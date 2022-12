Cina: fermare la mano americana sull’industria dei semiconduttori

Nell’era della geopolitica, l’industria dei semiconduttori ha assunto una nuova importanza. Poiché i semiconduttori sono ampiamente utilizzati in campo civile e militare come mai prima d’ora, mentre il mondo entra nell’era dell’informazione, la capacità di un Paese o di un’alleanza di Paesi di controllare l’industria dei semiconduttori è diventata una capacità strategica unica. Al contrario, un Paese estremamente carente nell’industria dei semiconduttori si troverà in una posizione passiva in questo gioco geopolitico.

Prendendo ad esempio la guerra in corso in Ucraina, secondo l’ultimo rapporto del Royal United Services Institute (RUSI), think tank britannico per la difesa e la sicurezza, dopo aver smantellato le armi di fabbricazione russa sequestrate sui campi di battaglia, si sono osservati 27 tipi di armi. Dai missili da crociera ai sistemi di difesa aerea, la maggior parte si basa su componenti occidentali, con circa due terzi realizzati da società americane. Un gran numero di chip viene utilizzato nel sistema d’arma. Ad esempio, nel sistema missilistico Javelin donato dagli Stati Uniti all’Ucraina, ci sono circa 250 chip. Secondo ‘Politico‘, il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha sottolineato che la guerra era arrivata a un punto di svolta in cui il vantaggio tecnologico si stava rivelando decisivo.

Gli Stati Uniti sono la fonte della maggior parte della tecnologia mondiale dei semiconduttori. In un’era di intensificati attriti geopolitici, gli Stati Uniti utilizzano frequentemente restrizioni tecnologiche e sanzioni commerciali contro la Cina nel settore dei semiconduttori. Sin dall’Amministrazione Trump, gli USA si sono concentrati sulla concorrenza strategica con la Cina nei settori high-tech, con la tecnologia dei semiconduttori che ne fa le spese, che è considerata dagli Stati Uniti la chiave per frenare lo sviluppo high-tech della Cina.

Rispetto alla strategia disorganizzata dell’Amministrazione Trump, la logica del contenimento dello sviluppo tecnologico cinese dei semiconduttori da parte dell’Amministrazione Biden è più pianificata, mirata e a lungo termine. La strategia ‘piccolo cortile, recinzione eccessiva‘ è ora utilizzata come mezzo base per la competizione tecnologica con la Cina. Il fulcro di questa strategia è che gli Stati Uniti devono includere barriere chiave per impedire agli avversari di sfruttare le tecnologie che appartengono a loro e ai loro alleati che potrebbero minacciare la loro sicurezza nazionale. In questo quadro, la tecnologia dei semiconduttori è la prima ad essere colpita.

L’amministrazione Biden ha compiuto sforzi sia a livello nazionale che internazionale per promuovere la formazione di un contenimento completo della tecnologia dei semiconduttori cinese attraverso approcci unilaterali, bilaterali e multilaterali.

Dopo la firma ufficiale del 2022 CHIPS and Science Act del 2022 nell’agosto di quest’anno, l’Amministrazione Biden ha annunciato, il 7 ottobre, nuove norme sul controllo delle esportazioni per l’informatica avanzata e la produzione di semiconduttori. Prima di tutto, all’elenco di controllo commerciale (CCL) vengono aggiunti specifici chip di calcolo ad alte prestazioni, prodotti informatici contenenti tali chip e apparecchiature, software e tecnologie per la produzione di semiconduttori. Il secondo è quello di ampliare l’ambito di applicazione delle regole sui prodotti esteri diretti (FDP) nell’elenco delle entità. Il terzo è rafforzare la gestione e il controllo degli utenti finali e degli usi finali. Il Bureau of Industry and Security degli Stati Uniti adotta il principio del ‘presunto diniego’ per le società di semiconduttori i cui utenti finali sono cinesi e conduce analisi caso per caso per le società multinazionali. Questa disposizione si applica non solo alle società americane, ma anche alle persone statunitensi. Il quarto consiste nell’associare l’elenco non verificato con l’elenco delle entità. Ciò include non solo le società nazionali e gli individui negli Stati Uniti, ma anche le società straniere. Dal punto di vista degli strumenti di controllo, sono stati apportati aggiustamenti al CCL, all’elenco delle entità e all’elenco dei non verificati, con un’intensità senza precedenti.

Mentre il governo degli Stati Uniti impone una serie di nuove misure, la pressione sulla Cina nel campo dei semiconduttori è aumentata in modo significativo. Secondo Mo Dakang, consulente per l’industria dei semiconduttori presso Anbound, lo scopo degli Stati Uniti nella soppressione dell’industria cinese dei semiconduttori si riflette principalmente in tre aspetti.

In primo luogo, si tratta principalmente di ampliare il divario tecnologico tra i due Paesi. In passato, gli Stati Uniti hanno limitato lo sviluppo dell’industria cinese dei semiconduttori per mantenere un divario tecnologico di due generazioni, ma ora hanno notevolmente aumentato lo standard del divario generazionale. Gli ultimi confini tecnologici statunitensi per la Cina comprendono aspetti come chip logici con strutture di transistor non planari (ovvero FinFET o GAAFET) di 16 nm o 14 nm o inferiori; Chip di memoria DRAM con mezzo passo non superiore a 18 nm; Memorie flash NAND con almeno 128 layer. Secondo gli esperti del settore, ciò significa che gli Stati Uniti devono mantenere il divario di generazione tecnologica dell’industria cinese dei semiconduttori a quattro o più generazioni.

Il secondo è bilanciare gli interessi. Gli Stati Uniti non vogliono solo sopprimere l’industria cinese dei semiconduttori, ma anche fare soldi dal mercato cinese. Ciò significa che deve mantenere un equilibrio tra i due.

Il terzo è impedire il successo della localizzazione della Cina nel campo dei semiconduttori, in particolare per impedirle di ottenere una sostituzione localizzata nel campo della tecnologia avanzata.

Quindi, oltre a limitare la tecnologia, i prodotti, le attrezzature e altro, il governo degli Stati Uniti sopprime anche la Cina in termini di talento, impedendo ai cittadini americani o ai residenti permanenti di lavorare nelle società di circuiti integrati o negli istituti di ricerca. Questo ha lo scopo di fermare drasticamente il talento nello sviluppo dell’industria cinese dei semiconduttori.

Inoltre, gli USA hanno anche promosso la formazione di un’alleanza Chip 4 (Stati Uniti, Taiwan, Giappone e Corea del Sud) nel tentativo di contenere la Cina continentale.

Di fronte alla continua, sistematica e precisa soppressione da parte degli Stati Uniti dell’industria cinese dei semiconduttori, quali sono le opzioni per la Cina?

In realtà, nella situazione attuale, la Cina non possiede mezzi efficaci per sfondare la situazione. Il processo di risposta alla soppressione degli Stati Uniti e di ricerca dello sviluppo dell’industria dei semiconduttori è molto complesso. Ciò che la Cina può fare sono due cose; primo, adottare la strategia di coping di base; secondo, risolvere il problema del talento.

Quando si tratta di strategie di coping di base, sotto le precise sanzioni degli Stati Uniti, l’industria cinese dei circuiti integrati nei processi di produzione avanzati è stata gravemente limitata ed è improbabile che abbia opportunità di invertire la situazione a breve termine. Pertanto, il suo focus dovrebbe essere su ciò che può essere fatto. Ciò significa che la Cina dovrà sviluppare processi di produzione maturi in campi tecnici che non sono attualmente soppressi dagli Stati Uniti e rafforzare le capacità del sistema nei processi di produzione maturi. Anche se i chip di fascia alta prodotti da processi avanzati sono estremamente cruciali, nella maggior parte delle situazioni quotidiane, i chip di processo maturi sono ancora utilizzati più frequentemente.

Wu Hanming, uno studioso dell’Accademia cinese di ingegneria, ha sottolineato che la priorità principale della Cina è aumentare la capacità di produzione di chip e la proporzione dei suoi chip domestici, piuttosto che concentrarsi sui mercati a 14 nm e 7 nm. Wu ha anche affermato che è più significativo per il Paese realizzare il controllo indipendente della tecnologia di processo matura a 28 nm e oltre piuttosto che concentrarsi solo su quella a 7 nm.

Cai Guozhi, presidente della principale fonderia cinese Nexchip, concorda con questo punto di vista. Ha affermato che la Cina dovrebbe pensare a come massimizzare il processo di produzione maturo per guidare il miglioramento e lo sviluppo dell’intera catena dell’industria dei semiconduttori. Cai ritiene che, in qualità di produttore leader mondiale di semiconduttori di potenza, il processo utilizzato dai prodotti più avanzati di Infineon sia di soli 65 nm. Perciò, fintanto che la Cina sa su quale area concentrarsi, anche nei processi di produzione maturi, le aziende cinesi di semiconduttori hanno ancora molto spazio per lo sviluppo. Secondo i dati della ricerca del settore, se 28nm e oltre sono classificati come processi maturi, le vendite totali di processi maturi raggiungeranno il 76% delle vendite globali di wafer nel 2021, in particolare nella spedizione di wafer da 12 pollici dove rappresentavano l’86%, e in futuro ci sarà ancora una domanda enorme e stabile a lungo termine.

Massimizzando i prodotti nei processi di produzione maturi, la Cina potrebbe sostituire i chip importati e formare una capacità industriale sistematica, e questo include la catena industriale, la catena di approvvigionamento, la tecnologia e i talenti.

Inoltre, la Cina deve alleviare il problema del talento industriale attraverso vari canali e aspetti. L’industria dei semiconduttori è un’industria ad alta intensità tecnologica e la chiave della concorrenza industriale risiede nei suoi talenti. Poiché gli Stati Uniti impediscono ai talenti del Paese di lavorare nelle aziende cinesi, la Cina deve alleviare la carenza di talenti nell’industria dei semiconduttori da molteplici aspetti. Primo: sfruttare appieno tutti i tipi di personale che hanno lavorato in società di semiconduttori straniere, in quanto ciò può far risparmiare tempo e costi di formazione. La Cina può anche attrarre un gran numero di talenti da altri Paesi e regioni. Secondo: il riconoscimento e l’assunzione di talenti nel settore dei semiconduttori devono essere ampliati, non solo per attrarre talenti di spicco nel campo dell’imprenditorialità e della R&D, ma anche per attrarre un gran numero di eccellenti ingegneri e lavoratori qualificati. A tal fine, dovrebbero esserci disposizioni e misure sistematiche nell’introduzione, formazione e istruzione dei talenti.

La soppressione dell’industria cinese dei semiconduttori da parte degli Stati Uniti fa parte della loro strategia nazionale e durerà a lungo. A questo proposito, la Cina deve adottare una strategia pragmatica per raggiungere processi di produzione maturi, in modo da formare capacità industriali sostenibili circolo virtuoso di ecologia industriale. Allo stesso tempo, è anche necessario che ampli la gamma dei talenti e adegui il suo sistema di istruzione e formazione industriale