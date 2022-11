Cina e Stati Uniti: guerra o pace

Uno sviluppo importante ma poco segnalato nella politica globale si è verificato di recente quando, dopo la fine del 20° congresso del Partito Comunista Cinese, il 27 ottobre il presidente Xi Jinping ha affermato che la Cina è disposta a collaborare con gli Stati Uniti per trovare il modo di andare d’accordo con il beneficio di entrambi. Il suo messaggio conciliante – nonostante il flusso continuo di retorica anti Xi e anti PCC dei media occidentali e di alcuni leader politici occidentali – è stato chiaro e inequivocabile. Questo è che come grandi potenze, Cina e Stati Uniti dovrebbero rafforzare la comunicazione e la cooperazione per aiutare a fornire stabilità al mondo. Questa offerta della Cina di pace e collaborazione nelle relazioni internazionali sembra essere stata ignorata o rifiutata.

Per coloro che seguono i media occidentali sulla copertura cinese, non sorprende che le settimane che precedono il 20° congresso del Partito Comunista Cinese (PCC) vedranno un crescendo nella copertura anti-Xi e anti-cinese. Una raffica quotidiana di titoli dai media mainstream occidentali sembrava sensazionalizzare ogni possibile pezzo di reportage per fuorviare, instillare paura e ansia e denigrare i leader cinesi e il Partito Comunista Cinese.

Le storie, molte esagerate e alcune al limite del ridicolo, rivelano media rivali che cercano di superarsi a vicenda nel convincere i propri lettori della minaccia esistenziale che la Cina rappresenta per il resto del mondo.

Altre storie “analitiche” incentrate su Xi e sul PCC sembrano inquadrate per portare all’obiettivo di cambio di regime che i principali media occidentali hanno sempre più impostato come missione principale nel riferire sulla Cina. Forse il più importante era quello che è ancora disponibile sulla prima pagina della CNN con il titolo ” La protesta anti-Xi si diffonde in Cina e nel mondo” .

Questo rapporto, come altri che criticano Xi per la sua leadership autoritaria e il suo governo repressivo, ha tipicamente preso in considerazione interviste condotte con alcuni critici anonimi del governo cinese – in questo caso un totale di 8 studenti cinesi – per affermare che il movimento di protesta anti Xi è ora in tutto il mondo, sebbene non ci siano prove di un tale sviluppo in Cina o in qualsiasi altra parte del mondo.

La dipendenza dei media occidentali da mezze verità, bugie e falsità nei suoi resoconti sulla Cina non è nuova. È stato applicato contro ogni paese e leader che gli Stati Uniti ei loro alleati hanno identificato come anti-USA e anti-Occidente e hanno cercato di distruggere dalla fine della seconda guerra mondiale. Questo elenco include Vietnam, Cuba, Iran, Iraq, Libia, Egitto, Afghanistan, Palestina, Ho Chi Minh, Mao, Castro, Nasser, Lumumba, Allende, Saddam Hussein, Gheddafi e altri.

Il regime cambia l’obiettivo degli Stati Uniti o è di più

Oggi l’obiettivo dei media occidentali è puntato sulla Russia di Putin e la Cina di Xi. Con la Cina, l’obiettivo non è semplicemente screditare e far cadere Xi e cercare un cambio di regime. L’obiettivo più grande è la nazione e il suo popolo i cui progressi negli ultimi due decenni sono visti come una minaccia al dominio occidentale nei settori chiave che l’Occidente vede come le sue leve per la leadership indiscussa e l’egemonia globale.

Pertanto, in aree apparentemente sconnesse come l’esplorazione spaziale, l’economia, lo sviluppo sociale, la cultura, la scienza, la tecnologia, i chip dei computer, l’intelligenza artificiale, la geopolitica e la governance, il ruolo dei media occidentali non è solo quello di sminuire e sottolineare le cattive notizie sulla Cina. Anche la comune sfida globale fornita dal cambiamento climatico non è immune dal parlare male dei precedenti della Cina e dalla messa in discussione dei suoi motivi e obiettivi.

Servendo come macchina di propaganda e ancella degli Stati Uniti nella demonizzazione della Cina, i giornalisti occidentali stanno incoraggiando sentimenti xenofobi e sinofobici e sostenendo la narrativa del “pericolo giallo” che è riapparsa con l’ascesa della Cina come gigante economico sulla scena mondiale e come a seguito della pandemia covid descritta da Trump come il “virus cinese” e la “kung flu”. Più di recente non sorprende, data l’enorme enfasi dei media sulle presunte politiche “genocide” contro gli uiguri nello Xinjiang, scoprire che l’ultimo rapporto del sondaggio Pew sulle opinioni e percezioni della Cina in Occidente e di alcuni dei suoi alleati ha raggiunto livelli record di negatività e livelli sfavorevoli. Ciò è in contrasto con le opinioni generalmente più positive della Cina che si tengono altrove nel resto del mondo, dove l’opinione pubblica è meno influenzata dai media occidentali.

Guerra o pace: la volontà di sedersi aiuta

Quale sarà il vero costo e l’esito di questa prolungata campagna contro la Cina? E l’offerta di pace di Xi sarà presa seriamente? Secondo l’ultimo rapporto dell’amministrazione Biden sulla difesa nazionale degli Stati Uniti pubblicato a Washington, apparso il giorno dopo l’appello alla pace di Xi, la Cina è ora identificata come il principale nemico degli Stati Uniti. In risposta, il rapporto ha chiesto nuove e significative spese per armi convenzionali e nucleari statunitensi “per i decenni a venire”.

Nel giustificare quest’ultima strategia, un alto funzionario della difesa, facendo eco a Trump e Biden, ha affermato che la Cina è la “sfida di ritmo” degli Stati Uniti perché è “l’unico concorrente con l’intento e sempre più la capacità di sfidare sistematicamente gli Stati Uniti attraverso il bordo, militarmente, economicamente, tecnologicamente, diplomaticamente”.

È chiaro che anche se Biden si atteggia a un vero sostenitore della pace mondiale e si siede con Xi al prossimo vertice del G20 di Bali, gli Stati Uniti non hanno intenzione di cambiare la loro strategia geopolitica globale di un ordine mondiale unipolare guidato dagli Stati Uniti. Non solo una maggiore militarizzazione degli Stati Uniti diretta contro la Cina continuerà senza sosta, ma si apriranno nuovi fronti soprattutto nei settori tecnologico ed economico per abbattere la Cina e i concorrenti del Paese. La paura, la gelosia, il senso di insicurezza derivante dall’incapacità di competere sono il lato nascosto della medaglia dei “diritti umani” e dell’“adesione all’ordine internazionale basato sulle regole” che gli USA invocano regolarmente per condannare la Cina.

I diplomatici cinesi che sperano nella normalità nelle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti saranno senza dubbio pienamente consapevoli della risposta degli USA a qualsiasi forma di sfida alla sua egemonia politica ed economica. In seguito alla rivoluzione cubana guidata da Castro nel 1959 per porre fine all’egemonia politica ed economica degli Stati Uniti sull’isola, gli Stati Uniti tentarono di rimuovere Castro con l’assassinio e di far cadere il governo di Castro mediante embargo economico e controrivoluzione inclusa l’invasione della Baia dei Porci di 1961.

60 anni dopo, oggi, nell’ultima riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi su una risoluzione che chiedeva la fine del blocco economico statunitense su Cuba, gli Stati Uniti erano uno dei due paesi su 186 membri che hanno votato contro la risoluzione (Israele era l’altro). Sebbene gli Stati membri abbiano condannato a lungo l’embargo come crudele, disumano e punitivo, questo voto degli Stati Uniti è il 29° anno consecutivo che ha visto gli Stati Uniti sfidare il sistema delle Nazioni Unite.

Il resto del mondo può aspettarsi che una simile battaglia prolungata, prolungata e senza esclusione di colpi venga condotta dagli Stati Uniti per tenere sotto scacco la Cina.