Anche stavolta è andata bene. Anche stavolta un razzo cinese non ha fatto danni precipitando a Terra. Il Long March 5b -880 tonnellate al lancio- partito il 24 luglio scorso dalla base spaziale di Wenchang per portare in orbita il modulo Wentian della stazione spaziale Tiangong -il Palazzo Celeste– dopo aver completato la sua missione è finito in un campo disabitato di Pengadange in Indonesia. Almeno, il suo relitto più grande. La zona dell’impatto è stata recintata perché non è chiaro se le sue parti siano state trattate con agenti contaminanti ma non ci sono state vittime. Secondo quanto appreso dalla stampa internazionale, quello recuperato è un reperto di dimensioni preoccupanti. Dovrebbe essere una delle estremità a cupola dei serbatoi di propellente ma altri pezzi sono finiti nelle acque del mare della Malesia e si aspettano ancora residui nelle regioni dell’Asia meridionale. Gli analisti hanno affermato infatti che il corpo del lanciatore si sarebbe disintegrato mentre precipitava nell’atmosfera, ma la struttura è tanto grande che numerosi elementi sopravviveranno probabilmente a un rientro infuocato con pioggia di detriti interessando un’area ad ombrello di circa 2.000 km.

C’è dunque poco da essere sereni. Questi sono pericoli seri e se la comunità scientifica internazionale non spinge le Nazioni Unite e le diplomazie mondiali per normare in modo più puntuale il traffico spaziale, con l’aumento dei lanci, il rischio si intensificherà con conseguenze sempre più gravi.

Più volte abbiamo sollecitato l’argomento e non siamo stanchi di trattarlo ancora: tra inquinamento delle basse orbite e rientri incontrollati, la Terra sta subendo degli insulti senza precedenti. Non bastano, evidentemente, i pericoli degli impatti delle meteore che in passato hanno creato danni apocalittici all’esistenza della vita biologica e vegetale del nostro pianeta.

A chi ricorda i nostri interventi in merito, non sarà sfuggito che al debris spaziale hanno contribuito molte delle potenze con capacità di lancio. Cina ma anche India, Russia, Stati Uniti d’America.

Non ultimo, da registrare il recupero a Dalgety, in un area vicina alle Snowy Mountains dell’Australia, di alcuni frammenti della Crew-1 di SpaceX del 2021 piombati sulla Terra fortunatamente anche questa volta senza danni materiali a persone o cose. Ora, quello che si contesta da più parti è che la Cina non abbia condiviso le informazioni sulla traiettoria e poco importa se il vertice cinese assicura che è tutto sotto la più stretta osservazione. Per noi è la solita schermaglia tra potenze in lite continua ma siamo consapevoli che tutti viviamo situazioni allarmanti.

In realtà c’è una componente anomala che ha reso l’aspetto del ritorno in atmosfera dei veicoli spaziali ancora più drammatico. Probabilmente la logica del risparmio ha avuto la meglio su ogni sicurezza necessaria. Il modulo trasportato, che prende il nome da una poesia mistica del 200 a.C. su una serie di questioni che si pongono alla natura, è gigantesco: si tratta di un laboratorio automatizzato alto 18 metri con un diametro di oltre quattro metri e una massa di 23 tonnellate al lancio ed è stato un pezzo assai complicato da sistemare accanto a Tianhe in orbita da oltre un anno. Quindi con una necessità di energia molto elevata per farlo viaggiare.

Ma secondo la NASA, Pechino non ha condiviso le informazioni specifiche sulla traiettoria necessaria per la previsione dei detriti. Aerospace Corp, un centro di ricerca vicino al governatore della California, ha affermato che è stato sconsiderato consentire all’intero stadio principale del razzo di tornare sulla Terra senza controllo. Il comando spaziale degli Stati Uniti poi ha riferito di non aver avuto risposte esaurienti sugli aspetti tecnici del rientro, come la potenziale posizione dell’impatto della dispersione dei detriti. L’ambasciata a Washington non ha commentato.

Dalla capitale cinese la risposta non si è invece fatta attendere con l’assicurazione di uno scrupoloso monitoraggio dei detriti, ma tranquillizzando che i rischi sarebbero stati molto ridotti per chiunque si trovasse a terra. Hua Chunying, portavoce del ministero degli Affari Esteri ha liquidato l’argomento come un’esagerazione.

Ma che cosa è accaduto?

Lo stadio oggetto dell’osservazione, superato il distacco dalla superficie, ha portato l’elemento da posizionare sulla stazione Tiangong a 300 km, nel punto desiderato ma non ha avuto sufficiente propellente per collocarsi in una zona fuori pericolo. Quindi il destino di un reingresso in atmosfera era piuttosto scontato. E poiché la tecnica è una strategia che sta usando la Cina per il proprio impianto costruttivo del suo avamposto spaziale, pensiamo che sia opportuno preoccuparsi. Un altro rientro del ‘Fat Five’ è previsto questo autunno. Il razzo cinese imbarcherà a ottobre Mengtian, il secondo laboratorio che equipaggerà la stazione ed è molto simile a Wentian, con solo modifiche nella parte centrale. Ma non nelle dimensioni.

Un tempo assai breve per correre ai ripari.