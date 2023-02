Cina e Stati Uniti: i soli padroni del mondo!

Non più tardi di oggi abbiamo riportato le parole che Romano Prodi ha usato per concludere la giornata di studi della TAB, presieduta dall’ing. Giuseppe Carta. La ripetiamo: «La guerra tra Russia e Ucraina terminerà solo a seguito di un accordo tra Stati Uniti e Repubblica cinese». E la condividiamo.

È una considerazione che nasce una notizia del dominio spaziale. Non militare. Non adesso almeno: ma la risposta della Cina all’invasione degli Starlink di Elon Musk alla fine non si è fatta attendere. Secondo il South China Morning Post, il quotidiano di infomazione pubblicato a Hong Kong in lingua inglese, nella capitale cinese si sta mettendo a punto una costellazione che ha il nome in codice ‘GW’ che probabilmente si riferisce a ‘Guowang’, citando l’articolo che il prof. Xu Can ha pubblicato il 15 febbraio scorso su una rivista specializzata locale.

Il progetto è in corso all’interno dell’accademia spaziale di Pechino e nasce evidentemente per soffocare commercialmente –e non solo- gli Starlink dell’imprenditore sudafricano.

La flotta dovrebbe essere composta da 12.992 satelliti destinati alle telecomunicazioni. Sarà una guerra e certamente senza precedenti. I cinesi del resto lo avevano detto che vedevano negli Starlink dei pericolosi ordigni capaci di creare collisioni.

Qualcosa però si doveva capire: già nel 2021 nel grande paese orientale era stato istituito un network che avrebbe dovuto supervisionare un grande progetto di 30.000 unità, come si vede ridimensionato, ma non erano state rivelate prestazioni né date. Ora però ci sarà anche la loro parte di traffico a intasare l’orbita bassa. Perché sulla posizione orbitale non c’è dubbio! Questa situazione ci deve far fare qualche conto. Chi si è appropriato integralmente dell’orbita bassa? Stati Uniti e Cina. Ovvero le uniche due superpotenze mondiali, le uniche in grado di poter stabilire i destini di una tecnologia che sarà senza alcun dubbio la dominante per il secolo in corso. E onestamente solo Washington e Pechino saranno le uniche capitali dove si potranno concepire delle trattative globali.

Ci spiace molto per l’Europa, che resta tagliata fuori dal business commerciale così come per quello della scienza. Ci rincresce che in tanti anni di ricerca e di spese profuse non si sia trovato il tempo per concepire un programma autonomo lunare e che non si sia investito per una capacità di lancio confrontabile con quella americana e cinese, in grado di assicurarsi la totale autonomia, specialmente nel numero di vettori da produrre. Una figura secondaria quella del nostro Vecchio Continente, soffocata da impedimenti burocratici, da ostacoli che hanno il pessimo olezzo di nazionalismo ma che alla fine è semplicemente si rivela soltanto un gioco di protezionismo regionale.

Cina e Stati Uniti. Il futuro è solo nelle loro mani. E a questo punto, lo diciamo con amarezza ma senza sarcasmo, l’Ucraina è fortunata. La guerra prima o poi dovrà finire, quando almeno si saranno esaurite le scorte destinate al campo di combattimento su cui i due Vladimiro si stanno confrontando. Finirà perché lo decideranno due nazioni protette dalla distanza e occupate dai propri affari.

Ma per lo spazio questo non è che l’inizio di un nuovo scontro totale!

Ne parleremo presto.