Cina: il ‘Congresso dei semiconduttori’

Il 20° Congresso del Partito Comunista Cinese, che si aprirà il 16 ottobre a Pechino, potrebbe anche definirsi il ‘Congresso dei semiconduttori’. Meglio ancora, il Congresso della guerra tecnologica tra Cina e Stati Uniti, nel contesto della quale i semiconduttori sono al centro.

La guerra era iniziata con l’Amministrazione di Donald Trump, poi Joe Biden l’ha proseguita, e la scorsa settimana ha sferrato il suo regalo per l’attesa terza elezione a segretario del partito comunista cinese di Xi Jinping. Venerdì 7 ottobre, il Bureau of Industry and Security (BIS) ha annunciato una normativa che prevede nuovi limiti extraterritoriali all’esportazione in Cina di semiconduttori avanzati, apparecchiature per la produzione di chip e componenti di supercomputer.

I controlli che il BIS prevede, e che sono entrati in vigore ieri 12 ottobre, più di qualsiasi precedente azione statunitense, secondo gli esperti del settore, «rivelano un’ostinata attenzione a contrastare le capacità cinesi a un livello ampio e fondamentale». Il danno che produrrà, sostiene Jon Bateman, ricercatore senior nel programma Tecnologia e affari internazionali presso il Carnegie Endowment for International Peace, «sarà economico, su una scala ben sproporzionata rispetto alle citate preoccupazioni militari e di intelligence di Washington», che secondo la Casa Bianca avrebbero giustificato il provvedimento.

Merita appena fare un salto indietro di qualche settimana per richiamare la presentazione di ‘Mid-Decade Challenges to National Competitiveness‘ dello Special Competitive Studies Project (SCSP). La sintesi di quasi 200 pagine di rapporto, può essere questa: «gli Stati Uniti potrebbero perdere la concorrenza tecnologica contro la Cina se non interverranno sui fronti del 5G, dell’IA e dei microchip». Gli anni critici saranno quelli dal 2025 al 2030, «Pechino potrebbe essere in grado di superare gli Stati Uniti» se «non mettiamo insieme le nostre azioni in questi tre campi di battaglia fondamentali, in termini di bio, in termini di potenza dei computer di prossima generazione, in termini di invenzioni di prossima generazione, non accadrà nei Paesi che sono al all’avanguardia delle democrazie di oggi. Tutto accadrà in Cina», ha affermato Ylli Bajraktari, alla guida dellp SCSP. «La Cina ha compiuto rapidi progressi nelle suddette aree chiave», «gli Stati Uniti stanno recuperando terreno sulle catene di approvvigionamento del 5G e della microelettronica». La Cina «è il principale oppositore ideologico degli Stati Uniti, il più grande concorrente economico, il più capace tecnologico e il più minaccioso rivale militare. La tecnologia è al centro di tutte le parti della competizione», si legge nel rapporto.

La Cina ha reagito al provvedimento americano del 7 ottobre affermando la sua sicurezza di vittoria finale dello scontro. «Per la necessità di mantenere la loro egemonia sci-tech, gli Stati Uniti abusano delle misure di controllo delle esportazioni per bloccare e reprimere maliziosamente le aziende cinesi», ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning. «Non solo danneggerà i diritti e gli interessi legittimi delle società cinesi, ma influenzerà anche gli interessi delle società americane“, ha affermato. «Esasperando le questioni tecnologiche e commerciali e usandole come strumento e arma, gli Stati Uniti non possono frenare lo sviluppo della Cina, ma si faranno solo del male e si isoleranno quando la loro azione si ritorcerà contro».

Malgrado tali restrizioni all’accesso cinese alla tecnologia dei semiconduttori statunitensi aumenti «significativamente la posta in gioco nella guerra tecnologica USA-Cina, il tentativo di Washington di riconquistare il primato nella produzione di chip e rallentare l’ascesa militare ed economica della Cina deve affrontare enormi sfide». Pur senza tacere il fatto che gli USA abbiano dalla loro parte il leader di mercato, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), che produce circa il 90% dei chip più avanzati del mondo. «Gli USA affrontano grandi sfide nel tentativo di riconquistare il loro primato globale nella produzione di semiconduttori. I rivali asiatici superano di gran lunga gli Stati Uniti nel rendere i chip avanzati cruciali per aerei da combattimento, droni e hardware militare all’avanguardia», affermano i media asiatici.

E tuttavia, difficoltà la Cina ne ha e non proprio poche. Ecco perchè la guerra tecnologica c’è da credere sarà caratterizzante questo 20° Congresso, ovviamente dietro le quinte. E avrebbe già animato i mesi di preparazione del Congresso.

Lo spiega ‘The Diplomat‘. C’è «una crescente urgenza geostrategica per Pechino di far avanzare le sue capacità locali di semiconduttori. Eppure, nonostante alcuni successi, come la Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), gli investimenti del Big Fund non sono riusciti a ridurre significativamente la dipendenza della Cina dalla tecnologia importata. Secondo l’analista Jordan Schneider, questo fallimento è probabilmente uno dei principali motori della repressione e gli ex dirigenti del Big Fund». «Questa repressione è stata lanciata durante un anno del Congresso del Partito, quando è consuetudine intensificare le lotte politiche interne e eliminare dal sistema elementi indesiderati», esattamente come, racconta nel dettaglio il quotidiano, è stato fatto nel corso dell’estate. L’industria cinese dei semiconduttori, non ha prodotto quel tipo di risultati da prima pagina. «Al contrario, il settore è stato colpito da diversi fallimenti di alto profilo, tra cui Tsinghua UniGroup, che quest’anno ha dovuto essere salvato dopo una prolungata crisi di insolvenza. Un’altra debacle è stata il crollo nel 2020 della Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing; i suoi dirigenti sarebbero fuggiti dopo aver accumulato debiti per 19,6 miliardi di dollari».

«La transizione politica di quest’anno offre un frangente naturale in cui il partito-Stato può cercare di affrontare tali fallimenti e rimescolare le persone responsabili della produzione di chip. La repressione segnala anche che Pechino cambierà il modo in cui sviluppa e regola il settore dei semiconduttori in futuro».

Il settore cinese dei chip di memoria dovrebbe essere particolarmente colpito dalle nuove restrizioni all’esportazione imposte dagli Stati Uniti, sostiene ‘Asia Times‘, citando in particolare la Yangtze Memory Technologies Co (YMTC), il principale produttore cinese di chip di memoria. Questa e altre 30 entità cinesi rientrano nella ‘lista non verificata‘ del Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti del 7 ottobre. Sono aziende che dovranno affrontare restrizioni quando tenteranno di acquistare prodotti statunitensi. Altresì, ai cittadini statunitensi sarà vietato sostenere lo sviluppo o la produzione di circuiti integrati in alcune fabbriche di chip in Cina senza una licenza. Si tratta di un pacchetto di restrizioni complesse e radicali sulla vendita di semiconduttori e apparecchiature per la produzione di chip in Cina.

«I semiconduttori avanzati di qualsiasi Paese saranno presumibilmente negati a tutte le società cinesi, anche alle aziende prive di legami diretti con i servizi militari o di intelligence di Pechino. Tra le altre conseguenze, questo restringerà lo sviluppo e la diffusione dell’intelligenza artificiale (AI) in tutto il Paese, ostacolando il progresso cinese nel commercio elettronico, nei veicoli autonomi, nella sicurezza informatica, nell’imaging medico, nella scoperta di farmaci, nella modellazione climaticae molto altro. Il settore cinese dei semiconduttori non è in grado di produrre i chip all’avanguardia utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale. E la BIS mira a mantenere le cose in questo modo: i suoi controlli bloccheranno gli acquisti cinesi di apparecchiature per la produzione di chip anche vecchie di anni e impediranno al personale americano di fornire supporto o know-how», afferma Jon Bateman.

«I ‘restrizionisti‘ americani -pensatori a somma zero che vogliono urgentemente accelerare il disaccoppiamento tecnologico- hanno vinto il dibattito sulla strategia all’interno dell’Amministrazione Biden. Le voci più caute -tecnocrati e centristi che sostengono la riduzione incrementale di determinati aspetti dei legami tecnologici della Cina- hanno perso. Questo cambiamento fa presagire misure statunitensi ancora più severe, non solo nell’informatica avanzata, ma anche in altri settori (come biotecnologia, produzione e finanza) ritenuti strategici. Il ritmo e i dettagli sono incerti, ma l’obiettivo strategico e l’impegno politico sono ora più chiari che mai. L’ascesa tecnologica della Cina sarà rallentata a tutti i costi», afferma Jon Bateman.

Una strategia che non è senza rischi. Questa mossa, prosegue il ricercatore, «rivela una mentalità strategica che non può fare a meno di influenzare la futura politica tecnologica cinese. I funzionari statunitensi si sono concentrati intensamente su possibili minacce, imposto misure sproporzionate, minimizzato le complicazioni e obbligato gli altri a conformarsi. Questa mentalità non fa che garantire una marcia continua verso un disaccoppiamento tecnologico su larga scala» che quasi certamente finirà per ritorcersi contro gli stessi Stati Uniti. «Finora, alleati e partner erano più o meno disposti a seguire l’esempio dell’America, la Cina si è dimostrata incapace di rispondere con forza, il settore privato si è adattato abbastanza bene e i tecnocrati statunitensi hanno avuto spazio per definire i dettagli politici chiave. La prossima fase del disaccoppiamento, tuttavia, potrebbe essere più imprevedibile e rischiosa. La crescente audacia delle azioni unilaterali degli Stati Uniti e l’apertura aperta di Washington a una strategia di quasi contenimento attireranno le reazioni di molti attori. Questo potrebbe alla fine mettere in moto forze al di fuori del controllo dei leader della sicurezza nazionale degli Stati Uniti».

Diversi sono i soggetti che potrebbero ostacolare questi provvedimenti. «L’insieme più importante di giocatori sono gli alleati e i partner degli Stati Uniti. Ovviamente rispetteranno i nuovi controlli sulle esportazioni, a causa del lungo braccio della legge statunitense. Ma Washington non può permettersi di accontentarsi di un’obbedienza riluttante, perché i controlli sulle esportazioni sono solo una parte dell’agenda tecnologica internazionale dell’America. Gli Stati Uniti hanno un disperato bisogno che altre Nazioni coordinino la politica industriale, condividano l’intelligence economica,armonizzino le normative digitali, facciano pressione su Pechino su preoccupazioni comuni e immaginino collettivamente un futuro ordine economico. Ciò richiede negoziati difficili». Non è detto che questi Paesi siano disponibili, nuovamente, a seguire l’America.

«La Cina, ovviamente, reagirà. È improbabile una ritorsione simmetrica, ad esempio bloccare le importazioni statunitensi di minerali critici o punire società chiave come Microsoft, Apple o Tesla. La Cina ha molto da perdere da tali azioni e la sua economia deve già affrontare forti venti contrari. Pechino potrebbe invece reagire in modi più sottili, magari rallentando le approvazioni normative o minando il recente accordo USA-Cina sugli standard contabili delle società pubbliche. La minaccia più grande sarebbero le rappresaglie cinesi contro alleati e partner statunitensi, come la Corea del Sud, il Giappone o Taiwan, che devono implementare i controlli di Washington. La Cina ha più influenza su questi Paesi e vorrà inserire un cuneo nella coalizione economica americana.

La Cina può anche presentare una denuncia all’OMC. Le sue conseguenze a lungo termine non dovrebbero essere ignorate. «Gran parte dell’edificio della politica tecno-nazionalista statunitense -dai controlli sulle esportazioni ai dazi alle liste nere- va più o meno in contrasto con la barra generale dell’OMC contro la discriminazione basata sul Paese».

E per Xi che si presenta al Congresso il 16 ottobre, la decisione americana potrebbe perfino far bene. Il quasi-contenimento di Biden «certamente lo aiuterà a promuovere la narrativa di lunga data di Pechino secondo cui gli Stati Uniti egemonici cercano di soffocare il normale sviluppo della Cina. Molti Paesi potrebbero essere ricettivi a questa argomentazione, a giudicare dalla tiepida risposta del Sud del mondo alle sanzioni e alle restrizioni commerciali guidate dagli Stati Uniti contro la Russia. La Cina può anche rappresentare i controlli sulle esportazioni statunitensi come progressi ostacolanti sulle sfide globali condivise. Potrebbe citare, ad esempio, la necessità dei ricercatori cinesi di utilizzare i supercomputer per lo sviluppo di vaccini e la scienza del clima», energia pulita avanzata, tecnologie di adattamento climatico, ecc…

«Il settore privato globale rappresenta un altro importante insieme di attori», prosegue Jon Bateman. «È noto che i controlli sulle esportazioni statunitensi incentivano le aziende a sfuggire alla giurisdizione americana delocalizzando le loro operazioni». Bisognerà vedere come gli attori privati risponderanno al segnale di accresciuti rischi geopolitici derivati dai nuovi controlli sulle esportazioni. «Washington ha rivelato una chiara intenzione di sopprimere i progressi tecnologici cinesi e la volontà di sostenere costi economici crescenti per farlo. Le imprese e gli investitori si renderanno conto che il disaccoppiamento non è affatto vicino al punto di arresto». «Ciò eserciterà un effetto raggelante sul commercio USA-Cina, e forse anche sui legami finanziari, in molti settori». Le aziende potrebbero ritirarsi dalle aree ‘a rischio’ o scegliere di accelerare il proprio disaccoppiamento, che potrebbe essere più ampio, più rapido e più caotico di quanto i politici statunitensi abbiano pianificato.

«Le aziende e le università statunitensi potrebbero respingere i candidati cinesi altamente qualificati, che non rappresentano un vero rischio per la sicurezza nazionale, ma che comunque dovrebbero affrontare un vago e oneroso screening dei visti, ‘considerato esportazione’, controlli o ricercare i requisiti di sicurezza. Le organizzazioni statunitensi potrebbero rallentare l’adozione di tecnologie innovative (droni, ad esempio) a causa del rischio crescente di divieti sulle apparecchiature cinesi e della scarsità di alternative competitive. Le aziende statunitensi potrebbero non riuscire a immettere nuovi beni sul mercato se la Cina offre il sito di produzione più redditizio, ma c’è troppo rischio normativo (da un possibile screening degli investimenti in uscita, regole sulla protezione dei dati, tariffe e altro) per giustificare investimenti a lungo termine lì. In questi e altri scenari, un ambiente politico instabile degli Stati Uniti costringe gli attori privati ad andare oltre o andare avanti rispetto a ciò che i politici potrebbero effettivamente desiderare, danneggiando gli interessi degli Stati Uniti nel processo».

La situazione economica cinese nel contesto della quale tutti questi fatti accadono non è delle migliori.

Sotto la guida di Xi, «la Cina è diventata il principale produttore mondiale di tutto, dal cemento ai pannelli solari, nonché il principale partner commerciale e prestatore dominante per la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo. Ha costruito la più grande marina del mondo, sviluppato alcuni dei missili balistici più avanzati del mondo e costruito basi aeree su isole artificiali sparse nel Mar Cinese Meridionale. Ma l’economia cinese, la seconda più grande, è ora in tilt», scrive Keith Bradsher, a capo della redazione di Pechino del ‘New York Times‘.

Grandi successi, quelli ottenuti in 10 anni da Xi, ma «allo stesso tempo, Xi ha lavorato per trasformare la Cina in una società più statale che spesso antepone la sicurezza nazionale e l’ideologia alla crescita economica. Ha represso le aziende cinesi e limitato il potere dei loro dirigenti. Alcuni degli imprenditori più famosi della Cina hanno lasciato il Paese e altri, come il co-fondatore di Alibaba Jack Ma, sono in gran parte scomparsi dalla vista del pubblico».

In questo contesto, «le prossime mosse di Xi potrebbero avere enormi conseguenze per l’economia globale. Aziende multinazionali come General Motors e Apple hanno scommesso sulla Cina come luogo affidabile per la produzione di massa di beni e come mercato in continua crescita. Ma le crescenti tensioni tra la Cina continentale e Taiwan, in particolare dopo l’invasione russa dell’Ucraina, hanno lasciato le grandi aziende americane ed europee in difficoltà per stabilire catene di approvvigionamento di riserva altrove».

Il «discorso di apertura del presidente Xi fornirà anche importanti indizi su ciò che riserva il futuro per le imprese in Cina e nel mondo.

Il discorso di Xi sarà pieno del gergo ideologico del Partito Comunista e probabilmente molto lungo. Ma è probabile che sepolti in quel gergo ci siano alcuni messaggi importanti», per il mondo economico e per la geoeconomia.

«La più grande incertezza sulla Cina per le imprese internazionali risiede nel fatto che nei prossimi anni perseguirà un qualche tipo di azione militare contro Taiwan. Le aziende globali devono già affrontare miliardi di dollari di perdite su operazioni in Russia che devono vendere o liquidare in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, che ha innescato sanzioni estese da parte delle principali democrazie mondiali.

Xi ha ricevuto fragorosi applausi, nel 2021, in piazza Tienanmen, nel 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese, quando ha ribadito la pretesa della Cina a Taiwan. Il Presidente Biden ha menzionato quattro volte che gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare Taiwan a resistere all’aggressione.

Anche una vaga menzione da parte di Xi al congresso del partito di una cronologia per il tentativo di portare Taiwan sotto il controllo politico della terraferma, potrebbe danneggiare la fiducia finanziaria sia in Taiwan che nella terraferma».

E circa Taiwan, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) «è il produttore di chip per processori più avanzato al mondo, grazie alla sua enorme scala e alla straordinaria precisione di fabbricazione. Oggi, TSMC produce il 90 percento dei chip del processore più avanzati, che vanno in qualsiasi cosa, dagli smartphone ai PC ai data center. Se una guerra dovesse mettere fuori servizio la loro produzione, il costo per l’economia globale sarebbe misurato in centinaia di miliardi di dollari», afferma Chris Miller, autore del bestseller di recente pubblicazione ‘Chip War‘ e professore associato di storia internazionale alla Tufts University, visiting fellow presso l’American Enterprise e Direttore del programma Eurasia del Foreign Policy Research Institute.

Basterebbe anche meno di una guerra, quasi certamente, per innervosire la business community.

Attraverso il programma ‘Made in China 2025‘ di Xi Jinping che rende i chip una priorità assoluta, la «Cina ha investito molte decine di miliardi di dollari in programmi governativi di sviluppo di chip. Questi programmi hanno prodotto progressi sostanziali in alcuni ambiti, in particolare la progettazione dei chip. Tuttavia, su tutta la linea, la Cina rimane molto indietro rispetto alle capacità di Stati Uniti, Corea del Sud o Taiwan in termini di fabbricazione di chip. Inoltre, tutta la fabbricazione di trucioli in Cina oggi si basa su macchine utensili importate dall’estero, in gran parte da Stati Uniti, Paesi Bassi e Giappone», continua Miller.

Posto che il 90 percento dei chip per processori più avanzati al mondo viene prodotto a Taiwan, questo è un rischio. «Data la crescente potenza militare cinese e il nazionalismo aggressivo di Xi Jinping, questo è un rischio per l’economia globale che è diventato troppo grande. Gli sforzi per diversificare la geografia della produzione avanzata di chip sono una mossa intelligente da questo punto di vista. Questo spiega perché Stati Uniti, Giappone ed Europa stanno tutti cercando di rafforzare la posizione dei loro Paesi nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori».

Ma la produzione concentrata su Taiwan è un rischio anche per la Cina. La preoccupazione cinese, e di Xi in particolare, di ‘riportare a casa‘ Taiwan, ideologia e politica a parte, ha l’ottima ragione economica, svariate motivazioni economiche, ma quella dei semiconduttori potrebbe essere la principale. Il provvedimento del 7 ottobre non è altro che la risposta di Biden a Xi Jinping di svezzare la Cina dai chip progettati dagli Stati Uniti e renderla un leader mondiale nel settore.

In Cina, «oltre 50 miliardi di dollari di investimenti sono stati convogliati attraverso il Big Fund e almeno 25 miliardi di dollari attraverso 15 fondi del governo locale». Nei mesi scorsi gli sprechi e la corruzione sono stati puniti, la repressione dei dirigenti dei semiconduttori indica che per Xi «l’obiettivo di promuovere gli interessi nazionali a lungo termine della Cina, alla fine, vince il rischio di un’interruzione dell’industria a breve termine». E che «la Cina continuerà a versare denaro nel suo settore dei semiconduttori, ma probabilmente in un modo più cauto e strettamente regolamentato».

Nel discorso del 16 ottobre di Xi si vedrà se e come farà riferimento a questo problema, o se sarà risolto tutto dietro le quinte.