Cina: l’eredità di Xi Jinping nella ‘Nuova Era’

In vista del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese, diversi segretari di partito ai rispettivi Congressi del Partito Comunista Provinciale Cinese (PCC) (ciclo 2021-2022) hanno riposto fiducia nel Segretario Generale Xi Jinping nel guidare la Cina nella ‘Nuova Era’, una terminologia introdotta da Xi nel 2017 al 19°Congresso del Partito. Ha affermato che la Nazione cinese e il socialismo con caratteristiche cinesi sono entrati in una ‘Nuova Era’ dopo il 18° Congresso del Partito, tenutosi nel 2012, l’anno in cui ha assunto la carica di Segretario Generale del PCC.

Fin dal suo inizio, la terminologia è diventata una caratteristica ricorrente dei comunicati del PCC per denotare l’inizio di quella che Xi descrive come la terza tappa del viaggio della Cina verso il‘ringiovanimento nazionale‘: il sogno cinese di ripristinare la gloria perduta. Mentre la prima fase ha comportato l”alzarsi in piedi’ della Cina che denotava la sua liberazione dalle strutture imperialiste, feudali e capitaliste, la seconda fase -‘crescita prospera’- ha significato la sua trasformazione da un’economia relativamente arretrata nella seconda economia più grande del mondo.

La terza tappa di questo viaggio, come precisa Xi, consiste nel ‘diventare forti‘. Durante questo viaggio, ha individuato nuove contraddizioni di fronte alla società cinese, che chiede di porsi nuovi obiettivi e di adottare una nuova filosofia guida.

Il PCC, attingendo dalle sue radici marxiste, vede il movimento della storia in termini di contraddizioni continue e di lotta costante verso la sua risoluzione. Xi sostiene che man mano che la società cinese si è evoluta, si è evoluta anche la principale contraddizione che deve affrontare. Di conseguenza, lo sviluppo squilibrato e inadeguato e il bisogno sempre crescente delle persone di una vita migliore sono alla base della contraddizione attuale.

I ‘due obiettivi’, fissati secondo la nuova contraddizione principale, sono un altro tratto caratteristico della Nuova Era. Il rapporto del Congresso del Partito del 2019 ha identificato la costruzione di una società moderatamente prospera e di un moderno Paese socialista come i due obiettivi del centenario della Nuova Era, da raggiungere entro il centenario del PCC (2021) e la formazione della RPC (2049). Mentre Xi ha già annunciato il raggiungimento dell’obiettivo del primo centenario nel suo discorso del luglio 2021 pronunciato in occasione del 100° anniversario del PCC, in cui ha affermato che il Partito ha eliminato con successo la povertà, il secondo obiettivo del centenario resta da conquistare.

Il secondo obiettivo del centenario prevede che la Cina diventi un leader globale in termini di forza nazionale composita e influenza internazionale e raggiunga una prosperità comune per tutti entro il 2049. Questo obiettivo ha anche uno scalo a metà strada nel 2035, quando si prevede che la Cina realizzerà la modernizzazione socialista, ovvero diventare un leader mondiale nell’innovazione e nel forte soft power culturale con una grande fascia di reddito medio e un divario urbano-rurale significativamente ridotto.

Oltre alle contraddizioni interne, Xi parla anche di un ambiente esterno incerto che sta assistendo a un profondo cambiamento negli equilibri di potere internazionali, a un crescente unilateralismo, all’egemonismo, a una maggiore politica di potere e alle tendenze anti-globalizzazione. Insieme, questi sviluppi hanno spinto il mondo in un ‘periodo di turbolenza e trasformazione’. Ciò, a sua volta, richiede alla Cina di plasmare di conseguenza la sua diplomazia dei principali Paesi, la conduzione delle relazioni diplomatiche con i principali attori internazionali.

Evidenziando la natura delle sfide di cui sopra, Xi propone una nuova teoria guida che stabilirebbe una strategia per raggiungere gli obiettivi dichiarati. Di conseguenza, ha propagato il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era come filosofia guida per aiutare la Cina a navigare nella nuova era.

Per garantire la stretta adesione al pensiero di Xi Jinping, l’impegno per la costruzione del Partito in termini politici, ideologici e organizzativi è emerso come un’altra caratteristica fondamentale della ‘Nuova Era’. Ancora più importante, dà mandato al Partito e ai suoi membri di continuare a lavorare per il benessere del popolo.

La rivelazione degli alti obiettivi è uno sforzo non solo per distinguere qualitativamente l’era di Xi dai suoi predecessori, ma anche per renderla monumentale nella storia recente della Cina. Questo tentativo è evidente nella sua classificazione del viaggio della Cina dal 1921 in tre fasi, vale a dire ‘alzarsi in piedi’, ‘crescere prospero’ e ‘diventare forte’. E rendere forte la Cina è l’eredità desiderata che Xi intende lasciarsi alle spalle. Questo gli conferisce effettivamente un ruolo ‘che definisce l’epoca‘ e ‘trasformativo‘ nella storia della Cina e gli conferisce un posto tra le fila di Mao e Deng. Per sottolineare ulteriormente il significato di questa fase, Xi sottolinea che la Cina è più vicina e più capace che mai di raggiungere il suo obiettivo di ringiovanimento nazionale,

Allo stesso modo, un diretto corollario della filosofia guida designata dalla Cina nella Nuova Era, il pensiero di Xi Jinping, è la legalizzazione della posizione di Xi come nucleo del Partito, a cui è stato elevato nel 2016. I ‘due istituti’ adottati al sesto plenum del 19° Congresso del Partito nel 2021 rafforza ulteriormente Xi e la sua filosofia come il nucleo del Partito e rende qualsiasi opposizione a uno di questi una violazione legale.

A un livello più profondo, la narrativa intorno alla‘Nuova Era‘ sembra essere creata per creare una base convincente per una forte leadership incentrata su Xi.

Sottolineando che tempi e sfide senza precedenti assediano la Cina sia internamente che esternamente, Xi sta proponendo misure straordinarie, che in questo caso significa il suo governo personalistico-autoritario per un periodo indefinito.

Infine, la rinnovata enfasi sulla costruzione del partito, una priorità chiave del Partito dall’adesione di Xi nel 2012, ha lo scopo di imporre un forte allineamento politico, ideologico e organizzativo dei quadri in conformità con le preferenze e le convinzioni di Xi. Per garantire ciò, Xi ha rafforzato il controllo normativo e politico sui membri e ha chiesto di osservare un rigoroso autogoverno, autocritica e autoriforma. L’esercizio è culminato nell’indagine e nella punizione di migliaia di funzionari di partito, governo e militari dal 2012.

Tutti questi fattori di cui sopra contribuiscono all’enorme potere che Xi ha esercitato intorno a sé. E per quanto possa sembrare convincente pensare che la coercizione sia ciò che sostiene in gran parte un regime assoluto, le sue fondamenta sono sempre costruite su una narrativa persuasiva. In questa luce, la ‘Nuova Era‘ è la meta-narrativa che funge da giustificazione morale, intellettuale efondamentale su cui Xi basa il suo legittimo diritto al governo autoritario.

Sebbene la narrativa intorno alla Nuova Era abbia aiutato l’ascesa di Xi a diventare il leader più autorevole dai tempi di Mao, la sua efficacia e sostenibilità dipendono dalla sua capacità di realizzare gli alti obiettivi e le missioni fissate per questo periodo. Tuttavia, nel valutare i progressi di Xi rispetto alle aspirazioni nazionali e globali stabilite per la Nuova Era, si scopre che le politiche sono state controintuitive e dannose per gli obiettivi.

A livello nazionale, la sua repressione delle imprese private e del settore tecnologico ha portato a un calo della rispettiva capitalizzazione di mercato,che è destinata ad avere un impatto negativo sul settore dell’innovazione. Allo stesso modo, è stato riferito che la politica zero-COVID ha invertito i guadagni in termini di riduzione della povertà che Xi ha vantato in occasione del 100° anniversario del Partito nel 2021. Minaccia di ritardare il tanto agognato obiettivo di Xi di ‘prosperità comune’.

Sul fronte internazionale, Xi è riuscito a evocare l’animosità di tutti i principali attori -Stati Uniti (USA), India, Giappone, Australia e Canada- e tutti allo stesso tempo. Un rapporto pubblicato dal Pew Research Center evidenzia che una visione sfavorevole della Cina si è rafforzata in 19 Paesi intervistati che includevano Stati Uniti, Giappone, Canada, Australia, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Corea del Sud. I motivi includono la sua aggressione territoriale contro i suoi vicini, la segretezza riguardo alle origini del COVID, le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e in Tibet e l’interferenza negli affari interni di altri. Ciò ha costretto l’Unione Europea a ricalibrare la sua politica sull’impegno con la Cina. Certamente, questi sviluppi non rappresentano il successo della diplomazia delle grandi potenze cinesi.

Inoltre, l’apprensione per la volontà della Cina di armare il commercio e impegnarsi nella coercizione economica ha costretto a riflettere seriamente sulla costruzione di una catena di approvvigionamento globale resiliente e alternativa che non dipenda gravemente dalla Cina. L’intento è evidente in una crescente convergenza sull’esclusione della Cina dalla cooperazione su tecnologie critiche ed emergenti, in particolare nello spazio 5G. Qualsiasi tentativo di ridurre la dipendenza dalla Cina, se realizzato, danneggerebbe l’economia cinese che dipende fortemente dalle esportazioni, soprattutto in un momento in cui sta già rallentando. Anche la segretezza della Cina sulla gestione del COVID durante i primi giorni e il suo record sui diritti umani non hanno aiutato.

Le azioni di Xi, soprattutto durante il suo secondo mandato, hanno giustificato la deliberata costruzione di un ambiente ostile intorno alla Cina. Sebbene questo possa servire come strumento utile per accumulare legittimità, la sua adozione come strategia politica continua è insostenibile, poiché raramente produrrà gli stessi risultati di prima. In alternativa, affinché la visione della ‘Nuova Er’ abbia successo, un’economia prospera è un prerequisito. Ad ogni modo, ora che Xi è destinato ad assicurarsi un terzo mandato senza precedenti, ci si dovrebbe aspettare un cambiamento nel corso delle politiche in linea con gli obiettivi della ‘Nuova Era’.