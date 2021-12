Fonti semi-autorevoli

Non sorprendente, semi-autorevole (e anche non autorevole, vedi sotto) fonti cinesi, come Zhong Sheng, ripeti regolarmente tutti gli elementi sopra riportati delle politiche e degli atteggiamenti ufficiali di Taiwan, comprese sia le posizioni di PRC di lunga data e il più recente Variazioni notate. [33]

Come ci si potrebbe aspettare, tali fonti sono spesso blunter e più conflittuale dei commenti più autorevoli, in particolare per quanto riguarda il comportamento degli Stati Uniti e l’impegno di Pechino nel contrastare sia Washington che Taipei, nonché gli esercizi militari della Cina nei pressi di Taiwan e dello spostamento del potere di potere cross-stretto nel favore della Cina .

Ad esempio, un importante articolo di Zhong Sheng del 6 agosto 2021, afferma:

Se gli USA insistono sulla recitazione incautamente e arbitraria, la Cina prenderanno risolutamente corrette e necessarie contromisure in conformità con lo sviluppo della situazione. (如果 美方 执意妄 为, 一 意 孤行, 中方 将 根据 形势 发展 坚决 采取 正当, 必要 发展 措施 采取). Gli USA devono capire che il governo cinese non ha spazio per il compromesso o la concessione sul problema di Taiwan. L’esercito cinese ha una solida confidenza, la piena fiducia e le capacità sufficienti per ostacolare qualsiasi forma di interferenza esterna e atti separatisti di “indipendenza di Taiwan”, salvaguardamente salvaguardare la sovranità nazionale, l’unità e l’integrità territoriale e mantengono fermamente la pace e la stabilità sullo stretto di Taiwan . [34]

Questo articolo è andato avanti per fare riferimento allo spostamento del saldo del potere in merito a Taiwan, affermando:

… Il potere dominante nello sviluppo di relazioni incrociate è diventata sempre più saldamente nelle mani della terraferma. Qualsiasi atto che mina la pace e la stabilità dello stretto di Taiwan, e di sognare di “stranieri ti salverà”, affronterà inevitabilmente gravi conseguenze. [35]

Ugualmente, in precedenza, il 20 settembre 2020, Zhong Sheng afferma:

L’U.S. ha intensificato i suoi legami con le autorità DPP e ha spesso creato incidenti, violando seriamente i suoi impegni sul problema di Taiwan. È una valida provocazione in Cina e gravi danni a sino-u.s. Relazioni. La Cina deve contrastarlo come dovrebbe. [36]

Non sorprendente, come con fonti autorevoli, molti commenti semi-autorevoli stressano anche il gioco della “Carta Taiwan” contro la Cina. Un’analisi particolarmente dettagliata di questo comportamento afferma:

Fuori dalle esigenze della strategia di contenimento degli Stati Uniti contro la Cina, la disponibilità e lo slancio dell’amministrazione del Biden per giocare la “carta Taiwan” è aumentata senza sosta. L’obiettivo e la direzione generale dell’amministrazione Biden continuano la traiettoria della politica degli ultimi anni. [37]

Tali fonti semi-autorevoli affermano più direttamente perché Pechino ha preso una posizione più dura nei confronti di Taipei poiché Tsai Ing-Wen è diventato presidente di Taiwan. [38]

Un’altra fonte semi-autorevole ha criticato le azioni relative a Taiwan di altre nazioni (descritte come un “piccolo cerchio” dei paesi), comprese le dichiarazioni realizzate dal G7 e dal vertice U.S.-U.S. Queste dichiarazioni sono descritte come “… il” talismano “e” ombrello protettivo “delle forze” di indipendenza di Taiwan “e delle loro attività.” [39]

Fonti non autorevoli

Come indicato sopra, le fonti non autorevoli ripetono regolarmente molti dei suddetti elementi standard della politica di PRC Taiwan che si trovano nel record pubblico autorevole, inclusa l’unica politica della Cina, la formula “un paese, due sistemi” per la riunificazione, il consenso 92 e Uno stress principale sulla riunificazione pacifica e la volontà di impegnarsi in un dialogo di stretta trasversale basata sull’unica politica cinese, ecc. Sebbene alcune tali fonti abbiano adottato un tono generale moderato, ad esempio, valutando la politica di Taiwan e le relazioni incrociate, [40] e generalmente ritengono che Pechino rimane più focalizzata sulla prevenzione dell’indipendenza del raggiungimento dell’unificazione, [41] alcuni osservatori sono comunque diventati pessimisti, [42] e molti osservatori cinesi ritengono che si verifichino probabilmente l’unificazione pacifica solo sotto un certo livello di coercizione. [ 43]

Inoltre, molti altri sono ora di gran lunga blunter e a volte ferocemente critici nei confronti di Taiwan e degli Stati Uniti rispetto alle fonti autorevoli o semi-autorevoli. Ad esempio, molte fonti non autorevoli scorrono Washington per aver approvato il comportamento destabilizzante del governo di Tsai Ing-Wen in partenza dalla comprensione precedente, presunta “una porcellana” tra Pechino e Taipei riflessa nel cosiddetto consenso del 1992 o nel consentimento di essere tirato da Taipei in un confronto con Pechino. Come uno strumento Global Times molto recente afferma:

Sebbene Taiwan sia diventato “wild card” di Washington, la politica U.S. verso l’isola di Taiwan sarà probabilmente detenuta in ostaggio dai radicali secessionisti di Taiwan. Dicendo una cosa e facendo un altro, l’U.S. ora ha inviato i segnali sbagliati del connivente o incitare le forze secessioniste di Taiwan. Questo ha [lo ha causato]trascinato nell’escalamentazione delle tensioni incrociate. [44]

Quando Tsai è entrato in carica nel 2016, una fonte non autorevole ha dato il tono a molte dichiarazioni successive (e molto probabilmente ha trasmesso un punto di vista cinese molto comune) affermando:

​

Nel prossimo futuro, non è escluso che gli Stati Uniti consentiranno tacitamente o addirittura condoneranno le autorità del DPP a causare problemi, in modo che la “carta di Taiwan” possa servire più efficacemente gli obiettivi strategici dell’Asia-Pacifico degli Stati Uniti e contenere congiuntamente e controlla e bilancia la Cina continentale.[45]

​

In contrasto con fonti autorevoli, molte fonti non autorevoli collegano direttamente le esercitazioni e i voli del PLA vicino a Taiwan non solo alla segnalazione di deterrenza contro Taipei e Washington, ma anche a caratteristiche specifiche di un potenziale conflitto futuro. Ad esempio, le attività militari della Cina su diversi lati dell’isola sono interpretate come intenzionate a dimostrare che la Cina è in grado di “…circondare l’isola di Taiwan, isolare le sue truppe e non lasciarle da nessuna parte dove scappare e nessuna possibilità di vincere se si verificano le circostanze.. .” e di “sigillare l’intervento straniero quando necessario”.[46]

​

Molte altre fonti non autorevoli sottolineano allo stesso modo l’importanza di tali attività del PLA per scoraggiare e, se necessario, sconfiggere gli elementi indipendentisti di Taiwan e l’intervento straniero, in alcuni casi facendo esplicito riferimento agli Stati Uniti e al Giappone. In diversi casi, varie esercitazioni e voli sono specificamente identificati come risposta ad alcune “provocazioni” di Taipei e Washington.[47]

In un commento particolarmente notevole, un esperto di affari militari ha indicato che:

​

[il]numero delle nostre esercitazioni a fuoco, come quello dei nostri gruppi di battaglia di portaerei, dipende in una certa misura dal livello di minacce e provocazioni che affrontiamo, ha detto. Chi istiga la tensione e l’antagonismo nei nostri mari farebbe meglio ad abituarsi a più esercitazioni dell’esercito cinese che si svolgono accanto al loro, e se non riescono ad abituarsi a questo fatto, potrebbero anche fermare le loro azioni irresponsabili e provocatorie alle nostre porte e tornare a casa per farsi gli affari propri.[48]

​

Sebbene a volte stridenti e stridule, fonti non autorevoli non indicano che Taipei e/o Washington abbiano già attraversato una linea rossa critica che presumibilmente scatenerebbe un vero e proprio attacco a Taiwan. Come ci si potrebbe aspettare, vista la posizione ufficiale, fonti non autorevoli continuano a sottolineare l’impegno di Pechino per la riunificazione pacifica. Infatti, un eminente studioso della Fudan University ha recentemente sostenuto che, nonostante la possibile associazione del ricongiungimento con la data del 2049 per il completamento del ringiovanimento (come discusso sopra),

… Pechino continuerà a dare la priorità … alla realizzazione di una modernizzazione globale piuttosto che risolvere la questione di Taiwan con la forza, a meno che l’amministrazione di Taiwan non persegua una politica di indipendenza radicale de jure che è intollerabile per Pechino nel prossimo futuro.[49]

In effetti, alcune fonti non autorevoli hanno indicato che, data la crescente forza della Cina, la giusta posizione generale e l’impegno superiore, il popolo cinese dovrebbe capire che il tempo è dalla parte di Pechino riguardo alla situazione di Taiwan.[50]

Tuttavia, le pagine editoriali spesso bellicose del Global Times hanno recentemente sollevato la seria prospettiva di un conflitto su Taiwan, seppur ancora nel contesto di una prima provocazione da parte di Taipei, Washington o Tokyo. In un editoriale del 4 ottobre 2021, affermava:

​

La collusione strategica tra Stati Uniti e Giappone e le autorità del DPP sta diventando più audace e la situazione nello Stretto di Taiwan ha quasi perso ogni margine di manovra, barcollando sull’orlo di un duello, creando un senso di urgenza che la guerra può essere attivato in qualsiasi momento. …Le esercitazioni militari del PLA nello Stretto di Taiwan non si limitano più a dichiarare la sovranità della Cina sull’isola, ma a implementare varie forme di assemblea, mobilitazione, assalto e preparativi logistici necessari per riprendersi l’isola di Taiwan. Senza rinunciare agli sforzi per una riunificazione pacifica, è diventata sempre più la nuova opinione pubblica tradizionale sulla Cina continentale che la Cina continentale dovrebbe fare seri preparativi basati sulla possibilità di combattere.[51]

​

Il giornale si è anche espresso a favore del volo di caccia PLA su Taiwan, affermando che ciò dovrebbe far parte di un’azione globale

…resa dei conti che dà all’autorità del DPP due scelte: o accettare la pattuglia e astenersi dalla linea estrema anti-continentale di collusione con gli Stati Uniti e il Giappone o iniziare una guerra sparando agli aerei militari della Cina continentale e affrontare le conseguenze della distruzione ed eliminato dal PLA.[52]

Questo tipo di commenti sconsiderati e non autorevoli, insieme a interpretazioni errate dei media non autorevoli delle recenti dichiarazioni del governo cinese che indicano la necessità di prepararsi al conflitto con Taiwan, hanno spinto i media ufficiali a fornire chiarimenti sul fatto che qualsiasi voce di guerra non è corretta.[53]

Conclusione

Come chiaramente indicato sopra, gli elementi di base della posizione di lunga data della Cina nei confronti della questione di Taiwan non sono cambiati sotto Xi Jinping, incluso il principio One China e il sostegno ai colloqui attraverso lo Stretto basati su quel principio, ‘un Paese, due sistemi’ come formula per la riunificazione, la riunificazione pacifica e un collegamento tra la riunificazione e il ringiovanimento generale della nazione cinese.

Allo stesso tempo, negli ultimi anni tutti i tipi di fonti della RPC hanno espresso crescente preoccupazione per il deterioramento della situazione di Taiwan. Ciò ha portato a dichiarazioni sempre più stridenti e taglienti, soprattutto da fonti semi- e non autorevoli, della determinazione della Cina a impedire l’indipendenza di Taiwan e a raggiungere la definitiva unificazione dell’isola con la terraferma.

Per quasi tutte le fonti, la crescente tensione su Taiwan è vista come il risultato dell’allontanamento dell’attuale governo di Taiwan da qualcosa che assomigli a una prospettiva della Cina unica, insieme al movimento degli Stati Uniti verso un maggiore sostegno dell’isola in vari modi. Quest’ultimo comporta ciò che è considerato da molte fonti di ogni tipo come maggiori sforzi da parte di Washington per giocare la cosiddetta ‘carta di Taiwan’ al fine di fare pressione e contenere Pechino e ‘incoraggiare’ le forze che sostengono l’indipendenza di Taiwan. La critica a tali azioni degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan è probabilmente diventata sempre più acuta da tutte le fonti, ma in particolare da quelle semi- e non autorevoli.

Mentre fonti autorevoli raramente, se non mai, affrontano il modo in cui il mutevole equilibrio di potere attraverso lo Stretto di Taiwan influenza le azioni cinesi, alcune fonti semi- e non autorevoli affermano esplicitamente che il potere e l’influenza crescenti di Pechino significano che il tempo è dalla parte della Cina. Altre fonti, invece, trasmettono il senso di una crisi imminente e di un possibile conflitto tra Pechino e Washington sulla questione di Taiwan. Così, mentre autorevoli fonti cinesi esprimono invariabilmente determinazione e fiducia che la questione di Taiwan sarà risolta con successo, altre fonti esprimono un crescente senso di pessimismo.

Inoltre, sembra che un numero crescente di fonti cinesi non autorevoli creda che un’eventuale unificazione pacifica avverrà molto probabilmente solo sotto una qualche forma di presunta coercizione non violenta di Taiwan, insieme a inattaccabili sforzi di deterrenza militare diretti agli Stati Uniti. Se riflette opinioni più ampie all’interno della Cina, questa nozione dovrebbe essere fonte di notevole preoccupazione per tutte le parti.

Particolarmente degna di nota è anche la descrizione esplicita da parte di tutti i tipi di fonti cinesi di recenti esercitazioni e voli del PLA vicino a Taiwan come una risposta diretta a presunte provocazioni da parte degli Stati Uniti e di Taiwan. Come notato sopra, questo è in contrasto con il solito linguaggio che si usava in passato (con alcune eccezioni durante le presidenze Lee Teng-hui e Chen Shui-bian) che descrivevano le esercitazioni militari come parte delle normali attività di addestramento e non mirate a nessun obiettivo particolare. Alcune fonti cinesi non autorevoli particolarmente bellicose (come la pagina editoriale del Global Times) incoraggiano persino azioni militari altamente pericolose in risposta alle azioni taiwanesi e americane, come i voli su Taiwan da parte di aerei da combattimento PLA.

Nel loro insieme, anche se gli elementi fondamentali dell’approccio politico della Cina a Taiwan non sono cambiati radicalmente sotto Xi Jinping, i funzionari e le élite cinesi, a conti fatti, considerano la situazione attuale sempre più pericolosa e precaria, che richiede azioni di deterrenza cinesi sempre più energiche contro Taipei e Washington. Allo stesso tempo, le opinioni pubbliche cinesi non confermano in modo definitivo l’idea, espressa da alcuni analisti occidentali, che Pechino si stia preparando ad attaccare Taiwan in qualsiasi modo entro una data specifica. Come indicato sopra, sulla base di tali fonti, il legame tra il raggiungimento della riunificazione e l’anno 2049, come suggerito nel concetto di China Dream di Xi Jinping, è quanto meno tenue; questo è ancora più vero per quanto riguarda la presunta scadenza del 2027. Nessuna fonte pubblica cinese collega chiaramente la riunificazione a tali date, sebbene alcune fonti non autorevoli suggeriscano che ulteriori azioni statunitensi o taiwanesi non specificate potrebbero e anzi dovrebbero indurre un’azione militare a un certo punto. Dal momento che un simile punto di vista incentrato sulla deterrenza nei confronti della questione di Taiwan sembra predominare anche a Washington, è giusto dire che gli ingredienti di un eventuale confronto sino-statunitense guidato dalla deterrenza su Taiwan sono in atto, nonostante la ripetuta emissione da entrambe le parti di dichiarazioni che esprimono un sostegno continuo a una soluzione pacifica della questione. Per evitare un tale scontro in un momento imprevedibile in futuro, entrambe le parti dovranno contrastare le ipotesi peggiori esistenti sulle intenzioni dell’altra riguardo a Taiwan (per l’uso della forza da parte di Pechino e il sostegno all’indipendenza di Taiwan da parte di Washington) accettando di prendere azioni realmente credibili per affermare l’intesa originale raggiunta al momento della normalizzazione sino-americana. Ciò richiederà probabilmente una conversazione senza precedenti di contropartite specifiche e verificabili che ciascuna parte è pronta a prendere, sia per creare fiducia nella relazione complessiva sia per ridurre la segnalazione di deterrenza a tempo indeterminato.

La prima parte di questo servizio (la versione originale è qui), ‘Cina: riunificazione di Taiwan, solo un’aspirazione?’ è stata pubblicata il 7 dicembre 2021.

