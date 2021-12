Fonti pubbliche cinesi affermano che gli elementi fondamentali della politica cinese di Taiwan non sono cambiati radicalmente sotto Xi Jinping. Tuttavia, molti funzionari ed élite cinesi considerano l’attuale situazione sempre più pericolosa e precaria, che richiede azioni di deterrenza cinesi sempre più energiche contro Taipei e Washington. E un numero crescente di fonti cinesi non autorevoli ritiene che un’eventuale unificazione pacifica avverrà molto probabilmente solo sotto una qualche forma di coercizione non violenta della RPC di Taiwan, insieme all’acquisizione di inattaccabili capacità di deterrenza militare dirette agli Stati Uniti. Allo stesso tempo, le fonti pubbliche non confermano l’idea che Pechino si stia preparando ad attaccare Taiwan entro una data specifica, e alcune fonti cinesi continuano a insistere sul fatto che il tempo rimane dalla parte della Cina, dato il crescente potere e l’influenza di Pechino. Tuttavia, dal momento che Washington sembra avere un simile punto di vista incentrato sulla deterrenza verso la questione di Taiwan, è giusto dire che gli ingredienti di un confronto sino-americano su Taiwan sono a posto, a meno che le due nazioni non possano concordare un quid pro quo verificabile progettato per creare fiducia e ridurre la segnalazione militare a tempo indeterminato.

La relazione tra la Repubblica popolare cinese (RPC), la Repubblica di Cina a Taiwan e gli Stati Uniti è di gran lunga la questione più delicata e potenzialmente instabile nelle relazioni sino-americane. La stabilità in tale relazione si basa in gran parte su un’intesa raggiunta tra Pechino e Washington al momento della normalizzazione, che implica il riconoscimento degli Stati Uniti del punto di vista della Cina unica e un’affermazione cinese del desiderio di raggiungere l’unificazione attraverso negoziati pacifici come prima priorità .[1] Da allora, e nonostante le frequenti reiterazioni formali da parte di entrambi i governi di queste intese, sono emerse in varie occasioni gravi tensioni su Taiwan. Ciò è avvenuto in gran parte a causa di azioni intraprese da una parte che sono interpretate dall’altra come una violazione de facto o un indebolimento dell’intesa originale, come l’emissione nel 1995 da parte dell’amministrazione Clinton di un visto all’allora presidente di Taiwan Lee Tenghui per visitare il suo alma mater negli Stati Uniti, o varie dimostrazioni militari cinesi volte a intimidire Taiwan e mettere in guardia Washington.[2]

Negli ultimi anni, le tensioni sino-americane su Taiwan sono aumentate a livelli senza precedenti, contrassegnate da attività militari cinesi su larga scala vicino all’isola, intensificando i segnali statunitensi di sostegno a Taiwan e scambi sempre più aspri e inquietanti di retorica orientata alla deterrenza.[ 3] Queste crescenti tensioni sono il risultato di vari sviluppi, tra cui in particolare, tra gli altri, un aumento generale della sfiducia e dell’ostilità bilaterali, provocate da forti differenze (molte ideologiche) su una serie di questioni, dal commercio e dai trasferimenti di tecnologia ai diritti umani, norme e un cambiamento nell’equilibrio di potere regionale e/o globale tra le due nazioni.[4] Su Taiwan, l’indebolimento e la frammentazione del Partito Nazionalista Cinese (Kuomintang) precedentemente dominante e il rafforzamento del Partito Democratico Progressista (Minjindang) (DPP) indipendentista hanno aggiunto a tali tensioni motivando Pechino ad aumentare i segnali di risolutezza verso i cittadini di Taiwan , un’azione resa più urgente dall’elezione del leader del DPP Tsai Ing-wen alla presidenza di Taiwan nel 2016.

L’intensificarsi della competizione strategica riflessa in questi sviluppi ha inevitabilmente aggravato i sospetti di entrambe le parti riguardo alle motivazioni e alle intenzioni dell’altra nei confronti di Taiwan, minando così, alcuni direbbero fatalmente, l’intesa sino-americana sopra delineata. Sembra sempre più, e nonostante le dichiarazioni degli Stati Uniti in senso contrario, molti a Pechino vedano Washington come un allontanamento dalla sua politica One China verso una politica de facto One China, One Taiwan, presumibilmente come parte di uno sforzo generale per contenere e minare la Repubblica popolare cinese. . Negli Stati Uniti, e in particolare a Washington, DC, un numero crescente di analisti ed esperti sostiene o suggerisce con forza che Pechino ha di fatto rinunciato al suo impegno originario per una risoluzione pacifica della questione di Taiwan come priorità assoluta e si prepara a utilizzare forza contro l’isola.[5]

I sostenitori di quest’ultima tesi citano una serie di presunte prove a sostegno, tra cui l’aumento dell’attività militare della Cina vicino a Taiwan (primaria che coinvolge un numero senza precedenti di sortite aeree all’interno della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan [ADIZ]), la presunta dichiarazione di Xi Jinping della necessità di raggiungere l’unificazione entro la linea temporale del suo obiettivo del 2049 per il ringiovanimento nazionale cinese e la crescita diplomatica, politica, cibernetica e altre forme cinesi di pressione e attacchi sull’isola.[6]

Altri osservatori non affermano o prevedono necessariamente un cambiamento così fondamentale nella posizione cinese, ma nondimeno citano l’aumento del pericolo di errori di calcolo cinesi nelle condizioni attuali e la presunta necessità risultante per gli Stati Uniti di concentrarsi quasi esclusivamente sull’aumento dei propri segnali di deterrenza e capacità verso la Cina, ad esempio dichiarando apertamente che difenderà la Cina se attaccata.[7]

Questo articolo esamina da vicino le opinioni cinesi open source sulla questione di Taiwan. In tal modo, cerca di far luce su alcune questioni chiave emerse negli ultimi mesi riguardo al calcolo di Pechino, pur riconoscendo che tali fonti non possono servire come indicatori conclusivi del pensiero o delle intenzioni della leadership cinese. Tali domande includono le seguenti: quali sono, se del caso, le opinioni predominanti dell’élite cinese autorevole, semi-autorevole e non autorevole oggi in merito alla stabilità o all’instabilità delle relazioni USA-RPC-Taiwan? La maggior parte delle élite cinesi crede che la questione sia diventata molto più pericolosa che in passato, e se sì, perché? Quali sono secondo le élite cinesi i pericoli o le opportunità critici nella situazione attuale? L’opinione dell’élite cinese si è chiaramente spostata per sostenere l’uso della forza contro Taiwan e, in caso affermativo, quali sono visti come i maggiori costi e rischi di tale azione?

Fonti autorevoli

In generale, i leader cinesi e i documenti autorevoli riguardanti Taiwan hanno mostrato per molti anni un alto livello di coerenza nel presentare la posizione di base della Cina. Questo è contenuto in modo più affidabile nel Rapporto annuale sul lavoro del governo del Consiglio di Stato (GWP), che include sempre un paragrafo o due sull’argomento. Il linguaggio utilizzato è invariabilmente una versione della dichiarazione GWP 2020:

Aderiremo ai principali principi e politiche sul lavoro relativo a Taiwan, sosterremo il principio di una sola Cina e promuoveremo la crescita pacifica delle relazioni attraverso lo Stretto di Taiwan sulla base del Consenso 92. Ci opporremo risolutamente e dissuaderemo qualsiasi attività separatista che cerchi “l’indipendenza di Taiwan”. Miglioreremo gli accordi istituzionali, le politiche e le misure per incoraggiare gli scambi e la cooperazione tra le due sponde dello Stretto, un ulteriore sviluppo integrato attraverso lo Stretto e proteggere il benessere dei nostri connazionali a Taiwan. Li incoraggeremo a unirsi a noi nell’opporsi all'”indipendenza di Taiwan” e nel promuovere la riunificazione della Cina.

All’interno di questo quadro, diverse altre fonti autorevoli hanno costantemente fornito un linguaggio esplicativo aggiuntivo. Tra questi esempi ci sono dichiarazioni autorevoli sulla riunificazione pacifica, la formula “un paese, due sistemi” per il futuro, una relazione unificata tra Cina continentale e Taiwan e il rifiuto di Pechino di rinunciare all’uso della forza se necessario. Un esempio rappresentativo di tali abbellimenti è contenuto nel Libro bianco sulla difesa cinese del 2019:

La Cina aderisce ai principi di “riunificazione pacifica” e “un paese, due sistemi”, promuove lo sviluppo pacifico delle relazioni attraverso lo Stretto e promuove la riunificazione pacifica del paese. Nel frattempo, la Cina si oppone risolutamente a qualsiasi tentativo o azione di dividere il Paese e a qualsiasi interferenza straniera a tal fine. La Cina deve essere e sarà riunita. La Cina ha la ferma determinazione e la capacità di salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale e non consentirà mai la secessione di alcuna parte del suo territorio da parte di nessuno, organizzazione o partito politico con alcun mezzo e in qualsiasi momento. Non promettiamo di rinunciare all’uso della forza e ci riserviamo la possibilità di prendere tutte le misure necessarie. Questo non è in alcun modo mirato ai nostri compatrioti di Taiwan, ma all’interferenza di forze esterne e al numero molto ristretto di separatisti dell'”indipendenza di Taiwan” e alle loro attività.[8]

Tali affermazioni autorevoli sulla posizione della Cina nei confronti di Taiwan sono anteriori all’era di Xi Jinping e sono state più o meno coerenti fino ai giorni nostri, con solo lievi variazioni di parole nell’enfasi e nel tono.

È importante notare che queste e altre affermazioni simili non implicano che Pechino abbia alterato o stia considerando di modificare la sua insistenza di lunga data sull’unificazione pacifica come prima priorità. Al contrario, fonti autorevoli (incluso Xi Jinping) ripetono abitualmente questa posizione. Ad esempio, di recente, il 9 ottobre 2021, Xi ha dichiarato:

Raggiungere la riunificazione della madrepatria con mezzi pacifici è più in linea con gli interessi generali della nazione cinese, compresi i compatrioti di Taiwan. Aderiamo alla politica di base della “riunificazione pacifica e ‘un paese, due sistemi'”, aderiamo al principio di una sola Cina e al “92 Consenso” e promuoviamo lo sviluppo pacifico delle relazioni attraverso lo Stretto.[9]

Sebbene le autorevoli dichiarazioni cinesi sugli elementi chiave della politica della RPC nei confronti di Taiwan mostrino una notevole coerenza nel tempo, sono emerse alcune nuove caratteristiche da quando Xi Jinping è salito al potere nel 2012. Forse il più notevole è l’esplicito legame tra la riunificazione con Taiwan e il concetto di Cina di Xi. Sogno, associato al ringiovanimento nazionale (伟大复兴). Il legame tra riunificazione e ringiovanimento nazionale non è nuovo. Già nel 2002, Jiang Zemin ha affermato che “la Cina sarà riunificata e la nazione cinese sarà ringiovanita” (国家要统一,民族要复兴), e nel 2007, al 17° Congresso del PCC, Hu Jintao ha affermato:

Le due sponde dello Stretto sono destinate a riunirsi nel corso del grande ringiovanimento della nazione cinese (两岸统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然).

Inoltre, questo collegamento è stato ripetuto molte volte successive in autorevoli documenti cinesi, ad esempio in molti libri bianchi sulla difesa del PLA e GWP del Consiglio di Stato.[10] Pertanto, non sorprende che Xi Jinping abbia fatto eco a questo collegamento in diverse occasioni, come nelle osservazioni al presidente di Taiwan Ma Ying Jeou durante lo storico incontro al vertice tra i due leader nel 2015, ancora una volta in un discorso del gennaio 2019 intitolato “Lavorare insieme per realizzare Ringiovanimento della nazione cinese e anticipo la pacifica riunificazione della Cina” (in cui affermava che la questione di Taiwan “…si concluderà definitivamente con il ringiovanimento della Cina”), e ancora più recentemente nel suddetto discorso del 9 ottobre 2021.[11]

Ciò che appare nuovo, tuttavia, è l’associazione implicita che Xi ha fatto tra l’idea di ringiovanimento nazionale e la realizzazione definitiva nel 2049 del cosiddetto China Dream. Il 29 novembre 2012 (subito dopo aver assunto il potere), Xi ha dichiarato:

Credo fermamente che l’obiettivo di realizzare una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti possa essere raggiunto entro il 2021, quando il PCC celebrerà il suo centenario; l’obiettivo di trasformare la Cina in un paese socialista moderno che sia prospero, forte, democratico, culturalmente avanzato e armonioso può essere raggiunto entro il 2049, quando la RPC celebrerà il suo centenario; e allora si realizzerà il sogno del ringiovanimento della nazione cinese.[12]

Questa dichiarazione è stata presa da molti osservatori per indicare che Xi ha fissato una scadenza fissa del 2049 per la riunificazione nazionale, dato il legame esistente tra ringiovanimento e riunificazione.[13] Inoltre, al di là di un tale presunto collegamento, Xi sembra anche rafforzare l’impressione di una sorta di cronologia della riunificazione osservando a volte che la questione irrisolta di Taiwan non può essere ritardata indefinitamente.[14]

Anche se queste autorevoli fonti suggeriscono la possibilità di una scadenza del 2049 per la riunificazione di Taiwan, è importante riconoscere due punti correlati. In primo luogo, almeno un precedente leader cinese (Jiang Zemin) ha espresso un senso di urgenza sulla questione di Taiwan, affermando, come fece Xi Jinping molti anni dopo, che “… la questione di Taiwan non deve essere lasciata trascinare all’infinito”. e anche aggiungendo:

Siamo convinti che con gli sforzi concertati di tutti i figli e le figlie della nazione cinese, la riunificazione completa della madrepatria sarà raggiunta in tempi brevi.[15]

Secondo quanto riferito, Jiang a un certo punto era addirittura favorevole a una tempistica fissa per la riunificazione.[16] Eppure quell’idea non è mai stata formalizzata in una chiara posizione politica ed è stata successivamente abbandonata del tutto. Oggi Pechino ha un potere militare ed economico molto maggiore nei confronti di Taiwan e degli Stati Uniti, ovviamente. Ma i rischi di un’escalation incontrollabile in un conflitto di Taiwan sono probabilmente anche maggiori a causa di questo cambiamento. Quindi, tutto sommato, non è irragionevole concludere che Xi vede la necessità di ripetere il messaggio del suo predecessore, ma molto probabilmente per scopi di politica interna.

In secondo luogo, anche sotto Xi Jinping, nessuna fonte cinese autorevole ha collegato esplicitamente l’obiettivo del “ringiovanimento nazionale” del 2049 del concetto di China Dream con la riunificazione per formare una scadenza chiara per quest’ultimo. Naturalmente, fare pubblicamente un tale collegamento ha i suoi lati negativi. Potrebbe danneggiare l’eredità di Xi se non fosse raggiunta (anche se probabilmente non sarà vivo nel 2049). E una scadenza fissa renderebbe molto più probabile il conflitto con gli Stati Uniti, o quantomeno si dimostrerebbe umiliante per Pechino, se il 2049 si avvicinasse senza che vengano compiuti reali progressi sulla riunificazione. Tuttavia, ci si potrebbe aspettare che appaiano alcune prove di una scadenza così esplicita se Xi l’avesse trasformata in una politica chiara e avesse preparato il sistema partito-stato a raggiungerla. Eppure non esistono prove del genere.

Alla luce di tali considerazioni, rimane qualche dubbio sul fatto che la riunificazione di Taiwan sia veramente vista all’interno della leadership cinese come uno sviluppo che deve essere completato entro il 2049, o invece sia semplicemente un’aspirazione, come parte di un messaggio di propaganda in gran parte diretto a livello nazionale.

Dovremmo notare che questo dubbio è ancora maggiore per quanto riguarda la nozione, espressa da alcuni in Occidente (tra cui l’Ammiraglio Davidson e il Dipartimento 2021 di recente pubblicazione del Defense China Military Report),[17] che i leader cinesi si apprestano a usare la forza contro Taiwan entro il 2027, centesimo anniversario della fondazione del PLA e data entro la quale la Cina è destinata a compiere importanti progressi nel cammino verso la costruzione un esercito di livello mondiale entro la metà del secolo, secondo autorevoli fonti cinesi.[18] Le stesse cautele sopra descritte si applicherebbero ancora di più per una scadenza del 2027. Inoltre, nessuna fonte cinese autorevole (e pochissime fonti non autorevoli) accennano a una tale scadenza per l’uso della forza contro Taiwan.[19]

Un altro elemento notevole dell’autorevole politica della RPC nei confronti di Taiwan che emerge durante l’era di Xi Jinping è un maggiore livello di stress sulla minaccia rappresentata dai sostenitori dell’indipendenza di Taiwan. Naturalmente, questo tema è in evidenza da molti anni, ed è stato particolarmente evidente durante le precedenti presidenze di Lee Tenghui e in particolare di Chen Shui-bian[20], nonché durante l’era Hu Jintao.[21]

Ma è stato nuovamente dato risalto durante l’era Xi, forse riflettendo la retorica nazionalista più assertiva di Xi Jinping, il grave deterioramento delle relazioni sino-americane verificatosi almeno dal 2017 e in particolare l’ascesa di Tsai Ing-wen alla presidenza del Taiwan nel maggio 2016. Ad esempio, nel suo discorso di marzo 2016 a una delegazione dell’Assemblea nazionale del popolo, Xi ha affermato:

Conterremo risolutamente il percorso separatista di qualsiasi forma di indipendenza di Taiwan, proteggeremo la sovranità statale e l’integrità territoriale e non consentiremo assolutamente il ripetersi della tragedia storica della separazione nazionale.

Il suo linguaggio è diventato ancora più acuto nel suo discorso dell’ottobre 2017 al 19° Congresso del PCC, quando ha dichiarato:

Abbiamo la risolutezza, la fiducia e la capacità di sconfiggere i tentativi separatisti di “indipendenza di Taiwan” in qualsiasi forma. Non permetteremo mai a nessuno, a nessuna organizzazione o partito politico, in nessun momento e in nessuna forma, di separare qualsiasi parte del territorio cinese dalla Cina![22]

Xi e altri alti leader cinesi hanno ripetuto più volte un linguaggio così forte da allora, in particolare a gennaio 2019, marzo 2021 e luglio 2021.[23] E fonti autorevoli del PLA sono state particolarmente virulente nelle loro critiche ed espressioni di risolutezza.[24]

Oltre a tali aspre critiche agli elementi dell’indipendenza di Taiwan, fonti autorevoli cinesi criticano indirettamente l’interferenza nella questione di Taiwan da parte di “forze esterne” anonime (intendendo principalmente gli Stati Uniti) come un’importante fonte di instabilità. Ad esempio, si veda il discorso del gennaio 2019 sopra citato di Xi Jinping.[25] Anche se questo riferimento a forze esterne non è affatto senza precedenti per le dichiarazioni cinesi sulla questione di Taiwan, è diventato di nuovo particolarmente notevole negli ultimi anni, insieme all’idea comunemente espressa di Washington che gioca la “carta di Taiwan” per contenere e bilanciare contro Cina.[26]

Forse gli esempi più nitidi di tale linguaggio provengono da fonti autorevoli di livello inferiore. Ad esempio, il 22 ottobre 2021 un portavoce dell’ambasciata della RPC a Washington ha dichiarato:

… la parte statunitense, pur affermando di aderire alla politica di una sola Cina, continua a utilizzare tattiche diverse per migliorare le sue relazioni con Taiwan, aiutare Taiwan ad espandere il suo “spazio internazionale” e incoraggiare le forze dell'”indipendenza di Taiwan”. Questo ha completamente rivelato la sua mentalità da Guerra Fredda e i sinistri schemi di “usare Taiwan per contenere la Cina”.[27]

Un ultimo aspetto importante delle opinioni cinesi autorevoli sulla questione di Taiwan riguarda le recenti esercitazioni e voli militari cinesi vicino a Taiwan. Queste attività, in particolare tra cui esercitazioni a fuoco vivo e altre esercitazioni intraprese vicino all’isola in aprile e agosto 2021 e maggiori sortite aeree intraprese dal 1 ottobre 2021 (principalmente a sud-ovest di Taiwan all’interno della sua grandissima ADIZ), sono in gran parte senza precedenti, aggiungendo alla speculazione in alcuni ambienti che Pechino si stia preparando ad attaccare l’isola.[28]

Nel commentare tali attività, autorevoli fonti cinesi hanno preso l’insolita mossa di identificare Taiwan e le “forze esterne” (leggi gli Stati Uniti) come loro obiettivi specifici.[29] Ad esempio, ad aprile Ma Xiaoguang, un portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, ha dichiarato che le recenti esercitazioni del PLA sono state “… con forze esterne. …”[30] A metà agosto, un portavoce del PLA ha dichiarato che erano necessarie esercitazioni d’assalto a fuoco reale

…basati sull’attuale situazione della sicurezza nello Stretto di Taiwan e sulla necessità di salvaguardare la sovranità nazionale, e [essi]sono una risposta solenne alle interferenze straniere e alle provocazioni delle forze dell'”indipendenza di Taiwan”. …[31]

Simili osservazioni autorevoli che collegano le attività del PLA a Taiwan sono state fatte da allora, l’ultima volta il 27 ottobre, sempre da Ma Xiaoguang.[32] Tuttavia, non vi sono indicazioni, tra fonti autorevoli, che le recenti attività militari cinesi siano in qualche modo preludio ad un attacco a Taiwan o anche ad altre azioni meno provocatorie, come il sequestro di piccole isole occupate dalle forze taiwanesi o esercitazioni o voli ravvicinati. su Taiwan. Tali attività sono invariabilmente descritte come avvertimenti presi in risposta a provocazioni.

