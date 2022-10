Cina: la guerra tecnologica di Biden diventa nucleare

«Molte persone non sanno cosa sia successo. Per dirla semplicemente, Joe Biden ha costretto tutti gli americani che lavorano in Cina a scegliere tra lasciare il lavoro e perdere la cittadinanza americana. Tutti i dirigenti e gli ingegneri americani che lavorano nell’industria manifatturiera dei semiconduttori in Cina si sono dimessi, paralizzando la produzione cinese dall’oggi al domani. Un round di sanzioni di Biden ha fatto più danni di tutti e quattro gli anni di sanzioni performative sotto Trump. Sebbene gli esportatori di semiconduttori americani dovessero richiedere licenze durante gli anni di Trump, le licenze erano approvate entro un mese.

Con le nuove sanzioni Biden, tutti i fornitori americani di blocchi IP, componenti e servizi sono partiti durante la notte, interrompendo così tutti i servizi [verso la Cina]. Per farla breve, ogni azienda di semiconduttori con nodi avanzati sta attualmente affrontando un’interruzione completa della fornitura, le dimissioni di tutto il personale americano e la paralisi immediata delle operazioni. Ecco come appare l’annientamento: l’industria manifatturiera dei semiconduttori in Cina è stata ridotta a zero dall’oggi al domani. Crollo completo. Nessuna possibilità di sopravvivenza». Questo è un messaggio rilasciato su Twitter.

L’Amministrazione Biden ha intensificato la sua guerra alla Cina la scorsa settimana quando ha fatto esplodere una bomba termonucleare nel cuore del fiorente settore tecnologico di Pechino. Nel tentativo di bloccare l’accesso della Cina alla tecnologia dei semiconduttori cruciale, il team Biden ha annunciato nuove e onerose regole di esportazione volte a un «interruzione completa dell’offerta» di tecnologia dei semiconduttori essenziale che, secondo un analista, ha portato a una «paralisi delle operazioni immediate».

Naturalmente, il governo cinese è stato preso alla sprovvista dalle nuove draconiane regole che includono «tutte le società cinesi di progettazione di chip di elaborazione avanzata» e senza dubbio «garantiranno l’eliminazione di tutti i prodotti e le tecnologie americane dall’intero ecosistema».

Il nuovo regime di sanzioni probabilmente infliggerà danni significativi alla fiorente industria tecnologica cinese, causando al contempo danni considerevoli ai partner statunitensi che non sono stati consultati sulla questione.

Ma mentre l’annuncio è stato una completa sorpresa, si adatta all’elenco molto più ampio di azioni ostili degli Stati Uniti nei confronti della Cina negli ultimi mesi. Alcuni di questi includono:

1° Diverse delegazioni statunitensi (Nancy Pelosi e altri membri del Congresso in carica) si sono recate a Taiwan per sfidare la politica della Cina unicache è stata la pietra angolare delle normali relazioni tra i due Paesi negli ultimi 40 anni.

2° Due navi da guerra statunitensi attraversano lo stretto

3° Manovre Usa-India al confine India-Cina

4° La persistente determinazione dell’Amministrazione Biden di fornire alla Corea del Sud un sistema di difesa missilistica letale che può essere utilizzato per scopi offensivi e che minaccia la sicurezza cinese

5° L’inarrestabile rafforzamento di una coalizione‘anti-cinese‘

6° Due gruppi di vettori statunitensi conducono esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale

7° Ora -secondo il ‘Financial Times‘- l’Ue è sollecitata a ripensare la sua politica cinese

Sebbene non sia in alcun modo esaustivo, l’elenco dovrebbe dare al Lettore un’idea dell’aumento della belligeranza che è attualmente rivolta a Pechino. Attaccare la Cina è diventato un lavoro a tempo pieno, che non è del tutto inaspettato poiché la politica di ‘contenimento‘ USA-Cina risale alla Guerra Fredda. Ciò che è diverso ora -come indica la Strategia di sicurezza nazionale 2022 di Biden- è che gli Stati Uniti si vedono nel mezzo di una‘grande lotta per il potere‘ in cui il nemico principale è la Cina, considerata «l’unico concorrente con l’intento e, sempre più, la capacità, di rimodellare l’ordine internazionale». (NSS) In altre parole, l’Amministrazione Biden sta ammettendo che siamo in guerra con la Cina e che dobbiamo usare ogni mezzo necessario per prevalere in quel conflitto. Come ha recentemente osservato l’analista di politica estera Andre Damon: «In effetti, quindi il solo contenimento non sarà più sufficiente. Ciò che serve sono azioni sempre più provocatorie che aiutino a isolare, diffamare e, in ultima analisi, indebolire la Cina in modo che diventi un‘stakeholder responsabile‘ nel «sistema basato sulle regole». In altre parole, Biden cerca un vassallo compiacente che schioccherà i tacchi e farà come gli viene detto».

Le nuove e onerose regole di esportazione di Biden si adattano perfettamente a questa più ampia strategia di confronto e ostilità persistenti. Inoltre, prende in giro la visione neoconservatrice, spesso ripetuta, secondo cui «non c’è speranza di convivenza con la Cina finché il Partito Comunista governa il Paese». Quindi, ancora una volta, possiamo vedere che gli attacchi dell’Amministrazione alla Cina non sono solo progettati per ‘contenere‘ lo sviluppo cinese, ma sono anche mirati al cambio di regime.

Riteniamo che il recente inasprimento della guerra tecnologica di Biden non abbia nulla a che fare con problemi di sicurezza nazionale (come «campi ancora emergenti dell’intelligenza artificiale e dell’informatica quantistica»), ma in realtà sia un altro tentativo disperato di preservare la presa allentata di Washington sul potere globale.

Ecco come l’autore Jon Bateman lo ha riassunto in un articolo su ‘Foreign Policy Magazine‘: «Il Bureau of Industry and Security (BIS) ha annunciato nuovi… limiti all’esportazione in Cina di semiconduttori avanzati, apparecchiature per la produzione di chip e componenti di supercomputer. I controlli… rivelano una concentrazione risoluta sul contrastare le capacità cinesi a un livello ampio e fondamentale… …il danno principale alla Cina sarà economico, su una scala ben sproporzionata rispetto alle citate preoccupazioni militari e di intelligence di Washington... Questo cambiamento fa presagire misure statunitensi ancora più severe, non solo nell’informatica avanzata, ma anche in altri settori (come biotecnologia, produzione e finanza) ritenuti strategici. Il ritmo e i dettagli sono incerti, ma l’obiettivo strategico e l’impegno politico sono ora più chiari che mai. L’ascesa tecnologica della Cina sarà rallentata a tutti i costi». (‘Biden is Now All-In on Taking Out China‘, Jon Bateman, ‘Foreign Policy Magazine‘)

Eccolo in bianco e nero. Gli Stati Uniti faranno tutto il necessario per preservare il loro primo posto nell’ordine globale. E Bateman ha ragione, ci saranno senza dubbio «misure statunitensi ancora più dure a venire, non solo nell’informatica avanzata ma anche in altri settori (come biotecnologia, produzione e finanza)». E questo, ovviamente, significa più sanzioni e tariffe, più interruzioni alle linee di approvvigionamento vitali e costi più elevati per tutto. Se pensavi che la guerra con la Russia avesse avuto un impatto sui prezzi dell’energia, ‘Non hai ancora visto niente!’ Tornare indietro di 40 anni di globalizzazione sarà un’esperienza straziante, equivalente a un importante intervento chirurgico dentale in assenza della Novocaina.

Questo è di ‘Reuters‘: «Gli Stati Uniti si stanno affrettando ad affrontare le conseguenze indesiderate dei suoi nuovi limiti alle esportazioni sull’industria cinese dei chip che potrebbero inavvertitamente danneggiare la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione … a partire dalla mezzanotte di martedì, anche i fornitori non hanno potuto supportare, fornire assistenza e inviare forniture statunitensi alle fabbriche con sede in Cina senza licenza se sono coinvolte società o persone statunitensi. Di conseguenza, anche gli elementi di base come lampadine, molle e bulloni che mantengono gli strumenti in funzione potrebbero non essere stati spediti fino a quando i fornitori non avranno ottenuto le licenze. E senza il supporto minuto per minuto di cui le fonderie hanno bisogno, potrebbero iniziare a chiudere, ha detto una fonte. ..

Gli Stati Uniti hanno pianificato di rivedere caso per caso le licenze per le fabbriche non cinesi in Cina interessate dalle nuove restrizioni, ma anche se approvate ciò potrebbe creare ritardi nelle spedizioni. È probabile che le licenze per le fabbriche di chip cinesi vengano negate». (‘U.S. scrambles to prevent export curbs on China chips from disrupting supply chain’, ‘Reuters‘)

Capito quello che intendo? Più interruzioni della linea di approvvigionamento significano prezzi più alti, bilanci familiari più malconci e meno famiglie americane in grado di cavarsela con i loro salari in calo. Qualcuno a Washington pensa a queste cose prima di mettere in moto le ruote? L’Amministrazione Biden è così ossessionata dal contenimento della Cina che è disposta a mandare in rovina gli standard di vita statunitensi,mentre avvicina il mondo ancora di più all’annientamento nucleare.

Ecco altri retroscena da un articolo dell”Asia Times‘: «Le misure statunitensi non influenzeranno i sensori cinesi, la sorveglianza satellitare, la guida militare e altri sistemi strategici perché la stragrande maggioranza delle applicazioni militari utilizza chip più vecchi che la Cina può produrre a casa ….. Le nuove restrizioni statunitensi non fermeranno i 2.000 missili di superficie della Cina per prendere di mira le portaerei statunitensi nel Pacifico occidentale o le basi aeree statunitensi a Guam e Okinawa, e non impediranno agli oltre 1.000 intercettori cinesi di mirare aria-aria a lungo raggio missili contro gli aerei statunitensi…

Suggerirà anche uno sforzo cinese a tutto campo per sostituire la tecnologia americana per la produzione di chip e la progettazione. CapEx e R&S si ridurranno drasticamente nell’industria dei semiconduttori statunitense, mentre la Cina stanzia un budget massiccio per il settore.

Su un orizzonte di cinque o dieci anni, è probabile che il vantaggio tecnologico dell’America nella progettazione e fabbricazione di semiconduttori svanisca. Con il crollo dei budget di capitale nell’industria dei semiconduttori occidentale, è probabile che il danno per gli Stati Uniti e le altre economie occidentali sia maggiore del danno inflitto alla Cina. ..un divieto totale degli Stati Uniti sulla vendita di chip alla Cina eliminerebbe il 37% delle entrate delle società statunitensi di semiconduttori, portando alla… perdita di 15.000-40.000 posti di lavoro diretti altamente qualificati nell’industria dei semiconduttori statunitense. ..

Nel peggiore dei casi, è probabile che il danno all’economia cinese sia temporaneo… Ma l’impatto dell’incipiente depressione nell’industria dei semiconduttori occidentale potrebbe causare danni permanenti». (‘China chip ban a US exercise in extreme self-harm‘, ‘Asia Times‘)

Quindi, tutto potrebbe ritorcersi contro? come le sanzioni mal congegnate alla Russia che hanno spinto tutta l’Europa in una crisi energetica senza precedenti. Sì, è quello che sta dicendo. Le nuove regole danneggeranno la Cina a breve termine ma, a lungo termine, danneggeranno solo l’industria americana. È un altro classico esempio di ‘tagliarti il naso per far dispetto alla tua faccia’, che sembra essere il MO di Biden su un gran numero di questioni.

Vale la pena notare che il piano Biden è un altro gigantesco balzo verso la ‘de-globalizzazione’ (che è la reimposizione delle barriere commerciali transfrontaliere al fine di prevenire un’ulteriore integrazione economica e ridurre i costi.) Per decenni, i leader economici e politici hanno propagandato le virtù della delocalizzazione delle imprese e dell’esternalizzazione di posti di lavoro come se questa fosse la vera espressione della piano divino. Ma ora che la crescita della Cina minaccia l’egemonia globale degli Stati Uniti, le élite della politica estera hanno fatto un rapido balzo di 180°. Ora il genio della globalizzazione deve essere squartato e ricacciato nella sua bottiglia, in modo che l’Occidente possa preservare il suo primato divorziando efficacemente dai cinesi.

A proposito, ‘disaccoppiamento‘ è la nuova parola d’ordine tra i fanatici della politica estera. Ciò che la parola implica è che gli Stati Uniti devono attuare «un certo grado di separazione tecnologica dalla Cina, ma non dovrebbero arrivare a danneggiare gli interessi degli Stati Uniti nel processo». In altre parole, Washington è sulla buona strada per terminare selettivamente molte aree di commercio con la Cina mentre cerca di non spararsi con i propri piedi.

Buona fortuna.

Allora, dov’è tutta questa voce, chiedi?

A più conflitti, più confronti, prezzi più alti, standard di vita più bassi e, infine, una disintegrazione dell’ordine prevalente. Questo è certo. Il problema, ovviamente, è che i falchi cinesi ora controllano le leve del potere a Washington, il che significa che gli attacchi alla Cina si intensificheranno, il disaccoppiamento accelererà e presto seguirà una crisi internazionale fortemente destabilizzante.

L’Amministrazione Biden sta sperperando il potere americano per azioni unilaterali che non può far rispettare e che non avranno un impatto significativo sullo sviluppo della Cina. Farebbero meglio a cercare modi per facilitare la transizione verso un nuovo mondo, quindi cercare pateticamente di riportare indietro l’orologio al passato ‘momento unipolare’.