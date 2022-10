Cina: l’economia di successo verso cinque anni di piaghe d’Egitto?

Questa settimana, il 12 ottobre, l’Amministrazione Biden ha rilasciato la sua attesa Strategia di sicurezza nazionale (NSS).

In questo documento, l’Amministrazione Biden ha tracciato una chiara linea di demarcazione tra i suoi due maggiori concorrenti, Russia e Cina. Secondi gli esperti americani, questo documento avrà implicazioni significative per la politica estera degli Stati Uniti nei prossimi anni. «[Cina] e Russia sono sempre più allineate tra loro, ma le sfide che pongono sono, in modi importanti, distinte», si legge nella NSS, un documento di 48 pagine particolarmente complesso.

«La strategia dipinge la Russia come una potenza imperialista bellicosa ma in declino e la Cina come la più grande minaccia a lungo termine per gli Stati Uniti. Per semplificare eccessivamente: la Russia è il problema di oggi e la Cina è il problema di domani», commentano i Robbie Gramer e Jack Detsch del ‘Foreign Policy‘.

La Cina «è la più grande sfida geopolitica che dobbiamo affrontare e l’unico concorrente con l’intento e, sempre più, la capacità di rifare l’ordine internazionale», ha detto ai giornalisti un alto funzionario dell’Amministrazione durante un briefing sulla nuova NSS.

«Sebbene Cina e Russia sembrino allineate a breve termine, ciò probabilmente cambierà, ha affermato il funzionario. Anche se l’Amministrazione Biden cerca di confrontarsi con entrambi i Paesi, cercherà anche di creare crepe e crepe nelle relazioni tra Mosca e Pechino», si legge nel rapporto di ‘Foreign Policy‘. «A lungo termine, penso che le relazioni Cina-Russia diventino significativamente più complicate», ha affermato il funzionario. «Geopoliticamente, penso che anche i loro interessi possano iniziare a divergere. Penso che ci sarà una tensione che potremo allentare e sfruttare a lungo termine».

Il rilascio di questo documento e di queste dichiarazioni è avvenuto a pochi giorni dall’apertura del 20° congresso del Partito Comunista Cinese, prevista per il 16 ottobre, a Pechino.

‘Intento’ e ‘capacità’ di rifare l’ordine mondiale, attribuisce Washington a Pechino. Pochi giorni prima, il 7 ottobre, gli USA avevano annunciato una normativa che prevede nuovi limiti extraterritoriali all’esportazione in Cina di semiconduttori avanzati, apparecchiature per la produzione di chip e componenti di supercomputer, esprimendo chiaramente la volontà di provare a frenare a tutti i costi lo sviluppo economico e geopolitico della Cina.

Eppure tutti gli osservatori e analisti ritengono che l’economia sarà una brutta gatta da pelare per il Presidente cinese, Xi Jinping, e la preoccupazione al centro dei lavori del congresso del partito.

Il quadro economico tratteggiato da ‘ChinaFile‘ fa capire le preoccupazioni che affliggono la leadership cinese.

Bastino due dati. «Gli economisti hanno declassato le loro previsioni per il 2022, con alcuni che prevedono una crescita al 2,7%. Alla fine di settembre, lo yuan ha toccato il minimo da 14 anni, ponendo un altro duro colpo per l’economia e spingendo la banca centrale cinese a lottare per stabilizzare la valuta».

Con l’avvicinarsi del Congresso del Partito, le interazioni tra politica ed economia sono diventate più complicate e meno stabili. La scarsa performance economica indebolisce la legittimità della leadership del partito in questo momento cruciale. «La legittimità del Partito Comunista Cinese (PCC) è intimamente legata al successo economico. Questo è l’accordo un tempo mediato da Deng Xiaoping e dal popolo cinese: faremo in modo che tu diventi ricco, ma rimani fuori dalla politica. E per molto tempo ha funzionato», afferma Marina Rudyak, assistente professore di studi culturali cinesi all’Università di Heidelberg e professore ad interim di politica cinese alla Goethe University di Francoforte. Ora l’accordo non funziona più. «Nel 2021, il PCC ha celebrato il raggiungimento del suo primo obiettivo del centenario, l’eliminazione della povertà assoluta e l’instaurazione di una ‘società moderatamente benestante‘. Il secondo traguardo del centenario, previsto per il 2049, punta a rendere la Cina un Paese ‘pienamente sviluppato, ricco e potente‘. Questo è ciò che Xi Jinping ha chiamato il sogno cinese: il ‘grande ringiovanimento‘». È improbabile, secondo Rudyak, «che i cinesi attendano così a lungo». La gente sta già brontolando, e «Xi ha critiche anche dall’interno del PCC». Tutti gli esperti consultati da ‘ChinaFile‘ sembrano concordare: sotto il terzo mandato di Xi,il governo cinese dovrà fare un salto di volontà e capacità per intraprendere il necessario e doloroso lavoro di ristrutturazione dell’economia cinese.

Come ha sottolineato, un economista della Fudan University, «il segreto dietro il ‘miracolo economico‘ cinese è stato l’innovazione e la sperimentazione politica a livello locale. Negli ultimi anni, tuttavia, ciò è diventato sempre più raro, poiché i funzionari locali temono conseguenze politiche. I problemi economici che la Cina deve affrontare ora sono troppo numerosi per essere risolti da Pechino. A meno che i leader cinesi non ricomincino a incentivare gli approcci decentralizzati e l’innovazione politica, le prospettive di ripresa dell’economia cinese e la legittimità sostenuta del partito sembrano desolanti».

Sotto accusa per giustificare, almeno in parte, la deprimente situazione economica, finisce sempre come primo elemento la politica ‘Zero-COVID’. Secondo Mattie Bekink, direttore cinese dell’Economist Corporate Network dell’Economist Group: «L’adesione della Cina allo ‘Zero-COVID’ chiarisce che la politica e la sicurezza sono al di sopra dell’economia nella gerarchia amministrativa di Xi Jinping». Inoltre, «sembra più probabile che l’ideologia continuerà a dominare le decisioni politiche, con risultati economici tutt’altro che ideali». Se ‘Zero-COVID‘ «è emblematico della tendenza alla centralizzazione sotto Xi, l’incapacità di cambiare rotta potrebbe indicare che la rigidità sta ostacolando una governance efficace. Ciò mina Xi come leader indispensabile e trasformativo, qualificato in modo univoco per aiutare la Cina a ‘diventare forte’ e raggiungere il suo ‘grande ringiovanimento’ entro il 2049.

Secondo Xi, la Cina è vicina al suo ringiovanimento nonostante le ‘grandi lotte’ incombono. Per molti in Cina, potrebbe sembrare che le lotte siano arrivate. In termini di inversione di tendenza economica, il conflitto più grande potrebbe essere tra governo ideologico e pragmatico con Zero-COVID come punto focale», afferma Bekink.

La questione sicurezza sollevata da Bekink trova conferma in un rapporto di Susan Shirk, Presidente del 21st Century China Center presso l’Università della California, a San Diego, e dal 1997 al 2000 vice Segretario di Stato degli Stati Uniti presso l’Ufficio per gli affari dell’Asia orientale e del Pacifico. «La sicurezza ha eclissato lo sviluppo economicocome obiettivo che definisce il PCC. Ma questo approccio alla governance potrebbe ritorcersi contro Xi durante il suo terzo mandato. Un partito che antepone la lealtà ideologica ai risultati economici non manterrà a lungo il suo fascino popolare», afferma Shirk. La politica ‘Zero-Covid’, infatti, lo ha dimostrato e lo sta ancor di più dimostrando ora.Molti cinesi hanno accolto con favore il sistema di polizia sociale ad alta tecnologia «come una forza positiva durante le prime fasi della pandemia di COVID-19, ma si sono risentiti durante i mesi di blocco forzato durante l’ondata di Omicron».

Susan Shirk definisce Xi come ‘paranoico‘,costantemente preoccupato «per la fragilità del governo del Partito Comunista Cinese (PCC) in una società in rapido cambiamento» e ha cercato di garantirne la sicurezza «esercitando un maggiore controllo sulla vita sociale ed economica». Xi ritiene «che i pericoli per la sicurezza provengano principalmente da problemi interni», pur senza ignorare le minacce che provengono dall’esterno. «Come osserva spesso Xi, le minacce alla sicurezza che la Cina deve affrontare provengono dalle minacce interne ed esterne “sempre più complesse”, che “sono interconnesse e possono essere attivate reciprocamente”».

«Xi porta all’estremo la paranoia endemica della politica cinese sin dal governo di Mao Zedong», e «la fissazione di Xi per la sicurezza tradisce i suoi persistenti sentimenti di vulnerabilità. La ‘prospettiva generale di sicurezza nazionale’ di Xi è olistica». Per questo ha trasformato il sistema politico cinese «in quello che uno studioso di sicurezza ha descritto come uno ‘Stato di sicurezza nazionale‘. Un altro ha affermato che la grande strategia di Xi è incentrata sulla sopravvivenza del governo del PCC».

Tra le minacce interne c’è anche quella derivante dalla situazione economica disagiata di ampie fasce della popolazione. E però, rileva ‘Harvard Business Review‘, in un lavoro a firma di Rana Mitter, storico e politologo britannico specializzato nella storia della Cina repubblicana, e Elsbeth Johnson, Senior Lecturer presso la MIT Sloan School of Management, «molti cinesi credono che i recenti successi economici del Paese -riduzione della povertà su larga scala, enormi investimenti in infrastrutture e sviluppo come innovatore tecnologico di livello mondiale- siano avvenuti a causa, non nonostante,la forma autoritaria di governo cinese». Tanto che i dati dei sondaggi di luglio 2020 dell’Ash Center presso la Kennedy School of Government di Harvard hanno rivelato il 95% di soddisfazione per il governo di Pechino tra i cittadini cinesi. Il che probabilmente è quanto al momento evita disordini sociali. Ma non solo e non tanto come si potrebbe ipotizzare dando credito esclusivamente alla narrativa occidentale. «L’ultimo decennio ha, se non altro, rafforzato l’opinione dei leader cinesi secondo cui la riforma economica è possibile senza liberalizzare la politica». Mitter e Johnson ritengono che «la Cina non è uno Stato autoritario che cerca di diventare più liberale, ma uno Stato autoritario che cerca di diventare più di successo, sia politicamente che economicamente». E «molti cinesi non solo non credono che la democrazia sia necessaria per il successo economico, ma credono che la loro forma di governo sia legittima ed efficace».

E ancora collegata al fattore sicurezza e al suo ruolo nell’economia, Ryan Hass, senior fellow, cattedra di Michael H. Armacost in studi di politica estera e cattedra di Chen-Fu e Cecilia Yen Koo in studi di Taiwan presso la Brookings Institution, sostiene che «ora Pechino alimenta il nazionalismo. I media ufficiali hanno fatto eco all’ammonimento di Xi alla lotta nazionale per vincere il futuro. Radunano gli sforzi nazionali per superare le forze straniere ostili che cercano di sovvertire l’ascesa della Cina. Giustificano gli interventi statali nell’economia con motivi di sicurezza nazionale. E quando tutto il resto fallisce, Pechino ricorre alla repressione per limitare le sfide all’autorità del partito. Sarebbe prematuro concludere che la Cina continuerà per sempre su questo percorso politico. Allo stesso tempo, ci sono poche prove che il Paese si sposterà presto dalla sua attuale traiettoria».

Taylor Loeb, analista di macroeconomia e mercati finanziari presso Trivium China, afferma: «Ciò di cui il Partito Comunista Cinese ha bisogno è ciò che sa di aver bisogno da anni: riorientare l’economia verso i consumi interni, ascendere verso industrie a più alto valore aggiunto e allocare i risparmi delle famiglie lontano dal settore immobiliare e nei mercati dei capitali. Ma queste iniziative richiedono tempo e la pressione è alta. La popolazione sta invecchiando. L’Occidente sembra determinato a rendere più difficile per la Cina salire la catena del valore. I governi locali stanno affrontando problemi di bilancio reali.

Oggi il partito resta popolare e Xi Jinping è forte, un fatto che si rifletterà inequivocabilmente al 20° Congresso del Partito. Ma non c’è niente da fare: i prossimi cinque anni saranno tra i più duri che il partito abbia affrontato negli ultimi decenni. Le ambizioni di Pechino richiedono investimenti sostanziali e devono essere realizzate in tempi sempre più stretti e ogni numero negativo di crescita richiede una riallocazione delle risorse lontano dagli obiettivi a lungo termine per combattere gli incendi a breve termine».

Xiaohong Xu, assistente professore di sociologia e studi internazionali presso l’Università del Michigan, guarda appunto agli ultimi decenni, quelli precedenti all’era Xi e poi al suo arrivo sulla scena economica del Paese. «Sotto le due precedenti Amministrazioni, guidate da Jiang Zemin e Hu Jintao dalla mentalità tecnocratica, la politica era caratterizzata da un’attenta ricerca, una pianificazione prudente, una sperimentazione incrementale e un attento monitoraggio dell’attuazione. Sebbene le loro amministrazioni conservassero tracce di ciò che Elizabeth Perry e Sebastian Heilmann chiamano ‘stile di politica di guerriglia‘, sono sempre state radicate in un approccio tecnocratico. L’Amministrazione Xi, al contrario, esibisce quello che può essere definito uno ‘stile politico laobing‘: rapido, audace,ambizioso, determinato, aggressivo e spesso in grado di cogliere le persone di sorpresa, ma a corto di pianificazione e monitoraggio rigorosi dell’attuazione. Questo stile è alla base di tutto, dalla Belt and Road Initiative alla campagna della ‘prosperità comune’». Dal 2012, questo stile, con il suo disprezzo per le considerazioni tecniche, è stato cruciale per il crescente predominio di Xi. Secondo Xu, dopo il congresso la situazione potrebbe cambiare. Le crescenti sfide economiche «hanno ridotto le risorse disponibili e ridotto il kit di strumenti politici di Xi, rendendo più difficile ignorare le considerazioni tecniche». «La burocrazia del partito sarà politicamente più sottomessa. Ciò consentirà a Xi di concedere maggiore autonomia decisionale ai tecnocrati».

Al termine del congresso si farà il bilancio di quanto Xi avrà detto circa la necessità di un maggiore controllo del partito sull’economia e sulla società, da lì si capirà quali reali progressi nel riequilibrio l’economia si potrà attendere nei prossimi cinque anni. Gli analisti non sono fiduciosi. Altresì servirà guardare il Comitato permanente del Politburo. Se la maggior parte dei nove posti a disposizione sarà occupata da lealisti di Xi, invece che da tecnocrati, questo significa che la politica nuovamente avrà la meglio sulle riforme economiche strutturali. E allora per l’economia cinese saranno cinque anni di piaghe d’Egitto … condizione che renderebbe difficile per Pechino ‘rifare l’ordine internazionale’ e agevole il quasi-contenimento programmato dagli Stati Uniti di Biden.