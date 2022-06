Rapporti diplomatici e commerciali tra Cina e Siria sono stati stabiliti nei decenni. Quando Hui Liangyu ha visitato la Siria, nel 2009, ha incontrato il Presidente Bashar al-Assad. Una dichiarazione di Assad al popolo siriano ha affermato che la Cina lavorerà per migliorare le relazioni reciprocamente vantaggiose e la partnership tra i due Paesi in una varietà di aree. Secondo il vicepremier, la Cina intrattiene relazioni diplomatiche con la Siria da oltre 50 anni. Nel 1956, la Siria è diventata il primo paese mediorientale a riconoscere la Cina. La difesa di Zhou Enlai per la cooperazione sino-araba durante la Conferenza di Bandung del 1955 impressionò i leader siriani.

La sicurezza energetica, le ambizioni geostrategiche, la stabilità interna e lo status di grande potere sono tra gli obiettivi della Cina in Medio Oriente. Al fine di mantenere la stabilità del sistema, la Cina è stata coinvolta in Medio Oriente come uno stato stakeholder ‘compagno’. Un grave dilemma in Medio Oriente si è presentato per la Cina dopo che le rivolte arabe l’hanno sorpresa. La Cina si è allarmata quando gli Stati Uniti hanno applaudito alle rivolte arabe. Piuttosto che accoglierli, il governo cinese ha limitato la copertura dei media locali per paura di una rivolta cinese.

Nell’ottobre 2011, Cina e Russia hanno sventato la risoluzione dell’Unione europea sulle sanzioni siriane. L’opzione delle dimissioni di Assad è stata respinta da Cina e Russia il 4 febbraio 2012. Il 16 febbraio Cina e Russia si sono astenute su una risoluzione delle Nazioni Unite che condannava la Siria. A un’altra risoluzione che condanna i crimini della Siria è stato posto il veto di Cina e Russia il 1 marzo. Il 19 luglio, Cina e Russia hanno votato contro una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU che avrebbe imposto sanzioni alla Siriaper non aver attuato un piano di pace concordato a marzo. Un ottavo dei membri del Consiglio di sicurezza, compresi gli Stati Uniti e il Regno Unito, ha votato a favore della risoluzione; Pakistan e Sudafrica no.

All’inizio degli incontri di Ginevra 2, nel gennaio 22, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha espresso in cinque punti il punto di vista della Cina sulla crisi siriana. La Cina si oppone a qualsiasi tentativo di infiammare le tensioni in Medio Oriente. Le forniture di petrolio alla Cina sono a rischio se la situazione in Siria dovesse peggiorare, aumentando la possibilità di uno scontro regionale. Il commercio e le importazioni di energia risentono negativamente dell’instabilità regionale. Sia gli interessi economici che quelli politici possono essere salvaguardati rifiutando l’uso della forza militare. Lo scopo è prevenire le accuse occidentali di interferenza diretta negli affari interni dei Paesi e proteggere la Cina da tale influenza.

Pechino aveva sperato in una soluzione politica al problema siriano a Ginevra 2 per mantenere stabile la regione e la comunità internazionale. Sebbene gli sforzi di Pechino in Siria siano stati ampiamente criticati, il governo cinese sta ancora cercando di mantenere la sua immagine internazionale e di dispiegare il suo soft power. Per gli interessi politici ed economici della Cina, la percezione che il mondo ne ha è fondamentale.

La Cina evita i conflitti con altri Paesi. A causa della politica di non interferenza, la Cina sostiene i suoi alleati da bordo campo. Con l’aiuto della Russia, l’agenda siro-cinese ha sfidato il controllo statunitense nella regione. Il conflitto siriano ha dimostrato l’antagonismo tra Cina e Stati Uniti. La Cina ha aumentato la sua influenza in Medio Oriente a spese degli Stati Uniti. La Cina si oppone alla leadership e all’unilateralismo americani. Come condizione per il bombardamento NATO della Libia nel 2011, la Cina ha cambiato la sua politica del silenzio e ha iniziato ad alzare la voce in Siria.

Quando si è verificata la rivolta araba, il Consiglio di sicurezza ha fatto uno sforzo per risolvere i conflitti e allentare le tensioni. La Cina ha deciso di intervenire politicamente e prendere parte alla Siria, ad esempio la Cina ha rifiutato di sostenere una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU che chiedeva al presidente siriano di dimettersi.

Il Medio Oriente è il principale fornitore di petrolio della Cina dal 1995. Arabia Saudita e Iran svolgono un ruolo in questo. Mentre l’Iran è arrivato quarto, l’Arabia Saudita è stato il principale fornitore di petrolio della Cina. Con la sua crescente dipendenza dal commercio estero e dalle importazioni di petrolio dal Medio Oriente, la Cina attribuisce un grande valore alla crescita economica mediorientale. Di conseguenza, il Paese fa investimenti significativi per la stabilità della regione. La politica cinese nella regione può essere complicata o addirittura impossibile se la sicurezza regionale viene compromessa, come è stato sin dalla guerra in Iraq. Le importazioni di petrolio iracheno sono state ostacolate e, di conseguenza, la Cina sta aumentando i suoi legami con l’Arabia Saudita e l’Iran.

Finché il Medio Oriente rimarrà un mercato vitale per la Cina e finché la Cina manterrà una partecipazione significativa nelle risorse di petrolio e gas, questa crescita probabilmente sarà lenta e rimarrà concentrata sul fronte economico. La politica mediorientale della Cina è influenzata dalla retorica e dalle azioni degli Stati Uniti. Mentre i Paesi arabi subiscono importanti transizioni politiche, l’influenza degli Stati Uniti nella regione è cambiata e diminuita. Ci sono stati miglioramenti significativi nella posizione della Cina nel commercio globale a causa dei crescenti legami diplomatici del Paese in Asia, America Latina e Africa. Nonostante il fatto che la Cina non diventerà una superpotenza a breve, il governo cinese è consapevole dell’influenza calante degli Stati Uniti.

Poiché il Medio Oriente è diventato più instabile e l’influenza degli Stati Uniti è diminuita, la Cina ha cercato di proteggersi dai pericoli di un vuoto di potere. Strategicamente, gli sconvolgimenti arabi, in particolare la crisi siriana, sembrano essere un’occasione d’oro per la Cina per rafforzare i suoi legami con il Medio Oriente e il Nord Africa ed espandere i suoi legami e la sua influenza regionale.

Un certo numero di governi in Medio Oriente stanno beneficiando di un aumento degli investimenti cinesi e del coinvolgimento politico. Per contrastare la crescente tensione nell’Asia orientale, i leader cinesi hanno rivolto la loro attenzione all’Occidente. È stato affermato dai politici cinesi che la Cina ha maggiori opportunità di espandere la sua influenza geopolitica in Asia centrale e Medio Oriente. Analisti economici e militari concordano sul fatto che la crisi siriana ha decimato il Medio Oriente e più specificamente la regione del Levante per più di un decennio.

Insieme alla Russia, la Cina ha posto fine alle sanzioni statunitensi volte a punire il regime di Assad. Il dialogo tra governo e opposizione è il metodo preferito dalla Cina per risolvere i conflitti. Per diventare una grande potenza mondiale, la Cina ha intrapreso azioni dalla fine del primo decennio del 21° secolo, compresa la regolamentazione delle sue relazioni con gli Stati Uniti. Questa strategia potrebbe alterare l’ordine mondiale senza compromettere la stabilità dell’economia o la libertà di commercio. La Cina è stata in grado di diffondere la sua reputazione e raggiungere i suoi obiettivi in tutto il mondo.

Ci sono indicazioni che la Cina starebbe rafforzando i processi e le istituzioni internazionali per contrastare i piani degli Stati Uniti. Gli interessi geostrategici della Cina sono messi a rischio, ma ci sono anche opportunità presentate dalle turbolenze in Medio Oriente. La mancanza di fiducia dell’America nel Medio Oriente è aggravata dalle politiche e dai processi statunitensi, consentendo alla Cina di sfruttare un’opportunità storica. Nessuna prova del desiderio di Pechino di superare gli Stati Uniti poiché è stata trovata la potenza militare mondiale.

I vantaggi strategici cinesi includono la capacità di esercitare un’influenza sugli Stati Uniti in una futura crisi in Asia o altrove. Anche se l’egemonia non può essere sfidata frontalmente, il nuovo potere lo fa in un modo più sottile.

Il petrolio e i mercati sono i due pilastri della politica estera cinese e il Medio Oriente è una fonte primaria di energia per la Cina. Anche se il commercio della Cina con la Siria è scarso, le riserve petrolifere del Paese non sono abbastanza importanti da influenzare le considerazioni geopolitiche di Pechino. La Cina ha usato il suo potere di veto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per bloccare le risoluzioni che condannano il regime di Assad per le violazioni dei diritti umani. Le azioni cinesi sembrano essere in risposta alle politiche occidentali che sono state dannose per i suoi interessi, piuttosto che per il conflitto siriano o il suo futuro.

Le risorse e la crescita economica della Cina sono influenzate dai disordini in Medio Oriente. Nonostante la fiducia della Cina che la sua politica siriana non danneggerà la sua cooperazione economica con l’Arabia Saudita, osservano che l’Arabia Saudita è il più grande esportatore di petrolio greggio nella regione. A causa degli obiettivi geopolitici ed economici della Cina, il dilemma del veto diventa sempre più bizzarro. Il centro commerciale che è la Siria non è diventato né un alleato né un partner commerciale significativo per la Cina.

Nel 2011, la Cina ha inviato in Siria beni per un valore di 2,4 miliardi di dollari, mentre ha importato beni per un valore di 26 miliardi di dollari dalla Nazione mediorientale. C’erano 30 imprese con 100 dipendenti dalla Cina, che avevano investito 20 milioni di dollari a Damasco entro il 2011. La Cina ha costantemente sostenuto il regime siriano, oltre a impedire l’azione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria. La Cina ha usato il suo potere di veto e ha criticato l’intervento degli Stati Uniti per salvaguardare il suo sistema sovrano contro il cambio di regime imposto dall’esterno, la sicurezza delle risorse e la stabilità della regione autonoma dello Xinjiang.

A causa del conflitto tra le fazioni sunnite e sciite in Siria, Pechino è preoccupata per le violenze. Le persone della minoranza uigura del nord-ovest dello Xinjiang vogliono staccarsi da Pechino. Il coinvolgimento di numerosi gruppi jihadisti cinesi nelle ostilità mediorientali mostra quanto profondamente radicata sia l’organizzazione nel conflitto. L’Alawita Assad deve essere sostenuto da Pechino per evitare di legittimare una minoranza che potrebbe minacciare la stabilità e la credibilità del Partito Comunista Cinese.

I diplomatici cinesi sono stati in contatto con l’opposizione siriana e hanno tentato di negoziare. Aumentare il peso economico della Cina accanto alla Russia è una priorità per gli Emirati Arabi Uniti, che hanno rafforzato i legami commerciali con il Paese e sperano di ricucire le relazioni con il governo siriano. Alcuni studiosi ritengono che fino a quando l’Occidente vedrà la Cina come un Paese autocratico con uno scarso record di diritti umani, i Paesi arabi sosterranno sempre l’Occidente.

La Cina spera di ottenere l’accesso a nuovi mercati e di sviluppare catene di approvvigionamento globali attraverso la Belt and Road Initiative (BRI). Il coinvolgimento della Cina in Medio Oriente è aumentato. Gode di importanti legami con le Nazioni su entrambi i lati delle contrastanti divisioni regionali. Poiché collega Europa, Africa e Asia, il Medio Oriente è una regione strategica per la Cina. Il Bosforo, i Dardanelli, Bab al-Mandab e lo Stretto di Hormuz sono percorsi dalla maggior parte delle navi cinesi.

L’accesso al Mediterraneo da Damasco aiuterà la Cina con i suoi progetti BRI. Il corridoio economico della BRI di Pechino collega la Cina, l’Asia centrale e l’Asia occidentale, riducendo la dipendenza della Cina dal Canale di Suez. I porti siriani Latakia e Tartus potrebbero essere adatti per le comunicazioni e gli sviluppi delle infrastrutture della Cina nel Mediterraneo. In quanto principale hub marittimo del Mediterraneo orientale, Tripoli, il porto del Libano dovrebbe essere servito da una ferrovia ricostruita tra Tripoli e Homs.

Il Presidente Assad ha dichiarato nel 2019 che i«Paesi amici come Cina, Russia e Iran avranno la priorità» nei redditizi progetti di ricostruzione della Siria. L’economia iraniana è stata gravemente colpita dalla pandemia di COVID-19 e dalle sanzioni statunitensi, riducendo la sua capacità di finanziare la ricostruzione della Siria. Un calo del 4,5% del PIL iraniano nel 2020/21 a causa delle sue ripercussioni economiche. Si prevede che le risorse pubbliche della Russia rimarranno insufficienti poiché il Paese deve affrontare una prolungata recessione e un numero record di casi di pandemia. Oltre al recente conflitto con l’Ucraina che influenzerà negativamente l’effettiva presenza della Russia in Siria.

La Russia e l’Iran sono meno ‘capaci’ di ricostruire la Siria perché le loro compagnie si concentrano principalmente sull’industria petrolifera, non sulla ricostruzione. Le attrezzature per la produzione di energia, l’edilizia, la lavorazione degli alimenti e la produzione sono tutte necessità per l’economia siriana. Quando si tratta di soddisfare la domanda di infrastrutture nei Paesi emergenti, le aziende cinesi hanno un vantaggio rispetto alle loro controparti a Mosca o Teheran.

Il conflitto in corso ha portato con sé la necessità di un urgente sviluppo delle infrastrutture. Questa opportunità unica per la Cina di penetrare in un’economia sottosviluppata mentre la guerra sta finendo è fornita dalle sanzioni occidentali e dall’assenza di rivalità finanziarie o competenze da parte di Iran e Russia.

Se il regime di Bashar al-Assad vincerà, sarà un aspetto importante della politica cinese dell’Asia occidentale. Funzionari siriani e cinesi si sono incontrati di recente per discutere degli sforzi di ricostruzione nazionale della Siria e della capacità della Cina di svolgere un ruolo economico importante nel futuro della Siria. Nell’ambito della Belt and Road Initiative, la Cina ha dichiarato la propria disponibilità ad assistere nella ricostruzione della Siria.

Sebbene i funzionari cinesi abbiano sostenuto iniziative di ricostruzione e investimento, finora è stato fatto molto poco sul campo in termini di attuazione. Mentre la situazione della sicurezza in Siria rimane tesa, Pechino è riluttante a investire.

Per il momento, è probabile che gli investimenti su larga scala siano scoraggiati dalla minaccia di un coinvolgimento straniero dalla Turchia o dagli Stati Uniti e dall’inasprimento delle sanzioni statunitensi. Gli annunci in Cina sembrano concentrarsi su titoli e foto piuttosto che su sviluppi effettivi. Il restante terzo del Paese, che è ricco di risorse naturali e dovrà rimborsare ingenti prestiti, deve ancora essere riconquistato dalle forze del regime. Pechino ne farà una priorità regionale se può aiutare a stabilizzare la Siria e porre fine al conflitto diplomaticamente; a lungo termine, ciò aiuterebbe la Cina a raggiungere i suoi obiettivi geostrategici e sosterrebbe la stabilità a lungo termine in questa regione.