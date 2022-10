Cina: il problema dell’economia si chiama Xi

Domenica 16 ottobre si è aperto il 20° Congresso del Partito Comunista Cinese con un discorso del Segretario del Partito e Presidente della Cina, Xi Jinping, durato quasi due ore.

Tra i temi al centro del discorso, l’economia, il tasto dolente di Pechino dopo gli anni ruggenti. Gran parte degli analisti si attendevano dal discorso di Xi esattamente quanto è emerso: Xi mantiene la rotta, tira dritto per la sua strada, nulla nelle politiche che sono alla base dell’attuale criticità dell’economia cinese cambierà.

«Pechino continua ad essere profondamente preoccupata per le sue relazioni fratturate con il mondo», commenta Dexter Tiff Roberts, senior fellow presso l’Asia Security Initiative dello Scowcroft Center for Strategy and Security. «Come ha affermato Xi nel suo discorso, mentre la potenza globale della Cina è aumentata, si trova ad affrontare un ambiente internazionale instabile e deve essere preparata a “venti forti, onde alte e persino tempeste pericolose”. Xi ha sottolineato la necessità di “sufficienza in se stessi”, in particolare nella tecnologia, riferendosi al settore come una “forza trainante principale” nello sviluppo della Cina, che ovviamente sta affrontando una tremenda pressione dalle sanzioni guidate dagli Stati Uniti».

Di converso, Xi ha ignorato i profondi problemi che hanno minato l’economia cinese negli ultimi due anni, dalle politiche ‘zero-COVID’ che hanno soffocato i consumi interni e distrutto le piccole imprese, all’aumento della disoccupazione giovanile, la recessione immobiliare che rischia di danneggiare il sistema bancario.

In questa situazione, con il ‘gelo americano‘ sulla produttività guidata dalla tecnologia, e nell’insieme l’incapacità di rivitalizzare l’economia, a rischio c’è l’obiettivo di Xi di«prosperità comune», che il suo discorso ha elaborato per includere la necessità di «standardizzare l’ordine di distribuzione del reddito e standardizzare i meccanismi di accumulazione della ricchezza».

Il problema dell’economia cinese è Xi, ovvero il suo rapporto con il settore privato, la sua filosofia in riferimento all’economia generata dai privati.

Il settore privato è una parte vitale dell’economia cinese. Più di 30 milioni di imprese private contribuiscono per oltre il 60% al PIL del Paese. Le tasse che pagano rappresentano più della metà delle entrate del governo e impiegano più dell’80% dei lavoratori cinesi.

«In questo momento Pechino sta inviando il messaggio che la politica è al di sopra di ogni altra cosa», così ha commentato i dati economici cinesi e la flessione del settore privato Wang Xiangwei, editorialista ed ex redattore capo del quotidiano ‘South China Morning Post‘ con sede a Hong Kong, parlando con ‘Al Jazeera‘. La politica è ‘sopra‘l’economia. E questo è il problema scatenato dalla linea di Xi Jinping.

La preminenza della politica sopra ogni altra cosa è diventata il segno distintivo dell’economia cinese sotto Xi.

In realtà, «Xi non è di per sé un anti-privato», ha affermato Steve Tsang, del SOAS China Institute. «Anche se mette chiaramente in vantaggio il settore statale, è disposto a sostenere le imprese private a condizione che le imprese interessate aderiscano strettamente alla leadership del partito». Ma «le imprese private che non aderiscono strettamente alla direzione del partito, possono aspettarsi di dover affrontare pressioni da parte delle autorità», ha aggiunto.

Lo scorso settembre, il Partito Comunista Cinese ha pubblicato una serie di linee guida che invitano i suoi membri a «educare gli uomini d’affari privati a armare le loro menti con l’ideologia del socialismo [di Xi]».

Il settore privato ha bisogno di «persone politicamente sensate», afferma la direttiva, che«ascolteranno fermamente il partito e seguiranno il partito».

Secondo ‘CNN‘ la direttiva indica che il leader cinese vuole adottare misure più palesi «per esplicitare l’importanza delle filosofie del Partito Comunista. Ciò potrebbe significare richiedere alle società private di assumere posizioni pubbliche sui principali affari politici o esteri, come qualsiasi controversia territoriale in cui è coinvolta la Cina».

Il documento, prosegue ‘CNN‘, chiedeva esplicitamente che il settore privato entrasse a far parte del ‘Fronte Unito’, «una coalizione di individui e organizzazioni incaricati di portare avanti l’agenda del partito e creare alleanze tra coloro che hanno filosofie simili. Le origini della rete possono essere fatte risalire a quasi un secolo fa, il presidente Mao Zedong lo definiva a un”arma magica’ che aveva aiutato il Partito Comunista a trionfare sui suoi nemici.

La Cina non ha rilasciato pubblicamente documenti che sottolineano l’importanza di allineare il settore privato con il Fronte Unito dalla fine degli anni ’70, quando il Paese ha intrapreso un percorso decennale verso una riforma economica volta a stabilizzare il Paese dopo la Rivoluzione culturale».

Due anni fa, Xin Sun, Senior Lecturer in China and East Asian Business presso il Lau China Institute del King’s College London, sosteneva che «l’alleanza asimmetrica formata tra il Partito e il settore privato dopo la riforma rimane sostanzialmente invariata sotto Xi, il che significa che le imprese private godono ancora di una sostanziale autonomia in termini di operazioni commerciali fintanto che non attraversano i confini politici e normativi linee rosse. Tuttavia, i confini affrontati dalle aziende private sono stati notevolmente rafforzati, riflettendo le crescenti preoccupazioni del Partito per la stabilità e la sicurezza, nonché le crescenti tensioni tra il governo del partito unico e le vaste risorse finanziarie e tecnologiche controllate dalle aziende private nell’economia sempre più complessa della Cina».

E aggiungeva Xin Sun: «Il Partito garantisce legittimità e autonomia operativa alle imprese private, mentre quest’ultima fornisce risultati desiderabili per il Partito, come investimenti,occupazione e crescita economica. Tuttavia, l’autonomia di cui godono le imprese private è solo a livello operativo piuttosto che politico ed è sempre limitata. Ogni volta che gli interessi di due partner si scontrano, il Partito decide. Al centro dell’alleanza asimmetrica c’è l’obiettivo finale della sopravvivenza politica del Partito: quando le imprese private contribuiscono all’obiettivo, possono essere tollerati o addirittura sostenuti; quando ostacolano l’obiettivo, devono essere disciplinati».

In questa fase, la disciplina ha la meglio.

«Un aspetto potente del governo di Mao era la sua combinazione di campagne politiche e ambizioni industriali. Alla fine degli anni ’50, Mao voleva che la Cina eguagliasse rapidamente il successo dell’Unione Sovietica nell’industrializzazione. Il suo grande balzo in avanti reindirizzò il lavoro agricolo all’industria». «Almeno 30 milioni di persone morirono di fame durante i tre anni di Grande Carestia che ne derivò». «Come Mao, Xi è ossessionato dalle campagne orientate all’industria, che promuove con lo slogan maoista ‘Concentra la forza per fare grandi cose‘», affermaChristopher Marquis, professore Sinyi di management cinese alla Cambridge Judge Business School. Il problema è che «i suoi piani sembrano non avere una presa sulla realtà economica. Forse l’esempio più grande è la campagna della Cina per diventare un leader internazionale nei semiconduttori, originariamente prevista nel programma Made in China 2025».

Dieci anni fa, racconta Marquis, «ho vissuto per cinque mesi nel campus aziendale di Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), la principale azienda cinese di chip, e ho interagito con i suoi leader in molte occasioni, incluso il fondatore Richard Chang. Era chiaro che, data la complessità e la natura interconnessa a livello globale della produzione di semiconduttori, non c’era modo in cui la Cina potesse essere altro che un fornitore a basso costo, in grado di fornire chip con alcune generazioni di ritardo, da utilizzare in applicazioni a basso valore aggiunto. L’accesso limitato della Cina alla conoscenza e alle catene di approvvigionamento globali, e in particolare alle macchine utensili, è stato un ostacolo permanente».

«Oggi più che mai, l’esperienza sui semiconduttori è costruita in molte diverse regioni del mondo, ognuna con il proprio focus e vantaggio comparativo che si basa su decenni di ricerca e sviluppo. Ma la logica guida dello sviluppo dei semiconduttori in Cina è sostanzialmente diversa, mirando all’autosufficienza e plasmata da motivazioni politiche più che economiche, non ultimo dal predominio dell’industria dei semiconduttori di Taiwan».

Tra i problemi fondamentali di questo approccio cinese, vi è la corruzione dilagante. Il «China Integrated Circuit Industry Investment Fund, lanciato nel 2014 e comunemente noto come il ‘Big Fund’, si è rivelato in gran parte un fallimento», proprio per la corruzione ai più alti livelli che ha portato a una tornata di epurazioni. Così «un certo numero di società di chip che vantavano miliardi di dollari di finanziamenti sono crollate senza produrre un solo chip».

«Secondo il piano Made in China 2025 , pubblicato nel 2015, la Cina avrebbe dovuto raggiungere il 40% di produzione interna entro il 2020, ma ha raggiunto solo il 16%». Un esempio è la Semiconductor Manufacturing International Corp. «L’azienda ha strombazzato il suo posto tra i primi 5 brevetti cinesi. Ma è stato guidato da incentivi incentrati sulla quantità dei brevetti, non sulla qualità, e quindi un decennio dopo, l’azienda è ancora alcune generazioni –circa quattro anni di tempo di sviluppo– dietro i produttori più avanzati», afferma Christopher Marquis.

Le aziende del settore, hanno ricevuto oltre 30 miliardi di dollari in contanti in capitale di rischio tra il 2020 e il 2021. Negli ultimi dieci anni, il supporto ha spinto l’ascesa di potenziali giganti come Semiconductor Manufacturing International Corp e Yangtze Memory Technologies Co Ltd, nessuna società cinese di chip ha ottenuto il dominio globale al livello più avanzato e il settore rimane fortemente dipendente da tecnologia straniera.

«L’attenzione di Xi sui semiconduttori sembra la versione degli anni 2020 dell’attenzione di Mao degli anni ’50 sulla produzione dell’acciaio. Sebbene non porti a una carestia diffusa, è una priorità di sviluppo apparentemente sensata che fallirà, poiché è guidata da una logica di campagna dall’alto verso il basso inefficace e dalla mancanza di connessione con la realtà economica».

Gli analisti di Tianfeng Securities, Song Xuetao e Zhang Wei, citati da ‘Reuters‘, sostengono che per il settore dei chip in particolare, «potrebbe esserci un importante cambiamento di modello in futuro, da guidato dal mercato a guidato dal capitale nazionale», hanno affermato in un rapporto.

«Dopo essere cresciuta a un ritmo quasi continuo per almeno un decennio, la quota di proprietà del settore privato tra le più grandi aziende cinesi è diminuita dal 2021», recita un rapporto del Bruegel. Il che potrebbe far dedurre che «le politiche stataliste del Presidente Xi Jinping abbiano posto fine all’era del settore privato in espansione in Cina. Ma una conclusione del genere sarebbe semplicistica e prematura. Diversi fattori, oltre alla svolta della Cina verso il dirigismo statale, stanno guidando la recente pausa nell’ascesa del settore privato, inclusi gli aumenti globali dei prezzi delle materie prime e la crisi immobiliare cinese».

La «politica cinese negli ultimi anni ha promosso il potere dello Stato e del settore statale nell’economia. Tra le sue iniziative c’era la repressione normativa nell’estate del 2021, che ha spazzato via centinaia di miliardi di dollari dalla capitalizzazione di mercato di alcune delle più importanti società private cinesi. Tali duri interventi statali negli affari privati nell’ultimo decennio hanno portato molti a concludere che i giorni di maggiore influenza da parte delle società private in Cina sono finiti», si legge nel rapporto del think tank.



Sempre il Bruegel, lo scorso aprile, in una ricercaillustrava l’espansione del settore privato. «Tra le più grandi aziende per fatturato, il settore privato era inesistente a metà degli anni 2000, ma è cresciuto costantemente nell’ultimo decennio, anche se il settore statale continua a dominare. Il fatturato aggregato delle società del settore privato è cresciuto da zero nella classifica di ‘Fortune‘ nel 2005 (basata sulle entrate del 2004) a 104 miliardi di dollari nella classifica del 2011, e a 1,7 trilioni di dollari nell’ultima classifica del 2021 (basata sulle entrate del 2020), ovvero il 19% delle entrate aggregate delle società cinesi. Per quanto riguarda il valore di mercato delle maggiori società quotate, la quota del settore privato nelle prime 100 società cinesi quotate era solo dell’8% a fine 2010, ha superato la soglia del 50% nel 2020 ed è leggermente arretrata nel 2021 al 48%, in seguito alla normativa di repressione di diverse industrie dominate dal settore privato».



Questa tendenza è stata confermata e studiata in questo ultimo nuovo rapporto. Le conclusioni del think tank sono che «i fattori trainanti del calo sono diversi al di là del ruolo delle politiche stataliste che sopprimono il dinamismo del settore privato. L’aumento dei prezzi delle materie primeè esogeno». Segue la crisi immobiliare, la quale a sua volta riflette problemi complessi e sistemici. E poi la repressione normativa di Pechino sulle piattaforme del settore privato, la quale, afferma il Bruegel, «sembra essere stata motivata da qualcosa di più piuttosto che una semplice rappresaglia contro il potere delle grandi imprese private». Complessivamente, il calo del settore privato «non va visto come l’inizio di una nuova tendenza di continuo declino, almeno non ancora».

Per molti osservatori della Cina, il 19° Congresso del PCC, nel 2017, ha segnato uno spartiacque«per la traiettoria politica ed economica del Paese. Al Congresso, Xi ha annunciato una‘Nuova Era‘ per il socialismo cinese e ha sancito la sua ideologia personale, il pensiero di Xi Jinping, nella Costituzione. Diversi mesi dopo, Xi si è assicurato la benedizione del partito per abolire i limiti di mandato.

Xi ha quindi introdotto la politica della‘prosperità comune‘ in una riunione del comitato centrale del PCC nell’ottobre 2020, indirizzando i funzionari del partito ad affrontare le lacune nello sviluppo regionale, il divario urbano-rurale e la disuguaglianza di reddito.

L’anno successivo ha visto un’ampia repressione delle industrie private, dalla proprietà e dall’istruzione ai giochi per computer. Il settore tecnologico è stato particolarmente colpito, con le 10 maggiori aziende tecnologiche cinesi che hanno perso 2 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato in un periodo di dodici mesi».

Non sono poi mancati eventi drammatici come la scomparsa del fondatore di Alibaba, Jack Ma, «ricevuti come un chiaro messaggio agli imprenditori cinesi: i giorni inebrianti di profitti esponenziali sono finiti», sostiene ‘CNN‘. «Entro la fine del 2021, 49 delle 100 maggiori società quotate in Cina erano società private, in calo rispetto alle 53 del 2020. Il calo ha segnato il primo calo della quota del settore privato nello spazio aziendale dal 2014».

Queste contrazioni del settore privato, sono l’espressione del fatto che «Xi Jinping ha cambiato radicalmente il corso economico della Cina da‘crescita a tutti i costi‘ a ‘prosperità comune‘, concentrandosi sulla ridistribuzione del reddito e della ricchezza in modo più equo», ha detto ad ‘Al Jazeera‘ Diana Choyleva, capo economista di Enodo Economics.

Andy Mok, ricercatore senior presso il Center for China and Globalization, finanziato dallo Stato cinese, ha affermato di ritenere che Pechino desideri che il settore privato abbia «uno spazio delimitato date le mutevoli esigenze della popolazione»

Il fatto che Xi si sia allontanato dalle politiche pro-mercato che erano prevalse dalle principali riforme economiche degli anni ’80, che abbia riaffermato il controllo statale sull’economia, avviando pesanti e diffuse repressioni sull’industria privata che hanno ostacolato la crescita, ha indebolito la fiducia degli investitori.

Dopo essere cresciuta di quasi tre quarti durante i primi nove anni al potere di Xi, l’economia cinese da 18.000 miliardi di dollari sta rallentando bruscamente. «Il valore delle attività detenute all’estero denominate in yuan in Cina ha visto il suo più grande calo nel primo trimestre del 2022, precipitando di oltre 150 miliardi di dollari. Da allora il capitale ha continuato a defluire, con i mercati obbligazionari cinesi che hanno perso 7,7 miliardi di dollari ad agosto per il settimo mese consecutivo. L’Institute of International Finance (IIF) ha previsto che il deflusso totale per il 2022 raggiungerà i 300 miliardi di dollari, riferisce ‘Al Jazeera‘.

«Sia la Camera di commercio europea che quella americana in Cina hanno riferito di un calo della fiducia delle imprese tra i loro membri quest’anno». In Europa la Cina è diventata meno attraente per investire. «In parte sono i molti investitori cinesi con sede in altri Paesi che stanno cercando di spostare i loro soldi fuori dalla Cina tra la preoccupazione per la direzione che sta andando il Paese».