Essere cinese in Africa è stato il peggior stigma possibile per gran parte del 2020. Gli africani hanno diffamato i cinesi, incolpandoli della pandemia COVID-19. Allo stesso tempo, anche la Cina incolpava gli africani per la pandemia.

Pechino ha cercato di migliorare la sua immagine dell’era pandemica in Africa con la ‘diplomazia della mascherina’, uno sforzo per fornire al continente vaccini, attrezzature mediche e personale – e ha funzionato.

Come afferma Dinko Hanaan Dinko, esperto dell’University of Denver, questa ‘diplomazia della mascherina’ da parte della Cina è una parte della sua più ampia incursione in Africa che è scaturita dalla ritirata globale degli Stati Uniti.

La crescente influenza economica della Cina in Africa è in atto da due decenni. In Nord Africa, la Cina ha speso 11 miliardi di dollari dal 2015 per l’autostrada Trans-Maghreb – dal Sahara occidentale alla Libia – che collegherà 60 milioni dei 100 milioni di persone della regione.

In Africa orientale, la Cina ha costruito una rete di strade e una linea ferroviaria che collega l’Etiopia e Gibuti che ha facilitato il commercio. Nell’Africa meridionale, la Namibia ha collaborato con la Cina e la Banca africana di sviluppo nel 2013 per un’espansione portuale di 300 miliardi di dollari. E l’Angola beneficerà di una centrale idroelettrica da 4,5 miliardi di dollari finanziata dalla Cina. Progetti infrastrutturali simili sono in corso nell’Africa occidentale e centrale.

Alcuni leader occidentali – conferma l’esperto – hanno descritto i meccanismi di finanziamento cinesi come trappole, che aggravano i Paesi africani con alti debiti mentre aumentano il potere della Cina nella regione.

Ma la volontà della Cina di finanziare le infrastrutture africane è stata vista favorevolmente dai leader africani, soprattutto, conferma Dinko, perché il commercio degli Stati Uniti con l’Africa è costantemente diminuito per un decennio.

“Dicono che la Cina abbia prestato troppo all’Africa”, ha detto il Presidente ruandese Paul Kagame nel 2018, “ma un’altra prospettiva della questione è che coloro che criticano la Cina sul debito danno troppo poco e l’Africa ha bisogno di finanziamenti per costruire capacità di sviluppo”.

Nel 2002, il commercio tra Stati Uniti e Africa era quasi il doppio di quello della Cina con il continente: 21 miliardi di dollari, contro i 12 miliardi di dollari. Nel 2008, il commercio tra Stati Uniti e Africa è salito a 100 miliardi di dollari.

Nel 2019, tuttavia, era sceso a 56 miliardi di dollari mentre il commercio tra Cina e Africa è passato da 102 miliardi a 192 di dollari miliardi nello stesso periodo di 11 anni. Oggi, nessun altro singolo Paese si avvicina a eguagliare gli investimenti cinesi in tutta l’Africa.

Un recente studio prevede che COVID-19 si tradurrà in cambiamenti persistenti nei modelli commerciali africani entro il 2030. I paesi africani dovrebbero commerciare maggiormente con la Cina e meno con l’Europa, gli Stati Uniti (USA) e l’India.

Lo studio è stato condotto da un consorzio di ricerca internazionale che comprende il Frederick S. Pardee Center for International Futures, Institute for Security Studies (ISS) e Gordon Institute of Business Science (GIBS). Utilizza scenari per quantificare l’effetto del COVID-19 sui modelli commerciali bilaterali per 10 Paesi africani: Angola, Capo Verde, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Kenya, Mali, Mauritius, Nigeria e Sud Africa.

Prima della pandemia, la Cina aveva già superato i tradizionali partner commerciali come India, Regno Unito, Stati Uniti e Germania come destinazione principale delle esportazioni e origine delle importazioni per queste 10 nazioni africane. Lo shock economico irregolare e la ripresa da COVID-19 potrebbero accelerare questa tendenza spostando ulteriormente il commercio verso la Cina a spese dell’India e dell’UE-27 (+ Regno Unito) fino al 2030.

Per i singoli paesi africani, il grado di cambiamento nelle relazioni commerciali dipende in una certa misura dai modelli commerciali prima del COVID-19. Ad esempio, è probabile che le recessioni economiche a seguito della pandemia saranno considerevoli nelle tre maggiori economie del continente (Angola, Nigeria e Sud Africa) perché dipendono dalle esportazioni di materie prime che hanno fortemente diminuito di prezzo. Piccoli Stati insulari come Capo Verde e Mauritius sono stati colpiti dalla chiusura delle frontiere e dal conseguente declino del turismo internazionale.

A lungo termine, i cambiamenti nei flussi commerciali nei singoli paesi rispecchiano i flussi commerciali attuali. L’Angola mostra l’aumento più consistente del commercio con la Cina, mentre l’Etiopia e il Kenya guidano il declino del commercio con l’India.

L’entità del cambiamento nel commercio internazionale per i singoli paesi dipende dalla loro capacità di resistere e riprendersi dagli impatti economici del COVID-19 e dalla capacità dei loro partner di fare lo stesso.

I risultati supportano gli esiti di altri studi che mostrano una ripresa economica non uniforme. L’economia cinese può riprendersi più rapidamente, mentre la ripresa in India, Europa e Stati Uniti dovrebbe essere più lenta. Inoltre, diversi grandi partner commerciali hanno ora avviato la distribuzione di vaccini nell’Africa subsahariana, con in particolare India e Cina che forniscono attrezzature mediche e vaccini. Queste tendenze potrebbero spostare ulteriormente le interdipendenze economiche e politiche globali.

L’amministrazione Trump ha ignorato l’Africa mentre la Cina esercitava la sua influenza. Trump non ha mai messo piede nel continente come Presidente, il primo Presidente degli Stati Uniti in 27 anni a evitare l’Africa.

La diplomazia sanitaria cinese per offrire alla regione aiuto, attenzione e competenza ha portato immediatamente i suoi risultati.

Alcuni leader africani – come il Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari – che hanno criticato il trattamento riservato dalla Cina agli africani in Cina durante i primi giorni della pandemia hanno cambiato tono.

Inoltre, aggiunge Dinko, Pechino sta assumendo potenti posizioni di leadership all’interno delle istituzioni internazionali che svolgono ruoli importanti in Africa. Su 15 agenzie delle Nazioni Unite, la Cina è a capo di quattro di esse, inclusa l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, o FAO, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale. Nessun paese rivaleggia con la Cina in questo senso.

La Cina sta anche istituendo organizzazioni internazionali che competono con le funzioni delle Nazioni Unite dominate dall’Occidente, tra cui la Asian Infrastructure Investment Bank e la China Development Bank. Nel 2018, la China Development Bank aveva finanziato 500 progetti in 43 diversi Paesi africani per un valore di 50 miliardi di dollari.

Pechino, sostiene Dinko, sta anche corteggiando l’influenza e il favore in modi che vanno al di là del prestito. La Cina ha cancellato 78 milioni di dollari di debito dovuto dal Camerun nel 2019 – denaro preso in prestito per lo sviluppo infrastrutturale – presumibilmente in cambio del sostegno del Camerun alla sua candidatura a direttore generale della FAO. Il Camerun, un influente Paese dell’Africa centrale, si distingue per la sua economia diversificata e il forte settore privato.

Per gli Stati Uniti, la crescente influenza della Cina in Africa ha implicazioni globali. Le aziende americane stanno affrontando sempre più la forte concorrenza delle società cinesi sostenute dallo Stato mentre fanno offerte per contratti in Africa. Se lasciate impareggiabili, le aziende cinesi potrebbero superare sempre di più le aziende statunitensi. L’amministrazione Biden ha promesso di impegnarsi maggiormente con l’Africa, probabilmente segnalando una strategia statunitense a lungo termine per contrastare la Cina in Africa.

Ma la distribuzione strategica di vaccini della Cina e le donazioni di dispositivi sanitari ai Paesi africani hanno aiutato, secondo Dinko, e abbellito la sua reputazione di potenza globale responsabile che agisce per proteggere le popolazioni vulnerabili in Africa, cosa che gli Stati Uniti e l’Europa hanno ampiamente trascurato durante la pandemia.

Gli Stati Uniti potrebbero essere pronti a tornare in Africa, ma quando inizierà a impegnarsi nuovamente, potrebbe essere troppo tardi per superare la Cina.

