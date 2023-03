Cina: il Congresso nazionale del popolo rivela nuove iniziative e minacciosi avvertimenti

Appena una settimana prima di marzo, quasi 3.000 delegati si sono riuniti presso la Grande Sala del Popolo a Pechino per l’apertura della Quattordicesima Assemblea Nazionale del Popolo e, separatamente, della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese.

Sebbene il Congresso nazionale del popolo sia, secondo la costituzione cinese, il più alto organo legislativo del paese, in realtà sono le opinioni del Partito comunista cinese a determinare la politica. Fonti ufficiali tengono a freno le descrizioni della stampa estera dell’Assemblea Nazionale del Popolo come un parlamento di gomma, insistendo sul fatto che l’organismo rappresenta semplicemente la volontà del popolo cinese, che è il massimo decisore. Mentre il governo seleziona con cura alcune statistiche per rafforzare le credenziali democratiche dell’Assemblea nazionale del popolo (ad esempio, le minoranze etniche sono sovrarappresentate nel congresso rispetto alla popolazione complessiva e ciascuna delle cinquantacinque nazionalità del paese è rappresentata), ignora altre che indebolire la sua tesi (ad esempio, le donne rappresentano solo il 25% dei delegati al congresso,

In definitiva, l’Assemblea nazionale del popolo che riflette la voce del popolo cinese suona vuota. Né i delegati all’Assemblea nazionale del popolo né i comuni cittadini cinesi godono della libertà politica o della fondamentale libertà di parola. Vedere le foto dei delegati schierati in file ordinate davanti al podio e, ad eccezione di un lampo di colore della rara delegata donna o di una minoranza etnica in abiti tradizionali, vestiti in modo identico con abiti blu navy con tazze da tè identiche a portata di mano, difficilmente trasmetteva il immagine di persone che esprimono la loro volontà. I delegati hanno ascoltato piuttosto che parlare, sedendo in silenzio tranne che per un applauso sommesso nei punti appropriati. Hanno anche espresso voti identici, all’unanimità secondo il segretario generale Xi Jinping, un terzo mandato come presidente della Cina e presidenza della Commissione militare centrale dello stato., con Renmin Ribao , quotidiano ufficiale del partito comunista, che ha dichiarato che la sua elezione “riflette la volontà comune condivisa da tutto il Partito, dall’intero esercito e dal popolo cinese di tutte le etnie”, e che ha mostrato la leadership “trinitaria” di partito, stato e Esercito popolare di liberazione. Dato che il partito ha sempre affermato che i militari sono sotto il suo controllo e il ruolo dello Stato nei confronti del partito si è ridotto negli ultimi anni, questa configurazione sembra meno una trinità che un triangolo isoscele sbilenco.

Una nuova squadra prende il sopravvento

Dopo la tanto attesa nomina di Xi a presidente e capo della Commissione militare centrale dello stato (c’è anche una Commissione militare centrale del partito, con membri identici) l’attenzione si è rivolta ai nuovi uomini – e sono tutti maschi – Xi ha scelto di assisterlo. Tutti i massimi leader sono nuovi. La maggior parte dei loro predecessori aveva raggiunto l’età pensionabile obbligatoria. Li Keqiang, l’ex premier cinese, non poteva andare in pensione, ma è stato sostituito da Xi perché Li era associato a una fazione politica rivale. Il nuovo premier Li Qiang, ex capo del partito a Shanghai, aveva dimostrato la sua lealtà a Xi imponendo rigidamente misure anti-COVID che hanno fatto infuriare molti residenti della notoriamente assertiva cittadinanza del comune. Prima di essere nominato alla posta di Shanghai, Li ha prestato servizio in diverse altre zone ricche, una credenziale che attesti una sufficiente esperienza nella gestione di questioni economiche. Tuttavia, non ha esperienza a Pechino, il che potrebbe causargli problemi.

Li sarà assistito dal vice premier He Lifeng, amico di Xi fin dall’infanzia. È un economista che in precedenza ha prestato servizio nel Fujian e Tianjin. Ha anche supervisionato la stesura di piani quinquennali e progetti di investimento, ma manca di esposizione all’estero. Ding Xuexiang, che ha il titolo di vice-premier esecutivo, dovrebbe avere la responsabilità primaria della politica economica interna. La precedente carriera di Ding era quella di tecnocrate e, insolitamente negli ultimi anni, non è mai stato a capo di una provincia. Zhao Leji assumerà la guida dell’Assemblea nazionale del popolo, dopo aver presieduto la potente Commissione centrale di ispezione disciplinare del partito. Tra i compiti della commissione c’è l’amministrazione della campagna firmata da Xi contro la corruzione e, per inciso, mirare alla slealtà nei confronti di Xi stesso. Infine, Wang Huning, assumerà la guida della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, un organo in gran parte cerimoniale che è stato paragonato in modo imperfetto alla Camera dei Lord della Gran Bretagna. La reputazione di Wang è stata quella del principale ideologo del partito, il che significa che ha supervisionato la propaganda e la scrittura dei discorsi. A Wang è stato anche attribuito il merito di aver plasmato il “sogno cinese di Xi per il grande ringiovanimento della nazione cinese”. Notevoli eccezioni alla revisione su larga scala, ritenuta motivata a rassicurare i mercati nervosi, sono state il mantenimento del governatore della Banca popolare cinese Yi Gang e dei ministri delle finanze e del commercio.

La Conferenza consultiva politica del popolo cinese, il secondo dei due principali incontri del partito, tende a ripetere ed espandere le politiche ufficiali del partito e riceve poca copertura da parte della stampa. La composizione dei delegati varia, ma negli anni passati ha incluso promotori immobiliari di successo, tecnocrati e atleti famosi.

Il rapporto di lavoro del Premier

Con la nuova squadra di Xi al suo posto, l’attenzione si è concentrata sul rapporto di lavoro di Li Keqiang, il premier uscente. Il documento è una sorta di pagella combinata sull’anno passato e un progetto per il futuro. Come è tipico, la maggior parte della relazione riguardava i risultati passati, mentre le ultime pagine presentavano raccomandazioni per il futuro. Sul primo, il rapporto affermava che sotto la guida del “Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi”, la lotta contro la povertà era stata vinta e l’obiettivo di un Paese moderatamente prospero era stato raggiunto. Il prodotto interno lordo negli ultimi cinque anni era aumentato del 5,2% (ma non menzionato era il 3% l’anno scorso, gran parte della diminuzione dovuta alle restrizioni COVID), c’erano stati progressi nell’innovazione scientifica e tecnologica di base e la Cina aveva ospitato con successo il 2022 Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Imprenditori,

Il rapporto di Li raccomandava che il partito si radicasse più saldamente nelle imprese private, nei ministeri e, per estensione, nella società stessa, per garantire ulteriormente la stabilità economica. Ci sarebbe una maggiore enfasi sulla scienza e la tecnologia sotto la supervisione del partito. Parte della ristrutturazione pianificata del Ministero della Scienza e della Tecnologia prevede la creazione di un comitato di partito sovraministeriale che ricordi l’era di Mao e capovolga decenni di sforzi per separare i ruoli di Stato e Partito iniziati sotto Deng Xiaoping. Il rapporto osservava che le religioni si erano “ulteriormente adattate al contesto cinese”.

Nuovi progressi erano stati compiuti nella governance delle due regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, applicando il principio che dovrebbero essere amministrate da patrioti, vale a dire coloro che avrebbero amministrato le politiche del partito comunista. Tra i piani più salienti per il prossimo anno c’era quello di affrontare la corruzione che, ha affermato Li, è rimasta un problema serio, sicuramente un’ammissione scomoda per un intero decennio dopo che Xi Jinping aveva annunciato la campagna contro di essa. Il mantenimento della “stabilità occupazionale” è stato descritto come “impegnativo”. Gli squilibri di bilancio dei governi locali sono stati descritti come “sostanziali” e “ci sono molti rischi e pericoli nascosti nel mercato immobiliare”. Per le persone religiose, l’affermazione che le religioni avrebbero dovuto adattarsi ulteriormente al contesto cinese doveva avere sfumature minacciose,

Un futuro incerto

Al di là dell’iperbole sui gloriosi progressi compiuti dalla Cina sotto la guida del partito e sui gloriosi risultati attesi per il futuro, dal congresso del partito sono emersi alcuni segnali che indicano un certo grado di ansia. L’Anno del Coniglio non si era aperto bene: una traballante uscita dalle restrizioni COVID draconiane e altamente impopolari che avevano provocato proteste atipiche contro le autorità è stata seguita da un enorme aumento dei contagi. Mentre le infezioni sono in calo e gli indicatori economici sono in ripresa, ci sono crescenti dubbi sul fatto che la sua economia possa mai superare quella degli Stati Uniti. Secondo Ruchir Sharma, il rispettatissimo presidente di Rockefeller International, la leadership cinese sta arrivando a una verifica della realtà e il paese sarà fortunato a crescere del 2,5% negli anni futuri . Una combinazione di diminuzione della popolazione, bassa produttività e concorrenza estera più dura per i mercati di esportazione stanno interagendo a scapito dei tassi di crescita economica.

Internamente, la disuguaglianza economica rimane preoccupantemente ostinata, e le precedenti rapide soluzioni di stimolo fiscale di Pechino hanno portato a ciò che Sharma chiama una sbornia massiccia e problemi nel settore immobiliare. Inoltre, il debito locale è salito a livelli pericolosi. Un rapporto dell’American Enterprise Institute indica un diverso tipo di problema con implicazioni non solo per l’economia ma anche per la politica e la politica di difesa: la disattenzione del partito comunista e del governo per la struttura familiare che le sue precedenti politiche hanno creato. Il paese ha bisogno di riorientare la sua attenzione dall’educazione dei bambini alla cura degli anziani, il che comporta un massiccio spostamento di risorse che è destinato a influenzare i tassi di crescita economica. Inoltre, entro il 2030 quasi la metà della forza lavoro maschile in età militare della Cina sarà costituita solo da bambini, il che significa che la perdita di vite umane in conflitto significherà l’estinzione del lignaggio per molte famiglie cinesi. Ciò è considerato particolarmente catastrofico in una società confuciana che decenni di propaganda di partito non sono riusciti a spegnere. Sebbene sia possibile che famiglie estremamente patriottiche siano disposte ad accettare il sacrificio, è più probabile che molte altre non saranno così inclini, soprattutto perché è improbabile che le guerre coinvolgano potenze straniere che invadono la Cina. Aumentare la spesa militare mentre si prevede che i tassi di crescita economica diminuiranno, supponendo che i generosi budget per la difesa continueranno, è pericoloso, e l’élite del partito è consapevole che questo è stato un fattore cruciale nella fine dell’Unione Sovietica e non può accettare il parallelo.

Resta da vedere come sarà possibile per il governo del partito incoraggiare e tutelare gli imprenditori mentre vara le misure per la prosperità comune, che è codice per ridurre il preoccupante differenziale tra i livelli di reddito dei più ricchi e dei più poveri del Paese, resta da vedere. I megaricchi della Cina, in comune con molti altri di simili circostanze fortunate in altre parti del mondo, non sembrano desiderosi di condividere la loro ricchezza con coloro che sono meno fortunati. La scomparsa del multimilionario Bao Fan poco prima dell’apertura dell’Assemblea Nazionale del Popolo non ha sicuramente inviato il messaggio giusto agli investitori, in particolare dopo gli arresti di Jack Ma nel 2021 e Xiao Jianhua nel 2022. A Ma e Xiao sono state confiscate le loro risorse, e Xiao ricevuto una lunga pena detentiva.

Sfide di politica estera

La Cina sta affrontando venti contrari a livello internazionale. Un portavoce della Conferenza consultiva politica del popolo cinese ha confutato le affermazioni secondo cui la Belt and Road Initiative era una trappola del debito definendola “semplicemente diffamatoria”, indicando il completamento e il funzionamento di una serie di progetti infrastrutturali come la ferrovia Cina-Laos e il porto del Pireo nel Grecia, pur non menzionando i fallimenti altrove. C’è una notevole insoddisfazione in Grecia per l’amministrazione del porto del Pireo, per esempio, e molti paesi stanno cercando di rinegoziare i loro accordi Belt and Road Initiative. Le cosiddette tattiche diplomatiche del “guerriero lupo” in cui gli inviati cinesi insultano e sminuiscono altri stati hanno alienato l’opinione pubblica in quei paesi, intaccando gravemente la reputazione della Cina.

Taiwan sembra sempre meno propensa ad accettare volontariamente l’annessione da parte della Cina, e sempre più paesi sembrano disposti a far arrabbiare Pechino impegnandosi bilateralmente con Taiwan. Quando la Lituania ha aperto un ufficio commerciale di Taiwan a Vilnius e la Cina ha minacciato di rifiutarsi di importare non solo prodotti lituani, ma ha fatto pressioni sulle società tedesche i cui prodotti erano parzialmente fabbricati in Lituania, ha affermato la Commissione europea che l’Unione Europea era “pronta a opporsi a tutti i tipi di pressioni politiche e misure coercitive applicate contro qualsiasi Stato membro”. Il sostegno pubblico di Xi a Vladimir Putin e il conseguente rifiuto di condannare l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin ha causato preoccupazione, in particolare tra quei membri dell’Unione Europea e della NATO che sono più vicini all’Ucraina e temono che anche Putin abbia delle mire su di loro. La mancata presa di posizione contro l’invasione è stata una chiara violazione del rispetto per l’integrità territoriale degli altri stati, uno dei cinque principi di pacifica convivenza che era stato un mantra cardinale e spesso ripetuto della politica estera cinese sin da quando è stato concepito nel 1954. I paesi che finora erano stati riluttanti a nominare la Cina come fonte del cyberspionaggio sono ora meno riluttanti a identificarla come tale: indagini sull’interferenza nelle sue ultime elezioni e il Belgio ha accusato Pechino di spear phishing contro un membro di spicco del suo parlamento. Anche l’invio di un pallone spia sul territorio degli Stati Uniti, in particolare proprio mentre stava per iniziare il Congresso nazionale del popolo, sembra poco saggio.

Rispondendo a una domanda in una conferenza stampa il giorno prima dell’apertura dell’Assemblea nazionale del popolo, il portavoce Wang Chao ha lanciato quella che avrebbe potuto sperare fosse una nota rassicurante, affermando che la forza militare della Cina è stata “positiva per il mondo”. Ha sostenuto che la sua modernizzazione militare non costituirebbe una minaccia per nessun paese, ma in realtà salvaguarderebbe la sicurezza regionale e la pace mondiale. L’aumento della spesa per la difesa era necessario per far fronte a complesse sfide di sicurezza non specificate e affinché la Cina adempisse alle proprie responsabilità di paese importante. Tuttavia, le dichiarazioni rilasciate nel corso della conferenza non sono state rassicuranti. Il neo-ministro degli Esteri Qin Gang si è scagliato contro contro la cosiddetta politica di contenimento americana, paragonando le azioni degli Stati Uniti a un treno in corsa che deraglia e si schianta in conflitti e scontri. E anche il discorso di Xi alla sessione di chiusura del congresso si è concentrato sulla sicurezza, impegnandosi a trasformare l’esercito in un “grande muro d’acciaio” per difendere gli interessi del Paese. Le implicazioni per gli Stati Uniti, il Giappone e diversi stati del sud-est asiatico con dispute territoriali con la Cina sono preoccupanti, date le ripetute dichiarazioni stridenti sulla necessità di difendere le rivendicazioni della Cina nella più ampia regione del Pacifico. Gli Stati Uniti lo sono di fatto garante del diritto di Taiwan a scegliere il suo futuro status mentre il Giappone amministra le aree del Mar Cinese Orientale che la Cina rivendica ed è anche dolorosamente consapevole che un’annessione cinese di Taiwan avvicinerebbe pericolosamente le acque territoriali della Cina al Giappone.

Guardando avanti

Non sorprende che i media statali cinesi abbiano dichiarato che l’Assemblea nazionale del popolo e la Conferenza consultiva politica del popolo cinese sono stati successi clamorosi. Tuttavia, anche osservatori comprensivi hanno notato che sarà un “ impresa ardua ” per Pechino attuare la grande visione emersa dagli importanti incontri politici.

I due incontri hanno individuato obiettivi ambiziosi per il Partito comunista cinese. Se il partito non li raggiunge, rischia di macchiare l’eredità dei tre mandati di Xi e la realizzazione del sogno cinese.