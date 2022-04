Per quanto la guerra in Ucraina abbia causato riverberi senza precedenti in tutto il mondo a causa di ricadute economiche dirompenti e l’innesco di ulteriori crescenti dilemmi sulla sicurezza, il quadro definitivo più ampio dello spettro delle minacce rimane il pantano indo-pacifico, almeno dalle lenti di Washington.

La recente telefonata di alto livello tra il Presidente Joe Biden e il Presidente Xi Jinping che ha messo in evidenza le prese di posizione opposte di entrambi non fa che rafforzare la prospettiva convenzionale secondo cui il percorso è impostato verso un secolo di una relazione contraddittoria prolungata e sostenuta, con manovre a scacchiera costanti di contenimento e contromisure. Taiwan rimane l’apice degli interessi di Pechino e la linea rossa definitiva, qualcosa che Washington sarà più che pronta da usare per i suoi calcoli strategici a lungo termine. Alzando la posta e mettendo in mostra chip e carte più grandi, il passaggio della portaerei Shandong nello Stretto di Taiwan poche ore prima dell’inizio della chiamata ufficiale non ha alterato molto il risultato previsto, che la relazione Pechino-Washington rimane radicata nei calcoli costi-benefici per garantire la sopravvivenza di quanto anche il personale livello di comprensione tra Biden e Xi Jinping anni prima potesse fornire.

Entrambe le parti non vacilleranno nelle loro posizioni, sia per ragioni esplicite che implicite. Ciò comporta maggiori implicazioni sul domino e nel soddisfare le esigenze interne a casa. I critici hanno sottolineato i diversi effetti e l’impatto politico, sia che siano visti come più efficaci e da falco o meno se la presidenza fosse diversa. Non è una battaglia di personaggi e cameratismo, è l’ultima tragedia e l’impatto della politica e della competizione di potere, con la necessità di contenere un potere in aumento e la necessità che il potere in aumento sfugga alla sottomissione a tutti i costi. Un democratico o un repubblicano alla presidenza non vacilleranno nella solida direzione che Washington deve prendere nel trattare con la Cina, che è sistematicamente, strutturalmente e realisticamente guidata.

Gli avvertimenti di sanzioni distruttive che potrebbero derivare per Pechino se acconsentisse alla richiesta di Mosca di sostegni militari ed economici sembrano essere insufficienti per Xi per far cambiare l’equilibrio dei calcoli a lungo termine per gli interessi di Pechino. Per quanto Mosca sia alla disperata ricerca del favore di Pechino, questo avviene anche in misura inversa, con i calcoli strategici di Pechino affinché la Russia rimanga il suo supporto più grande, più facile e più vicino nei rischi di un’escalation di contenimento da parte di Washington o per scongiurare minacce dal QUAD e dal contenimento 5-4-3-2 strutturato come rivendicato da Pechino. Oltre a fungere da barriera perfetta per il nord e l’ovest della Cina, come barriera da potenziali capacità offensive dall’Artico e per consentire a Mosca di continuare a mantenere la presa e la presa sugli stati dell’Asia centrale per scongiurare qualsiasi collegamento e via di contenimento e penetrazione dal versante occidentale. La sua presa a sud è quella che Pechino rischia di perdere per ora, e questo ha lasciato la sua parte orientale come la minaccia sempre più ribelle e sostenuta da Washington e Tokyo, persino da Seoul in misura maggiore.

Altri potenziali collegamenti di sostegno sono geograficamente disallineati e con altri rischi a catena di ingarbugliarsi troppo in profondità mentre il Medio Oriente e l’Africa sono per ora investiti in gran parte della sicurezza energetica, almeno nel breve termine. La Russia non solo rimane fondamentale nel settore della sicurezza militare, con un’importanza a lungo termine nella proiezione della sicurezza alimentare ed energetica. L’aumento dell’impatto del cambiamento climatico renderà Mosca il benefattore a lungo termine nello sbloccare il potenziale nascosto e le opportunità per migliorare la produzione alimentare e la sostenibilità agricola a un livello strategico più elevato, in particolare l’apertura della vasta massa siberiana, in un momento in cui diminuiscono e persino prospettive e risultati devastanti saranno visti altrove e in modo più dannoso in Cina.

Nel preservare la sua strategia di rottura della politica di contenimento, Mosca, Teheran, Islamabad, Taipei e Pyongyang rimangono in prima linea. Tutti e cinque saranno usati come strumento di contrattazione con Washington e la squadra di contenimento per esercitare una maggiore influenza e voce in capitolo sulla competizione nel dominio indo-pacifico, con maggiori implicazioni sulla strategia occidentale e nel continuare l’approccio del divide et impera. La strategia convenzionale per mantenere l’uso del potere economico nel raccogliere i ‘ritorni’ graduali dagli Stati legati a questa ancora di salvezza sia economicamente che politicamente assicurerà una spinta ostacolante controllata contro l’essere inghiottiti dall’attrazione occidentale.

Per l’intero spettro di calcoli strategici costi-benefici, Xi è ben pronto per continuare a spingere per una più stretta integrazione con Mosca, anche se si rende conto che l’immediata ricaduta che Pechino dovrà sopportare senza che i prigionieri prendano posizione da parte di Washington nello spingere per una maggiore influenza nel convincere Pechino a fare la sua parte. Le restanti manovre sulla scacchiera che entrano in gioco sono l’entità del sacrificio e della resilienza per Pechino (e per Xi personalmente) per resistere alle implicazioni dirette delle eventuali sanzioni esercitate da Washington se Xi fosse irremovibile nel restare fedele a Mosca. In questa difficile situazione, Xi è intrappolato dalla limitazione del tempo nel garantire le capacità necessarie per ridurre al minimo le ricadute sia sulla prospettiva economica già stagnante e in declino della Cina, sia nella gestione dei disordini sociali interni e del divario che ne deriverà.

Il tempismo non è stato positivo, dato che quest’anno è stata una spinta cruciale per Xi nell’assicurarsi un terzo mandato senza precedenti e nel preparare la strada per la presidenza permanente del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese in autunno. Il suo mantra Great Rejuvenation e la necessità di rafforzare la sua presa e la sua aderenza alla politica per garantire le lacune e le debolezze interne non rappresenteranno un ostacolo importante per la visione più ampia del sogno cinese del 2049. Se la spinta dovesse arrivare, si prevede che Xi continuerà a mantenere la maggiore lungimiranza di tollerare i sacrifici per la battaglia preservando il vantaggio nel vincere la guerra a lungo termine. Mosca rimarrà di importanza strategica per Pechino, mantenendo allo stesso tempo un occhio attento ai rapidi aggiustamenti della politica ‘No Limits’ ogni volta che interessi imminenti sono minacciati. I legami burrascosi passati e una storia di guerra tra i due saranno per sempre radicati nelle mosse calcolate di ciascuna parte, con più da perdere per Pechino se continuerà a resistere alla spinta globale consolidata contro Mosca e alla riluttanza a unirsi al carrozzone. Xi avverte sempre più la crescente pressione e, soprattutto, il peso dell’onere che deve sopportare nel giustificare il continuo schierarsi con Putin alla luce delle continue rivelazioni di gravi crimini di guerra commessi e delle sistematiche violazioni dell’ordine e delle norme con un contraccolpo sempre più sfrenato dal resto del mondo. Se il fulcro del calcolo costi-benefici si inclina sempre più verso una maggiore responsabilità irrecuperabile, Xi avrà ulteriori capacità e opzioni nel suo arsenale per non abbandonare Putin.

Mentre Pechino sta entrando nella fase di ambiguità strategica dei suoi legami con Mosca, Washington è sempre più desiderosa di uscirne con il suo impegno con Taiwan. Xi di certo non ha tempo dalla sua parte con il suo drawboard su Taipei, poiché ogni giorno che passa presenta una posizione più difficile per Pechino per esercitare una forte unificazione, almeno dal punto di vista di Washington. Entrambe le parti hanno compreso la posta in gioco completamente diversa in gioco per Taiwan e c’è poca speranza di una riduzione dell’escalation nelle reciproche intenzioni di impegnarsi. Mentre Washington si rende conto che questa rimane la linea rossa senza esclusione di colpi di Pechino, la posta in gioco è troppo alta per sopportare il pregiato dominio dei semiconduttori, la facilità di proiezione di energia nel Pacifico e le ricadute del domino della mossa incoraggiata nel più ampio contesto regionale che fornisce un fine gioco sistematico e irreversibile delle contromisure americane.

Xi è desideroso di sfruttare il breve periodo di finestra di cui gode ancora adesso, massimizzando l’alto sentimento pubblico di risolvere definitivamente l’enigma di Taiwan e di soddisfare il suo desiderio personale nel cementare la sua eredità come figura che alla fine ha riportato Taiwan. Con la potenza e la resilienza navale americane percepite come l’anello più debole da decenni e un potenziamento espansivo della totalità offensiva non nell’offerta fino alla fruizione di Battle Force 2045 iniziata dall’allora presidente Trump, Pechino è tentata di trovare il miglior tempismo strategico sia nel periodo che ha portato al Congresso o nell’immediato consolidamento della posizione di Xi dopo il Congresso, sia fungendo da propulsore che annunciando una nuova era in vista del continuo ambizioso piano di ringiovanimento di Xi.

Ciò comporta tuttavia grandi rischi, con lo slancio da parte dell’Occidente con il suo fronte galvanizzato e il consolidamento di una maggiore solidarietà nella difesa dei pilastri della libertà e della democrazia, ulteriormente rafforzato dallo slancio e dall’esercizio dei costi economici e finanziari per coloro che desiderano infrangere le norme e gli ordini. Nel caso della Cina, ciò non costituisce la violazione dell’ordine stabilito poiché Taiwan è stata a lungo definita un affare interno, senza alcun compromesso sulla sua posizione derivano dalla posta in gioco o dai sacrifici che potrebbero esserci, almeno dalla logica di Xi. D’ora in poi sarà meno un gioco di indovinelli nascosto, con i dogmi e i domini convenzionali del passato che non riescono a produrre i risultati previsti. Con frustrazioni e impazienza che rischiano ulteriori errori di calcolo, Washington è ulteriormente costretta a rafforzare urgentemente la sua deterrenza navale e a prevenire le sempre più solide capacità di Pechino di negazione dell’accesso/area.

Washington si rende conto che avrà bisogno dell’inclusione dei suoi alleati nella regione con il loro sostegno impegnato, sperando che le lezioni dell’Ucraina e l’escalation dell’assertività di Pechino servano come fattori trainanti per consolidare le loro inclinazioni verso l’Occidente. Per quanto i giochi mentali, le brillanti manovre strategiche e i giochi siano riusciti a preservare lo status quo precedente, la mossa del Cremlino sull’Ucraina mette a tacere le tradizionali posizioni difensive e offensive degli attori della regione, aprendo le porte al circolo vizioso della corsa agli armamenti , crescenti implicazioni di dilemma di sicurezza e instabilità regionale.

Ci vorrà più di un dialogo in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di misure convenzionali di rafforzamento della fiducia nel modello arcaico di risoluzione dei conflitti per prevenire un ulteriore deterioramento. Si riduce alla dissezione e all’interpretazione di base dei paradigmi e dei paradossi delle teorie e delle periferie esistenti, sia che gli stati stiano meglio cooperando per la pace, la prosperità e la positività o che siano in guerra per il potere, l’orgoglio e il plutonio. Gli eventi degli ultimi mesi favoriscono certamente il ritorno trionfante di una spiegazione realistica degli eventi, aprendo le porte a maggiori risposte al sempre pertinente dilemma della sicurezza e all’inevitabile corsa agli armamenti globale.