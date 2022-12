Cina – Russia: il rischio di lasciare sole due potenze nello spazio

Il mondo, non solo l’Europa, sta tremando per l’insensata e arcaica guerra -ma non per questo meno cruenta- che Vladimir Putin ha scatenato da febbraio contro una regione del suo ex impero. Eppure, nonostante lo sforzo bellico che vede impegnata una grande potenza umiliata dai suoi stessi risultati militari, la Russia ha trovato il momento di firmare un accordo per costruire una stazione lunare.

«Vediamo un grande potenziale nei settori ad alta tecnologia, comprese la digitalizzazione e l’esplorazione dello spazio» ha dichiarato il primo ministro russo Mikhail Mishustin prospettando l’approvazione di un piano intergovernativo per la costruzione di una piattaforma di ricerca lunare con la Cina. Il tecnocrate -ma prima ancora economista della nuova gerarchia del Cremlino- ne ha discusso con il premier del Consiglio di Stato cinese Li Keqiang durante il 27° incontro svoltosi lo scorso 5 dicembre in remoto. Un bilaterale che quest’anno vale 143 miliardi di dollari, con un incremento del 27% rispetto al precedente.

Le cose in geopolitica non accadono mai per caso. Già nel marzo 2021 Dmitry Rogozin, ai tempi direttore generale dell’agenzia spaziale russa Roscosmos aveva siglato un memorandum d’intesa con Zhang Kejian, capo dell’omologo ente cinese CNSA. Le due agenzie, come ha recitato la stampa di ambo le parti, preparavano la creazione di un sistema aperto a rafforzamento della cooperazione scientifica e la promozione dell’esplorazione nello spazio.

La Luna. La Luna torna ad essere la soglia strategica mascherata dalla solita retorica del potere che dalla Guerra Fredda ha fatto della propaganda una delle sue più efficaci armi di penetrazione popolare. L’obiettivo che fece dire al presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy: «Abbiamo deciso di andare non perché è facile ma perché è difficile!». Peccato che pochi abbiano capito il senso del saggio africano: «La Luna mostra il sentiero, ma non i pericoli della strada».

Cosa ne è di questo piano di alleanza tra due Paesi che nello scorso secolo hanno condiviso l’incarnazione politica della falce e del martello?

Russia e Cina questa volta non si sottraggono a chance per definirsi alleate spingendosi su una strada così complessa che può offrire indubbiamente delle primazie strategiche, ma a nostro parere, puntando sempre a tormentare gli Stati Uniti in un gioco tra le parti senza fine. E però onestamente, dire che i due mega territori godano di una convivenza felice ci sembra azzardato.

Lo scacchiere è ovviamente complesso: gli Stati Uniti -primo drammatico attore di una danza con tre ballerine ormai attempate- hanno per troppo tempo ritenuto che la Russia fosse il nemico tecnicamente più temibile, sottovalutando così il potenziale rappresentato dalla Cina, a cui la Casa Bianca ha aperto l’ingresso alle grandi organizzazioni internazionali ma più con l’ambizione di addomesticare uno Stato che di per sé è troppo grande e troppo ricco per poter accettare i precetti del capitalismo mondiale.

Ma che testimonianze può esporre la Cina per qualificarsi come una vera nazione tecnologicamente avanzata?

Dal canto spaziale, che noi osserviamo quotidianamente come specchio nascosto di quello che accade sulla Terra, dopo aver ricordato che dal 2019 la sonda Chang’e-4 è sulla faccia inesplorata del nostro satellite naturale muovendosi indisturbata fino ad esaurimento delle sue risorse energetiche, il completamento appena avvenuto dell’ultima Tiangong -che nella lingua madre dovrebbe significare Palazzo celeste- ha segnato una demarcazione tra i vecchio e il nuovo, ma anche tra la sperimentazione e l’utilizzo uninazionale dello spazio.

La stazione è composta da tre moduli complessivamente con una massa di 70 tonnellate e un volume abitabile di circa 110 metri cubi. Molto più piccola della International Space Station, gestita come progetto congiunto dalle agenzie spaziali di Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada, ma non per questo, plausibilmente meno efficace.

Al momento del primo lancio per la sua integrazione in orbita, avvenuto nell’aprile dello scorso anno, il Presidente Xi Jinping aveva dichiarato: «La stazione sarà strategica per la costruzione di una grande nazione di scienza e tecnologia», ricalcando la precisa volontà di inseguimento espressa nel 1957 da Mao Zedong quando alla notizia dell’invio del primo Sputnik sovietico comprese che le nuova frontiera di dominio si stava espandendo oltre l’atmosfera e si affrettò a incoraggiare il satellite Dong Fang Hong 1, lanciato poi nell’aprile del 1970.

La tabella di marcia è stata grosso modo rispettata e questo dato fa comprendere lo stato dell’arte e la capacità tecnologica di quella che viene considerata la fabbrica del mondo a basso prezzo ma che comunque mostra di essere molto forte in una miriade di articolazioni di quello che Henry Kissinger ha definito paternalisticamente il “Nuovo Ordine Mondiale”. Molto più almeno della sonnolenta Europa che si perde nello sterminato potere delle grandi industrie che evitano di compiere qualsiasi passo che abbia anche un vago odore di innovazione. Ma anche degli Stati Uniti, che con la spregiudicata politica dell’iniziativa privata rischiano di intasare la parte più accessibile dello spazio con gravi responsabilità di disastri anche sulla Terra. Ed è per questo, secondo noi che la Cina offre benevola la spalla alla Russia inginocchiata che ogni giorno esibisce tutte le inefficienze del Politbjuro e le inadeguatezze della sua macchina d’attacco.

Un’alleanza come dicevamo ambigua, che la tracotanza occidentale non può sottovalutare perché rappresenta una massa critica micidiale se usata in modo avventato. Lasciar sole infatti Russia e Cina a vagare con i propri cosmonauti ed i propri taikonauti tra Terra e Luna costituisce veramente un rischio senza precedenti. Che ne dicono le grandi diplomazie?

Hanno consapevolezza che oggi mettere nuovamente un piede sulla Luna non è più uno sconfinato “grande passo per l’umanità” ma -per chiunque vi arrivi- un’appropriazione indisciplinata di territori nonostante gli evaporati ammonimenti delle Nazioni Unite?

Il tempo è poco. Le ambizioni delle due potenze sono palesi: presidiare il polo sud della Luna, iniziando con missioni robotiche seguite da spedizioni umane previste per il 2030. E il perché di quella regione è comprensibile. Appena due anni fa la NASA annunciò che grazie all’utilizzo del telescopio Sofia installato a bordo di un Boeing 747, si sono individuate molecole d’acqua intrappolate all’interno della regolite nell’emisfero meridionale. Sull’importanza dell’acqua per la vita e per l’intera economia dentro e fuori dell’atmosfera risparmiamo i nostri Lettori. Magari però poi ne riparliamo.