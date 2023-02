Cina: riapertura improvvisata

La Cina ha avuto un’esperienza sulle montagne russe nell’affrontare la pandemia di COVID-19 dopo l’allentamento della politica COVID-zero. Mentre la situazione ora è gradualmente tornata alla normalità, le prime settimane dalla riapertura della Cina il 7 dicembre 2022 sono state estremamente difficili per milioni di persone nel Paese.

Molte città erano affollate di persone che aspettavano fuori dalle farmacie per comprare medicine per il raffreddore e l’influenza. Ancora più persone passavano ore ogni giorno alla ricerca di medicinali online. I medicinali erano spesso esauriti nelle farmacie locali e i prezzi online sono saliti a un livello sorprendente.

C’era il caos in numerosi ospedali cinesi nei primi giorni di riapertura. Molti fornitori di servizi medici, che secondo quanto riferito non erano stati informati della frettolosa riapertura, sono caduti preda della prima ondata di infezioni. I pazienti con gravi sintomi di COVID-19 non potevano ricevere cure mediche tempestive perché i servizi di ambulanza erano sovraccarichi o perché non c’erano abbastanza letti d’ospedale. Le informazioni sull’ondata di decessi associati all’infezione da COVID-19, soprattutto in alcune grandi città, sono state ampiamente diffuse online.

I reclami erano pervasivi sui social media cinesi. Le persone hanno espresso la loro tristezza e amarezza nei loro messaggi di Capodanno online. Molte persone sono state molto critiche nei confronti del fallimento delle autorità governative nel fare i preparativi adeguati prima della riapertura. Gli impatti negativi di tali processi decisionali e governance improvvisati si sono aggiunti alle lamentele che si sono manifestate nel 2022, quando blocchi e restrizioni sociali draconiane erano le solite risposte nell’ambito della politica zero-COVID .

Giorni prima della riapertura, i media statali continuavano a sostenere una politica zero-COVID, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra l’attuazione di misure restrittive e la riduzione al minimo dei danni alle normali attività socioeconomiche. Nessuno si aspettava un abbandono così brusco della politica zero-COVID e l’abbraccio di un fatalistico approccio ” menzognero ” che i media cinesi avevano criticato i paesi occidentali per aver perseguito.

Un maggiore coordinamento e una preparazione preventiva avrebbero consentito alla popolazione colpita dalla prima ondata di infezione di affrontare meglio queste sfide. Sebbene possa essere irrealistico aumentare drasticamente la capacità degli ospedali, soprattutto in un breve periodo di tempo, è stato sconcertante il motivo per cui ci sarebbe stata una grave carenza di medicinali dato che la Cina è un importante produttore di farmaci. Ad esempio, la capacità produttiva cinese di ibuprofene è di circa 14.000 tonnellate all’anno, quasi un terzo della produzione globale.

La carenza di medicinali derivava dal lento aggiustamento delle politiche della Cina, preparazione inadeguata per la riapertura. Negli ultimi tre anni, il governo ha seriamente limitato la vendita di medicinali per il raffreddore nelle farmacie per trovare e monitorare i casi positivi di COVID-19. Ciò ha portato le farmacie a essere riluttanti a immagazzinare questi medicinali e ha portato a un calo significativo della produzione.

I responsabili delle decisioni avrebbero dovuto sapere che ci vuole tempo perché le aziende riprendano le loro linee di produzione, assumano lavoratori e acquistino materie prime per dare una risposta adeguata alle crescenti richieste dei consumatori subito dopo la riapertura. Il problema della carenza di farmaci avrebbe potuto essere evitato se il governo avesse allertato le grandi aziende farmaceutiche prima della riapertura e avesse riflettuto maggiormente sulla distribuzione dei medicinali in anticipo.

Questo problema è stato aggravato dal panico e dalla paura del pubblico in generale quando è stata annunciata la riapertura. Alcune persone prese dal panico comprarono medicine per creare un senso di rassicurazione in tali circostanze. Di conseguenza, le persone infette da COVID-19 non disponevano di medicine o di medicine molto limitate per far fronte ai loro sintomi.

Le autorità cinesi inoltre non hanno pianificato di fornire alcuni farmaci orali anti-COVID prima della riapertura. Ci sono volute quasi tre settimane dopo la riapertura perché il Paxlovid venisse fornito agli ospedali e alle cliniche di Pechino. La disponibilità di Paxlovid negli ospedali cinesi è ancora piuttosto limitata. La truffa sui prezzi del mercato nero ha visto una scatola di Paxlovid costare tra circa 400 dollari e oltre 2000 dollari durante le prime settimane dopo la riapertura.

La riapertura non è la prima occasione che in Cina si assiste a politiche improvvisate e persino in stile campagna elettorale. Lo sforzo ampiamente popolare contro la corruzione ha visto diversi round di campagne contro alcune delle “grandi tigri”. Ma i critici hanno sostenuto che il rafforzamento delle istituzioni per affrontare le cause profonde della corruzione è stato insufficiente. La pesante repressione di alcune delle principali società di tecnologia dell’informazione ha portato a licenziamenti significativi in ​​​​questo settore. La rapida decisione di limitare e vietare le strutture scolastiche e l’istruzione privata ha provocato l’ansia che le persone perdessero il lavoro dall’oggi al domani.

Molti osservatori della politica cinese non pensano che le conseguenze negative della brusca riapertura ridurranno l’impulso del processo decisionale e della governance in stile campagna elettorale in futuro. La logica alla base di questo tipo di governance è intrinsecamente correlata alle nuove dinamiche politiche che si sono radicate nel Paese nell’ultimo decennio.