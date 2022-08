Settantacinque anni fa, questo luglio, il diplomatico statunitense George Kennan pubblicò il suo saggio fondamentale su ‘Foreign Affairs’ introducendo l’idea di ‘contenimento’. In ‘The Sources of Soviet Conduct’, Kennan sostenne una politica di contenimento contro l’espansionismo sovietico. Mentre alcuni a Washington si preparano per una nuova Guerra Fredda con la Cina, il modello dell’era Kennan viene nuovamente messo in servizio.

Un capitolo chiave su ‘The Intellectual Sources of China’s Conduct’ pubblicato in un documento del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti del 2020 prende in prestito persino dal famoso titolo di Kennan. Altri cercano una variante più morbida della politica che circonderebbe o conterrebbe l’influenza della Cina escludendola dai raggruppamenti minilaterali incentrati sulla sicurezza e non. I diplomatici, come i generali, possono essere legati alla loro ultima strategia di guerra, ma la sfida posta dalla Cina oggi è molto diversa da quella posta dall’Unione Sovietica.

Kennan sottolineava che Mosca considerava il sistema di produzione capitalista nefasto e sfruttatore. La coesistenza con un tale sistema era impossibile perché l’obiettivo di Mosca era rovesciare il capitalismo come centro rivale di autorità ideologica e potere geopolitico. Mosca capì che sarebbe stata necessaria pazienza per prevalere contro le forze schiaccianti del capitalismo, quindi l’obiettivo era ottenere l’acquiescenza fedele e indiscussa delle forze socialiste rivoluzionarie di tutto il mondo alla causa del Cremlino.

Il modus operandi del Partito Comunista Cinese (PCC) dell’era della riforma ha poca somiglianza con il suo predecessore sovietico. Il ‘socialismo con caratteristiche cinesi’ del PCC mira a mobilitare la forza del capitalismo come mezzo di allocazione delle risorse e uno scambio di mercato efficiente, non a sfruttare il suo presunto conflitto di classe intrinseco per rovesciarlo. Il Partito, autoelettosi come guardiano e leader infallibile, mira non a impiegare il socialismo cinese come strumento di sovversione geopolitica – sebbene le sue ‘operazioni di influenza’ all’estero meritino un controllo – ma a soffocare l’attività politica organizzata in patria.

La lettura a somma zero di Kennan delle intenzioni sovietiche in ‘The Sources of Soviet Conduct’ fu derivata dal suo celebre ‘Long Telegram’, che aveva inviato ai suoi superiori del Dipartimento di Stato nel 1946. In esso attribuiva la mentalità del Cremlino del ‘vincitore prende tutto’ all’istintiva insicurezza della popolazione russa che — vivendo «su una vasta pianura esposta nel [quartiere]di feroci popoli nomadi» — aveva «imparato a cercare sicurezza solo in lotte pazienti ma mortali per la distruzione totale del potere rivale.

Anche le autorità cinesi hanno affrontato il loro incontro millenario con feroci tribù della steppa alla loro periferia. Le lezioni che hanno tratto e la loro risposta sono state del tutto diverse. La distruzione totale del loro potere rivale fondamentalmente insaziabile era inutile. Era più economico e meno distruttivo rivolgere l’avarizia dei loro rivali al profitto piuttosto che alla guerra, che preservava anche la loro struttura politica frammentata. Il sistema tributario della Cina incarnava questo pensiero.

Una versione moderna di questo sistema è evidente nei rapporti economici del Partito con i vari rami dell’Occidente. Il problema sarà esacerbato se Pechino abbraccerà una riforma più profonda dei suoi regimi industriali, degli investimenti e del mercato dei capitali, riaprendo al contempo in modo apprezzabile la società civile.

È importante sottolineare che la strategia di contenimento di Kennan era basata sul fatto che Washington rimanesse la potenza economica globale dominante e l’usasse come leva per esercitare una disciplina collettiva tra i paesi occidentali nei suoi rapporti con Mosca. Ma la Cina è un protagonista le cui dimensioni economiche e capacità materiali a disposizione del governo supereranno quelle degli Stati Uniti. Ciò metterà alla prova una proposta fondamentale su cui si è basato il primato degli Stati Uniti dall’inizio del XX secolo: Washington potrebbe affrontare qualsiasi sfida strategica da una posizione di forza nazionale superiore.

Seguono diverse deduzioni pratiche. Una strategia per far fronte alla sfida posta dalla Cina deve basarsi sul realismo e l’obiettività, non sull’ideologia e sui valori. La Cina del 21° secolo ha una somiglianza più stretta con la Germania di Bismarck che con l’URSS di Stalin.

La valuta della concorrenza sarà principalmente economica e tecnologica. Le dimensioni del mercato cinese imporranno a Washington di adottare un approccio leggero durante la creazione di strategie di catena di approvvigionamento selettivamente disaccoppiate.

L’approfondimento di una coalizione bipolare di alleati e partner sarà un compito arduo. Washington dovrà rimanere più, non meno, impegnata a livello internazionale rispetto ai tempi della Guerra Fredda. La competizione strategica contro la Cina nell’Indo-Pacifico dovrà essere condotta principalmente per la lealtà dei partner regionali non alleati.

La concorrenza militare all’interno delle catene insulari del Pacifico occidentale rimarrà una caratteristica inevitabile delle relazioni USA-Cina e Taiwan rimarrà una polveriera per il prossimo futuro. Le regioni che Pechino ritiene che si trovino al di là del raggio di negazione dell’accesso e dell’area essenziale per il proseguimento di un primo conflitto specifico della catena di isole, come l’Oceano Indiano e il Pacifico meridionale, rimarranno teatri collaterali.

Il contenimento è stato costruito per incastrare le tendenze sovversive di Mosca con una sfera di influenza geografica limitata durante la quale si spera che i semi del degrado interno ‘trovano il loro sfogo nella disgregazione o nel graduale ammorbidimento del potere sovietico’. La Cina non ha intenzione di sovvertire i governi stranieri, né di sciogliersi o ammorbidirsi. La strategia deve adeguarsi di conseguenza a questa nuova realtà.