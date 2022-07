Essendo la più grande nazione per il commercio di merci e la seconda economia più grande del mondo, non sorprende che le recenti mosse di politica commerciale della Cina abbiano acceso il dibattito. In quanto fornitore principale di molti beni scambiati, la Cina ha un impatto ancora maggiore sulla stabilità dei prezzi mondiali poiché la guerra della Russia in Ucraina continua a minacciare i prezzi internazionali dell’energia e la sicurezza alimentare.

Proprio mentre l’economia mondiale sta lottando per riprendersi dalla pandemia di COVID-19, la guerra tra Russia e Ucraina, due grandi esportatori di energia e alimenti, ha spinto alcuni paesi a ripiegarsi su se stessi. Ad esempio, sia l’India che l’Indonesia hanno imposto divieti all’esportazione per stabilizzare i loro prezzi interni. Questa volatilità globale dei prezzi sta inoltre esercitando una crescente pressione al ribasso sull’economia interna cinese.

Nel 2021, il commercio di merci della Cina ha raggiunto 6,05 trilioni di dollari (39,1 trilioni di RMB), aumentando del 21,4 per cento rispetto al 2020. Di questo totale, le esportazioni e le importazioni cinesi sono valutate a 3,36 dollari e 2,69 trilioni di dollari (21,73 e 17,37 trilioni di RMB), in aumento rispettivamente del 21,2 e del 21,5 per cento rispetto all’anno precedente. Nel primo trimestre del 2022, le esportazioni e le importazioni cinesi sono aumentate rispettivamente del 13,4 e del 7,5 per cento, con un conseguente aumento dell’avanzo commerciale del 36,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021.

Queste cifre indicano chiaramente che, nonostante la sua rigorosa politica zero-COVID, la Cina rimane un importante fornitore e consumatore di beni nel mercato mondiale. In quanto tale, la Cina continua a fornire un contributo significativo alla stabilità dei prezzi globale.

Prendi, ad esempio, i fertilizzanti. Fondamentale per la produzione agricola, il prezzo globale dei fertilizzanti è in forte aumento a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento causate dall’invasione dell’Ucraina. La politica cinese sulle esportazioni di fertilizzanti nel 2021, introdotta in risposta all’aumento dell’inflazione globale, desta preoccupazione.

Ma secondo le statistiche della dogana cinese, la Cina ha registrato un surplus commerciale di 56,1 miliardi di RMB (circa 8,4 miliardi di dollari USA) in fertilizzanti nel 2021. Nel primo trimestre del 2022, le esportazioni e le importazioni di fertilizzanti cinesi sono state valutate tra 1,787 e 1,047 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento rispettivamente dell’11,2% e del 42,2% rispetto al primo trimestre del 2021, sebbene il volume scambiato sia notevolmente diminuito.

Come molte altre economie, la Cina sta affrontando dure sfide interne ed esterne. Le interruzioni della catena di approvvigionamento interna della Cina e la debole domanda interna, principalmente a causa della sua politica zero-COVID, hanno aggiunto un alto livello di incertezza alle prospettive economiche del paese. Anche la crescita delle esportazioni cinesi dovrebbe diminuire nel secondo trimestre del 2022 a causa della produzione interna e delle interruzioni della catena di approvvigionamento a Shanghai e in altre città manifatturiere poste in lockdown.

Nel frattempo, la domanda estera per le esportazioni cinesi potrebbe diminuire mentre altre grandi economie si stanno riprendendo dal COVID-19. Come molti altri Paesi, la Cina ha apportato alcune modifiche alle sue politiche commerciali per soddisfare la domanda interna e stabilizzare i prezzi in risposta al difficile contesto economico globale. Ma è anche vero che un Paese importante come la Cina dovrebbe assumersi maggiori responsabilità per l’economia mondiale. Mentre i divieti all’esportazione possono stabilizzare l’offerta interna e i livelli dei prezzi nel breve periodo, possono anche danneggiare la credibilità di un paese con i suoi partner commerciali nel lungo periodo.

La politica commerciale della Cina dovrebbe essere considerata nel più ampio contesto del contesto macroeconomico globale. Non sarebbe costruttivo affermare che la Cina da sola è in qualche modo responsabile della volatilità dei prezzi mondiali. Piuttosto, i giudizi sulla politica commerciale di un paese dovrebbero essere determinati nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Le critiche mosse rispetto ad alcuni beni specifici scambiati da alcuni paesi specifici senza considerare il più ampio contesto macroeconomico nazionale e globale, non sono utili per affrontare le sfide globali.

Di fronte a gravi sfide economiche e geopolitiche globali, tutti i Paesi, inclusa la Cina, dovrebbero mirare a lavorare insieme adottando politiche commerciali cooperative nel quadro dell’OMC. Astenendosi dal fare modifiche unilaterali della politica commerciale, è possibile evitare ulteriori perturbazioni sistemiche all’economia globale. La Cina dovrebbe essere pienamente consapevole del fatto che le sue decisioni di politica commerciale, prese in risposta alle sfide economiche interne, potrebbero avere un impatto negativo sui suoi rapporti con i partner commerciali. Inutile dire che lo stesso vale per altre grandi economie del mondo.