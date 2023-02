Cina: la debole domanda interna ora minaccia il potenziale di crescita

Le previsioni per la crescita economica della Cina nel 2023 divergono ampiamente. Mentre le organizzazioni internazionali e gli osservatori della Cina all’estero prevedono una crescita del 4% come ragionevole, la maggior parte degli economisti cinesi ritiene che una crescita del 5-6% sia più probabile.

Il dibattito ha molto a che fare con le ipotesi sul tasso di crescita potenziale della Cina. Molti modelli possono essere utilizzati per stimare il tasso di crescita potenziale, ma il più semplice e credibile è il modello di Solow. Sulla base di questo modello, il tasso di crescita del PIL di un paese dipende dai tassi di crescita del suo stock di capitale netto, dalla dimensione della sua popolazione e dalla sua produttività totale dei fattori.

La popolazione cinese è ora in stallo e la sua crescita di capitale dipende dai suoi risparmi nazionali. A questo proposito, la Cina ha un vantaggio, con i risparmi nazionali che rappresentano il 45% del suo PIL. Lo stock di capitale netto della Cina è 3,6 volte il suo PIL e il suo tasso di deprezzamento è del 5%. Ciò significa che i suoi risparmi annuali si traducono in una crescita del 7,5% del suo stock di capitale netto.

La crescita del PIL determinata dall’accumulazione di capitale sarebbe la metà di questo, o il 3,75%. Precedenti studi hanno rilevato che la crescita della produttività totale dei fattori contribuisce per il 20-40% alla crescita del PIL. Sulla base di questa aritmetica, il tasso di crescita potenziale della Cina nel 2023 è compreso tra il 4,7 e il 6,3%, il che giustifica le previsioni degli economisti cinesi.

Ma la Cina deve affrontare diverse sfide lungo la strada per raggiungere questo potenziale tasso di crescita nel 2023.

La prima è come la pandemia di COVID-19 che continuerà ad evolversi. Le autorità cinesi hanno revocato la rigorosa politica anti-COVID del Paese all’inizio di dicembre 2022. Le infezioni hanno rapidamente raggiunto il picco nella maggior parte delle province, ma i settori dei viaggi e della vendita al dettaglio si sono ripresi subito dopo. L’incertezza è se una seconda ondata di infezioni arriverà in primavera e quanto sarà grave. Considerando questa incertezza, non dobbiamo attenderci tassi di crescita elevati nei primi due trimestri dell’anno.

Il governo cinese dovrebbe fare i preparativi per una seconda ondata di contagi. Ciò include la promozione della vaccinazione, l’aumento della capacità delle unità di terapia intensiva e il rafforzamento delle forniture mediche.

La seconda sfida è il calo della domanda esterna. Il collo di bottiglia alla crescita dell’economia cinese è chiaramente dal lato della domanda: in media, il 20-30% della capacità produttiva è inattivo.

Negli ultimi tre anni, il governo cinese ha fatto molto affidamento sugli investimenti per aumentare la domanda. Ma i ritorni incrementali su questo investimento stanno diminuendo. La formazione di capitale ha contribuito al massimo per 2 punti percentuali alla crescita della Cina negli ultimi anni.

Le esportazioni hanno contribuito in modo significativo a sostenere la crescita della Cina negli stessi tre anni. Ma poiché i timori di recessione incombono sull’economia globale, è probabile che la domanda esterna vacilli nel 2023. La Cina deve passare al consumo interno per generare una domanda sufficiente a mantenere la sua crescita.

Questo porta alla terza e più difficile sfida per la crescita della Cina nel 2023. Prima del COVID-19, il consumo interno cresceva di un rispettabile 7% la maggior parte degli anni. La quota del PIL attribuibile ai consumi interni è aumentata dal 48% nel 2010 al 55% nel 2019. Ma negli ultimi tre anni i consumi interni hanno subito un rallentamento. Affinché la Cina raggiunga un tasso di crescita potenziale del 5,5% nel 2023, la crescita dei consumi dovrà compensare almeno 3,5 punti percentuali di questo. Ciò richiederebbe una crescita dei consumi di almeno il 6,36%, il che non è affatto un compito facile.

Due fattori contribuiranno ad aumentare il consumo. Uno è il recupero della fiducia dei consumatori dopo la pandemia. Ciò può contribuire a liberare il risparmio in eccesso accumulato dalle famiglie negli ultimi tre anni. A giudicare dalla rapida ripresa dei settori dei viaggi e del commercio al dettaglio dopo la prima ondata di contagi, c’è motivo di credere che i consumi si riprenderanno nel 2023.

L’altro fattore è la stabilizzazione del settore immobiliare. A causa dei tentativi del governo di prevenire il surriscaldamento, il settore immobiliare ha subito un forte calo nel 2022. Il governo cinese ha iniziato a invertire la politica alla fine del 2022 e ora sta incoraggiando i governi locali a sostenere il settore. Di conseguenza, il settore immobiliare dovrebbe arrestare il suo declino nel 2023 e ciò avrà un impatto positivo sui consumi.

Ma questi due fattori potrebbero ancora non essere sufficienti per generare una crescita del 6,36% dei consumi interni. Le autorità cinesi hanno posto l’aumento dei consumi come una priorità assoluta per il 2023 e potrebbero implementare più politiche con questo obiettivo.

Diversi governi locali hanno emesso coupon per aumentare i consumi. I buoni di consumo equivalgono a sconti sui prezzi e nella maggior parte dei casi sono convertibili in uno sconto del 20% sugli acquisti designati. Il problema è che questi schemi di coupon sono ancora di dimensioni molto ridotte. In una provincia con un’economia del valore di 7 trilioni di yuan – circa 1 trilione di dollari – l’ultimo schema di coupon valeva solo 200 milioni di yuan (circa 30 milioni di dollari), troppo poco per generare effetti apprezzabili.

I calcoli preliminari mostrano che la crescita del PIL aumenterà dello 0,78 per cento per ogni 1 per cento del PIL speso in buoni consumo. Ciò è subordinato alla mancanza di restrizioni sugli articoli che i coupon possono acquistare: al momento, i coupon possono essere utilizzati solo su prodotti designati. I buoni potrebbero anche contribuire a rafforzare la fiducia nell’impegno del governo cinese nelle sue politiche a favore della crescita e, di conseguenza, potrebbero portare a un’ulteriore crescita dei consumi.

Se la Cina vuole raggiungere il suo potenziale di crescita del PIL, il governo dovrà continuare a portare avanti queste politiche a favore della crescita e compiere ulteriori sforzi per promuovere il consumo interno.