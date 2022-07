‘Insensato e infondato’. È così che un alto funzionario cinese ha descritto le affermazioni secondo cui la Belt and Road Initiative (BRI) cinese, lanciata ufficialmente nel 2013, aveva causato difficoltà economiche nei Paesi in via di sviluppo. In effetti, molto è stato scritto sul potenziale per tali Paesi, che avevano preso in prestito sotto gli auspici della BRI per costruire infrastrutture commerciali e di trasporto, di cadere nelle cosiddette ‘trappole del debito’. Due esempi comunemente citati di tale pericolo sono stati il Pakistan e lo Sri Lanka. Entrambi sono stati presi in una spirale di interessi sui prestiti e pagamenti sul debito principale, mentre la loro infrastruttura di nuova costruzione non è ancora riuscita a generare entrate sufficienti per onorare i debiti.

Meno apprezzato, tuttavia, è stato il potenziale della BRI di creare le condizioni per un altro tipo di pericolo: una ‘trappola del deficit commerciale‘.Una trappola del deficit commerciale è una situazione in cui un Paese sperimenta un deficit commerciale in continua espansione dopo il completamento dei suoi progetti infrastrutturali di nuova costruzione. Sebbene molti fattori possano influenzare la direzione delle bilance commerciali, tra cui una valuta forte o una produttività debole, questo studio si concentra sull’impatto che i progetti infrastrutturali della BRI potrebbero aver avuto sulle bilance commerciali nazionali, in particolare con la Cina. Sulla base dello studio, sembra esserci una correlazione tra la partecipazione di un Paese alla BRI e un deterioramento della sua bilancia commerciale con la Cina. Sebbene gli economisti discutano ancora le esatte conseguenze di un persistente deficit commerciale, se non controllato, si potrebbe indebolire l’economia di un Paese.

Promesse commerciali fatte

Da parte sua, Pechino ha fatto del suo meglio per dissipare i timori di trappole del debito e del deficit commerciale. Al secondo Belt and Road Forum del 2019, il segretario generale cinese Xi Jinping si è rivolto direttamente a loro. Ha affermato che la BRI porterebbe a una «crescita di alta qualità» per tutti i Paesi partecipanti. Al di là della questione del debito, Xi ha sottolineato che «la Cina non persegue intenzionalmente un surplus commerciale e vorrebbe importare di più… prodotti e servizi» dai Paesi BRI. Anche se questa è sicuramente una possibilità, ciò che non ha toccato è stata un’altra possibilità: che le esportazioni cinesi verso i Paesi BRI potrebbero crescere ancora più velocemente in termini assoluti, se non relativi.

Una cosa è sempre stata certa: le nuove infrastrutture, siano esse un’autostrada, una ferrovia, un porto marittimo o un aeroporto, riducono le barriere al commercio. Migliori e più infrastrutture commerciali e di trasporto tendono a ridurre i costi e il tempo necessari per spostare le merci. Naturalmente, questo va a vantaggio dei consumatori. Ma ha anche un impatto sui produttori. A seconda di quanto sono preparati i produttori di un Paese ad affrontare una nuova e possibilmente intensa concorrenza internazionale, la bilancia commerciale di un Paese potrebbe deteriorarsi.

Sebbene gli economisti spesso non siano d’accordo sulle virtù del commercio internazionale illimitato, sono tutti d’accordo sul fatto che i vantaggi competitivi iniziali che i Paesi possiedono, sono importanti per l’eventuale equilibrio commerciale tra di loro. Fortunatamente per la Cina, nell’ultimo quarto di secolo, ha accumulato sostanziali vantaggi competitivi in tutti i tipi di produzione e ora può vantare centinaia di aziende industriali giganti e tecnologicamente avanzate. Pochi Paesi BRI, specialmente quelli in via di sviluppo, si avvicinano. Di conseguenza, la riduzione delle barriere commerciali tra Cina e Paesi BRI porterebbe probabilmente le rispettive aziende non solo a una concorrenza più diretta, ma anche sbilenca. E, dato il tempo relativamente breve necessario per costruire una nuova ferrovia o un nuovo porto marittimo, ciò significa che i produttori locali nei paesi BRI dovrebbero trovare un modo per aumentare rapidamente la loro competitività o rischiare di cadere in una spirale discendente di guadagni e investimenti inferiori che strangola la loro capacità di competere.

Quindi, è facile vedere come il rapido abbassamento delle barriere commerciali possa minare le industrie locali nei Paesi BRI e preparare il terreno per una trappola del deficit commerciale. Tuttavia, quei Paesi BRI potrebbero cercare di evitare la trappola specializzandosi in settori non manifatturieri, come l’agricoltura o l’estrazione mineraria. Se fatte su larga scala, le esportazioni agricole e minerarie potrebbero aiutare a bilanciare i loro flussi commerciali. Tuttavia, anche in caso di successo, tale specializzazione renderebbe tali economie più vulnerabili alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime e, forse ancora più importante, rallenterebbe o soffocherebbe l’ulteriore sviluppo delle industrie locali.

Questo studio su sette Paesi, che hanno tutti accettato prestiti BRI ampi e ben documentati, ha cercato di far luce sull’impatto che i loro progetti infrastrutturali BRI potrebbero aver avuto sulle loro bilance commerciali, in particolare con la Cina. Lo studio ha esaminato i Paesi dell’Africa e dell’Asia con economie grandi e piccole e con deficit commerciali e eccedenze commerciali con la Cina all’inizio delle loro esperienze BRI. E per quanto riguarda la natura dei dati utilizzati nello studio, ho utilizzato solo quelli riportati dal punto di vista della Cina nel database delle statistiche sul commercio internazionale delle Nazioni Unite.

Si potrebbe considerare il Kirghizistan come un campanello d’allarme dell’impatto della BRI sulle bilance commerciali. La sua piccola economia e la vicinanza alla Cina l’hanno resa particolarmente esposta agli effetti delle infrastrutture sostenute dalla BRI. Dopo che diverse strade finanziate dalla BRI sono state completate, il commercio del Kirghizistan con la Cina è esploso. Ma lo stesso vale per il suo deficit commerciale. Le esportazioni cinesi verso il Kirghizistan sono aumentate al doppio del ritmo delle sue importazioni, portando il deficit commerciale del Kirghizistan con la Cina ad aumentare del 47% dal 2013 al 2021. Ciò che è ancora più notevole è l’assoluta asimmetria del deficit commerciale in termini di dollari. Anche secondo la Cina, ha esportato beni per un valore di circa 7,5 miliardi di dollari in Kirghizistan, ma ha importato solo 80 milioni di dollari in cambio.

Altri Paesi hanno avuto esperienze simili dopo il completamento dei loro progetti infrastrutturali finanziati dalla BRI. Il Kenya ha preso in prestito pesantemente dalla BRI per costruire la sua ferrovia a scartamento standard, che prevedeva sarebbe andata dal porto di Mombasa ai Paesi senza sbocco sul mare del Rwanda, del Sud Sudan e dell’Uganda. Sebbene la ferrovia inizialmente operasse in perdita, dopo che la sua prima fase da 2,3 miliardi di dollari per Nairobi era terminata nel 2017, il suo volume di carico è aumentato di quasi il 30% all’anno fino al 2021. Forse non sorprende che il deficit commerciale del Kenya con la Cina siaraddoppiato nello stesso periodo. Gli sforzi del governo keniota per invertire il deterioramento della bilancia commerciale aumentando le esportazioni agricole hanno finora fatto pochi progressi.

Nel frattempo, a metà dell’Oceano Indiano, qualcosa di simile è accaduto in Sri Lanka, dove i prestiti BRI per il suo porto internazionale di Hambantota hanno contribuito alla necessità del Paese di un salvataggio internazionale nel 2022. Tuttavia, per quanto gravi fossero diventati i problemi finanziari del porto, il numero delle navi che vi fanno scalo è passato da circa tre al mese nel 2013 a più di 60 al mese nel 2021. Allo stesso tempo, il deficit commerciale dello Sri Lanka con la Cina è cresciuto del 41%.

L’Angola, un Paese con un forte surplus commerciale con la Cina, non ne è uscito illeso. In qualità di importante produttore di petrolio e gas naturale, l’Angola è stato uno dei maggiori fornitori cinesi di entrambe le materie prime affamate di energia. È stato anche uno dei primi e più grandi mutuatari della BRI in Africa. Tuttavia, la sua economia non è cresciuta in termini di dollari dal 2014 e il suo surplus commerciale con la Cina è effettivamente diminuito del 34% dal 2013 al 2021.

D’altra parte, il deficit commerciale del Myanmar con la Cina, che è rimasto sostanzialmente stabile dal 2013 al 2017, è stato più che dimezzato da 4,5 miliardi di dollari a 2,1 miliardi di dollari tra il 2017 e il 2021. Gran parte di quel miglioramento potrebbe essere ricondotto al completamento di due importanti BRI- ha finanziato progetti di oleodotti e gasdotti nel 2017. Sebbene gli stessi gasdotti abbiano contribuito solo marginalmente allo sviluppo economico del Myanmar, i loro successi finanziari probabilmente hanno incoraggiato Naypyidaw a perseguire più progetti finanziati dalla BRI. Quei futuri progetti BRI, parte del corridoio economico Cina-Myanmar, ora includono la ferrovia Muse-Mandalay da 9 miliardi di dollari, il porto di Kyaukpyu Deep Sea da 1,3 miliardi di dollari e due grandi progetti autostradali.

In altri casi, è difficile trarre conclusioni anche tenui. Considerando l’investimento di 62 miliardi di dollari della Cina nel corridoio economico Cina-Pakistan dal 2013, il Pakistan avrebbe dovuto essere un altro campanello d’allarme. Ma solo una manciata dei suoi progetti di infrastrutture di trasporto finanziati dalla BRI sono stati completamente portati a termine. Quindi, anche se il deficit commerciale del Pakistan con la Cina è aumentato di oltre il 164% tra il 2013 e il 2021, è difficile attribuire tale deterioramento alla BRI. Allo stesso modo, i più grandi progetti sostenuti dalla BRI della Malesia , inclusi due oleodotti e gasdotti e l’East Coast Rail Link, sono stati cancellati o sono ancora in costruzione. Pertanto, è difficile collegare nessuno dei miglioramenti della bilancia commerciale della Malesia ai suoi progetti infrastrutturali BRI.

A dire il vero, molti fattori contribuiscono alla direzione delle bilance commerciali. Ma la possibilità che la bilancia commerciale di un Paese possa peggiorare materialmente dopo il completamento di importanti progetti infrastrutturali finanziati dalla BRI dovrebbe mettere in pausa qualsiasi Paese BRI. Per lo meno, dovrebbe indurre un mutuatario BRI a considerare più attentamente le politiche che gestiscono la velocità con cui le sue imprese locali sono esposte alla maggiore concorrenza delle importazioni estere.

Xi ha spesso definito i progetti infrastrutturali della BRI «vincenti per tutti». Per i mutuatari BRI, la giuria si astiene. Certamente, dal punto di vista della Cina, la BRI è stata un ‘win-win’, soprattutto durante i suoi primi anni. I Paesi si sono messi in fila per prendere in prestito dalle banche cinesi a tassi commerciali per assumere imprese di costruzioni cinesi per costruire infrastrutture che consentissero ai produttori cinesi di esportare più facilmente le loro merci in quei Paesi e, così facendo, consentissero alla Cina di espandere la propria influenza. Tuttavia, al Belt and Road Forum del 2019, la BRI era stata oggetto di critiche internazionali sufficienti a che Pechino si rendesse conto di aver bisogno di trovare modi per diffondere i benefici della BRI in modo più equo, anche se solo retorico.

Con il rallentamento dell’economia globale, l’emissione di nuovi prestiti BRI ha seguito l’esempio. Se la BRI vuole riprendere il suo slancio, la Cina dovrebbe considerare di fare di più per evitare che si formino non solo trappole del debito, ma anche trappole del deficit commerciale. Ciò rassicurerebbe i Paesi sul fatto che le ‘vincite per tutti’ di Xi si applicano non solo alla Cina, alle sue banche, alle sue imprese di costruzione e ai suoi esportatori, ma anche ai mutuatari della BRI.