Cina: la dura sfida di Xi

Il 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese che si è appena concluso ha fornito un duplice chiaro intento sia al pubblico interno che a quello esterno. In primo luogo, la presa indistinguibile del presidente Xi Jinping assicurerà che l’orientamento futuro della Cina sarà plasmato dal suo dettato strategico e dalla sua filosofia, infrangendo tutte le precedenti norme convenzionali e l’adesione. In secondo luogo, lo status e il ruolo di Pechino nell’ordine globale sono una questione di come l’Occidente reagirà alla sua accresciuta bellicosità intransigente che ha lo scopo di aumentare sia la deterrenza che la paura nelle potenze avversarie. Xi ha portato a casa un messaggio fermo sul mantenimento del peso, dell’influenza e del potere del Partito, in cui la sopravvivenza e gli interessi del Partito hanno sostituito altre considerazioni. Ha cementato l’importanza del perno ideologico e del perseguimento della direzione centrale di dettare il progresso della Cina e ha voluto mettere la Cina al centro dell’ordine mondiale sulla base di questo principio guida.

In tal modo, Xi si è reso conto che per realizzare il sogno di ringiovanimento cinese del 2049, l’attuale livello di disponibilità delle capacità è ancora molto indietro rispetto all’Occidente, aggravato dal rallentamento della crescita e dalle sfide demografiche ed economiche interne. Sono state evidenziate due grandi sfide che la Cina deve affrontare. In primo luogo, le minacce alla sicurezza poste dall’Occidente e il futuro di Taiwan. In secondo luogo, le preoccupazioni strutturali economiche, che espongono il futuro della resilienza economica della Cina. Questi saranno affrontati attraverso una maggiore amplificazione interna della forza e dell’autosufficienza, invece di esporre la Cina a ulteriori imposizioni e vulnerabilità all’Occidente.

Estendendo la sua presa sul potere in tutti i paradigmi dell’autorità, Xi voleva un’adesione inflessibile alla sua visione, percorso e direzione che desiderava per la Cina. Sotto l’ex presidente Jiang Zemin, il segno distintivo prevalente a quel tempo era il decentramento del potere dove le fazioni facevano a modo loro, e la corruzione e la corruzione erano dilaganti che stavano indebolendo il Partito. Quando Hu Jintao è subentrato, non è stato in grado di demolire la struttura del partito costruita da Jiang. Xi venne e lanciò una campagna contro la corruzione e spodestò tutti coloro che avevano preso il potere ai tempi di Jiang. Ha supervisionato il perno dell’espansione del soft power e della pazienza strategica durante l’era di Hu Jintao e Jiang Zemin al suo approccio alla chiarezza del potere hard e alla preminenza ideologica. Xi vedeva l’obiettivo di Hu di aderire alla dottrina di Deng Xiaoping di “mantenersi bassi, guadagnare tempo ed essere pazienti” come controproducente e soggiogare la Cina ai capricci e alla fantasia dell’Occidente. Xi non vede più l’approccio di intrappolare il proprio nemico in una falsa sicurezza e compiacimento, come un approccio adatto per la prossima spinta per la Cina.

Xi ha cercato di rendere la sua epoca il più distinta e distinta possibile dalle due grandi ere di Mao e Deng attraverso i suoi doppi approcci strategici. In primo luogo, portare la Cina al vertice della potenza globale e far ruotare il mondo attorno alla Cina, e in secondo luogo ottenere una legittimità sostenuta internamente sia attraverso un maggiore controllo delle persone mediante misure dure e meccanismi di sicurezza interna, sia un consenso pubblico coerente e legittimità attraverso la propaganda e l’amplificazione nazionalistica . Ciò si ottiene giocando la carta della vittima e intensificando l’obiettivo ipernazionalistico comune di raggiungere e ringiovanire il grande sogno cinese. L’unico percorso percorribile sia per l’approvazione dell’audience interna della Cina sia per inviare un messaggio deterrente e deviante all’Occidente, è attraverso la chiarezza strategica e l’inarrestabile accumulo di autosufficienza e capacità militari e di potere.

Come si evince dall’enfasi di Xi sulle politiche ideologiche e socialiste, ha esercitato pressioni sulle industrie della tecnologia e dell’intrattenimento e ha reindirizzato l’attenzione sulla “prosperità comune” piuttosto che su istituzioni o personalità individualizzate e di grande successo. Questo apre la strada a un nuovo volto della Rivoluzione culturale del design di Xi, come sostenuto da alcuni. Il Congresso ha mostrato che Xi voleva un passaggio dalla crescita guidata dall’imprenditorialità basata sul digitale che fiorì sotto Hu, inclusi Alibaba e Tencent, a una più allineata con la supremazia ideologica centrale del Partito e un controllo più intenso sull’influenza e sul potere di altri non -Istituzioni di partito, comprese le tendenze devianti. Mettendo in guardia dal pericolo del culto del denaro, dell’edonismo e del nichilismo storico, dipinge un quadro delle sue intenzioni principali per la sua prossima audace spinta per il Partito. Garantire la sicurezza del regime e la sicurezza politica e portare avanti il ​​”concetto di sicurezza nazionale globale” sarà l’ordine più alto. Per questo, l’aumento della spesa per lo stato di sorveglianza e il rafforzamento del controllo interno e per continuare a spendere di più per la sicurezza interna che per quella esterna, continueranno sotto il regno di Xi.

Rivela il senso di insicurezza di fondo del PCC e anche l’insicurezza personale di Xi, dove le minacce alla Cina come nazione e al PCC come regime stanno crescendo e le capacità e le risposte del paese sono considerate da Xi come inadeguate. Le élite cinesi e i media statali hanno definito questo approccio come “salvaguardare la leadership del partito, il sistema socialista cinese e l’autorità del Comitato Centrale con Xi Jinping al centro”. La ricerca di una fedeltà assoluta nei suoi confronti senza spazio per allineamenti o fazioni devianti segna l’inizio della fine di un’era di contrattazione collettiva e spazio di persuasione nei suoi precedenti dirigenti. Segna l’alba di un’era di leadership e dettatura senza rivali.

La scossa del Politburo riflette proprio questo. L’apparizione dei sette massimi membri del Politburo, tutti uomini, ha segnato il culmine di mesi di bilanciamento delle fazioni dietro le quinte e anche brutali epurazioni. Xi riesce ad assalire le restanti fazioni di Hu Jintao e a formare nuovi alleati, pur eliminando altri rivali e minacce. Li Keqiang e Wang Yang furono entrambi abbandonati dal Politburo, un altro segno di Xi per consolidare il suo potere in cui sia Li che Wang erano noti per i loro legami con la Lega della Gioventù Comunista che un tempo era una fazione dominante. Xi ha respinto incessantemente i membri della Lega della Gioventù e altri gruppi di fazioni rivali nel suo decennio al potere e ora ha completato il suo duro colpo con questa mossa. Li Qiang e Cai Qi, gli attuali segretari del partito rispettivamente di Shanghai e Pechino, sono stati scelti in base alla loro lealtà e impegno nei confronti di Xi e della sua agenda. Tutto ciò segna la nuova presa dove non c’è spazio per precedenti norme o regole convenzionali, rafforzate dall’opzione di Xi di non governare chiari successori.

Un’altra decisione che ha violato le norme è stata quella di rendere Chen Wenqing, l’attuale capo della spia cinese, un membro del Politburo per la prima volta da quando è stato istituito il Ministero della Sicurezza dello Stato. Ciò indica il potere crescente e l’attenzione allo spionaggio e amplifica il messaggio che “le spie sono insorte” nella Cina di Xi, il che consoliderà ulteriormente il suo controllo sull’adesione locale alla sua visione e al suo governo, espandendo l’estensione globale del controllo e il perseguimento di interessi nel stesso disegno.

Vedendo come Taiwan rimanga l’ultimo fattore galvanizzante nel rafforzare l’eredità di Xi e nel fornire la più grande scintilla all’obiettivo del 2049, 15 membri su 24 hanno legami con l’isola, sia nel campo degli affari, dell’economia o della sicurezza. Ciò indica l’atto di equilibrio e le ampie opzioni per Xi di scegliere la forza o la spinta non forzata per la riunificazione, anche se si rende conto che quella forza rimane una questione di quando, non se, visto quanto sia quasi impossibile il fattore fondamentale nel contribuire a una riunificazione pacifica.

Secondo le proiezioni della maggior parte degli analisti, l’eventuale riunificazione forzata avverrà entro i prossimi 5 anni dal nuovo terzo mandato di Xi, poiché avrà bisogno che questa sia la sua ultima eredità per cementare la sua storia facendo ricerca, innescando il potere di rally nell’estendere il suo potenziale governo per vita e accrescendo la sua legittimità interna. Si profila una nuova alba di inevitabile scontro di rivalità ideologica ed egoistica nell’intento di hard power, che non sarà più alimentato dal soft power e dalla ricerca di influenza come in passato. È una battaglia a tutto campo per le competenze, il dominio e la vittoria assoluta, e il resto del mondo rimane nervoso.