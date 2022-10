Cina: Xi assertivo, ma per nulla positivo

Taiwan. Guardando al 20° Congresso del Partito Comunista Cinese e al suo Segretario e ‘Presidente di tutto’, rieletto per la terza volta, Xi Jinping, l’attenzione dei media internazionali in fatto di politica estera si appunta su Taiwan. Sulla ‘voglia’ o meno di Xi di usare la forza per portare all’ovile Taiwan, su come l’obiettivo della riunificazione di Taiwan sia entrato nelle deliberazioni finali, su cosa sarà, insomma, del rapporto Cina-Taiwan nei prossimi cinque anni.

«Xi si è ‘inscatolato‘, soprattutto su Taiwan»,afferma il Council on Foreign Relations, sollevando dubbi sulla capacità di Xi di mantenere gli impegni che in questo Congresso si è assunto, su Taiwan e non solo. «Un documento politico pubblicato ad agosto ha dichiarato che l’unificazione con Taiwan era ‘indispensabile’ per il ‘ringiovanimento’ della Cina, che è la piattaforma principale di Xi. Eppure la maggior parte degli analisti militari concorda sul fatto che la Cina è lontana anni dal possedere la forza necessaria per lanciare un complesso assalto anfibio a Taiwan».

Altri analisti sottolineano come se è vero che Xi ha mostrato la continua determinazione di Pechino a riunirsi con Taiwan, allo stesso tempo non mostra alcuna urgenza immediata di farlo». All’inizio del suo discorso del 16 ottobre, Xi ha affermato che la Cina aveva «risolutamente combattuto contro il separatismo e contrastato le ingerenze» a Taiwan, «dimostrando la nostra determinazione e capacità di salvaguardare la sovranità e l’integrità». L’importanza strategica che la Cina attribuisce all’unificazione con Taiwan resta evidente. Xi proclama che «risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della Cina è, per il Partito, una missione storica e un impegno incrollabile». Continua, inoltre, a caratterizzare l’unificazione come una condizione necessaria per l’ascesa della Cina, definendola «un’esigenza naturale per realizzare il ringiovanimento della Nazione cinese».

«La domanda ora è se Xi sia in grado di gestire le aspettative che sta creando per una sorta di riunificazione a breve e medio termine», prosegue il Council on Foreign Relations. «Tutto ciò solleva interrogativi sulla natura e la durata del potere di Xi. Per i media, Xi è il ‘leader più potente dai tempi di Mao’. Ma questo deve ancora essere dimostrato». «Xi non ha, almeno ancora, cambiato radicalmente la Cina, nonostante le sue pretese di grandezza. Deve ancora creare le condizioni necessarie affinché la Cina diventi un Paese ad alto reddito. La sua politica estera ha creato un forte contraccolpo all’estero».

Per il Council on Foreign Relations, Taiwan, e l’ambizione nei suoi riguardi, è l’immagine delle criticità insite in Xi e nella sua politica. Il dubbio sulle capacità di Xi di mantenere le aspettative ‘alte’ che ha fissato, si agganciano anche a quanto rileva Neil Thomas, analista cinese senior di Eurasia Group. L’analista sottolinea che il leader cinese sarà completamente circondato da yes-men fino al prossimo congresso del partito, nel 2027. Da un lato, ciò consentirà a Xi di raddoppiare le politiche che ritiene in definitiva buone per la Cina, come prosperità per rendere più equa la crescita economica. Dall’altro, Xi sarà con le spalle al muro se le cose andranno male, come accaduto l’ultima volta che la Cina è stata sotto lo stretto governo di un solo uomo.

Se Taiwan è di grande attrazione mediatica, ed è il tema sul quale Xi si è ‘inscatolato’, è però necessario, anche per avere le idee più chiare a cominciare proprio da Taiwan, guardare agli altri aspetti del capitolo esteri e sicurezza.

Innanzi tutto l’ambiente e come è vissuto l’ambiente di ‘navigazione’ della Cina di Xi. Gli esperti di Crisis Group Amanda Hsiao e Ivy Kwek sottolineano che la valutazione di Pechino del suo ambiente esterno è alquanto cupa rispetto alla lettura di cinque anni fa al diciannovesimo Congresso del Partito. «Ad accompagnare le sue previsioni più oscure ci sonocaratterizzazioni più sommesse della posizione della Cina nel mondo, che rimangono fiduciose, ma meno trionfanti rispetto al passato». Prospettive cupe che si evidenziano nella descrizione degli sviluppi internazionali ‘intricati‘ e ‘gravi‘, che comportano«cambiamenti globali di una portata mai vista in un secolo» che presentano «una serie di immensi rischi e sfide» per la Cina. Una formulazione che si riferisce in gran parte alle manifestazioni della concorrenza strategica degli Stati Uniti, così come a ciò che Pechino vede come gli sforzi di Washington per prevenirne l’ascesa. Resta il fatto che comunque Pechino vede opportunità strategiche oltre che rischi. Ma pone maggiore enfasi sui ‘potenziali pericoli’ e sugli ‘scenari peggiori’, invitando il Paese a «essere pronto a resistere a venti forti, acque agitate e persino tempeste pericolose».

L’accresciuto senso di minaccia della Cina è evidente anche nella relazione di apertura del Congresso di Xi, secondo cui «i tentativi esterni di reprimere e contenere la Cina possono intensificarsi in qualsiasi momento» e nei suoi sette riferimenti a ‘interferenze’ straniere o esterne negli affari cinesi. Quest’ultima frase compare quattro volte nelle discussioni su Taiwan, una volta in riferimento alle sanzioni estere, una volta riguardo a Hong Kong e una volta nella sezione sulla politica estera cinese.

A questo punto, l’ambiente si fonde con le azioni politiche concrete. Una sfida fondamentale deriva dall’intensificarsi della concorrenza strategica con gli Stati Uniti.

Il rapporto di Xi fa riferimento alle politiche statunitensi come «tentativi esterni di ricattare, contenere, bloccare ed esercitare la massima pressione sulla Cina». Da qualche tempo Pechino percepisce un «cambiamento significativo… nell’equilibrio di potere internazionale» -vale a dire che l’era dell’unipolarità degli Stati Uniti sta finendo e la forza nazionale della Cina sta crescendo. «Vede anche il potere globale diventare più equamente distribuito tra i Paesi in via di sviluppo e quelli sviluppati. Secondo Pechino, il declino del potere statunitense crea naturalmente opportunità per l’ascesa della Cina, ma i rischi incombono a grandi dimensioni per Pechino durante questo periodo di riequilibrio perché non è ancora abbastanza forte per assumere una posizione di pari di Washington. I rischi si sono profilati ancora più grandi negli ultimi cinque anni a causa dell’accelerazione degli sforzi di Washington per -secondo Pechino- impedire l’ascesa della Cina», affermano Amanda Hsiao e Ivy Kwek.

Sotto l’Amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno etichettato la Cina come un concorrente strategico. Sotto l’Amministrazione Biden, affermano Amanda Hsiao e Ivy Kwek, «gli Stati Uniti hanno costruito un sostegno multilaterale per iniziative volte a frenare l’espansione dell’influenza geopolitica ed economica della Cina e la sua crescente assertività nel suo vicinato. Il Quadrilateral Security Dialogue, un gruppo che riunisce India, Giappone, Australia e Stati Uniti, implicitamente attorno alle rispettive preoccupazioni legate alla Cina, ha preso slancio. Nel 2021, Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno firmato il patto di sicurezza AUKUS, che mira a fornire tecnologia sottomarina a propulsione nucleare all’Australia in modo che possa proiettare energia più lontano dalle sue coste (e più vicino a quella cinese). In ambito economico, espandere la leadership economica statunitense -e quindi frenare l’influenza cinese- nella regione».

Washington ha mantenuto in vigore i dazi sulle merci cinesi, ha approfondito la sua cooperazione con Taiwan, è stato più esplicito nel criticare la situazione dei diritti umani della Cina e «ha definito la sua concorrenza con Pechino come parte di una lotta ideologica tra democrazia e autocrazia». Più di recente, l‘Amministrazione Biden ha adottato misure unilaterali straordinarie per accelerare la sua concorrenza tecnologica con Pechino, rafforzando i controlli sulle esportazioni sulla vendita di microchip di fascia alta e apparecchiature per la produzione di chip alla Cina. Queste misure potrebbero compromettere in modo sostanziale l’industria cinese dei chip, almeno fino a quando non sarà in grado di produrre questi componenti da sola o proteggerli attraverso canali non toccati dai controlli statunitensi – che potrebbe ridurne la competitività economica e i progressi militari nel lungo periodo.

«C’è anche un crescente sostegno nella regione e non solo per gli sforzi di Washington di battere Pechino, anche se questa tendenza non può essere interamente attribuita alla persuasione degli Stati Uniti. È anche un riflesso delle crescenti preoccupazioni tra alcuni dei vicini della Cina e dei Paesi occidentali su ciò che percepiscono come una flessione muscolare cinese nella sfera militare ed economica. Le preoccupazioni si concentrano sull’assertività della Cina lungo il confine con l’India, intorno a Taiwan e nel Mar Cinese orientale e meridionale, nonché sull’uso della leva economica per raggiungere obiettivi politici. Sempre più desiderosi di salvaguardare la loro sicurezza economica, i governi della regione hanno espresso il desiderio di ridurre al minimo le proprie vulnerabilità economiche nei confronti della Cina. La preoccupazione per il potenziamento militare della Cina è visibile anche nell’intento del Giappone di raddoppiare il proprio budget per la difesa e sviluppare capacità missilistiche a lungo raggio, nonché nella decisione dell’India di spostare le risorse militari dal confine con il Pakistan alla frontiera cinese.

Infine, le prospettive relativamente ‘cupe’ di Pechino riflettono l’impatto di alcuni shock globali. Primo fra tutti, la guerra della Russia in Ucraina. La decisione di Pechino di allinearsi politicamente e moralmente con Mosca sulla guerra ha ulteriormente implicato la Cina come una minaccia per la sicurezza e l’economia agli occhi delle democrazie occidentali e di alcune democrazie asiatiche. La natura prolungata del conflitto e le incertezze che comporta per la diplomazia, l’economia e la sicurezza della Cina (come gli sforzi del Paese per rafforzare la sicurezza alimentare) si aggiungono ai grattacapi di Pechino».

L’obiettivo di Pechino per i prossimi cinque anni è «aumentare la posizione e l’influenza internazionale della Cina e consentire alla Cina di svolgere un ruolo maggiore nella governance globale». La Cina continua insistere sul fatto che persegue una politica estera distintiva volta a raggiungere la pace nel mondo e lo sviluppo comune, sotto la rubrica spesso ripetuta di «comunità umana con un futuro condiviso». Afferma, inoltre, che il suo approccio è inclusivo, cooperativo, volto a promuovere «l’uguaglianza di tutti i Paesi» e rispettoso dei «percorsi di sviluppo e dei sistemi sociali scelti, indipendentemente da tutti i popoli del mondo». Come in passato, la Cina descrive il suo approccio come un sostenitore del «vero multilateralismo» e la promozione di una struttura di governance globale più equa incentrata sulle Nazioni Unite.

Evidenziando queste idee, proseguono Amanda Hsiao e Ivy Kwek. «Pechino sta cercando di distinguersi e di delegittimare quello che vede come l’approccio di Washington agli affari internazionali, che definisce unilaterale,egemonico ed esclusivo, caratterizzato da politica di potere, protezionismo, ingerenza negli affari interni di altri Paesi e una mentalità da guerra fredda. Contrastando se stessa con gli Stati Uniti in questo modo, la Cina spera di proiettare un’immagine più positiva per se stessa per aumentare la sua influenza globale. Sotto Xi Jinping, la Cina ha dato la priorità al rafforzamento del suo ‘potere del discorso’, o della sua capacità di promuovere le sue opinioni a livello globale per sfidare ciò che vede come il dominio occidentale nell’opinione pubblica internazionale».

Per quanto riguarda la difesa nazionale, la posizione della Cina è difensiva e si attiene in gran parte alle priorità militari e ai tempi stabiliti in precedenza. La Cina continua a puntare a che l’Esercito popolare di liberazione (PLA) raggiunga i suoi obiettivi di riferimento per la modernizzazione nel 2027 e nel 2035 come punti di passaggio per il suo obiettivo a lungo termine di diventare un esercito di ‘classe mondiale’ 2049 -una frase che suggerisce di raggiungere la parità con gli Stati Uniti (tra gli altri benchmark, entro il 2027, la Cina spera di accelerare l’integrazione dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie avanzate nelle capacità esistenti.)

La bozza di rapporto chiede anche l’istituzione di un «forte sistema di deterrenza strategica» in quello che potrebbe essere in parte «un riferimento alla spinta della Cina ad espandere il proprio arsenale nucleare, che secondo il governo degli Stati Uniti raggiungerà fino a 700 testate entro il 2027 e almeno 1.000 entro il 2030», affermano le due analiste. «Allo stesso tempo, tuttavia, la concettualizzazione del PLA di ‘deterrenza strategica’ è ampia; si applica allo spazio e al ciberspazio e include modi in cui l’intelligenza artificiale e la tecnologia dell’informazione possono essere impiegate per la deterrenza».

Per quanto attiene alla Belt and Road Initiative (BRI), «Pechino potrebbe aver abbassato le sue aspettative per il programma; Poiché la Cina deve affrontare crescenti difficoltà a convincere i paesi beneficiari a saldare i propri debiti, è diventata più cauta riguardo ai prestiti all’estero . Rapporti recenti suggeriscono che sono in corso discussioni interne su una versione ridotta della BRI, che si concentrerebbe sulla riduzione dei rischi e sul recupero delle perdite».

E tornando su Taiwan, secondo Amanda Hsiao e Ivy Kwek, «continua la preferenza per l’unificazione pacifica e una soluzione politica basata su ‘un Paese, due sistemi‘. Questo concetto, applicato a Hong Kong e Macao, ha in pratica lasciato alle due regioni una scarsa autonomia politica. Quanto a Taiwan, Pechino ha offerto scarse garanzie che il suo destino sarà diverso, promettente solo per rispettare il suo sistema sociale e stile di vita». Pechino afferma che «cercherà di ottenere una riunificazione pacifica con la massima sincerità e il massimo sforzo, ma non prometteremo mai di rinunciare all’uso della forza».

Pechino, proseguono le analiste, «probabilmente aumenterà la sua pressione su Taipei. Potrebbe aumentare la sua presenza militare e paramilitare vicino a Taiwan, esercitare una maggiore coercizione economica e ampliare l’uso di misure legali come il perseguimento delle accuse a favore dell’indipendenza dei taiwanesi che vivono in Cina». Ma resta improbabile che i leader cinesi si impegnino in un assalto militare anfibio su larga scala a Taiwan nel breve termine, dati i rischi che ne derivano. Suggerisce che Pechino vede la continua pazienza sulla questione come un’opportunità per la Cina di creare condizioni migliori per l’unificazione, anche costruendo la sua resilienza economica, consolidando la sua forza militare e ampliando la sua sfera di influenza diplomatica.

In sintesi, con minor enfasi e spirito decisamente meno ottimistico rispetto al precedente congresso, Xi ha annunciato la continuazione di politiche estere più assertive e attive che sono state il segno distintivo dei suoi due precedenti mandati. Il rapporto non fornisce alcuna indicazione che Xi intenda cambiare rotta di fronte al notevole respingimento dall’estero.