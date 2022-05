La Cina è diventata un partner strategico per molti Paesi del Medio Oriente. Il ruolo della Cina si è notevolmente ampliato con l’annuncio del Presidente cinese Xi Jinping nel 2013 della Belt and Road Initiative, che è la pietra angolare della moderna strategia cinese.

L’Egitto è diventato il primo Paese arabo a riconoscere la Repubblica popolare cinese, dopo aver stabilito relazioni diplomatiche con essa nel 1956. Nel 1958, l’Iraq ha stabilito relazioni diplomatiche con la Cina. Nel 1971, la Cina ha stabilito collegamenti diplomatici con la Turchia e l’Iran. Tra il 1990 e il 1992, la Cina ha stabilito relazioni diplomatiche con numerosi Paesi arabi e mediorientali.

Il 18 ottobre 2017 si è riunito il 19° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, con il presidente Xi Jinping che ha consegnato il suo rapporto. Le relazioni internazionali devono essere ripensate dal suo punto di vista al fine di promuovere un ambiente di rispetto reciproco, equità e giustizia a vantaggio di entrambe le parti, nonché la creazione di una comunità globale dedicata alla costruzione di un mondo aperto e prospero per tutti i suoi membri. Queste idee dovrebbero essere prese in considerazione mentre si discute della politica cinese in Medio Oriente.

Nel 2004, il Forum di cooperazione tra Cina e Stati arabi ha condotto una riunione ministeriale. L’espansione collaborativa sino-araba delle relazioni strategiche è stata concordata durante la quarta riunione ministeriale di Tianjin nel 2010 tra la Cina e le nazioni arabe. Ci sono state tre tematiche centrali durante la sesta riunione ministeriale: l’energia nucleare, i satelliti spazialie le fonti di energia alternative sono state tutte citate dal presidente cinese Xi Jinping come i tre pilastri di un modello di cooperazione ‘1 + 2 + 3‘.

Il partenariato strategico sino-arabo orientato al futuro di cooperazione globale e sviluppo reciproco è stato concordato dalle due parti nel luglio 2018. Il documento più cruciale nella politica cinese in Medio Oriente è stato il discorso del Presidente Xi al quartier generale della Lega Araba il 22 gennaio.

Le relazioni arabo-cinesi sono state a lungo considerate strategicamente dalla Cina. Il principio diplomatico cinese è tradizionalmente quello di rafforzare e promuovere l’amicizia di lunga data tra la Cina e il mondo arabo. Piuttosto che formare un’alleanza, la Cina vuole creare una rete di connessioni in tutta la regione. Nell’ottobre 2010 è stato costituito un ‘partenariato strategico’ tra Cina e Turchia; a marzo 2017 è stato fondato un ‘partenariato strategico’ tra Cina e Israele.

Dopo aver visitato il Kazakistan e l’Indonesia nel 2013, il Presidente Xi ha lanciato la Silk Road Economic Belt e la 21° Century Maritime Silk Road come parte della Belt and Road Initiative. La Cina ha esortato i Paesi arabi ad aderire alla cintura economica della Via della Seta e alla Via della Seta marittima del 21° secolo durante la riunione del CASCF del 2014. Per questo, afferma l’Arab Policy Paper, «la Cina è pronta a coordinare piani di sviluppo con i governi arabi,stabilire capacità produttive internazionali e rafforzare la cooperazione in vari settori».

La crescita economica ha avuto luogo nella zona economica del Canale di Suez in Egitto, nella zona industriale di Khalifa ad Abu Dhabi, nonché a Duqm e Jizan. La collaborazione per l’energia solare è sul tavolo. Nel maggio 2017, il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al primo Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF). Il secondo BRF a Pechino nell’aprile 2019 ha riunito il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti Muhammed bin Rashid.

La Belt and Road Initiative è più di una semplice serie di collegamenti terrestri e marittimi; è una rete di partnership e progetti. Il Medio Oriente è la principale fonte cinese di petrolio greggio. Tra i primi dieci fornitori di petrolio alla Cina ci sono Arabia Saudita, Iraq, Iran, Oman e Kuwait. CNPC e CNOOC hanno firmato contratti di 25 anni con il Qatar nell’aprile 2008 per acquistare 3 milioni di tonnellate di GNL all’anno ciascuno. Il Qatar ha firmato un nuovo contratto di 22 anni con CNPC per fornire 3,4 milioni di tonnellate di GNL a settembre 2018. Oltre all’energia nucleare e solare, la Cina sta anche cercando di cooperare in questi campi con il Medio Oriente.

Il coinvolgimento cinese in Medio Oriente è motivato anche dall’economia, perché la regione è ora un importante mercato di esportazione per le materie prime cinesi e un’industria edile redditizia per il Paese. L’importo dei contratti di costruzione cinesi nel mondo arabo è aumentato di otto volte dal 2004 per un totale di 3,28 miliardi di dollari. Teheran e la Turchia sono i più importanti partner commerciali e importatori dalla Cina.

Per proteggere gli interessi cinesi e combattere il terrorismo, la Cina ha intensificato il suo impegno con i Paesi del Medio Oriente. Fornisce forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite; nel 2006, la Cina ha inviato per la prima volta un battaglione di ingegneri nel Libano meridionale in Medio Oriente.

La Cina è sempre stata attratta dal Medio Oriente a causa della lunga storia della regione e del diverso patrimonio culturale. La Cina è un convinto sostenitore dello scambio culturale e del rispetto reciproco. La Cina e i Paesi arabi hanno formato una piattaforma per il dialogo sulla civiltà nell’ambito del CASCF.

A causa delle competizioni geopolitiche, il Medio Oriente è considerato impegnativo e caotico.Quindi, la Cina è molto cauta in Medio Oriente, soprattutto nei rapporti con i Paesi instabili. Nel gennaio 2016, il Presidente cinese Xi ha visitato sia l’Arabia Saudita che l’Iran. Il presidente Xi ha visitato gli Emirati Arabi Uniti nel luglio 2018, mentre il vicepresidente Wang Qishan è tornato nel Paese nell’ottobre 2018. Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi e lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti si sono incontrati a Pechino il 2 maggio e hanno deciso di formare un comitato intergovernativo bilaterale per la cooperazione.

Il governo cinese ha anche istituito nel gennaio 2016 un comitato di alto livello per dirigere e coordinare la cooperazione bilaterale con l’Arabia Saudita. Wang Yi e lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani si sono incontrati per la prima volta il 12 dicembre 2018, per il primo round di consultazioni strategiche tra i due Paesi. Durante questo vertice, Cina e Qatar hanno stabilito un quadro di dialogo strategico intergovernativo.

La politica estera cinese in Medio Oriente sembra essere saldamente fondata su un approccio ‘amico di tutti’ o ‘nemico zero’. La Cina sta cercando di lavorare con le principali potenze globali in Medio Oriente. La Cina si occupa del Medio Oriente secondo cinque principi di pacifica convivenza, tra cui il rispetto della sovranità, l’integrità territoriale, il non intervento e la risoluzione diplomatica e pacifica di controversie e conflitti.

La reazione della Cina alla crisi siriana è stata plasmata da questi principi. La Cina crede che una soluzione politica sia l’unica che durerà. Non c’è altra via d’uscita da questa situazione che attraverso l’azione politica. Quando si tratta di trovare una soluzione accettabile per tutte le parti siriane, la comunità internazionale deve assistere le parti siriane nel riprendere rapidamente l’impegno e i negoziati sotto la mediazione delle Nazioni Unite. La Cina ha ospitato quattro volte gruppi di opposizione siriana a Pechino tra il 2012 e il 2017, donando 680 milioni di renminbi in aiuti umanitari alla Siria e ai rifugiati siriani all’estero. Secondo la Cina, per stabilizzare la Siria è necessario porre fine allo spargimento di sangue, combattere il terrorismo, impegnarsi in un processo politico inclusivo, fornire assistenza umanitaria e ricostruire.

La strategia cinese per il Medio Oriente è guidata da un’enfasi sulla cooperazione economica. Il presidente Xi Jinping ritiene che stimolare la crescita economica sia l’approccio migliore per superare gli ostacoli. La crescita è vitale per il benessere e la dignità di tutti al fine di porre fine al conflitto in Medio Oriente. È una corsa contro il tempo e una battaglia di speranza sulla disperazione. Affinché i giovani abbiano la speranza nel cuore, devono poter vivere la propria vita con dignità e realizzazione. Dal punto di vista della Cina, la BRI è un quadro fondamentale per la cooperazione economica tra Cina e Medio Oriente. È ipotizzabile una collaborazione nei settori dello sviluppo delle infrastrutture, dell’industrializzazione e dei parchi industriali, dell’energia e della facilitazione degli investimenti.

L’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai conta la Cina come un membro importante. Lo Shanghai Five Group è stato istituito il 26 aprile 1996 e la SCO è stata istituita il 15 giugno 2001.

Dopo il vertice SCO del luglio 2005, l’Iran ha cercato di diventare membro a pieno titolo nel marzo 2008, diventando membro osservatore. La SCO ha accolto la Turchia nel 2012. Diversi Paesi, tra cui Egitto, Siria, Iraq, Qatar e Israele, hanno mostrato interesse a partecipare alla SCO come osservatori o partner del dialogo. La Cina potrebbe utilizzare la SCO come nuova piattaforma per cooperare con i Paesi del Medio Oriente. La cooperazione ridurrebbe la concorrenza tra Belt and Road Initiative e l’Unione economica eurasiatica e aumenterebbe l’influenza strategica della SCO se la SCO fosse estesa all’Asia meridionale e occidentale.