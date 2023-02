Cina: spesa dei consumatori fondamentale per la ripresa economica

Il 2022 è stato un anno cupo per l’economia cinese. Le severe misure anti-COVID e le repressioni normative sul settore immobiliare e sulle piattaforme digitali hanno rallentato in modo significativo la crescita economica. La crescita annua del PIL reale del 3 per cento è stata significativamente inferiore all’obiettivo ufficiale del 5,5 per cento. Il presidente cinese Xi Jinping ha indicato che l’economia è la massima priorità nel 2023.

La ripresa economica in Cina dipende dal rilancio della domanda dei consumatori. Le esportazioni e gli investimenti sono stati i principali motori della domanda nel 2022, ma è improbabile che continuino sulla stessa traiettoria. La crescita delle esportazioni si è contratta nel novembre 2022 a causa del calo della domanda esterna e di un’economia globale più debole a causa dell’elevata inflazione e della stretta monetaria. Gli sforzi degli Stati Uniti per la produzione ” friend-shore ” o “near-shore” potrebbero minare ulteriormente la produzione di esportazione della Cina.

Si prevede che la domanda esterna continuerà a diminuire nel 2023 e la crescita degli investimenti privati ​​è stata frenata dal crollo del settore immobiliare. Gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche hanno colmato il vuoto, ma investimenti continui potrebbero esacerbare ulteriormente gli squilibri economici che il governo sta cercando di evitare. La domanda dei consumatori è cruciale per la crescita economica nel 2023.

La rimozione delle restrizioni COVID-19 offre maggiori opportunità ai consumatori di fare acquisti e spendere per la prima volta in quasi tre anni. Secondo i dati CEIC, i depositi bancari delle famiglie cinesi sono aumentati del 42% dall’inizio del 2020, per un totale di 4,8 trilioni di dollari. La domanda repressa è elevata ei mezzi finanziari abbondanti, ma la paura del contagio e le preoccupazioni per la sicurezza economica hanno impedito alle famiglie di spendere.

Il governo cinese potrebbe svolgere un ruolo importante nello stimolare la domanda dei consumatori nel breve e nel medio-lungo termine. Rafforzare la fiducia dei consumatori è la chiave per accelerare la ripresa economica a breve termine. Ciò richiede al governo di ridurre al minimo la gravità delle infezioni fornendo risorse e servizi medici efficaci. Per le famiglie a basso reddito sono necessarie elargizioni mirate di contanti e buoni di consumo potrebbero incentivare le famiglie a spendere. I governi locali potrebbero utilizzare le istituzioni e le reti stabilite nelle passate iniziative di sradicamento della povertà per distribuire in modo efficiente l’assistenza in denaro alle famiglie a basso reddito nelle aree remote e rurali.

È necessario fornire un sostegno più efficace al settore privato che è stato colpito dal COVID-19, indebolendo la domanda esterna e le catene di approvvigionamento . Le politiche dovrebbero andare oltre i tagli alle tasse e alle commissioni per includere prestiti mirati e la riduzione degli oneri amministrativi. Il governo dovrebbe anche considerare di sovvenzionare il libro paga delle piccole e medie imprese per abbassare il costo della loro riapertura.

Il rilancio delle imprese private è essenziale per creare posti di lavoro e reddito, poiché rappresentano oltre l’ 80% dei posti di lavoro urbani in Cina. Un fiorente settore privato continuerebbe a generare posti di lavoro e crescita del reddito, il che non solo rafforzerebbe la fiducia dei consumatori, ma fornirebbe mezzi finanziari stabili per la spesa dei consumatori.

L’aumento della domanda dei consumatori nel medio-lungo termine continua a rappresentare una sfida. Alcuni economisti sostengono che il consumo è basso in Cina perché la sua crescita è trainata dalle esportazioni e dagli investimenti. Sia il valore dello yuan che i salari sono mantenuti bassi per spingere la crescita delle esportazioni ei tassi di interesse sono bassi, quindi gli investimenti industriali sono effettivamente sovvenzionati dai risparmi delle famiglie a basso costo. Il basso reddito familiare e la ricchezza che ne derivano portano a bassi consumi.

Poiché le esportazioni e gli investimenti guidano la crescita dell’occupazione e del reddito, la riduzione della crescita delle esportazioni e degli investimenti non si traduce direttamente in un aumento dei consumi. Negli ultimi due decenni, i consumi delle famiglie cinesi sono cresciuti a un tasso medio del 9,3% all’anno , più di tre volte la media mondiale, a causa dell’elevata crescita del reddito. Le proposte per aumentare i consumi tagliando la crescita degli investimenti non pongono la vera domanda: come si può sostenere una sana crescita dei consumi che sostenga la crescita degli investimenti e migliori il benessere dei consumatori?

La crescita della produttività e del reddito, la distribuzione e la redistribuzione sono essenziali per rilanciare i consumi nel medio-lungo termine. Il governo cinese dovrebbe continuare a investire nel settore dell’alta tecnologia, nella spesa per la ricerca e lo sviluppo e nell’istruzione per fornire una base sostenibile per la crescita del reddito.

Promuovere la crescita dei consumi non richiede il taglio degli investimenti pubblici, ma richiede che gli investimenti aumentino la produttività. L’iniziativa per la “prosperità comune”, che mira a ridurre il divario tra aree rurali e urbane, espandere i servizi pubblici e offrire maggiori opportunità ai lavoratori migranti rurali, contribuirebbe notevolmente a stimolare la crescita dei consumi. Con 500 milioni di cinesi che risiedono nelle aree rurali e il divario di reddito urbano-rurale che rimane elevato a 2,5:1, le politiche che sostengono la rivitalizzazione rurale sono fondamentali per ridurre il divario di ricchezza e aumentare il consumo rurale .

La rete di sicurezza sociale si è ampliata in Cina negli ultimi dieci anni, ma la spesa pubblica per la protezione sociale è rimasta bassa. Ampliare l’accesso ai servizi pubblici ridurrebbe la necessità di risparmi precauzionali, soprattutto per i lavoratori migranti. L’aumento della spesa dei consumatori richiede un aumento, non un taglio, della spesa pubblica.

La Cina ha tentato di aumentare i consumi dalla metà degli anni 2000 per affrontare la sua economia squilibrata, scoordinata e insostenibile , sforzi che sono stati resi più urgenti dall’attuale recessione economica. La crescita dei consumi dovrebbe essere guidato dagli investimenti e dalla spesa pubblica per garantire che il reddito continui a crescere in modo più equamente distribuito. Ciò richiederà politiche e riforme.