Cina – Israele: una relazione in declino

Fu negli anni ’90 che i cinesi iniziarono a rendersi conto che Israele stava rapidamente diventando un hub tecnologico globale. Le precedenti gelide relazioni iniziarono a sciogliersi e la Cina iniziò a impegnarsi con la crescente tecnologia israeliana, in parte per aumentare il potere cinese in Medio Oriente, in parte per contribuire ad accelerare i propri sviluppi innovativi. Non passò molto tempo prima che il fiorente rapporto economico e tecnologico sino-israeliano diventasse motivo di preoccupazione per l’amministrazione statunitense. Gli Stati Uniti considerano la Cina il loro principale concorrente per influenza e profitto in Medio Oriente, ea Washington hanno iniziato a suonare campanelli d’allarme.

La strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti dà la priorità al “mantenimento di un vantaggio competitivo duraturo” rispetto alla Cina. Il capo dei servizi segreti britannici, citando la guerra informatica cinese e le attività di spionaggio nel Regno Unito, l’ha recentemente definita la massima priorità dell’intelligence dell’agenzia. Non è stato neanche troppo complimentoso per la Belt and Road Initiative (BRI) del presidente cinese Xi Jinping, che ha visto la Cina investire miliardi in progetti di sviluppo in tutto il Medio Oriente e in Africa in un ovvio tentativo di rafforzare il potere e l’influenza cinese. “Debt and data traps” è stata la sua succinta descrizione.

Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano nei dodici anni fino al giugno 2021, non la vedeva proprio così. In quel periodo, con il suo entusiastico sostegno, i governi israeliani hanno condotto una chiara politica di promozione delle relazioni economiche con la Cina nei campi dell’innovazione hi-tech, degli investimenti, dei progetti infrastrutturali e del commercio. Netanyahu ha percepito la crescita dell’economia cinese come un’importante opportunità per Israele. Le società cinesi, principalmente attraverso la BRI, sono state coinvolte nell’ammodernamento dei porti israeliani e nella costruzione di infrastrutture come la metropolitana leggera di Tel Aviv.

Anche così, Israele ha costantemente mantenuto il controllo sulla gestione della rete e sulla fornitura di elettricità, ha impedito alle società cinesi di controllare le infrastrutture chiave e ha assicurato che Israele rimanesse responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo dei suoi porti. La metropolitana leggera nell’area di Tel Aviv corre a circa 150 metri dal quartier generale dell’esercito israeliano. Consapevole dell’ovvio rischio per la sicurezza, nel gennaio 2019 l’allora capo dello Shin Bet Nadav Argaman ha chiesto una legislazione per supervisionare il coinvolgimento cinese nei progetti infrastrutturali del paese.

Nel maggio 2020 Washington ha chiesto formalmente ai suoi alleati di interrompere i legami con la Cina nelle aree a rischio per la sicurezza. Di conseguenza, nell’agosto 2020 il governo del Regno Unito ha annunciato che i prodotti fabbricati dalla società cinese Huawei, uno dei maggiori fornitori mondiali di apparecchiature per le telecomunicazioni, sarebbero stati rimossi completamente dalle reti 5G del Regno Unito entro la fine del 2027.

Lentamente, forse troppo lentamente, le democrazie sono arrivate a comprendere il pericolo per la sicurezza nazionale di consentire alle società con sede in Cina di costruire e gestire progetti infrastrutturali che sono fondamentali per il funzionamento dello stato stesso. Di conseguenza, le relazioni sino-israeliane si sono raffreddate.

Un commentatore esperto, osservando che il commercio bilaterale è cresciuto da 50 milioni di dollari nel 1992 a circa 15 miliardi di dollari o più nel 2021, ha aggiunto che “uno sguardo più attento ai dati mostra che nel 2018 sia le esportazioni israeliane verso la Cina che gli investimenti cinesi in Israele hanno raggiunto il picco. Il primo da allora in poi è diminuito e poi si è stabilizzato.

Israele ha anche adottato misure per allineare la sua posizione politica sulla Cina a quella di Washington. Alla fine di giugno 2021 Israele si è unito agli Stati Uniti nella condanna del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del trattamento disumano della Cina e dell’incarcerazione forzata della sua minoranza uigura. Sulla spinosa questione di Taiwan, riconosciuto come stato indipendente da gran parte del mondo ma a lungo rivendicato dalla Cina come una delle sue province, Israele non potrebbe rimanere neutrale se la Cina decidesse di invadere. Molto probabilmente gli Stati Uniti condannerebbero la Cina e imporrebbe sanzioni, e molto probabilmente Israele sarebbe d’accordo. Uno dei motivi per cui il presidente cinese Xi ha esitato fino ad ora dall’intraprendere un’azione irrevocabile contro Taiwan è probabilmente il danno che causerebbe al potere accuratamente costruito dalla Cina e all’influenza della struttura BRI in tutto il Medio Oriente.

Il 1° dicembre 2022 il Middle East Institute con sede a Washington ha pubblicato un sondaggio accuratamente studiato sullo stato attuale delle relazioni sino-israeliane. Tra una serie di altre questioni, ha osservato che dal 2019 le opinioni favorevoli sulla Cina tra gli israeliani sono diminuite. Fino ad allora i media statali ei diplomatici cinesi erano riusciti a penetrare nel settore dei media israeliani ea plasmare l’opinione pubblica israeliana. Tra i dispositivi impiegati c’erano messaggi diretti al pubblico israeliano sui giornali locali in lingua ebraica e l’uso del dipartimento ebraico di China Radio International mirato al pubblico israeliano.

Il sentimento israeliano è cambiato per una serie di ragioni, non ultima la consapevolezza del pubblico della repressione in Cina, la cattiva gestione della pandemia di COVID-19 da parte di Pechino, i rapporti sfavorevoli dei media cinesi sul conflitto del 2021 con Hamas a Gaza e il ripetuto voto contro Israele a Gaza l’ONU. La cosa più decisiva, forse, è stata la politica di Pechino nei confronti dell’Iran. Continuando a importare petrolio iraniano, la Cina ha fornito all’Iran un’ancora di salvezza economica, portando a una possibile partnership strategica con un regime dedito alla distruzione di Israele

Alla fine del 2022 gli israeliani erano giunti a riconoscere il potenziale rischio per la propria sicurezza nazionale derivante dalla tecnologia informatica cinese e il pericolo di diventare economicamente dipendenti. Il commercio bilaterale e gli investimenti hanno subito un rallentamento. Nel frattempo, Israele stava affrontando crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti per limitare il coinvolgimento cinese nell’economia israeliana.

Nel suo libro di memorie recentemente pubblicato, Netanyahu descrive il filo del rasoio che ha camminato nelle relazioni israelo-cinesi. Pur cercando di promuovere gli investimenti bilaterali Cina-Israele, è stato allo stesso tempo sincero con i cinesi riguardo al suo fermo impegno nei confronti degli Stati Uniti per limitare le tecnologie militari e di intelligence.

Ora Netanyahu è tornato alla guida del governo israeliano. Come ha recentemente osservato l’Institute for National Security Studies: “L’uomo che nell’ultimo decennio ha sostenuto con entusiasmo lo sviluppo delle relazioni di Israele con la Cina deve tracciare il percorso futuro di Israele tra Cina e Stati Uniti, e tra l’economia e la sicurezza nazionale”.