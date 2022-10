Cina – USA: il 20º Congresso del Partito Comunista Cinese non cambia la rotta

L’imminente XX congresso del Partito comunista cinese (PCC) è un appuntamento atteso per molte ragioni. La prevista conferma di Xi Jinping alla guida del partito e della sua commissione militare centrale è forse l’aspetto più evidente, anche perché questa conferma farebbe dell’attuale leader il più politicamente longevo dopo il ‘grande timoniere’ Mao Zedong. Il congresso, tuttavia, è importante anche per altri aspetti. Esso porterà, infatti, a un rimaneggiamento delle posizioni all’interno del Politburo (il cui risultato influenzerà il potere di cui XiJinping potrà effettivamente disporre) e dovrà affrontare una serie di questioni ‘pratiche’ come il rallentamento della crescita economica, la questione del ‘se’ e del ‘come’ uscire dalla rigida politica ‘zero-COVID’ implementata sinora, le tensioni crescenti intorno a Taiwan e le diffuse proteste che hanno interessato il paese nel corso dell’anno. Il tema dei rapporti con gli Stati Uniti aleggia sullo sfondo di molte fra queste questioni. Soprattutto su Taiwan, l’amministrazione Biden ha assunto, negli ultimi mesi, una posizione via via più rigida. Questo irrigidimento rappresenta, però, solo una delle manifestazioni di un rapporto che è da tempo difficile.

La politica dell’amministrazione Biden verso la Repubblica popolare è stata condizionata sin dall’inizio da due elementi fondamentali: da una parte, l’eredità complessa dell’amministrazione Trump e la necessità – dopo quell’esperienza – di non apparire troppo ‘soft on China’; dall’altra l’enfasi posta sin dalla campagna elettorale sul tema dei diritti umani, che si è tradotta da subito in pesanti critiche verso la politica di Pechino, per esempio sul tema del trattamento della minoranza uigura del Xinjiang. Il vertice di Anchorage, nella primavera 2021, che avrebbe dovuto in qualche modo rilanciare il dialogo fra i due Paesi, non solo si è chiuso con un nulla di fatto, ma ha anche evidenziato in maniera plastica – nelle dichiarazioni del Segretario di Stato Blinken – la distanza che li separa. Da quella data, la distanza non ha fatto che aumentare, almeno nella percezione pubblica. La posizione assunta da Pechino in occasione dell’invasione dell’Ucraina e le dichiarazioni dei vertici cinesi intorno alla responsabilità di Washington come ‘principale istigatore’ della guerra in corso non hanno contribuito a semplificare le cose.

Difficilmente gli esiti del congresso porteranno a un’inversione di questa rotta. È possibile che qualche aggiustamento derivi dalla scelta del nuovo Primo ministro e del nuovo responsabile degli affari esteri. Il premier, Li Keiqiang, ha, infatti, già annunciato di non volersi candidare a un nuovo mandato, mentre l’uscita di scena del settantaduenne Yang Jiechi, direttore dell’Ufficio affari esteri della commissione centrale del PCC, appare probabile. Nemmeno la loro sostituzione dovrebbe, tuttavia, portare a cambiamenti degni di nota nella linea politica seguita fino a oggi, specialmente per quanto concerne i rapporti con gli Stati Uniti. Il fatto che, in queste settimane, i media cinesi abbiano in qualche modo avvalorato l’idea di una responsabilità statunitense dietro ai guasti che hanno interessato i gasdotti Nord Stream è indice di quanto poco buoni continuino ad essere i rapporti fra Washington e Pechino. Lo stesso vale per il fatto che la nuova National security strategy statunitense indichi apertamente la Cina come la ‘sfida geopolitica più importante’ per gli Stati Uniti e affermi come i due Paesi siano oggi ‘al centro di una competizione strategica per plasmare il futuro dell’ordine internazionale’.

Da questo punto di vista, la presentazione della nuova NSS pochi giorni prima del congresso del PCC appare una sorta di messaggio rivolto a Pechino. La visione dell’Indo-Pacifico come una regione ‘aperta, interconnessa, prospera, sicura e resiliente’ si colloca al centro di questa strategia che, tuttavia, non manca di sottolineare come ‘[p]er preservare e accrescere la cooperazione internazionale in un’epoca di competizione’, gli Stati Uniti siano pronti a lavorare ‘con ogni Paese, compresi i nostri concorrenti, disposto ad affrontare in modo costruttivo le sfide comuni nel quadro di un ordine internazionale basato sulle regole e per il rafforzamento delle istituzioni internazionali’. Un’apertura di credito in linea con quelle già fatte dall’amministrazione ma che mette comunque in luce come – per la Casa Bianca – il legame privilegiato resti quello con ‘le democrazie al centro della nostra coalizione’, rispetto alle quali l’obiettivo è dare vita a ‘una rete di relazioni forti, resilienti e che si rafforzano reciprocamente, che dimostri come esse siano davvero capaci di offrire valore aggiunto ai loro cittadini e al mondo’.