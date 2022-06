Ascoltando il dialogo a Washington in questi giorni sulla crescita militare cinese e sul comportamento intimidatorio nel Pacifico occidentale, si potrebbe pensare che l’unico modo per preservare la pace e la prosperità di questa regione vitale sia aumentare notevolmente la spesa per la difesa degli Stati Uniti e il dispiegamento delle forze. Solo questo può scongiurare un attacco cinese a Taiwan nel prossimo futuro, a quanto pare.

Un numero crescente di ex funzionari statunitensi e analisti della difesa sta sostenendo questa argomentazione, che a sua volta si sta alimentando in stridenti richieste al Congresso di miliardi in più in spese per la difesa, superando persino ciò di cui l’Amministrazione dice di aver bisogno.

Un nuovo importante studio, appena pubblicato dal Quincy Institute, argomenta con forza contro questa corsa per contrastare la Cina e stabilizzare l’Asia lanciando più soldi per il problema e rafforzando i livelli delle forze regionali statunitensi su tutta la linea.

Lo studio di quasi 300 pagine è stato scritto da un gruppo eterodosso di 10 specialisti, inclusi diversi ex alti esperti del governo statunitense sul bilancio della difesa, le forze del comando indo-pacifico e l’esercito cinese, nonché un ex esperto militare della RAND Asia, uno specialista nucleare e diversi specialisti della sicurezza regionali. Beneficia anche delle opinioni di gruppi di lavoro più ampi di esperti convocati dagli autori durante il processo di stesura.

A mio parere, lo studio costituisce la valutazione più dettagliata, rigorosa ed equilibrata della posizione e della strategia di difesa degli Stati Uniti in Asia oggi nell’ambito pubblico.

Intitolato ‘Active Denial: A Roadmap to a Più efficace, stabilizzante e sostenibile strategia di difesa degli Stati Uniti in Asia‘, il rapporto utilizza giochi di guerra, esperienza pratica nella pianificazione e strategia delle forze e analisi documentarie dettagliate per produrre i suoi probabili risultati controversi.

Il rapporto confuta l’idea che di più è sempre meglio e che l’attacco ha sempre la meglio sulla difesa.

In tal senso, sostiene che la stabilità in Asia può essere assicurata almeno nel medio termine (fino al 2035) attraverso un atteggiamento delle forze statunitensi finanziariamente più fattibile, meno escalation e più orientato alla difesa di quanto non sia attualmente presentato da vari analisti della difesa, combinati con misure di rafforzamento della fiducia e meccanismi di gestione delle crisi più efficaci con gli alleati e sì, anche con Pechino.

In questo modo, il rapporto si basa su un decennio di advocacy per un tipo di posizione e approccio strategico degli Stati Uniti e delle forze alleate incentrato sulla negazione degli obiettivi militari di un avversario in conflitto (in opposizione agli sforzi per ottenere il controllo su uno spazio di battaglia) e altro ancora ampi sforzi di rassicurazione diretti sia agli alleati che alla Cina.

A differenza di coloro che chiedono quella che in effetti è una qualche forma di ricostituito primato militare statunitense nel Pacifico occidentale, o una relazione simile a un’alleanza con Taiwan che porrebbe effettivamente fine alla politica statunitense One China e ci spingerebbe ulteriormente verso il conflitto con Pechino, questo studio mostra che un approccio di negazione aerea e navale incentrato sull’interdizione e sull’interruzione dell’attacco delle forze cinesi al largo, insieme a livelli molto più elevati di resilienza degli Stati Uniti e degli alleati agli attacchi missilistici cinesi e al miglioramento delle capacità di autodifesa di Taiwan, può portare a termine il lavoro in modo efficace.

Una tale posizione di forza meno escalation e provocatoria renderebbe smussato qualsiasi iniziale attacco aereo e navale cinese facilitando, se necessario, un successivo contrattacco degli Stati Uniti utilizzando forze sia regionali che esterne. E ridurrebbe significativamente il rischio di un’escalation nucleare involontaria, evitando attacchi a possibili comunicazioni o infrastrutture cinesi convenzionali/nucleari a doppio uso, almeno nelle fasi iniziali e intermedie di un conflitto.

Per raggiungere questi obiettivi sarà necessaria una significativa ristrutturazione delle forze statunitensi in Asia e oltre, tra cui più vettori leggeri e meno grandi vettori, più piccoli combattenti di superficie, maggiore manutenzione dell’aviazione e capacità di supporto a terra e un ritmo accelerato di sostituzione dei vecchi aerei da combattimento, insieme al mantenimento dei livelli di navi cisterna, trasporto e capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione.

Allo stesso tempo, le forze dell’esercito e della marina dovrebbero essere tagliate considerevolmente e le forze rimanenti ricostituite per concentrarsi sulla difesa contro gli attacchi aerei e navali. Nel complesso, l’inventario delle forze statunitensi nel Pacifico occidentale dovrebbe includere più capacità mobili e di difesa aerea lanciate da aerei e navi, a lungo e medio raggio e antinave. Inoltre, per sostenere le operazioni aeree e navali ravvicinate dal Giappone, Tokyo e Washington dovranno investire di più nelle infrastrutture di base regionali per migliorare la resilienza e facilitare la distribuzione degli aerei in nuove località durante qualsiasi conflitto.

Questi cambiamenti non richiedono aumenti significativi della spesa per la difesa degli Stati Uniti. In effetti, il rapporto stima che probabilmente genererebbero risparmi annuali rispetto all’ultimo piano di difesa dell’amministrazione Trump di circa 75 miliardi di dollari (o il 10 percento della spesa complessiva per la difesa) entro il 2035. Questi risparmi deriverebbero principalmente dai tagli al ruolo dell’esercito americano. Inoltre, si potrebbero ottenere risparmi annuali fino a 140 miliardi di dollari (o il 18 per cento del budget della difesa) se Washington accettasse una capacità significativamente meno solida di condurre una seconda operazione militare più piccola in altre parti del mondo, allo stesso tempo è impegnato in una guerra con la Cina.

A parte questi cambiamenti nella struttura delle forze, nella strategia di difesa e nella spesa per la difesa, un’efficace posizione di negazione attiva richiederà anche modifiche significative nelle politiche e nelle azioni di Washington progettate per ridurre le tensioni e quindi abbassare gli incentivi della Cina a impiegare la forza, garantire il necessario ma meno offensivo e escalation tipi di supporto giapponese e migliorare le capacità di gestione delle crisi e di ‘evitamento’.

Piuttosto che continuare a concentrarsi su una prospettiva bipolare semplicistica, USA contro Cina, fortemente orientata verso strumenti militari e approcci a somma zero, lo studio propone una maggiore enfasi sugli aspetti diplomatici, politicied economici della politica di sicurezza statunitense intesi sia a garantire il sostegno degli alleati. e partner per una strategia di negazione attiva e ridurre il peggior involucro cinese degli obiettivi statunitensi.

Tali politiche non militari dovrebbero sforzarsi di incoraggiare una maggiore cooperazione in materia di sicurezza tra gli alleati degli Stati Uniti, promuovere la stabilità nucleare strategica nel dialogo con Pechino, ridurre la militarizzazione di punti critici come il Mar Cinese Meridionale e Taiwan e adottare meccanismi stabilizzatori di gestione delle crisi.

Esempi di tali iniziative orientate alla moderazione includono politiche progettate per aumentare la credibilità dell’unica politica cinese di Washington, dialoghi sino-americani più approfonditi sulla comunicazione di crisi che coinvolgono funzionari militari e civili e un dialogo più ampio con Pechino sulla stabilità nucleare. Potrebbe anche includere l’affermazione cinese del diritto di transito commerciale e militare attraverso il Mar Cinese Meridionale, in cambio dell’impegno degli Stati Uniti a ridurre la frequenza delle operazioni di libertà di navigazione (FONOP) nell’area.

Lo studio sostiene che, date le caratteristiche di cui sopra, gli alleati e i partner degli Stati Uniti dovrebbero accogliere favorevolmente una strategia di difesa smentita attiva. Sarebbe più credibile ed economicamente e politicamente sostenibile rispetto agli attuali approcci e sarebbe sensibile alle pressioni incrociate e ai compromessi che alleati e partner devono affrontare riguardo all’ascesa della Cina.

Questo approccio innovativo e orientato alla moderazione alle politiche di difesa statunitensi in Asia a medio termine non è una panacea per le sfide alla sicurezza che gli Stati Uniti e la regione devono affrontare nel Pacifico occidentale. Pur riducendo la possibilità di conflitti e fornendo una base migliore per la stabilità nei prossimi 12-15 anni rispetto a molte delle strategie di difesa ora propagandate a Washington, non garantisce l’assenza di crisi dovute a errori di calcolo o shock esterni. Né affronta le possibili esigenze di difesa a lungo termine che potrebbero emergere se le iniziative di riduzione della tensione fallissero e sia Pechino che Washington approfondissero la loro rivalità strategica.

Queste possibilità e le sfide che inevitabilmente dovranno affrontare l’attuazione di questa strategia di negazione attiva, indicano l’importanza fondamentale della leadership politica del presidente e segretario alla difesa degli Stati Uniti. Tale leadership è necessaria per superare i radicati interessi ideologici, burocratici, politici e dell’industria della difesa che tengono Washington legata al percorso dell’inerzia ascendente nei budget e nelle acquisizioni e resiste a iniziative politiche più flessibili e non incentrate sull’esercito.

Solo attraverso tale leadership gli Stati Uniti possono attuare una strategia di difesa più efficace, unita a un’essenziale sensibilizzazione diplomatica ad alleati e partner e alla stessa Cina. Un tale approccio è, a sua volta, la chiave per prevenire e mitigare i pericoli di una guerra USA-Cina.