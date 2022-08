Il Laos deve affrontare difficoltà finanziarie senza precedenti, inclusi debiti pubblici e garantiti pubblicamente per un valore di 14,5 miliardi di dollari, circa la metà dei quali è dovuto alla Cina. Ma a differenza dello Sri Lanka, non c’è alcuna possibilità che il Laos non adempia ai suoi obblighi di debito estero. La Cina, il suo più grande creditore e alleato politico, non permetterà al Laos di andare in default.

Le dimensioni degli obblighi di debito del Laos fanno sembrare che un default sia inevitabile. Lo stock di debito pubblico e garantito pubblico totale del Paese era dell’88% del PIL nel 2021. Con una media di 1,3 miliardi di dollari americani di servizio del debito dovuto tra il 2022 e il 2026, il governo laotiano deve cercare il differimento del servizio del debito e continuare a rifinanziare il suo stock di debito esistente. Il Laos deve anche affrontare una sfida di liquidità – non ha abbastanza attività per far fronte ai suoi obblighi di debito estero – con le sue riserve in valuta estera (1,3 miliardi di dollari) pari all’importo annuo necessario per onorare il proprio debito.

Fattori geoeconomici significano che le preoccupazioni per l’inadempienza del Laos non sono realistiche. I media spesso caratterizzano il Laos come una vittima della diplomazia della trappola del debito in cui Pechino estende il debito a una nazione mutuante per aumentare la sua influenza politica o sequestrare beni in caso di insolvenza, ma questo è un mito. La Cina non è disposta a sopportare le ramificazioni finanziarie e politiche di un potenziale default laotiano.

I ricercatori Deborah Brautigam e Meg Rithmire sostengono che le banche cinesi sono state disposte a ristrutturare il debito estero e che le entità cinesi non hanno mai sequestrato alcun bene da un Paese straniero. Tuttavia, il prestito cinese manca di trasparenza. Ciò alimenta affermazioni errate secondo cui esiste una ’China Inc’ attraverso la quale i prestiti inaffidabili vengono amministrati centralmente, quando in realtà il debito intergovernativo e i prestiti aziendali vengono amministrati separatamente.

I commentatori occidentali tendono a essere critici nei confronti dello stato socialista monopartitico del Laos guidato dal Partito Rivoluzionario Popolare del Laos (LPRP) ed esprimono le loro preoccupazioni sui diritti umani e sul governo. Ma i legami del regime socialista hanno aiutato il Laos a garantire il sostegno politico e finanziario di Pechino. Laos, Vietnam e Cina sono compagni socialisti nonostante le occasionali interazioni di amore-odio nella storia.

La capacità del Laos di garantire rimborsi ridotti del servizio del debito alla Cina nel 2020 e nel 2021 suggerisce che Pechino è disposta a concedere differimenti su base bilaterale, il suo approccio preferito alla governance del debito con i Paesi debitori. L’accordo di cambio valuta tra la Banca del Laos P.D.R. e la Banca popolare cinese ha contribuito a salvare le scarse riserve di valuta estera. Le riserve ufficiali in valuta estera erano state di circa 800-1000 milioni di dollari da dicembre 2014, ma sono salite a 1,3 miliardi di dollari nel luglio 2020.

Cina e Laos sono abbastanza pragmatici da comprendere le implicazioni economiche e geopolitiche di qualsiasi default. Una ‘trappola del debito’ per il Laos implicherebbe anche una ‘trappola del debito’ per gli istituti di credito cinesi. La Cina non vuole diventare un creditore gravato da attività deteriorate, né vuole sembrare un prestatore inaffidabile per le nazioni in via di sviluppo dell’Asia del Pacifico e in effetti delle nazioni africane. Pechino ha imparato la lezione e sa come affrontare i rischi di default nello sviluppo delle infrastrutture.

Per Pechino, i legami tra Cina e Laos simboleggiano il suo focus sulla regione dell’Asia del Pacifico in contrapposizione al Free and Open Indo-Pacific, il quadro di politica estera di Washington. La Cina ha rafforzato la sua cooperazione con i membri dell’ASEAN, dando alla Cina un altro motivo per non lasciare che il Laos andasse in default.

La leadership del Laos ammette che il Paese è sull’orlo di una crisi economica. L’ansia per la situazione è stata evidente durante la terza sessione ordinaria dell’Assemblea nazionale dal 13 giugno all’8 luglio 2022. La recente nomina di Bounleua ​​Sinxayvoravong al Governatorato della Banca Centrale e Malaythong Kommasith al Ministero dell’Industria e del Commercio suggerisce un senso di urgenza.

Le nazioni del G20 hanno concordato la Debt Service Suspension Initiative (DSSI) nell’aprile 2020, una sospensione temporale dei pagamenti del servizio del debito per i Paesi più vulnerabili durante il COVID-19. Tuttavia, il Laos ha dovuto fare i conti con il rimborso di obbligazioni per un totale di 362 milioni di dollari dovuti dal governo e da Electricite du Laos-Generation, una società di produzione di energia di proprietà statale. All’inizio del 2021, la Banca mondiale ha stimato che il DSSI avrebbe ridotto i pagamenti del servizio del debito del Laos di 315 milioni di dollari, un importo che avrebbe portato solo un sollievo temporaneo alla sua crisi di rimborso.

Nonostante le motivazioni altruistiche del G20, il DSSI manca di efficacia. La partecipazione del settore privato è limitata alla tolleranza volontaria e gli obbligazionisti sono fuori dal campo di applicazione. La partecipazione della Cina al DSSI rappresenta una svolta significativa, ma la definizione di creditori ufficiali bilaterali lascia una condizione che escluda le richieste avanzate dalla China Development Bank e dalla Export–Import Bank of China. Questo spiega perché il governo laotiano non ha scelto l’opzione DSSI.

Il governo laotiano potrebbe evitare il default cercando il sostegno della Cina per i rinvii e la fornitura di liquidità. Oltre al differimento del debito bilaterale, la Cina è incline ad accettare investimenti azionari, come si vede nell’accordo di partecipazione alla rete elettrica. Ciò aiuterebbe il Laos a garantire valuta estera per il rimborso del debito e capitale estero per lo sviluppo delle infrastrutture.

A parte il ‘non rischio’ di insolvenza, dato l’interesse della Cina a mantenere a galla il Paese, il Laos deve ancora far fronte a 964 milioni di dollari di debiti dovuti ai creditori commerciali. Le sue obbligazioni in circolazione nel mercato thailandese hanno superato l’equivalente di 1 miliardo di dollari USA nel 2021. Nel marzo 2022, il governo laotiano ha emesso con successo obbligazioni denominate in baht per un valore di 5 miliardi di baht (140 milioni di dollari USA) per la prima volta da novembre 2018. Rimborsi per un valore di USA $ 101 milioni e US $ 204 milioni sono dovuti nel 2023 e nel 2025.

Le forti relazioni Cina-Laos significano che la narrativa della trappola del debito non è accurata. L’esperienza della Cina come uno dei principali creditori internazionali e un senso di urgenza all’interno dello stesso Laos saranno ciò che determinerà se questo Paese riuscirà a superare con successo la sua grave situazione economica e finanziaria.