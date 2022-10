Cina: quanto durerà il terzo mandato di Xi Jinping?

Il leader al governo del Partito Comunista Cinese (PCC) Xi Jinping dovrebbe cercare un terzo mandato al congresso del partito, che si aprirà a Pechino il 16 ottobre.

Ciò che è meno prevedibile è quanto durerà quel termine e di quanto supporto avrà bisogno dalle fazioni rivali nel partito per raggiungerlo, hanno detto gli analisti a Radio Free Asia (RFA).

«Finora non si sono verificate grandi fughe di notizie», ha detto a RFA in una recente intervista Li Cheng, direttore del John L. Thornton China Center presso la Brookings Institution, aggiungendo che la natura a porte chiuse dei negoziati interni non è insolita, ma la mancanza di fughe di notizie prima del congresso è «un fenomeno raro».

Attualmente, gli analisti non sono sicuri di chi entrerà a far parte del Politburo di 25 membri, ancor meno della composizione del prossimo comitato permanente del Politburo, un organismo di sette membri al centro del potere politico in Cina.

Sono d’accordo sul fatto che Xi probabilmente sostituirà il premier in carica Li Keqiang -che ha recentemente espresso un messaggio sulla direzione della politica economica- con un forte alleato politico.

«Ci sono diversi punti di vista all’interno del Comitato Centrale del PCC e si sono formate diverse fazioni», ha detto a RFA lo studioso politico Li Ting, riferendosi al forte sostegno pubblico di Li Keqiang alle politiche di «riforma e apertura» di Deng Xiaoping, dalle quali Xi ha si è allontanato da negli ultimi anni.

«Li Keqiang parla e agisce a nome di una fazione diversa [dalla fazione dei ‘principi‘ di Xi]», ha detto.

Il peso relativo di queste diverse fazioni influenzerà il successo di Xi nel raggiungere un terzo mandato, insieme alla formazione del comitato permanente del Politburo che gli si addice meglio, hanno affermato gli analisti.

«Nei primi due mandati di Xi Jinping, in particolare il primo mandato, ha governato attraverso la cooperazione con i partner politici, ma nel terzo mandato guiderà il Paese con i suoi scagnozzi», ha detto Li Cheng.

Mentre la campagna anticorruzione di Xi gli è valsa un ampio sostegno pubblico all’inizio del suo mandato, la rabbia pubblica è cresciuta per i blocchi che rallentano l’economia causati dalla sua politica zero-COVID e tra le classi medie urbane, dove molti stanno ancora rimborsando i mutui sulle case che deve essere completato dagli sviluppatori, ha detto Li.

Li ha detto che non ci sono garanzie, tuttavia, che Xi cercherà solo un altro mandato di cinque anni, ora che i limiti di mandato sono stati aboliti attraverso emendamenti alla Costituzione nel 2018.

Potrebbe cercare un termine indefinito, o presentarsi ancora una volta per un quarto mandato in cinque anni, ha detto.

In una recente analisi, l’Asia Society ha suggerito cinque potenziali scenari risultanti dal congresso del partito.

In uno, l’attuale capo del partito di Shanghai, Li Qiang, o un «cavallo oscuro altrettanto leale» Xi alleato, subentra a Li Keqiang come premier.

«La competitività di Li [Qiang] è stata minata dalle gravi e imbarazzanti difficoltà di Shanghai nel contenere i focolai di COVID-19 all’inizio di quest’anno», afferma il rapporto. «Se Li dovesse comunque prendere la posizione, indicherebbe quindi che Xi rimane in una posizione politica molto potente».

In un altro, Wang Yang, vagamente alleato della fazione della Lega della Gioventù del PCC, ottiene l’incarico, con Li Qiang come vicepremier esecutivo.

Se Xi riuscisse a creare un comitato permanente del Politburo pieno di suoi alleati, ciò suggerirebbe che ora gode di un potere ‘illimitato‘all’interno del partito, ha affermato. «Questo scenario sembra rimanere relativamente improbabile, ma non è quasi impossibile», ha affermato. Ma se l’influenza di Xi è più limitata,potrebbe essere costretto ad espandere il comitato permanente a nove seggi per fare spazio a un numero sufficiente di suoi alleati insieme ai candidati di compromesso, ha affermato.

Il commentatore politico Wu Gang ha affermato che i negoziati dietro le quinte saranno probabilmente intensi. «Ci saranno molte contrattazioni», ha detto Wu. «Penso che il [risultato] più probabile sia che resti almeno altri cinque anni».

Ci sono state anche voci secondo cui il vice premier Hu Chunhua, allineato con la fazione della Youth League, e il direttore dell’ufficio generale del PCC, Ding Xuexiang, sarebbero probabilmente nella nuova formazione del comitato permanente del Politburo.

Secondo il rapporto dell’Asia Society, l’attuale convenzione fissa l’età per le dimissioni a 68 anni. Tra gli attuali membri del comitato permanente del Politburo, Xi ha 69 anni, Li Zhanshu ha 72 anni e Han Zheng ha 68 anni, mentre Li Keqiang, Wang Yang e Wang Huning hanno tutti più di 67 anni. Il rapporto prevede che Xi si concentrerà sulla promozione di alleati più giovani per sostituirli.

Wu ha affermato che il risultato ideale per Xi sarebbe essere votato per un terzo mandato permanente. «Vogliono che ottenga un mandato per tutta la vita», ha detto. «Altrimenti, non ci sarebbe alcuna garanzia di un futuro stabile per i suoi sostenitori».

Lo studioso di politica Xu Guang ha affermato che è stato difficile per i leader cinesi rimanere rilevanti per tutto il tempo. «Quando tutto è stato detto e fatto, è una logica impossibilità per [Xi] di passare da una vittoria all’altra [indefinitamente]», ha detto Xu a RFA. «Le vittorie finiscono sempre».

«Il materialismo dialettico ci insegna che … qualsiasi estremo sarà invertito e che questo è inevitabile», ha detto. «Proprio come una persona non può rimanere giovane per sempre, i rivoluzionari non possono durare per sempre all’interno del partito».

«La traiettoria della vita umana è una parabola», ha detto. «Abbiamo avuto i rivoluzionari di seconda generazione; la prossima sarà la terza generazione: la rivoluzione può durare per sempre?»