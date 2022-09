Il Partito Comunista Cinese e i suoi delegati, allarmati dai sentimenti globali negativi contro la Cina, stanno usando misure più sofisticate e sempre più coercitive per modellare le narrazioni dei media e per far fronte alle narrazioni critiche

Il Partito Comunista Cinese e i suoi delegati, allarmati dai sentimenti globali negativi contro la Cina, stanno usando misure più sofisticate e sempre più coercitive per modellare le narrazioni dei media e per far fronte alle narrazioni critiche

L’influenza dei media cinesi e la spinta alla ricerca di influenza in tutto il mondo stanno acquistando intensità e portata, come sottolineato dal recente rapporto di Freedom House. La percezione e l’opinione globale riguardo alla Cina sono in picchiata dall’inizio della pandemia e ora hanno raggiunto il livello più basso, il che ha spinto a una corsa per una spinta persuasiva e propagandistica più intensa da parte di Pechino, nel rafforzare il sostegno e nell’usare l’Occidente come un facile capro espiatorio sia come causa che come pretesto per giustificare la mossa di diffondere notizie e narrazioni che sono percepite come realisticamente corrette e libere dalla cosiddetta manipolazione occidentale e dalla cronaca sleale. I risultati e le strategie coinvolte variano da regioni a paesi specifici, ciascuno con meccanismi strategici diversi per dettare il messaggio previsto e l’opinione pubblica.

Come evidenziato nel rapporto, più della metà dei 30 Paesi totali inclusi nell’analisi stava sperimentando un grado molto elevato o elevato di sforzi di influenza dei media da parte della Cina, in cui l’intensità di questi sforzi è aumentata negli ultimi tre anni in 18 Parsi. Il Partito Comunista Cinese e i suoi delegati, allarmati dai sentimenti negativi globali contro la Cina, stanno usando misure più sofisticate e sempre più coercitive per modellare le narrazioni dei media e per far fronte alle narrazioni critiche, come delineato nel rapporto di Freedom House. I contenuti e le narrazioni mediatiche a favore della direzione di Pechino sono continuamente spinti, mentre notizie o opinioni sfavorite incontrano intimidazioni e coercizioni che vanno da account falsi a campagne di disinformazione.

Con una maggiore resistenza agli intensi sforzi propagandistici di Pechino, le controtattiche dovrebbero diventare di natura più sofisticata, il che le rende più difficili da rilevare. Taiwan registra il più alto livello di resilienza a questi sforzi ondeggianti, seguita da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Australia. La Cina ha replicato sostenendo di avere il diritto di trasmettere le sue vere prospettive della realtà opponendosi a ciò che definisce la spinta sostenuta e combinata dell’Occidente per screditare la Cina con varie campagne di disinformazione sullo Xinjiang e Taiwan.

La stessa controargomentazione è stata utilizzata nel recente rapporto delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e negli stessi risultati di Human Rights Watch, in cui tutti i rapporti che gettano una luce negativa sulla posizione della Cina nei suoi archivi sui diritti umani o preoccupanti azioni bellicose su contestate le regioni e Taiwan sono state inquadrate come una spinta incessante di contenimento dalle istituzioni e dalle strutture globali guidate dall’Occidente. Sono inquadrati come un’unità collettiva che lavora in combutta, con l’obiettivo di negare a Pechino o Mosca i diritti di rivendicare la loro legittima presenza nell’ordine globale e di presentare la loro sfida alternativa all’architettura occidentale.

Rimanere persistenti su questa narrativa si ritorcerà contro, quando la stessa Cina rimarrà tra i peggiori risultati in termini di libertà di stampa, classificandosi vicino al fondo dell’indice pubblicato da Reporter senza frontiere, collocato a 175 su 180 paesi. Pechino ha rimproverato l’interferenza percepita nei suoi affari interni attraverso i rapporti sullo Xinjiang e altre questioni critiche che dipingono il PCC in una luce negativa, ma sono state consentite le sue incursioni e tattiche aumentate e sistematiche nella direzione istituzionale interna di altre nazioni. Come riportato, l’intensa portata della ricerca di influenza e delle intrusioni a diversi livelli, dalle organizzazioni dei media ai gruppi di riflessione e alle università, nonché nelle sfere politiche da Taiwan all’Australia, sono servite a soddisfare lo scopo e l’agenda globale più ampi di Pechino sia soft che obiettivi di hard power entro il 2049. Queste attività sono state accolte con forti respingimenti da parte degli stati occidentali, a causa della loro accresciuta consapevolezza e audacia nell’affrontare queste misure, a differenza delle nostre stesse trappole.

Pechino ha continuato ad accusare l’Occidente di prendere di mira ingiusti e di formare notizie, ma la sua stessa documentazione sulla stampa è stata una causa persa, in cui le semplici menzioni di parole proibite vengono rapidamente cancellate e le persone vengono trascinate in pochi giorni se non ore, se pubblicano qualcosa di critico nei confronti il partito dei leader nazionali, in particolare il presidente Xi Jinping. Di solito, si perderanno nel radar nazionale per settimane e mesi prima di riapparire con le loro scuse pubbliche e il rimorso per le loro azioni.

A differenza della Cina e contrariamente alla narrativa persistente sulla parzialità dell’Occidente, nonostante tutti i suoi difetti, l’Occidente ha sostenuto i fondamentali fondamentali dell’apertura e dei diritti fondamentali. La libertà di stampa, la conservazione dei diritti delle persone di scegliere le proprie convinzioni e i propri governi, le garanzie dello stato di diritto e la santità dell’impegno basato su regole e il riconoscimento del talento e delle voci delle persone nel garantire i loro diritti fondamentali fondamentali, hanno per decenni sono stati il ​​segno distintivo centrale e l’epitome di stabilità, pace e coerenza nelle aspettative e nelle assicurazioni sia negli impegni internazionali che nell’ordine interno.

Spendendo di più per la sicurezza interna per controllare le informazioni e sopprimere la libertà, come si può vedere durante la pandemia e con le questioni dello Xinjiang e delle turbolenze di Hong Kong, Pechino sta cercando di plasmare la direzione e il contenuto delle informazioni e delle notizie e continuerà ad essere tenuto conto di questa mossa fintanto che il suo approccio rimane lo stesso. Pechino dovrà continuare a spendere di più per la sicurezza interna e per prevenire i rischi di disordini e sfide per la leadership del PCC che per la sua sicurezza esterna.

La lunga pace che ha dato incalcolabili ritorni alla comunità globale e all’ordine globale è stata accolta con compiacimento e ignoranza, dove la crescente insoddisfazione per la governance disfunzionale e le crisi globali che sono state mal gestite ha spinto l’apertura a soluzioni rapide e facili e salvazioni per l’attuale sfide. La democrazia è in declino in tutto il mondo, così come le norme stabilite ei principi democratici dei giusti processi e del rispetto delle regole e dell’ordine. Le intense sfide sul fronte economico, climatico e geopolitico hanno spinto verso un anelito introspettivo, lottando per una soluzione rapida e urgente per garantire la propria sopravvivenza e convenienza politica e affinché le persone ricevano le salvazioni necessarie. Coltivando la politica delle emozioni e costruendo l’ignoranza del passato e della storia, il significato e la vitalità contestuale del reale impatto della certezza e della stabilità passate e attuali rimangono alla deriva nel regno dell’apatia e dell’ignoranza.

La distorsione nella realtà e nella verità e la presentazione di un appello emotivo e di una narrativa basati sulla carta della vittima, con il targeting strategico degli errori e delle vulnerabilità delle nazioni e delle comunità interessate, hanno prodotto enormi ritorni. Nel caso della Malesia, il livello di consapevolezza sulle criticità è basso soprattutto sui fronti critici tra cui il Mar Cinese Meridionale, dove Pechino è felice che rimanga lo status quo, in cui sia la nostra centralità che il basso impegno pubblico su tali questioni forniscono un maggiore lungo termine ritorna in Cina. L’immagine positiva si sta intensificando, amplificando i ritorni positivi e l’impatto delle varie iniziative cinesi e della struttura di supporto dalla BRI all’RCEP e gli aiuti e gli investimenti forniti, ma le implicazioni della catena e i risultati finali a lungo termine che hanno un impatto negativo sulle comunità o sui nostri gli interessi e la sopravvivenza vengono ignorati.

Il targeting strategico di diversi gruppi demografici in base alle loro inclinazioni e percezioni è in continua evoluzione. I gruppi di nuova generazione di Gen Z e Alpha sono visti come maturi per prendere di mira con le loro posizioni ondeggianti e le affiliazioni incerte, che sono fatte con segmenti focalizzati sui nuovi media. I gruppi demografici più anziani che sono più stabili nel loro orientamento continuano a essere serviti attraverso i media convenzionali, specialmente nelle loro lingue adatte. Come evidenziato nel rapporto, la confraternita dei media, in particolare i giornalisti e gli editori, riceve un approccio sostenuto con bastone e carota, alimentata con incentivi che vanno dai viaggi sponsorizzati come parte dell’influenza che cambia idea, alla vera pressione nel plasmare la giusta nozione e narrazione dei loro cronaca. I pezzi di opinione o le notizie che sono ritenuti critici o ostili alla Cina vengono soppressi, mentre c’è un’implosione di maggiori pezzi e narrazioni contro l’Occidente che sono tollerati e consentiti. Il contenuto e la profondità delle notizie sono sempre più al di fuori dei desideri di Pechino, dove queste organizzazioni dei media sono spesso intrappolate nelle loro stesse mani legate. Minacce di ritiro di finanziamenti o di pubblicità, tra le molte altre, significano che l’orientamento e l’indipendenza di queste istituzioni rimangono vincolati agli interessi stranieri. Ci vuole audacia e audacia di principi per gli altri professionisti dei media per non inchinarsi a queste richieste.

Per ora, nessun paese si avvicina alla sofisticata sfera di influenza cinese alla ricerca di misure, con il suo approccio integrato guidato dalla sua macchina principale, il Dipartimento del lavoro del Fronte Unito del Partito. Nonostante gli sforzi, la saggezza e la consapevolezza pubblica rimangono l’ultima decisione e importanza. L’alfabetizzazione mediatica e la grande lungimiranza rimangono imperativi, ma rischiano di sgretolarsi sotto l’assalto dell’incessante ricerca da parte dei propagandisti cinesi di rivendicare l’ordine globale e il suo dominio del soft power, spesso a scapito della consapevolezza pubblica e dell’appello all’azione.