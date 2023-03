Cina: il sistema di credito sociale come metodo

Il sistema di credito sociale cinese è ampiamente visto in Occidente come un sistema di sorveglianza digitale per classificare e guidare le persone attraverso premi e punizioni. Questa percezione continua nonostante gli sforzi degli studiosi per costruire un quadro moralmente normalizzato, piuttosto che ideologicamente carico, per comprendere il sistema. Il sistema di credito sociale dovrebbe essere inteso come metodo – una mentalità di governance – non solo una rete di database e politiche per monitorare l’affidabilità. È un esperimento sociale in corso per plasmare e governare la socioeconomia, un esperimento radicato in strutture e sistemi storici e biopolitici.

Comprendere il sistema di credito sociale come metodo implica vedere la storia del suo ruolo nella spinta della Cina verso la prosperità economica. Il concetto di rating del credito è emerso negli anni ’90, quando la People’s Bank of China ha istituito il primo registro del credito bancario cinese. Nel 1999, l’idea è stata ampliata con il rilascio del rapporto sul sistema di gestione del credito nazionale da parte dell’Accademia cinese delle scienze. L’obiettivo era economico: gestire le irregolarità finanziarie e di mercato, tra cui il default del debito e la non conformità normativa.

Gli attori statali e non statali hanno svolto un ruolo importante nella progettazione e nell’attuazione del sistema di credito sociale cinese. Associano la necessità di affrontare i comportamenti scorretti finanziari e la crisi della “fiducia” della Cina con la disintegrazione post-Mao dell’ordine morale socialista. Ma quello che era iniziato come uno strumento di regolamentazione finanziaria viene ora applicato a più ampie dimensioni morale-giuridiche. Questo può essere visto nei programmi pilota condotti dai governi locali – a Suining nel 2010 e Rongcheng nel 2013 – e da società private come il sistema di punteggio Sesame Credit 2015 di Alibaba .

Nel 2014, il Consiglio di Stato ha pubblicato il suo Schema di pianificazione per la costruzione di un sistema di credito sociale (2014-2020) , il culmine di un decennio di ricerca, conferenze e consultazioni congiunte. Il documento politico invita le agenzie governative, le entità commerciali, le organizzazioni sociali e gli individui a migliorare l'”affidabilità”, spesso espressa come chengxin (integrità) o xinyong (affidabilità creditizia). Il sistema di credito sociale copre principalmente la solvibilità finanziaria (zhengxin) e la solvibilità sociale (shehui xinyong).

Il sistema di credito sociale a livello nazionale fa riferimento al rating del credito zhengxin autorizzato dal China Credit Bureau della People’s Bank of China e supportato da agenzie di credito personale approvate, Baihang Credit e Pudao Credit. Il rating del credito di Zhengxin combina i dati provenienti da fonti online pubbliche e private per fornire un database ricercabile di aziende e valutarle per la conformità alle normative. Viene utilizzato anche come meccanismo di applicazione della legge, in particolare per inserire nella lista nera le persone giuridiche di società e individui insolventi. Quelli sulla lista nera devono affrontare restrizioni di viaggio, opportunità di lavoro e promozione ridotte, vergogna pubblica e persino danni collaterali ai familiari stretti fino a quando non rispettano gli ordini del tribunale. Il sistema di credito sociale come zhengxin è ancora ampiamente applicato ai settori finanziario e aziendale ed è ampiamente applicato paragonabile ad altri sistemi di rating del credito in Occidente.

Il sistema di credito sociale come xinyong è più controverso a causa del suo intento sperimentale di governare le sfere sociali e morali. Le idee confuciane di etica morale e mentalità collettiva vengono utilizzate per valutare i comportamenti individuali attraverso i livelli amministrativi. Ciò si è visto nei progetti pilota locali che hanno utilizzato sistemi basati su punti per orientare il comportamento pubblico verso i valori fondamentali del socialismo cinese .

I funzionari locali vedono il sistema del credito sociale come uno strumento di educazione morale e una soluzione per disciplinare comportamenti sociali inaccettabili, come il rifiuto di liberare posti riservati sui mezzi pubblici e il non mostrare pietà filiale ai genitori anziani. I punti Xinyong vengono inoltre detratti come ulteriore avvertimento per infrazioni minori che hanno già comportato multe e punizioni formali. Gli esempi includono la violazione delle regole del traffico a Rongcheng o il mancato rispetto delle regole per lo smistamento dei rifiuti a Hangzhou.

Il sistema di credito sociale come xinyong è un mosaico di sistemi e pratiche per guidare e correggere il comportamento, far rispettare le regole stabilite dal governo e testare i confini della manipolazione comportamentale e dell’opinione pubblica. Invece di una soluzione valida per tutti, il governo cinese ha incoraggiato un approccio sperimentale all’implementazione del sistema di credito sociale. Gli incentivi , non le punizioni, incoraggiano i buoni comportamenti e la conformità. I governi locali hanno il compito di utilizzare criteri di valutazione più sfumati e declassare punizioni dure o controverse sui residenti per infrazioni minori, in particolare quelle che rientrano nel dominio morale.

Gli esperimenti locali con il sistema di credito sociale variano a seconda delle città e delle regioni. Il quadro giuridico-morale vago e flessibile del sistema si traduce in un’attuazione disomogenea. Poiché la partecipazione al sistema di credito sociale è volontaria, i tassi di consapevolezza dei cittadini o di adesione tra le regioni sono bassi. Ma le persone che lavorano per agenzie governative e istituzioni pubbliche, come scuole e ospedali, sono spinte a partecipare al sistema di credito sociale come parte dei loro requisiti di gestione e promozione delle prestazioni.

C’è stato un sottile cambiamento nella percezione del sistema da parte delle persone durante la pandemia di COVID-19. Sono emerse discussioni sui confini del sistema di credito sociale, in particolare riguardo alla sua appropriazione indebita da parte delle autorità locali come panacea o toccasana per tutti i comportamenti sociali.

Sebbene la pandemia COVID-19 abbia ritardato l’istituzione del sistema di credito sociale a livello nazionale, il sistema è stato riproposto in risposta alle sfide del controllo della pandemia, illustrando l’ambiguità strategica nella sua progettazione e la malleabilità nell’applicazione. Nel novembre 2022 è stato pubblicato un nuovo progetto di legge sul credito sociale per affrontare i problemi di vaghezza e frammentazione e per guidare la futura attuazione. Come il sistema di credito sociale, il disegno di legge è un mosaico di politiche e regolamenti esistenti che privilegiano l’unificazione piuttosto che il chiarimento.

Considerare il sistema di credito sociale come metodo di governo evoca sia le sue origini storiche che la sua natura sperimentale nell’uso della tecnologia dell’informazione da parte della Cina nella governance sociale ed economica. Queste duplici dimensioni hanno caratterizzato l’impresa socialista cinese, che può essere espressa dagli assiomi “attraversare il fiume toccando le pietre” (Deng Xiaoping) e “coordinamento dall’alto verso il basso” (Xi Jinping). L’attuazione del sistema di credito sociale, che tenta di bilanciare lo stato di diritto con lo stato di moralità, è un sintomo di quello che è stato definito l’autoritarismo frammentato della Cina .

Il sistema di credito sociale continuerà a seguire un sistema a doppio binario e ad essere implementato nell’ambito delle strutture amministrative e burocratiche esistenti: l’ istituto quasi federale tiao-kuai, il sistema di gestione della rete comunitaria e il monitoraggio dei quartieri. Leggere il sistema di credito sociale come una singola entità autoritaria, piuttosto che come una raccolta frammentaria di azioni che i leader cinesi stanno cercando di rendere più intelligenti, nega anche le narrazioni degli individui, delle famiglie e delle comunità, le stesse persone che lo vivono effettivamente.

Assumere il sistema del credito sociale come metodo ne evoca l’autenticità storica e la natura sperimentale. Emerge come uno dei lasciti più suggestivi della mentalità di governo nella Cina contemporanea.