Questo mese il Partito Comunista Cinese (PCC) celebra il suo centesimo anniversario. Ha fatto molta strada dai suoi inizi segreti nel luglio 1921, quando 12 delegati di un piccolo numero di gruppi di studio di ardenti giovani marxisti si sono riuniti a Shanghai per il loro primo congresso nazionale.

Questi gruppi emersero dalle proteste antimperialiste e nazionaliste del 4 maggio 1919 che si erano fuse con un movimento sociale e culturale più ampio. In un ambiente intellettuale intensamente internazionale, i giovani studenti hanno cercato un cambiamento radicale e hanno trovato ispirazione in una serie di nuove ideologie, dal liberalismo, umanitarismo e individualismo all’anarchismo, al femminismo e al socialismo.

Dopo il successo della rivoluzione russa nel 1917, il marxismo ottenne una trazione significativa. La Terza Internazionale Comunista con sede a Mosca ha offerto sostegno e ha inviato un rappresentante alla riunione di Shanghai. Il PCC è così emerso da una combinazione degli impulsi antimperialisti e nazionalisti del Movimento del 4 maggio con – come afferma lo studioso americano Maurice Meisner: “Le aspettative chiliastiche [millenariane]di un imminente sconvolgimento rivoluzionario internazionale ispirato dagli scritti di Lenin e Trotzky.”

Come si fa a conciliare questa ribellione giovanile con la situazione odierna in cui il partito ha più di 90 milioni di iscritti e governa la più grande popolazione mondiale. Un partito che si è aperto alle imprese private, con il risultato che l’aspirazione all’adesione è in gran parte una scelta di carriera?

All’inizio del 2021, il Ministero della Pubblica Istruzione ha lanciato una campagna educativa con l’obiettivo di rafforzare la fedeltà dei giovani al partito. In un ambiente internazionale in cui la Cina è sotto forte pressione per giustificare la sua posizione autoritaria sempre più implacabile, questa campagna è l’espressione di una profonda ansia per la conservazione delle credenziali rivoluzionarie e della legittimità politica del partito.

La conservazione dei “geni rossi” è al centro di questa campagna, come mostra questa analisi del China Media Project: Our Color Must not Fade. Nel gennaio 2021 il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato linee guida su come inculcare la tradizione rivoluzionaria nelle menti dei bambini piccoli attraverso il curriculum della scuola primaria e secondaria.

A ciò sono seguite ulteriori istruzioni su come insegnare ai bambini fin da piccoli a “seguire la festa per sempre” utilizzando una serie di strumenti da brevi videoclip alle assemblee di classe che celebrano lo “spirito di festa”, all’educazione patriottica attraverso il turismo rosso.

Lo studio del pensiero della Nuova Era di Xi Jinping è perfettamente unito a una storia di partito/stato che si concentra sull’istituzione della “Nuova Cina”. In questa narrazione, la “Nuova Cina” inizia con la gloriosa fondazione della Repubblica Popolare nel 1949. Lo sviluppo della Cina è tracciato attraverso le politiche di “Riforma e apertura” lanciate nel 1978 che “hanno aperto” la Cina al mondo dopo la fine dell’era di Mao , alla sua ricostituzione come la maggiore potenza globale che è oggi.

Superando convenientemente i disastri dell’era di Mao, come le epurazioni degli intellettuali “di destra”, la carestia del Grande Balzo in avanti e la Rivoluzione Culturale, queste nuove linee guida mirano a far sì che i bambini dall’età della scuola primaria “obbediscano fermamente al partito” .

Xi vuole tornare alle radici rivoluzionarie del suo partito senza i disordini sociali ad esso collegati. L’esatto contrario di una rivoluzione.

Il secolo della giovinezza

I propagandisti del partito sanno perché si concentrano sui giovani. Sono i giovani che sono intransigenti, audaci e affamati di cambiamento. Ma sono anche i giovani che tendono a chiedere conto alle autorità e quindi devono essere messi in riga. Questa parte della tradizione rivoluzionaria è stata plasmata nella campagna di rettifica del 1942 a Yan’an, un angolo remoto del paese, dove i comunisti assediati avevano costruito la loro nuova base.

Nel marzo di quell’anno, Wang Shiwei, uno scrittore libero pensatore che sarebbe diventato una delle vittime più tragiche di questa campagna, pubblicò il suo saggio, Wild Lilies, l’opera che lo avrebbe messo nei guai. Le sue righe di apertura parlavano di Li Fen, una giovane studentessa dell’Università di Pechino nel 1926 dove si unì al Partito Comunista. Con grande affetto, tristezza e ammirazione Wang descrive il coraggio e la determinazione di Li quando ha dovuto affrontare la morte di un martire dopo essere stata tradita alle autorità da un membro della sua stessa famiglia solo due anni dopo.

La purezza del giovane martire è in netto contrasto con l’ipocrisia della leadership elitaria del partito a Yan’an. Nella mente di Wang, ciò che è stato liquidato da alcuni come un brontolio giovanile su ingiustizie minori – come l’accesso ineguale al cibo e alle donne – ha sminuito e deriso i sacrifici fatti da giovani rivoluzionari idealisti come Li. Scrisse:

“Il valore potenziale della giovinezza risiede nella sua purezza, sensibilità, fervore e amore per la vita. Quando gli altri non hanno sentito l’oscurità, la percepiscono per primi, quando gli altri sono riluttanti a pronunciare l’innominabile, parlano con coraggio”.

Wang ha visto nella giovinezza – incarnata da Li – un’accresciuta percettività, un forte senso di giustizia e una maggiore volontà di difendere i propri ideali. L’esposizione della celebre autrice Ding Ling sulle disuguaglianze di genere, criticando i doppi standard del partito quando si trattava dell’emancipazione delle donne, era un esempio più importante dello stesso.

I destini di entrambi furono in modi diversi segni di cose a venire e diedero il tono alle campagne politiche e alle purghe dei decenni successivi. Wang trascorse gli anni successivi in ​​carcere e fu giustiziato nel 1947. Ding si ritrasse e divenne un lodato autore di realismo sociale.

Wild Lilies ha evidenziato il profondo abisso tra l’idealismo e i sacrifici fatti da donne come Li e il tradimento di quei valori da parte dei leader privilegiati della società rivoluzionaria di Yan’an. Ciò che restava della rabbia del 4 maggio fu presto annegato nelle lotte ideologiche e nella disciplina del partito leninista. Ding sopravvisse, ma la sua creatività letteraria fu sostanzialmente soffocata.

Mao avrebbe poi usato il potere dei giovani per ribellarsi al suo stesso partito, quando ha lanciato la Rivoluzione Culturale nel 1966 nel disperato tentativo di riaffermare la sua posizione di potere. La Rivoluzione Culturale è stato lo spettro evocato per giustificare la brutale repressione quando i giovani studenti hanno avviato il movimento di protesta sociale dell’inizio dell’estate del 1989 che ha portato alla tragedia di Piazza Tiananmen. Gli studenti sono stati anche la forza principale dietro le recenti proteste a Hong Kong.

I 100 anni di storia del PCC sono pieni di ambiguità e contraddizioni, speranza e gioia, sofferenza e disperazione. C’è molto che vale la pena ricordare. Ma l’inculcare una tradizione rivoluzionaria semplificata nel tentativo di creare nuove generazioni di seguaci ciecamente obbedienti rischia di ritorcersi contro.