Cina, USA e l’ arte della guerra dei chip

I politici statunitensi e cinesi si stanno infliggendo colpi incisivi a vicenda. L’amministrazione Biden è meno roboante nei discorsi rispetto al suo predecessore, pur essendo più rumorosa nelle sue azioni politiche. Tuttavia, le restrizioni che mirano a rallentare l’ascesa della Cina alla frontiera tecnologica dei semiconduttori potrebbero involontariamente aiutarla a organizzare investimenti e strategie commerciali efficaci.

L’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intensificato la guerra commerciale con la Cina. La politica di Trump è stata rapidamente etichettata come un tentativo fallito di andare avanti nella corsa per la supremazia tecnologica, specialmente nei semiconduttori, da quando è stata separata dalla realtà economica. Eppure la pandemia di COVID-19 ha innescato una carenza di semiconduttori, che ha intensificato la guerra dei chip e il disaccoppiamento tecnologico. Questa divergenza – e la tensione che l’accompagna – è solo cresciuta.

La chip war USA-Cina non è iniziata con Trump. Il Presidente cinese Xi Jinping tenne un discorso nel 2015 in cui sottolineò che il sistema di governance globale stava raggiungendo un punto di svolta nella storia. Il suo discorso ha segnalato l’intenzione di Pechino di impegnarsi maggiormente negli affari internazionali attraverso progetti come la Belt and Road Initiative. Nel 2021, Xi intensificò la sua retorica, osservando in diverse occasioni che “l’est sta crescendo mentre l’ovest sta decadendo”.

L’ intervento di Washington nel mercato globale dei semiconduttori è diventato più ostile sotto l’amministrazione Biden. Secondo un rapporto della Casa Bianca del giugno 2021, i produttori di chip statunitensi sono fortemente dipendenti dalle vendite in Cina per la continua crescita dei profitti e per gli investimenti nazionali in ricerca e sviluppo (R&S). Nonostante questa interdipendenza, il cambio di politica di Biden il 7 ottobre 2022 ha ridotto rigorosamente i flussi di talenti transnazionali dell’industria dei semiconduttori verso la Cina.

Sia i rapporti statunitensi che quelli cinesi sollevano preoccupazioni circa le capacità relative dell’altro nelle tecnologie chiave e sostengono un maggiore sostegno statale per contribuire a rafforzare la posizione nazionale. Ad esempio, in un rapporto del settembre 2022, la National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) su mandato del Congresso avverte che nella microelettronica “il 98% dei chip di cui il Pentagono ha bisogno sono ora costruiti, assemblati o impacchettati all’ombra della RPC” .

Toni uguali, ma opposti sono emersi dall’Istituto di studi internazionali e strategici (IISS) in un rapporto che avverte che il disaccoppiamento USA-Cina potrebbe danneggiare entrambe le economie, con la Cina che paga un prezzo più alto rispetto agli Stati Uniti. Ha continuato affermando che il disaccoppiamento potrebbe ostacolare gli sforzi della Cina per sviluppare la produzione di chip, l’intelligenza artificiale e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

Per gli Stati Uniti, questa interazione tra sicurezza nazionale e tecno-nazionalismo ha portato Washington a impedire alla Cina di acquistare chip di fascia alta utilizzati nei calcoli avanzati di intelligenza artificiale e nel supercalcolo. Le restrizioni statunitensi mirano a impedire a Pechino di raggiungere il suo obiettivo di soddisfare il 70% della sua domanda di semiconduttori con la produzione interna entro il 2030. Queste restrizioni potrebbero infatti minare l’ambizione della Cina di trasformare il Paese in una potenza tecnologica.

Tuttavia, le restrizioni di Biden potrebbero non paralizzare le ambizioni cinesi di ricerca e sviluppo sul silicio. Invece, queste restrizioni probabilmente accelereranno l’ascesa del tecno-nazionalismo in Cina e la sua spinta all’autosufficienza nell’industria dei semiconduttori. L’autosufficienza cinese nei chip è rafforzata dal National Integrated Circuit Industry Investment Fund e dal 14° piano quinquennale pubblicato nel 2021.

Mentre la politica statunitense si sforza di rallentare l’ascesa tecnologica della Cina, la carenza di semiconduttori ha fatto sì che i produttori di automobili e di elettronica di consumo si lamentassero dell’indisponibilità di prodotti generici sopra i 10 nanometri (nm). I chip con processi maturi, inclusi 28 nm, 40 nm e altri prodotti dalla Cina, hanno una domanda di mercato maggiore rispetto a quelli più avanzati (maggiore è il numero di nanometri, minore è la soglia tecnica). In risposta, le fonderie cinesi stanno espandendo tecnologie di processo mature di 28 nm e superiori.

Alcuni ipotizzano che la Cina reagirà. Che Joe Biden, Ron DeSantis o persino Donald Trump siano alla Casa Bianca dopo il 2024, la politica statunitense che si concentra sull’indebolimento dell’avanzata della Cina verso la frontiera della tecnologia dei semiconduttori deve affrontare due sfide.

In primo luogo, Washington sta motivando massicci investimenti strategici e la mobilitazione di risorse all’interno della Cina. Alla fine, questo potrebbe accelerare, piuttosto che rallentare, qualsiasi spostamento verso la frontiera tecnologica. La Cina si sta dirigendo verso l’integrazione civile-militare e lo sviluppo di tecnologie a duplice uso. Le restrizioni statunitensi potrebbero motivare la Cina a stabilire livelli di sicurezza più elevati per la sua ricerca e sviluppo di tecnologia dei chip militari, rafforzando così il complesso militare-industriale.

In secondo luogo, le restrizioni stanno istigando i fondatori cinesi a investire per soddisfare il mercato globale dove si trova ora, a 28 nm e oltre. Con un eccesso di chip in tutto il mondo e le sanzioni dell’amministrazione Biden, gli industriali cinesi vedono un’opportunità per le aziende nazionali di tornare a valutazioni di mercato più stazionarie.