A nessuno scrittore piace annusare un argomento per la gloria. Nessuno come un francese della gauche divina per catturare lo spirito dei tempi, e santificare un’epoca da vestire di una storia elegante e seducente. Così Malraux elevò a categoria epica, in The Human Condition, l’epurazione delle cellule del Partito Comunista ordinata da Chiang Kai-shek, in Shàngh dei del 1927. Con quel romanzo avrebbe vinto il Goncourt nel 1933, e la posa intellettuale , il suo potere , per i suoi successivi successi.

Nei 100 anni dal 1921, data di fondazione del Partito Comunista Cinese (PCC), fino ai giorni nostri, il minimo che si possa dire al riguardo è che il suo viaggio è stato tranquillo. Si alleò dapprima con il Kuomintang e con i sovietici, in quello che fu chiamato il Primo Fronte Unito, per combattere i signori della guerra insorti, che proliferarono dopo la caduta dell’impero Qīng nel 1911.

Dopo la suddetta epurazione, la situazione tra gli ex alleati divenne semplicemente insostenibile, così finirono per dissolvere il Fronte. Ma in una di quelle acrobazie della storia, causate dall’invasione giapponese della Cina nel 1935, hanno riformato un Secondo Fronte Unito, per combattere contro l’invasore giapponese. Più tardi sarebbe arrivata la Seconda Guerra Mondiale, l’era di Mao, la tumultuosa Rivoluzione Culturale (1966-76) e già l’incredibile e anche epica storia dell’ascesa economica del Grande Drago, ascesa e progresso di cui non smettiamo di parlare ora che il 100° anniversario della fondazione del PCC.

Tutti gli alti e bassi della storia cinese, dalla caduta della dinastia Qīng ad oggi, sono stati legati ai destini del PCC. Non sembra strano, quindi, che l’identità del Paese si confonda con l’identità del Partito. C’è anche una canzone intitolata Senza il Partito Comunista, non ci sarebbe una nuova Cina. Curiosamente, la canzone è stata creata da uno slogan del libro Il destino della Cina, pubblicato nel 1943 dal Generalissimo Chiang Kai-shek, che diceva la stessa cosa, ma invece del PCC parlava del Kuomintang. Non prive di riflessioni, nell’agosto di quello stesso anno, il PCC pubblicò un editoriale con quel titolo sul Diario Liberación (Jiěfàng rìbào, 解放 日报) e, un paio di mesi dopo, un giovane comunista, Cáo Huǒxīng (曹 火星), compose la canzone con quel titolo. Più tardi, nel 1950, il presidente Mao gli diede l’ultimo riconoscimento facendo precedere alla parola Cina l’aggettivo Nuovo.

Dopo il trionfo della rivoluzione nel 1949, tutto l’interesse era concentrato nella rifondazione della Cina, ed è per questo che si parlava di Nuova Cina. La domanda non è banale. La retorica è la bomba atomica della politica. L’aggettivo Nuovo tagliava direttamente con il passato, che avevano combattuto. Inoltre, la Nuova Cina pose fine ai cento anni trascorsi dalle guerre dell’oppio e che avevano portato l’Occidente in territorio cinese, un secolo noto come i 100 anni di umiliazione, influenza straniera e interferenza.

In questo momento si potrebbe dire che siamo anche in una Nuova Cina, o una Cina rinnovata, che si è rifondata in quella che era. Come è noto, dal 1976, con la morte del presidente Mao, si compiono una serie di piroette ideologiche che sono servite a creare l’architettura politica che ha reso possibili tutti i cambiamenti strutturali e le riforme economiche di cui si parla quotidianamente. È il socialismo con caratteristiche cinesi, iniziato con lo storico PCC, Dèng Xiǎopíng.

Una piroetta ideologica che ha portato all’adozione di parti del sistema dell’economia di mercato, sotto la forte guida del partito, per promuovere la crescita economica e gli investimenti esteri. L’obiettivo era raggiungere una maggiore ricchezza materiale.

I suoi leader hanno scoperto che il livello economico della Cina era inferiore a quello dei paesi sviluppati. Per questo motivo hanno concentrato i loro sforzi sul raggiungimento di una maggiore ricchezza materiale, per poi pensare ad una ridistribuzione della stessa. Questa sarebbe una prima tappa di un socialismo più egualitario che aprirebbe la strada al raggiungimento dell’obiettivo finale, l’istituzione di una società comunista, in linea con l’ortodossia marxista.

Ma cos’è che ha reso il PCC così resiliente, specialmente in questa seconda fase in cui il progresso sociale, economico e politico della Cina è di una grandezza senza precedenti? Uno sguardo ad alcuni fattori culturali, a parte i freddi dati di sviluppo e crescita economica, può far luce su questo fenomeno.

Un primo indizio potrebbe venire dalla stessa lingua cinese, da come viene usata, dalla retorica di cui sopra.

Il nome mandarino del PCC è Gòngchǎndǎng (共产党). L’ultimo carattere (党) è quello che significa festa, ma è il meno interessante per il momento. Ciò che è veramente rilevante è il binomio Gòngchǎn (共产), che si traduce in comunista. Tuttavia, uno sguardo personaggio per personaggio rivela informazioni estremamente utili, così come la ricchezza della lingua cinese. Gòng (共) significa per tutti, e chǎn (产), produrre. Pertanto, Gòngchǎndǎng (共产党), presi insieme, può significare due cose diverse. Il primo è che il PCC (Gòngchǎndǎng) sarebbe il partito che garantisce la proprietà collettiva (per tutti) dei mezzi di produzione, che sarebbe strettamente allineato all’interno della teoria marxista della fase maoista. Il secondo significato si riferirebbe al fatto che viene prodotto per tutti, quindi il PCC (Gòngchǎndǎng) è il partito che produce o facilita a tutti la produzione, che sarebbe allineato con l’economia di mercato e il socialismo con caratteristiche cinesi.

Una seconda chiave sarebbe nel concetto di armonia (hé 和). Questa parola è composta nella sua parte sinistra dal carattere 禾 (hé), che significa cereale, e nella sua parte destra da 口 (kǒu), che significa bocca, ma una bocca più legata al canto che al mangiare. Il motivo è che, nell’antichità, i contadini si disponevano in fila, fila per fila, e armonizzavano il loro lavoro con i canti, come facevano gli schiavi in ​​America. Viste in prospettiva, le azioni del PCC attirano l’attenzione per essere impregnate del concetto di armonia, che è sempre stato presente nella cultura cinese, da Confucio ai giorni nostri.

L’armonia sembra agire nell’ombra, come principio legittimante dell’agire del partito, che agisce armonizzando i diversi partiti e interessi in gioco. È così che cercano continuamente di coniugare gli interessi di mercato con gli interessi pubblici, il che si traduce in una concentrazione di forze che accelera il ritmo del progresso. Questa combinazione di interessi pubblici e privati ​​è a sua volta armonizzata con obiettivi di vasta portata, muovendo il Paese in una direzione.

Un esempio potrebbero essere i movimenti del governo cinese intorno alla sostenibilità, dove la Cina ha probabilmente colto con il piede sbagliato i tradizionali sostenitori occidentali della sostenibilità. La Cina si è posta l’ambizioso obiettivo di ridurre il carbonio entro il 2030 e di eliminarlo completamente entro il 2060. È un obiettivo pubblico, ma anche le aziende stanno abbracciando, sia in Cina che nel resto del mondo.

Allo stesso modo, i massicci investimenti pubblici in innovazione e tecnologia per passare dal 4G al 5G porteranno come beneficio che le aree del suo territorio inaccessibili alla rete mobile non lo saranno più, con i benefici che ciò porterà per l’educazione della sua popolazione . Non vogliono guidare il mondo, ma essere migliori, il che suona simile, ma è diverso, afferma Claudio Feijoo, professore di innovazione al Politecnico di Madrid.

Infine, vale la pena menzionare la mentalità eminentemente pratica del popolo cinese. Ciò si traduce politicamente nel fatto che i leader del PCC hanno attuato politiche per tentativi ed errori che li portano a testare continuamente i loro obiettivi e metodi. Questo 2021, ad esempio, anno di lancio del loro quattordicesimo piano quinquennale, vista l’incertezza del quadro economico nazionale e internazionale, non si sono posti alcun obiettivo di crescita economica, come hanno fatto per anni, ma anzi saranno impostandolo man mano che si sviluppano gli eventi.

I suddetti fattori legittimano il PCC e contribuiscono alla sua sopravvivenza tanto o più dei risultati economici. Nessuno abbaglia più della Cina per la sua crescita economica, ma il suo sistema politico, il sogno cinese (Zhōngguó 中国 梦), al momento non seduce il mondo.

Il grande compito del PCC è come trasformare la sua cultura in potere che renda la sua crescente influenza internazionale più seducente e attraente. Emergerà il cinese Malraux che vestirà il santo. Al momento, una truppa di scrittori di fantascienza di successo, guidati da Liú Cíxīn (刘慈欣), stanno conquistando, con la loro epopea, le menti e i mercati siderali dell’umanità.