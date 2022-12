Cina – India sull’Himalaya: la quotidianità armata permanente

Sarà un inverno teso, il terzo consecutivo, a Ladakh, nell’Himalaya settentrionale, sulla Line of Actual Control (LAC), la Linea di Controllo Effettivo, ovvero la linea di demarcazione che separa il territorio controllato dall’India da quello controllato dalla Cina, il conteso confine sino-indiano.

Su questa linea sono schierati tra i 50.000 e i 60.000 militari cinesi da una parte, e altrettanti indiani dall’altra.

Nelle settimane scorse, la Cina si era detta disponibile ad abbassare il livello della tensione,erano seguiti, da parte di entrambe le potenze, spostamenti indietro delle proprie truppe dalle posizioni chiave lungo la LAC, ma nessuna delle due parti si sta impegnando in un ritiro più ampio, confermano le cronache. Le immagini satellitari, attesta il Center for Strategic and International Studies (CSIS), «rivelano che la Cina sta investendo in una significativa presenza militare a lungo termine vicino a Pangong Tso, un lago remoto che si trova a cavallo della LAC a soli 50 chilometri a sud delle sorgenti termali di Gogra». Pechino viene accusata, così, di comportamento contraddittorio. E proprio questo «investimento» su di una «presenza a lungo termine» è il motivo delle preoccupazioni di Nuova Delhi.

Il Primo Ministro Narendra Modi vanta grandi ambizioni per l’India come ‘Vishwa Guru’, o padrone del mondo, un eufemismo per riferirsi all’India come ad una superpotenza globale. Ma le questioni sollevate dalla situazione al confine con la Cina continuano a limitarlo, annotano gli osservatori dell’area.

Pangong Tso è al centro delle tensioni Cina-India dal maggio 2020, quando sono scoppiati intensi scontri lungo la LAC, che sono proseguiti nella vicina Galwan Valley, causando dozzine di vittime, «i primi morti in combattimento lungo il confine dal grave conflitto di confine del 1967».

Dal 2000, a Pangong Tso, i cinesi hanno costruito«quelli che sembrano essere nuovi quartier generali e guarnigioni a livello di divisione che probabilmente supportano un numero considerevole di truppe dell’Esercito popolare di liberazione (PLA) di stanza intorno al lago», spiega il rapporto del CSIS. «Le strutture del quartier generale, che si trovano sul territorio rivendicato dagli indiani a soli sei km dal LAC, si sono evolute dagli accampamenti sorti durante la situazione di stallo del 2020. Le truppe cinesi hanno originariamente allestito un campo nel sito nel maggio 2020 prima di raderlo al suolo e sostituirlo con un dispositivo più permanente nel giugno 2020. Questa nuova struttura si è poi continuamente ampliata e sviluppata per gran parte del 2021».

Ora, nel 2022, i lavori sembrano terminati. «Le immagini satellitari del 4 ottobre 2022 mostrano che i lavori sono stati completati e che il sito vanta ora una significativa presenza dell’esercito. Al suo centro si trovano il quartier generale e gli edifici di supporto, fiancheggiati da uno stuolo di trincee e rivestimenti per lo stoccaggio e la messa in sicurezza delle attrezzature. Sul lato sud sono presenti numerosi ricoveri per armi, probabilmente artiglieria e sistemi antiaerei. La parte settentrionale mostra una compagnia completa di veicoli corazzati per il personale, oltre a rifugi per veicoli e postazioni di armi aggiuntive». Altresì, «a circa sei km a est della struttura del quartier generale, è in costruzione un nuovo radome sulla cima di una montagna a nord del lago», che si ipotizza possa essere funzionale alla raccolta di segnali di intelligence (SIGINT), comunicazioni satellitari o radar.

Infine, «a 10 km a est del nuovo sito del radome, e a 23 km dal LAC, continuano i lavori di costruzione di un ponte che migliorerà in modo significativo la capacità del PLA di spostare truppe e attrezzature attraverso il lago».

Dallo studio delle immagini satellitari, il CSIS conclude che: «Questa struttura rappresenta un notevole miglioramento della presenza dell’esercito cinese in uno dei luoghi più remoti e inospitali del globo. Funge da nuovo nodo che collega le truppe a Pangong Tso con le autorità militari altrove nel comando del teatro occidentale, che ha sede a migliaia di chilometri di distanza ed è responsabile delle operazioni militari alle frontiere occidentali della Cina». I cinesi, insomma, sono pronti per una eventuale guerra. «Il considerevole armamento di attrezzature e armi della struttura potrebbe rivelarsi fondamentale in una futura ‘scaramuccia’ o conflitto con l’India». I continui investimenti della Cina a Pangong Tso equivalgono a un significativo e concertato approfondimento della presenza del PLA vicino al confine».

Il CSIS sottolinea quelli che definisce «progressi encomiabili» per disinnescare le tensioni alle sorgenti termali di Gogra, «ma le attività della Cina a Pangong Tso chiariscono che Pechino non sta contemplando una ritirata». L’esercito, anzi, «sta rafforzando il suo punto d’appoggio e si sta preparando a combattere se chiamato a farlo», conclude CSIS.

Questa situazione sul terreno mostra vantaggio infrastrutturale e militare della Cina, che, secondo gli analisti, sta mettendo Nuova Delhi sulla difensiva. L’esercito indiano ha dirottato qui alcune forze originariamente destinate al confine con il Pakistan, ha dispiegato ulteriori forze di terra e costruito infrastrutture di supporto. Ma il divario resta.

Dal 2020 ad oggi si sono tenuti 16 round di colloqui sul confine tra alti comandanti militari e svariati confronti a livello diplomatico e politico, ma la situazione è congelata, «stabile ma imprevedibile», la definisce il capo dell’esercito indiano, il generale Manoj Pande. Secondo la maggior parte degli analisti, una soluzione allo stallo e al disimpegno delle forze non appare improbabile nel prossimo futuro. Non c’è stato alcun progresso nel raggiungere un accordo reciprocamente accettabile per il disimpegno delle truppe. Il che grava sulle relazioni bilaterali future. Dietro una apparente ‘normalità’ delle relazioni diplomatiche, India e Cina si stanno allontanando l’una dall’altra.

Se è vero che questa tensione al confine è un sintomo della più ampia competizione strategica tra le due potenze regionali, è anche vero che il «crescente divario di potere tra India e Cina -militare, tecnologico, economico e diplomatico- limita le opzioni di Nuova Delhi al confine. Solleva anche domande difficili per i partenariati geopolitici dell’India, come il dialogo quadrilaterale sulla sicurezza (noto come Quad) e il suo approccio aggressivo nei confronti del Pakistan. La crisi dei confini incomberà sul processo decisionale dell’India per il prossimo futuro», sostiene Sushant Singh, senior fellow presso il Center for Policy Research in India, già docente di scienze politiche alla Yale University, esperto di affari strategici, sicurezza nazionale e affari internazionali.

Gli analisti sottolineano come immediatamente dopo gli scontri del 2000, l’India si sia orientata verso il Quad -il raggruppamento di Stati Uniti, Australia, Giappone e India- con molteplici incontri al vertice e altri impegni. Fino a quel momento, l’India era stata piuttosto scettica su questa alleanza.

Singh, sottolineando l’importanza della crisi del confine per la narrativa del Partito Comunista Cinese, afferma che «sfruttando il nazionalismo, il partito vuole comunicare che proteggerà a tutti i costi quello che considera territorio cinese».

Pechino esibisce la sua superiorità e l’affermazione del controllo del territorio contestato in ogni buona occasione. Durante l’ultimo round di colloqui, la Cina ha inviato aerei da combattimento vicino al confine sino-indiano, una provocazione funzionale anche a farsi un’idea della preparazione della difesa indiana a rispondere a qualsiasi avventurismo cinese. La recente ondata di intrusioni aeree è iniziata il 24-25 giugno quando i caccia cinesi hanno volato molto vicino a un punto di attrito nel Ladakh orientale, spiega Rajagopalan. Rispondendo a una domanda su questi fatti, il portavoce del Ministro degli Esteri cinese, ha affermato che «la Cina svolge sempre le normali attività nelle aree di confine in conformità con gli accordi pertinenti firmati tra Cina e India».

I leader militari e politici dell’India ora si confrontano con una realtà al confine «che dovrebbe spingerli ad agire seriamente: la Cina ha un netto vantaggio sull’India, che ha consolidato dal 2020». «Investendo in una presenza militare a lungo termine in uno dei più luoghi remoti della Terra, l’esercito cinese ha notevolmente ridotto il tempo necessario per lanciare un’operazione militare contro l’India». Le infrastrutture costruite dal 2000 ad oggi (nuove guarnigioni, strade e ponti) consentono infatti un rapido dispiegamento in caso di scontro armato, e «mostrano che Pechino non sta prendendo in considerazione una ritirata», afferma Singh.

Il sistema di infrastrutture costruite da Pechino (una rete perfettamente interconnessa di strade, ponti, aeroporti, eliporti, alloggi per le truppe e infrastrutture di stoccaggio e comunicazione) rende facile e veloce una eventuale azione militare, il che stabilizza la superiorità cinese, lo status quo è stato, così,permanentemente alterato a favore della Cina, il che costringe i pianificatori militari indiani a convivere altrettanto stabilmente con questo scenario, «anche se l’attuale crisi dei confini fosse risolta». Su questo confine, di fatto, «le relazioni Cina-India sono in uno stato di limbo. Non c’è progresso, ma nemmeno deterioramento, almeno in superficie», come afferma Rajeswari (Raji) Pillai Rajagopalan, direttore del Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) presso la Observer Research Foundation di Nuova Delhi.

Tecnicismi militari e questioni politiche si intrecciano lungo questo confine conteso. La Cina, spiega Sushant Singh, «rivendica l’intero Stato dell’Arunachal Pradesh, che comprende il monastero di Tawang, dove nacque il sesto Dalai Lama, nel 1683. Tawang faceva storicamente parte del Tibet; Funzionari cinesi, come Dai Bingguo, che ha servito come negoziatore di confine della Cina con l’India dal 2003 al 2013, hanno dichiarato pubblicamente che non sarebbe negoziabile in una soluzione permanente del confine conteso. Man mano che sorgono domande sulla successione dell’attuale Dalai Lama, che ha 87 anni, la sensibilità cinese su Tawang si intensificherà, ancora di più se legata ai suoi problemi di sicurezza interna in Tibet». Nei prossimi anni, prevede Singh, «è probabile che diventi una priorità più alta per la Cina».

«Questa instabilità permanente mette sotto ulteriore pressione l’esercito indiano. Con un budget per la difesa già limitato -quello della Cina è più di quattro volte più grande– spostare più truppe al confine distoglierebbe anche risorse dalla Marina indiana, dove la cooperazione multilaterale con i partner del Quad per contestare l’influenza della Cina nella regione dell’Oceano Indiano è un imperativo assoluto».

«Temendo un’escalation, l’India sta rinunciando anche a opzioni offensive limitate, come il lancio di un’operazione militare quid pro quo per catturare un territorio in Tibet per arrivare al tavolo dei negoziati con mano forte. La posizione difensiva di Nuova Delhi sembra invece riconoscere il suo crescente divario con Pechino; a causa di questo differenziale di potere, non è nemmeno in grado di utilizzare strumenti economici o diplomatici per prendere di mira la Cina. Dopo tutto, quest’anno il commercio bilaterale dell’India con la Cina, il suo principale partner commerciale, ha raggiunto livelli record, con un deficit commerciale record a favore di Pechino», afferma Sushant Singh.

Un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sulla Cina rivela che «Pechino ha avvertito i funzionari statunitensi di non interferire con le sue relazioni con Nuova Delhi; Kennet Juster, un ex ambasciatore degli Stati Uniti in India, ha affermatoche Nuova Delhi non vuole che Washington menzioni l’aggressione al confine di Pechino», richiama Singh.

La posizione difensiva dell’India si manifesta nel suo approccio all’impegno diplomatico e alla cooperazione in materia di sicurezza. Approccio timido e subalterno. «A differenza dei suoi partner Quad, l’India si è astenuta dal votare contro la Cina sulla questione dello Xinjiang alla riunione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di ottobre, e i suoi commenti sulla repressione della Cina a Hong Kong o sull’aggressione a Taiwan sono stati cauti. Modi ha partecipato quest’anno sia al vertice BRICS che al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, insieme a Xi; Le delegazioni cinesi sono ancora regolarmente invitate a New Delhi per eventi multilaterali. E quest’anno un contingente militare indiano ha partecipato con un contingente dell’EPL a un’esercitazione militare in Russia».

Secondo Raji Pillai Rajagopalan, «le dichiarazioni della Cina secondo cui India e Cina non sono minacce reciproche dovrebbero essere rassicuranti, ma le sue ripetute mosse aggressive non danno all’India molta fiducia che la Cina intenda ciò che dice. È probabile che questa mancanza di fiducia nella Cina e il conseguente sospetto aumentino dato il comportamento contraddittorio cinese sul campo».

L’attuale situazione lungo la LAC, sia in Ladakh che in Arunachal Pradesh, così come il rifiuto della Cina di discutere le questioni all’ordine del giorno dell’India per risolvere la crisi, si sono aggiunte all’instabilità strutturale delle loro relazioni, afferma Sushant Singh. «Lo sviluppo delle infrastrutture cinesi e il crescente divario di potere significano che questa instabilità diventerà permanente, anche con una soluzione alla crisi immediata. L’esercito indiano rimarrà sotto pressione e in guardia». Pande lo ha reso implicito quando ha discusso i futuri piani indiani sul confine a novembre. «Dobbiamo calibrare molto attentamente le nostre azioni sul LAC [in modo da] essere in grado di salvaguardare sia i nostri interessi che le nostre sensibilità… ed essere preparati ad affrontare tutti i tipi di contingenze», ha affermato il generale.

Il rischio di un’escalation militare accidentale tra i Paesi più popolosi dell’Asia, entrambe potenze nucleari, è aumentato in modo significativo dal 2020. «Ciò continuerà a meno che Modi e Xi non trovino un nuovo modus vivendi. Stabilire barriere nella relazione richiederà immaginazione politica e un’onesta valutazione dei relativi punti di forza; in caso contrario, Nuova Delhi deve affrontare difficili scelte geopolitiche. Finora ha evitato qualsiasi passo incentrato sulla sicurezza con il Quad che potrebbe provocare Pechino, ma i mormorii dei suoi partner sulla reticente politica indiana sono destinati a diventare più forti. Nel frattempo, la dipendenza dell’India dalla Russia per l’equipaggiamento e le munizioni militari ora cade sotto una nuvola di sospetti».

I fondamenti della politica estera indiana, che sono rimasti saldi dagli anni dell’ex Primo Ministro indiano Jawaharlal Nehru, vale a dire l’autonomia strategica e la garanzia dell’integrità territoriale e della sovranità, saranno sottoposti a maggiore stress mentre la crisi del confine incombe su Nuova Delhi».

Dal 2000 ad oggi l’India ha insistito sul fatto che non ci sarà alcuna normalizzazione delle relazioni con la Cina a meno che non vengano risolte le attuali questioni di confine. La Cina invece ha suggerito di accantonare la questione dei confini e di andare avanti su altri aspetti della loro relazione. I due eserciti rimangono schierati ai confini; l’India sembra muoversi lentamente verso una normalizzazione de facto di questa situazione di perenne allerta; la Cina ne prende atto.

Il confine sino-indiano sembra destinato a restare nel novero delle questioni irrisolte e dei conflitti congelati, di tanto in tanto una fiammata, magari qualche morto, qualche metro di avanzamento o arretramento di truppe, e poi la quotidianità armata in un angolo sperduto del mondo con i giorni che scorrono lenti.