudita cerchi vantaggi economici e diplomatici da un maggiore ruolo cinese in Medio Oriente, Riyad sa che deve bilanciare tali benefici a lungo termine con l’imperativo più immediato di non alienarsi gli Stati Uniti. L’Arabia Saudita è anche consapevole del fatto che la crescita economica sostenuta della Cina potrebbe alla fine tradursi in una maggiore potenza militare, espressa in strategie più assertive in Medio Oriente e oltre.

Tuttavia, i leader sauditi non credono che la Cina possieda le capacità necessarie per fornire un’alternativa credibile all’ombrello di sicurezza statunitense nel Golfo o nel più ampio Medio Oriente», afferma Naser Al-Tamimi. Né la Cina è strategicamente motivata a farlo. Riyad deve affrontare complicazioni dovute a qualsiasi pressione statunitense per limitare l’impegno con la Cina, in particolare negli affari militari. Ha bisogno di trovare un difficile equilibrio tra l’approfondimento dei legami con la Cina, il suo principale partner economico, e la pacificazione del suo alleato storico, gli Stati Uniti.

A tal fine, prosegue Al-Tamimi, «l’Arabia Saudita sta lavorando lungo percorsi paralleli: rafforzare le sue capacità militari indipendenti e diversificare in modo aggressivo i legami economici e militari con i principali attori esterni. Per compensare il calo del sostegno alla sicurezza degli Stati Uniti nel breve termine, l’Arabia Saudita cercherà sempre di più di rafforzare i legami di difesa con i Oaesi europei, oltre a Cina, India, Brasile, Sud Africa e persino Turchia. Spera che questi altri partner possano pompare investimenti sostanziali nella crescente industria delle armi saudita. Alla fine, il regno potrebbe anche essere tentato di approfondire i suoi legami di difesa con la Cina ed espandere il programma di missili balistici che sta sviluppando con l’aiuto di Pechino».