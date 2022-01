Taiwan è il posto più pericoloso al mondo, ha scritto l’’Economist’ lo scorso maggio. Da allora la situazione è peggiorata. Il 10 ottobre, il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha dichiarato che l’isola “non si inchinerà”, in risposta alle incursioni di aerei cinesi nella sua zona di identificazione aerea.

Il 9 e 10 dicembre 2021, Joe Biden convocherà un vertice sulla democrazia virtuale, a cui parteciperanno più di 100 capi di stato e di governo. Taiwan è invitata, non la Cina. Quest’ultima, fino all’8 dicembre, aveva espresso la sua “ferma opposizione” all’invito di Taiwan: “Taiwan non ha altro statuto nel diritto internazionale che quello di parte integrante della Cina”, ha dichiarato un portavoce della diplomazia cinese, Zhao Lijian.

Questi eventi recenti pongono ancora una volta il problema del dualismo Cina-Taiwan. Per vedere questo più chiaramente, esaminiamo prima il problema legale.

Taiwan e Cina: una zona grigia del diritto internazionale

Classicamente uno Stato esiste dal momento in cui ha un territorio, un popolo, un governo. È il caso di Taiwan e della Repubblica popolare cinese (RPC). Tuttavia, per essere soggetto e attore del diritto internazionale, deve essere riconosciuto anche da altri Stati. Taiwan è riconosciuta solo da quattordici Stati, per lo più piccoli Paesi dell’America centrale e dell’Oceania, più il Vaticano in Europa. Ogni Stato è determinato in base alle sue relazioni con la Cina: avversario o alleato.

Taiwan non è uno Stato completo. È uno Stato de facto indipendente – chiamato anche Repubblica di Cina dal 1949 – situato al largo della Cina continentale. Dal punto di vista della RPC, l’isola è de jure “la 43a provincia della Cina”, sebbene quest’ultima non eserciti attualmente alcun potere lì. Questa particolare situazione (stato di fatto) è fondamentalmente legata al riconoscimento internazionale della Repubblica popolare cinese come stato con capacità di rappresentare il popolo cinese.

Il preambolo della Costituzione cinese del 1982 definisce Taiwan come una parte sacra e inalienabile della Cina. In linea con la posizione di Pechino, la legge anti-secessione del 2005 specifica che la riunificazione a priori deve essere pacifica, ma non esclude mezzi non pacifici.

Il 25 ottobre 1971, il riconoscimento da parte delle Nazioni Unite della Repubblica popolare cinese (risoluzione 2758) emargina Taiwan. Conseguenza problematica: a Taiwan non sono disponibili le risorse del diritto internazionale, nel senso che non vi sono applicabili né i trattati internazionali per la tutela dei diritti umani né le raccomandazioni delle Nazioni Unite.

Inoltre, il caso di Taiwan pone un problema noto agli specialisti del diritto internazionale: la tensione che esiste tra il diritto all’autodeterminazione dei popoli, brandito da Taiwan, e il rispetto dell’integrità degli Stati, invocato dalla Repubblica popolare cinese . . Ciò si traduce in una duplicazione istituzionale all’estero. C’è quindi un’ambasciata della RPC a Parigi, nonché un ufficio di rappresentanza per Taiwan; troviamo questo quartiere, ad esempio, nella regione PACA, che ospita un consolato della Repubblica popolare cinese a Marsiglia e un ufficio annesso di Taiwan ad Aix-en-Provence. I due si ignorano. A Taipei, l’American Institute, ufficialmente un’organizzazione senza scopo di lucro, inaugurata nel 2018, è un’ambasciata di fatto degli Stati Uniti. L’ambasciata ufficiale è a Pechino.

Rapporti tra le due Cine

Una diga di ferro non separa le due sponde dello Stretto di Formosa. Nel 2010 è stato firmato un accordo quadro di cooperazione economica tra le due parti. Nel novembre 2015 Xi Jinping e l’allora presidente taiwanese Ma Ying-jeou si sono incontrati a Singapore. Il 40% delle esportazioni di Taiwan va alla RPC. 400.000 taiwanesi vivono sulla terraferma. Nel 2019, prima del Covid, 2.683.000 turisti cinesi hanno visitato Taiwan.

Ma politicamente, ci sono molti problemi. Negli ultimi anni, la Cina ha esercitato una crescente pressione su Taiwan. Il 2 gennaio 2019 Xi Jinping dichiara che l’unica soluzione è l’integrazione con la Cina, nel quadro della formula: un Paese, due sistemi. Ma l’84% dei taiwanesi lo ha respinto nel 2019. Il Libro bianco sulla difesa cinese del luglio 2019 ribadisce la sua opposizione alla secessione. E il 1° luglio 2021 Xi dichiara che la Cina si opporrà a qualsiasi tentativo di garantire l’indipendenza di Taiwan.

In realtà, due nazionalismi si scontrano. Quella della Cina popolare, per la quale i taiwanesi sono necessariamente cinesi. E quello di Taiwan. Nel 2021, secondo il Center for Election Studies della National Chengchi University di Taipei, due terzi della popolazione affermano di essere “solo taiwanesi”. Tra gli under 30, è più di quattro quinti. Più di due terzi dei taiwanesi sono favorevoli all’indipendenza taiwanese se si vuole mantenere la pace, meno del 20% sono favorevoli all’unificazione con una Cina che avrebbe raggiunto il tenore di vita di Taiwan.

Essendo Taiwan una democrazia pluralistica dall’abolizione della legge marziale nel 1987, ha diversi partiti politici che si alternano al potere e hanno posizioni diverse rispetto alla Cina. Il Partito Democratico Progressista (PDP), ora al potere, sa di non poter dichiarare l’indipendenza, perché deve risparmiare gli Stati Uniti, che non vogliono mettere fretta alla Cina. Ma si oppone totalmente a qualsiasi unificazione e non riconosce il “92 consensus“, accordo firmato nel 1992 in cui si afferma che la Cina continentale e Taiwan costituiscono la stessa Cina, anche se potrebbero esserci divergenze interpretative sul significato del termine Cina .

Questo accordo ha ricevuto il sostegno del Kuomintang (KMT), il partito nazionalista che ha esercitato il potere a Taiwan dal 1949 al 2016, ed è stato approvato da Pechino, anche se la Cina mette ufficialmente in dubbio la realtà del consenso. Si tratta di un testo ambiguo redatto ad Hong Kong, secondo il quale esiste “una sola Cina”: la Cina continentale aveva preferito non cercare di definire questo termine, e il governo di Taiwan, all’epoca guidato dal KMT, voleva ciascuna parte mantenere la propria interpretazione. Per il KMT, la Cina è Taiwan, ma il suo governo riguarda solo l’isola di Taiwan e le altre isole che amministra. Il DPP pensa che in realtà Taiwan sia già indipendente. Ma il KMT e il PDP convengono di riconoscere come indispensabile il sostegno degli Stati Uniti.

Al di là delle dichiarazioni dei partiti politici, Taiwan e la Cina sono separate da diverse concezioni di democrazia. Taiwan è una democrazia in senso occidentale dal 1987. Il suo caso dimostra che si può essere di cultura cinese e aderire a questa forma di democrazia. La RPC ha un’altra concezione della democrazia. È una democrazia socialista cinese: il governo ascolta il popolo, assicura l’ordine e il miglioramento del tenore di vita, ma il popolo non elegge i suoi leader a livello nazionale.

Nel 2016, il 72% dei cinesi ha dichiarato di voler vivere sotto questo regime. Nell’analizzare queste cifre, dobbiamo ovviamente tenere conto dell’autocensura. Tuttavia, diversi studi hanno dimostrato che gli intervistati sono molto meno timorosi di quanto pensiamo.

Se la guerra domani: prima l’America

Il 21 ottobre Biden dichiara che in caso di conflitto con la Cina, gli Stati Uniti difenderanno militarmente Taiwan. Ma è così sicuro?

Per gli Stati Uniti, Taiwan è sempre stata una pedina. Dopo la rottura delle relazioni diplomatiche, gli Stati Uniti non sono più vincolati a Taipei se non da un trattato di difesa, il Taiwan Relations Act, una legge adottata nell’aprile 1979. Essa sottolinea l’importanza di una risoluzione pacifica pur prevedendo la fornitura di armi in Taiwan, ma evita di menzionare esplicitamente la possibilità di un intervento militare in caso di aggressione cinese. È integrato da tre comunicati stampa congiunti sino-americani e dalle Sei assicurazioni.

Questo è il cosiddetto principio di ambiguità strategica. Ma in caso di guerra, il 41% dei taiwanesi accetterebbe di combattere, mentre il 49% di loro rifiuterebbe di combattere. Queste cifre sono senza dubbio legate al fatto che il 59% dei taiwanesi ritiene che gli Stati Uniti invieranno truppe a Taiwan in caso di conflitto. Ma He Yicheng, membro del Comitato Centrale del KMT, crede che gli Stati Uniti deluderanno Taiwan in caso di attacco cinese e che solo il 15% dei taiwanesi sarebbe pronto a combattere.

Gli Stati Uniti sarebbero disposti a rischiare una guerra mondiale per Taiwan? Luo Qingcheng, direttore della Taiwan Association for International and Strategic Studies, credeva nel 2020 che sarebbero rimasti fuori da qualsiasi conflitto e avrebbero lasciato che Taiwan combattesse per loro. Ma soprattutto, visti i precedenti di Vietnam e Afghanistan, si può scommettere che abbandonerebbero Taiwan se raggiungessero un accordo soddisfacente con la Cina. Il loro motto è sempre stato: America first.